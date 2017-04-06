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06.04.2017 17:13  Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8

Следом за объявлением о прекращении развития оболочки Unity и версий Ubuntu для смартфонов и планшетов, в компании Canonical пройдёт волна увольнений. Издание The Register получило сведения том, что работы могут лишиться от 30% до 60% сотрудников Canonical, в зависимости от того, удастся ли компании найти внешних инвесторов.

В том числе будет уволено более половины разработчиков, занимавшихся проектом Unity 8, а остальные разработчики Unity будут переведены в другие подразделения компании. При этом будет увеличена численность персонала, чья деятельность связана с безопасностью, облачными системами и технологиями, востребованными корпоративными заказчиками. Увольнения также не затронут работников службы поддержки и консультирования, которые будут ориентированы на оказания помощи по установке и запуске облачных инфраструктур на базе Ubuntu, а также продолжат сопровождение уже выпущенных продуктов на базе Unity.

Увольнения связаны с повышением инвестиционной привлекательности компании. Потенциальные инвесторы отметили раздутость персонала Canonical и недостаточную ориентацию на коммерчески выгодные проекты. Разработка Unity 8 была прекращена после семи лет значительных инвестиций, так как было признано, что данный проект не может приносить деньги. До сих пор компания существовала в основном за счёт личных финансовых вливаний Марка Шаттлворта, но подобное положение дел подходит к концу и Марк намерен ввести внешнее финансирование бизнеса, что чревато переходом к отстаиванию только коммерческих интересов.

По сведению издания The Register, Марк дал поручения всем подразделениям Canonical подготовить план действий при наилучшем, нейтральном и наихудшем сценариях для бизнеса. При наилучшем сценарии будет сокращено 30% персонала, а в наихудшем - 60%. Деятельность подразделений планируется привести к корпоративным стандартам, принятым в индустрии и отталкивающимся от метрик "выручка, затраты и прибыль".

Тем временем, в сообществе стартовало сразу несколько инициатив по созданию форков Unity 8 и Ubuntu Touch. Разработчики, заинтересованные в Unity 8, намерены своими силами продолжить разработку. В том числе, уже запущен сайт unity8.org и создано ответвления репозитория на GitHub. Интерес к продолжению разработки также проявили участники проекта UBports, развивающего неофициальные порты Ubuntu Touch для различных устройств. В том числе рассматривается возможность перевода Unity 8 и Ubuntu SDK на Wayland и использования Ubuntu Core в качестве основы для прошивки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  3. OpenNews: Canonical оценивает аудиторию Ubuntu в 20 млн пользователей
  4. OpenNews: Доходы Canonical растут, число пользователей Ubuntu превысило 8 миллионов
  5. OpenNews: Исследование эффективности моделей управления открытыми проектами
  6. OpenNews: Марк Шаттлворт рассуждает о возможности отчисления части прибыли первичным проектам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, анонко, 18:59, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    С почином сообщество.

    >форк Unity8

    Форк ненужно8? А вот это зря, по-моему.

     
     
  • 2.79, lets go champ, 20:28, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    > С почином сообщество.
    >>форк Unity8
    > Форк ненужно8? А вот это зря, по-моему.

    ждем кучу дерьм0-форков, которые не будут доведены до финала и сгинут точно также хехе

     
  • 1.2, Аноним, 19:04, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +21 +/
    Уже боюсь открывать Опеннет завтра. Каноникал совсем закроется?
     
     
  • 2.14, 123, 19:23, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    нет, он все делает правильно, если корпы вольют, то и пользы будет больше, до эт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, алекс, 19:38, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Трудно представить теперь что они будут поддерживать desktop-дистрибутивы, довер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Федорагосподин, 20:17, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Fedora-господа смотрят на погрустневших абантоидов снисходительным взглядом.
     
     
  • 4.67, алекс, 20:21, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот если б была новость про закрытие systemd, pulseaudio и подобное - заклевали бы.
     
  • 3.71, Анон999999, 20:24, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наверно, они сделают платной стабильную Ubuntu и тестовую а-ля Федора.
     
  • 2.69, Анон999999, 20:22, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И это будет правильное решение. Немало компаний с Linux разорялось. А вообще-то все идет к монетизации стабильных сборок Ubuntu и создания тестовых аля Федора.
     
     
  • 3.74, алекс, 20:25, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это будет трудно делать, там давно уже всё поделено.
     
  • 2.75, lets go champ, 20:26, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    завтра не завтра, но закроется, деньги у к0смонавта к0нчились и уже давно
     
  • 1.3, commiethebeastie, 19:10, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Пророчество про Z творит чудеса.
     
