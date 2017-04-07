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07.04.2017 08:36  GitLab запустил зеркало GNU Savannah

Компания GitLab, развивающая платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, ввела в строй зеркало для всех репозиториев, размещённых на хостинге свободного кода Savannah, поддерживаемого проектом GNU. Savannah остаётся основной платформой для разработки многих инструментов GNU, а также является единственным хостингом, которому Фонд СПО присвоил рейтинг "A", указывающий на соответствие наивысшим требованиям по обеспечению приватности, свободы и копилефта. С другой стороны Savannah остаётся самым консервативным хостингом СПО (например, не использует JavaScript) и существенно проигрывает современным платформам совместной разработки, таким как GitHub и GitLab, с точки зрения удобства работы с кодом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Взлом Savannah затронул и www.gnu.org. Хронология событий
  3. OpenNews: Хостинг Savannah.gnu.org взломан неизвестными злоумышленниками
  4. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
  5. OpenNews: Фонд СПО выработал этические критерии оценки хостингов свободного ПО
  6. OpenNews: GitHub и SourceForge признаны неприемлемыми для размещения кода проектов GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: savannah, gitlab
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  • 1, Аноним, 08:46, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Супер!
     
  • 2, Аноним, 09:05, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Это ошибка в тексте новости или пиар А как же официальные CVS репозитории Полн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 10:01, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Мне интерфейс Саванны больше понравился олдскульный, теплый, ламповый Хотя по ... весь текст скрыт [показать]
     

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