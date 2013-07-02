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11.04.2017 18:55  Выпуск OpenBSD 6.1

Представлен новый выпуск свободной, кросс-платформенной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 6.1. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году, после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, активная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 6.1 составляет 199 Мб.

Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер.

Основные улучшения:

  • Добавлена поддержка новой платформы ARM64 и основанных на ней плат Pine64, Raspberry Pi 3 и Opteron A1100. В качестве системного компилятора на ARM64 используется Clang;
  • Значительно улучшена поддержка платформы ARMv7, в том числе осуществлён переход на EABI и расширен спектр поддерживаемых плат;
  • Для платформы loongson обеспечена поддержка систем с процессорами Loongson 3A и чипсетом RS780E;
  • Прекращена поддержка платформ armish, sparc и zaurus.
  • Представлена новая утилита syspatch, позволяющая выполнить бинарное обновление базовой системы. Бинарные обновления пока формируются только для stable-веток amd64 и i386;
  • В состав включена утилита acme-client, представляющая собой вариант штатного клиента для работы с сертификатами Let's Encrypt, расширенного средствами для разделения привилегий;
  • Для архитектур amd64 и i386 включён по умолчанию гипервизор VMM, который развивается командой OpenBSD, учитывает в своей работе технические особенности данной ОС и акцентирует первоочередное внимание на вещах, которым в других системах не уделяется должного внимания. Например, VMM может работать на системах i386, использует механизм теневых страниц (shadow paging), развивает средства вложенной виртуализации и обеспечивает поддержку устаревших периферийных устройств. Поддерживается запуск виртуальных окружений с любыми операционными системами для которых имеются драйверы virtio, т.е. все системы, которые поддерживаются в KVM. Для работы гипервизора требуется наличие процессора AMD или Intel, поддерживающего расширения аппаратной виртуализации AMD-V/SVM (Secure Virtual Machine) или VT-x/VMX (Virtual Machine eXtensions). Поддержка расширений RVI (Rapid Virtualization Indexing) и EPT (Extended Page Table) не обязательна, вместо них может применяться программная техника изоляции страниц памяти виртуальных окружений.
  • В основной состав включены компоненты LLVM и компилятор Clang (импортирован выпуск LLVM 4.0);
  • Значительно улучшены средства для работы на многопроцессорных системах, проведена оптимизация сетевого стека. В сетевом стеке полностью переработана система блокировок и обработки прерываний, что позволило заметно поднять его производительность на многопроцессорных системах;
  • В сетевом стеке представлено новое псевдоустройство switch для создания программных коммутаторов на базе протокола OpenFlow 1.3. В псевдо-устройство gre добавлена поддержка режима mobileip. В vxlan добавлена поддержка режима Multipoint-to-multipoint. Для сокетов listen добавлена поддержка флага TCP_NOPUSH;
  • Модернизирован инсталлятор. Загрузка и проверка установочных наборов теперь выполняется отдельным обработчиком с разделением привилегий. Для загрузки установочных наборов по умолчанию используется HTTPS;
  • В iked добавлена возможность отправки ответов на IKEv2 cookies, а также поддержка ECDSA и аутинтификации по цифровым подписям RFC 7427;
  • В bgpd(8) добавлена поддержка BGP Large Communities (RFC 8092) и BGP Administrative Shutdown Communication (draft-ietf-idr-shutdown);
  • В состав включен новый дисплейный менеджер xenodm (X Display Manager), предоставляющий средства для управления графическими сеансами, подключенными к разным X-серверам (форк xdm).
  • Внесена большая порция улучшений в беспроводной стек IEEE 802.11. В драйвере ral появилась поддержка чипов Ralink RT3900E (RT5390, RT3292). Добавлена реализация алгоритма MiRa для адаптивной установки полосы пропускания в 802.11n. В драйверы iwm и athn добавлена поддержка 802.11n MIMO. Из-за недостаточной защищённости по умолчанию отключена поддержка протоколов TKIP/WPA1;
  • Во всех разделяемых библиотеках, динамически и статически скомпонованных исполняемых файлах PIE и компоновщике ld.so задействован механизм RELRO (RElocation Read-Only, позволяет предотвратить перезапись глобальной таблицы смещений GOT);
  • В syslogd добавлена возможность проверки TLS-соединения по клиентскому сертификату;
  • Добавлена новая функция распределения памяти recallocarray(), которая отличается тем, что производит очистку содержимого выделяемых блоков памяти, по аналогии с calloc(), а также обнуляет или отдаёт системе (unmap) не распределённые блоки памяти;