     
  • 2.43, Аноним, 19:51, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    если можно - поподробней (для тех кто в танке)
     
     
  • 3.44, A.Stahl, 19:53, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Если я ничего не путаю, то суть такова каждый новый релиз Убунты имел название,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, алекс, 20:06, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В каждой шутке есть доля правды Интересно куда скатится Ubuntu на distrowatch ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.90, Аноним, 20:34, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    хм Марк ведь наверное в курсе длинны латинского алфавита или его никто не пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 19:10, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На что мигрировать? SUSE уже рассторгла договор с Microsoft, или ещё нет?
     
     
  • 2.15, 123, 19:26, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    я пока никуда не дергаюсь, вариантов полно сусе да, фрибсд я зарезал еще ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аноним, 19:37, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Зачем ты их зарезал? Зашей обратно!
     
  • 2.38, алекс, 19:40, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    минту тоже конец настанет

    debian или rpm-основанные

     
     
  • 3.42, Bvz, 19:48, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Акстись! Минт уже два релиза на дебиане выкатил.
     
     
  • 4.60, алекс, 20:11, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я не про LMDE, а тот основной минт
     
  • 3.48, Aristarkh, 20:00, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У минта есть LMDE, основанный но Дебиане, так что они выживут А вот всяким Элем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.53, Michael Shigorin, 20:03, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > На что мигрировать?

    Смотря зачем.

     
  • 2.83, Анон999999, 20:31, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    На Red Hat Enterprise Linux или на Windows 10. На днях Creators Update выйдет. Хочешь пробовать новинки? Становись инсайдером Винды - будешь бесплатно еженедельно ставить сборки Windows 10 с самым свежим софтом причем намного стабильней, чем в Ubuntu.
     
     
  • 3.87, тоже Аноним, 20:33, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нет уж, пробуйте свои новинки сами.
    Мы в их сортах разбираться не подписывались.
     
     
  • 4.98, Анон999999, 20:41, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    тогда можно раскошелиться на качественный и стабильный Red Hat Enterprise Linux.
     
  • 3.91, гость как в горле кость, 20:35, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > На Red Hat Enterprise Linux или на Windows 10. На днях Creators
    > Update выйдет. Хочешь пробовать новинки? Становись инсайдером Винды - будешь бесплатно
    > еженедельно ставить сборки Windows 10 с самым свежим софтом причем намного
    > стабильней, чем в Ubuntu.

    И это гарантированно  более стабильные чем юбанту

     
  • 3.92, гость как в горле кость, 20:35, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > На Red Hat Enterprise Linux или на Windows 10. На днях Creators
    > Update выйдет. Хочешь пробовать новинки? Становись инсайдером Винды - будешь бесплатно
    > еженедельно ставить сборки Windows 10 с самым свежим софтом причем намного
    > стабильней, чем в Ubuntu.

    И это гарантированно  более стабильные чем юбанту

     
  • 1.5, Аноним, 19:12, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >форк Unity 8

    если бы связали её с wayland.

     
     
  • 2.19, oashnic, 19:28, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У них в планах миграция на wayland
     
  • 2.29, анонимус, 19:35, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Создан форк Unit...... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.63, алекс, 20:13, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну да, кто ж им даст то попасть в репу убунты после такого, если только своя сборка, это ведь потеря контроля над своим детищем
     
  • 1.6, Аноним, 19:13, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да уж Компания кучу денег вбухала, разработчиков на зарплате держала и продвига... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 19:29, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    > каким-нибудь кедам

    В идеале, третьим. Хорошие они были тогда.

     
     
  • 3.31, Аноним, 19:36, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Люто, бешено плюсую TDE FTW ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.55, Michael Shigorin, 20:05, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> каким-нибудь кедам
    > В идеале, третьим. Хорошие они были тогда.

    Вот да.

     
  • 1.10, Аноним, 19:20, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    она давно уже приносит прибыль, просто Марк Может вам её не показывать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, 123, 19:27, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    может, это да ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 19:28, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ну да. Прибыль есть, а Марк эту ветку режет. Всё же так логично...
     
  • 1.13, Аноним, 19:23, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да в принципе и мир с ними-убунта уже ОТА-17 а трубку на телефоне не всегда пол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 19:27, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вовремя свалил на deepin. Ubuntu конец..., а как все начиналось...(
     
  • 1.25, алекс, 19:31, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вот только что я писал в соседней новости про вторую часть марлезонского балета - сокращение численности штата, - зашибись
     
  • 1.33, Аноним, 19:38, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Вот так Linux для людей становится Linux'ом для серверов.
     
     
  • 2.37, Аноним, 19:40, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не так Линуксу для серверов так и не удалось стать линуксом для людей ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, A.Stahl, 19:59, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не так Шатлворту космо-велосипедисту с синдромом NIH так и не удалось изобрести... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, Michael Shigorin, 20:09, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Справедливости ради, lightdm у них скорее получился, а то подзадолбали уже эти п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, Michael Shigorin, 20:08, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В каком месте убунта была для людей Ранние выпуски, когда они причёсывали деб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, Аноним, 20:21, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    образца 2001 года Помню, где-то тогда у меня пробовались на роли Mandrake, ASP и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.45, Sabakwaka, 19:56, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для людей 8212 TWM ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, Аноним, 20:24, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Для людей — TWM.

