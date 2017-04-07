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07.04.2017 09:11  Релиз web-фреймворка Django 1.11

После восьми месяцев разработки вышла стабильная версия web-фреймворка Django 1.11, написанного на языке Python и предназначенного для разработки веб-приложений. Кроме того выпущены корректирующие обновления для прошлых веток Django 1.10.7, 1.9.13 и 1.8.18, в которых устранены уязвимости, которые могут привести к осуществлению XSS-атак (межсайтовый скриптинг) через организацию скрытых редеректов запросов. Ветка Django 1.11 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки, для которых обновления выпускаются на протяжении трёх лет. Ветка 1.10 будет поддерживаться до декабря 2017 года, LTS-ветка Django 1.8 до апреля 2018 года.

Ключевые улучшения:

  • Новая модель создания индексов для СУБД, основанная на использовании классов. Классы для создания индексов представлены в новом модуле django.db.models.indexes - Index для индексов b-tree, GinIndex для GIN (Generalized Inverted Index), BrinIndex для BRIN (Block Range Index);
  • Средства отрисовки виджетов через систему шаблонов, позволяющих упростить адаптацию виджетов под свои потребности без необходимости правки кода на языке Python;
  • Возможность определения подзапросов к СУБД, средствами прослойки ORM. Подзапросы оформляются при помощи новых выражений Subquery и Exists, для доступа к полям другого запроса добавлен класс OuterRef;
  • Добавлена поддержка Python 3.6. Как и раньше поддерживаются ветки Python 2.7, 3.4 и 3.5;


  1. Главная ссылка к новости (https://www.djangoproject.com/...)
  2. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.10
  3. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.9
  4. OpenNews: Обновление web-фреймворка Django с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.8
  6. OpenNews: Релиз web-фреймворка Django 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: django, python
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  • 1, Вы забыли заполнить поле Name, 09:36, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    самый толерантный фремворк https://github.com/django/django/pull/2692
     

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