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11.04.2017 22:59  В Fedora Linux добавлена поддержка самодостаточных пакетов Snap

В штатные репозитории пакетов Fedora Linux 24, 25 и 26 включён пакет snapd с инструментарием для управлениями самодостаточными пакетами в формате snap. Таким образом, для начала работы с пакетами в формате Snap пользователям Fedora Linux теперь достаточно выполнить "sudo dnf install snapd", после чего можно использовать утилиту snap.

В момент первой установки snap в систему также будет установлен snap-пакет core c набором базовых библиотек для функционирования пакетов snap. Так как для изоляции в snap используется механизм AppArmor, который не поддерживается в Fedora, то пакеты запускаются без применения изоляции, т.е. нужно соблюдать осторожность и не устанавливать непроверенные приложения. В будущем для обеспечения изоляции в Fedora будет подготовлен отдельный бэкенд на основе механизма SELinux.

  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.8 с поддержкой технологии Snap
  3. OpenNews: Обновление инструментов Snapd 2.22 и Snapcraft 2.26 для самодостаточных пакетов Snap
  4. OpenNews: Проекты по реализации альтернативных каталогов для распространения пакетов snap
  5. OpenNews: Canonical развивает универсальные пакеты snap, работающие в различных дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: Началось формирование сборок Ubuntu Desktop Next на базе Snappy вместо DEB-пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: snap, fedora
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  • 1.1, Аноним, 23:08, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Неужто Canonical запили годную вещь? То есть это стоит ожидать в RHEL n-лет?
     
     
  • 2.5, кельвин, 23:47, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    просто сделали продукт который разработчики начали использовать раньше чем ребята с флэтпаком наигрались в архитектуру и начали делать продукт... возможно потом разработчики повально мигрируют на флэтпак, но сейчас не поддерживать снап просто глупо..
     
     
  • 3.9, Mr. Cake, 00:37, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У флэтпака проблема в том, что они пытаются решить одновременно проблему упаковки приложений и сэндбокса. Причём вторую "решают" принудительно, даже когда их об этом не просят. У snap менее фашистский подход.
     
     
  • 4.11, Аноним, 02:52, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    увы и ах snap не жизнеспособен по нескольким причинам 1 Это Каноникал которая ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 23:11, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    жест в сторону марка, в ответ на гном
     
  • 1.3, Аноним, 23:19, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Каноникл как он есть Делаем универсальные пакеты - завяжем их на то, что убун... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 00:16, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Вообще-то автор аппармора - сусе
     
  • 1.4, Аноним, 23:30, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    snapd ? - надеюсь нет там очередного ненужного демона в систему
     
     
  • 2.10, anonymous, 00:45, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не боись, все в systemd интегрируют потом
     

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