06.04.2017 17:13  Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8

Следом за объявлением о прекращении развития оболочки Unity и версий Ubuntu для смартфонов и планшетов, в компании Canonical пройдёт волна увольнений. Издание The Register получило сведения том, что работы могут лишиться от 30% до 60% сотрудников Canonical, в зависимости от того, удастся ли компании найти внешних инвесторов.

В том числе будет уволено более половины разработчиков, занимавшихся проектом Unity 8, а остальные разработчики Unity будут переведены в другие подразделения компании. При этом будет увеличена численность персонала, чья деятельность связана с безопасностью, облачными системами и технологиями, востребованными корпоративными заказчиками. Увольнения также не затронут работников службы поддержки и консультирования, которые будут ориентированы на оказания помощи по установке и запуске облачных инфраструктур на базе Ubuntu, а также продолжат сопровождение уже выпущенных продуктов на базе Unity.

Увольнения связаны с повышением инвестиционной привлекательности компании. Потенциальные инвесторы отметили раздутость персонала Canonical и недостаточную ориентацию на коммерчески выгодные проекты. Разработка Unity 8 была прекращена после семи лет значительных инвестиций, так как было признано, что данный проект не может приносить деньги. До сих пор компания существовала в основном за счёт личных финансовых вливаний Марка Шаттлворта, но подобное положение дел подходит к концу и Марк намерен ввести внешнее финансирование бизнеса, что чревато переходом к отстаиванию только коммерческих интересов.

По сведению издания The Register, Марк дал поручения всем подразделениям Canonical подготовить план действий при наилучшем, нейтральном и наихудшем сценариях для бизнеса. При наилучшем сценарии будет сокращено 30% персонала, а в наихудшем - 60%. Деятельность подразделений планируется привести к корпоративным стандартам, принятым в индустрии и отталкивающимся от метрик "выручка, затраты и прибыль".

Тем временем, в сообществе стартовало сразу несколько инициатив по созданию форков Unity 8 и Ubuntu Touch. Разработчики, заинтересованные в Unity 8, намерены своими силами продолжить разработку. В том числе, уже запущен сайт unity8.org и создано ответвления репозитория на GitHub. Интерес к продолжению разработки также проявили участники проекта UBports, развивающего неофициальные порты Ubuntu Touch для различных устройств. В том числе рассматривается возможность перевода Unity 8 и Ubuntu SDK на Wayland и использования Ubuntu Core в качестве основы для прошивки.