  • В системную библиотеку libc добавлено семейство функций для работы с хэшами SHA512_256;
  • В функциях форматирования строки printf обеспечен вывод предупреждений в лог при использовании модификатора "%s" с нулевым указателем;
  • В malloc(3) расширены механизмы для определения переполнений буферов. Увеличена производительность семейства функций malloc в многопоточных приложениях;
  • Удалена поддержка монтирования файловых систем непривилегированными пользователями;
  • Для доставки ключей к шифрованным разделам softraid в bioctl задействован bcrypt PBKDF. В softraid реализовано распараллеливание операций при перестроении RAID5;
  • В httpd добавлена поддержка SNI, позволяющая привязывать несколько разных HTTPS-сайтов к одному IP, а также возможность возобновления сеансов TLS при помощи TLS session tickets.
  • В dhclient, dhcpd и dhcrelay добавлена поддержка RFC 6842 (Client Identifier Option in DHCP Server Replies) и обеспечен запрос опций DHO_BOOTFILE_NAME и DHO_TFTP_SERVER по умолчанию;
  • Обновлена версия почтового сервера OpenSMTPD, в котором добавлена поддержка альтернативных разделителей адресов, улучшен код для работы с вводом/выводом, добавлена поддержка выделения аутентифицированных сеансов в наборах правил;
  • Обновлён пакет OpenSSH 7.4, подробный обзор улучшений можно посмотреть здесь;
  • Обновлён пакет LibreSSL, подробный обзор улучшений можно посмотреть в анонсах выпусков 2.5.0, 2.5.1 и 2.5.2;
  • Число портов для архитектуры AMD64 составило 9714, для i386 - 9697. Из находящихся в портах приложений, отмечены:
    • Chromium 57.0.2987.133
    • Emacs 21.4 и 25.1
    • GCC 4.9.4
    • Gimp 2.8.18
    • GNOME 3.22.2
    • Go 1.8
    • JDK 7u80 и 8u121
    • KDE 3.5.10 и 4.14.3
    • LLVM/Clang 4.0.0
    • LibreOffice 5.2.4.2
    • Lua 5.1.5, 5.2.4 и 5.3.4
    • MariaDB 10.0.30
    • Mono 4.6.2.6
    • Mozilla Firefox 52.0.2esr и 52.0.2
    • Mozilla Thunderbird 45.8.0
    • Node.js 6.10.1
    • OpenLDAP 2.3.43 и 2.4.44
    • PHP 5.5.38, 5.6.30 и 7.0.16
    • Postfix 3.2.0 и 3.3-20170218
    • PostgreSQL 9.6.2
    • Python 2.7.13, 3.4.5, 3.5.2 и 3.6.0
    • Ruby 1.8.7.374, 2.1.9, 2.2.6, 2.3.3 и 2.4.1
    • Rust 1.16.0
    • Sendmail 8.15.2
    • SQLite3 3.17.0
    • Vim 8.0.0388
    • Xfce 4.12
  • Компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 6.1:
    • Графический стек Xenocara на базе X.Org server 1.18.3 с патчами, freetype 2.7.1, fontconfig 2.12.1, Mesa 13.0.6, xterm 327, xkeyboard-config 2.20 и т.п.)
    • LLVM/Clang 4.0.0 (c патчами)
    • Gcc 4.2.1 (c патчами) и 3.3.6 (c патчами)
    • Perl 5.24.1 (c патчами)
    • NSD 4.1.15
    • Unbound 1.6.1
    • Ncurses 5.7
    • Binutils 2.17 (c патчами)
    • Gdb 6.3 (c патчами)
    • Awk в версии от 10 августа 2011 г.
    • Expat 2.1.1
  • Улучшения драйверов:
    • Добавлен драйвер acpials(4) для ACPI-сенсоров света и подсветки.
    • Добавлен драйвер acpihve(4) для поддержки добавочной энтропии Hyper-V.
    • Добавлен драйвер dwge(4) для поддержки сетевых карт Designware GMAC 10/100/Gigabit Ethernet.
    • Добавлен драйвер htb(4) для PCI-мостов Loongson 3A.
    • Добавлен драйвер hvn(4) для сетевых интерфейсов Hyper-V.
    • Добавлен драйвер hyperv(4) для работы OpenBSD в качестве гостя Hyper-V.
    • Добавлен драйвер iatp(4) для Atmel maXTouch тач-скрина.
    • Добавлен драйвер imxtemp(4) для поддержки температурных датчиков Freescale i.MX6.
    • Добавлен драйвер leioc(4) для низкоуровневого контроллера ввода-вывода Loongson 3A.
    • Добавлен драйвер octmmc(4) для MMC-контроллера OCTEON.
    • Добавлен драйвер ompinmux(4) для мультиплексирования контактов OMAP.
    • Добавлен драйвер psci(4) для ARM-интерфейса состояний энергосбережения.
    • Добавлен драйвер simplefb(4) для работы фреймбуфера, использующего device-tree.
    • Добавлен драйвер sximmc(4) для поддержки MMC/SD/SDIO контроллеров Allwinner A1X/A20.
    • Добавлен драйвер tpm(4) для поддержки TPM-устройств.
    • Добавлен драйвер uwacom(4) для поддержки USB-планшетов Wacom.
    • Добавлен драйвер xbf(4) для виртуальных дисков Xen Blkfront.
    • Добавлен драйвер xp(4) для со-процессора ввода-вывода LUNA-88K HD647180X.
    • Добавлен интерфейс для управления гипервизором VMM vmmci(4).
    • В драйвер em(4) добавлена поддержка Kaby Lake и Lewisburg PCH Ethernet.
    • В драйвер ure(4) добавлена поддержка устройств на основе RTL8153 USB 3.0 Gigabit Ethernet .
    • Улучшена поддержка ACPI для современной техники Apple, включая S3-сон и восстановление из сна.
    • В драйвере ix(4) добавлена поддержка устройств 10 Gigabit Ethernet семейства X550 .
  • К выходу релиза приурочена новая песня "Winter of 95" (пока недоступна, ожидается 25 апреля).


