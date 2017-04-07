07.04.2017 08:36  GitLab запустил зеркало GNU Savannah

Компания GitLab, развивающая платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, ввела в строй зеркало для всех репозиториев, размещённых на хостинге свободного кода Savannah, поддерживаемого проектом GNU. Savannah остаётся основной платформой для разработки многих инструментов GNU, а также является единственным хостингом, которому Фонд СПО присвоил рейтинг "A", указывающий на соответствие наивысшим требованиям по обеспечению приватности, свободы и копилефта. С другой стороны Savannah остаётся самым консервативным хостингом СПО (например, не использует JavaScript) и существенно проигрывает современным платформам совместной разработки, таким как GitHub и GitLab, с точки зрения удобства работы с кодом.