    1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
    2. OpenNews: OpenBSD отключает WEP и WPA1 по умолчанию
    3. OpenNews: В OpenBSD включена по умолчанию система виртуализации VMM
    4. OpenNews: LLVM и Clang включены в основной состав OpenBSD
    5. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.0
    Автор новости: бедный буратино
    Тип: Программы
    Ключевые слова: openbsd
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  • 1.1, Timur I. Davletshin, 19:13, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Поддержку LDAP + Radius бы допилили и с поддержкой TLS.
     
  • 1.2, A.Stahl, 19:16, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Песня где? Нет песни -- нет релиза. Точка.
     
  • 1.3, IdeaFix, 19:20, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Некрофилы и копрофаги негодуют. Где шарпозавр? Где спарк_не64? Ну почемууу....?:)
     
     
  • 2.5, бедный буратино, 19:28, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а им так необходим именно релиз 6.1? :) на 6.0 и жизнь не та? :)

    а вообще - просто Канада не резиновая, новые архитектуры добавляются, и старые просто девать некуда

     
     
  • 3.7, IdeaFix, 19:47, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это так, сарказм... но я не удивлюсь если причина банальна - для нормального тестирования просто не осталось ни шарпозавров ни спарков. Да и потенциальная ЦА ничтожно мала. А вот половинчатость поддержки PA-RISC угнетает :(
     
  • 1.4, бедный буратино, 19:27, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    урра! но да, присоединяюсь - без песни и радость не та :(
     
  • 1.6, Аноним, 19:31, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и как гипервизор? Юзабельный?
     

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