    Для людей паровоз и штыковая лопата.


     
     
  • 4.76, Аноним, 20:26, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ЗЫ Покупатель - Мне бы ноут такой, чтобы уух Продавец - Вам со штыковой лопа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.49, алекс, 20:00, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Linux итак вышел из народа и завоевал сервера.
     
  • 1.46, Аноним, 19:59, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Майкрософт купит их через пару лет
     
  • 1.51, asand3r, 20:02, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Мне вот интересно, а связано ли это как-нибудь с дружбой Canonical и Microsoft?
     
     
  • 2.59, Michael Shigorin, 20:10, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну кстати http www asymco com 2011 02 11 in-memoriam-microsofts-previous-st... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.52, Марк остановись, 20:03, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Очень надеюсь, что форк Юнити получит развитие. Перепробовал кучу разных оболочек, но только юнити понравилась.
    З. Ы. Убунтовод с 12 года
     
     
  • 2.84, тоже Аноним, 20:31, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    То есть аккуратного Гнома, который был в 10.04, вы просто не застали.
    That's why.
     
  • 1.62, Michael Shigorin, 20:13, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Увольнения связаны с повышением инвестиционной привлекательности компании.

    Да-да, катать косты и всё такое.  А лучше вообще закрыться.

    Всё-таки хорошо, когда получается делать то, что собственно нужно, а не абы выпендриться...

     
     
  • 2.86, IdeaFix, 20:32, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А когда альт закроется для пущей эффективности?:)
     
  • 1.64, Аноним, 20:17, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Хейтеры своего добились
     
     
  • 2.80, алекс, 20:29, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Часовню тоже мы развалили? Он сам признался.
     
  • 1.66, Вася, 20:20, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Бабло кончилось вот и всё
     
  • 1.72, Вы забыли заполнить поле Name, 20:25, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > До сих пор компания существовала в основном за счёт личных финансовых вливаний Марка Шаттлворта, но подобное положение дел подходит к концу и Марк намерен ввести внешнее финансирование бизнеса

    Cможет ли космонав_т стать успешным бизнесменом? Смотрите в следующей серии ubuntu...

     
  • 1.73, Аноним, 20:25, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше бы вместо полета в космос отложил бабосики на Юнити 8
     
     
  • 2.102, Аноним, 20:49, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не Полёт в космос - это была самая правильная трата денег в его жизни Именн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.77, Аноним, 20:26, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он просто хочет облететь луну. Изыскивает средства.
     
     
  • 2.85, алекс, 20:32, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Американцы не летали на Луну, т.к. не изобретено средство защиты от радиации для живых существ. Он просто выйдет в прибыль и продаст компанию.
     
     
  • 3.88, Вы забыли заполнить поле Name, 20:33, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > не изобретено средство защиты от радиации для живых существ

    да ладно? Химзащита, противогаз и водочка.

     
     
  • 4.93, алекс, 20:35, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну ну вылезь в скафандре на орбите за пределами магнитного поля Земли - узнаешь, что такое жесткое излучение
     
     
  • 5.95, Вы забыли заполнить поле Name, 20:37, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    как-будто ты знаешь
     
     
  • 6.97, алекс, 20:39, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > как-будто ты знаешь

    Читать надо соответствующую литературу и выпуски. NASA даже в этом давно призналась.

     
     
  • 7.101, Вы забыли заполнить поле Name, 20:48, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > NASA даже в этом давно призналась

    Что американцы не летали на Луну? Пруфлинк давай.

     
  • 1.89, ке, 20:34, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Надеюсь убунту останется на плаву.

    Пожалуй, единственный дистрибутив, который можно было использовать из коробки, доставив нужный софт.

    В крайнем случае придется перелезать на дебиан. А дебиан не умеет в красивое оформление. И это печалит.

    А в убунте многое патчили и приводили в божеский вид. Теперь, видимо, не будет и этого

     
     
  • 2.94, Вы забыли заполнить поле Name, 20:36, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А дебиан не умеет в красивое оформление

    Можете не продолжать. Лучше купите себе макбук и смазку.

     
  • 2.96, алекс, 20:38, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Надеюсь убунту останется на плаву.
    > Пожалуй, единственный дистрибутив, который можно было использовать из коробки, доставив
    > нужный софт.
    > В крайнем случае придется перелезать на дебиан. А дебиан не умеет в
    > красивое оформление. И это печалит.
    > А в убунте многое патчили и приводили в божеский вид. Теперь, видимо,
    > не будет и этого

    А как же свежий софт? Та же ругаемая Fedora изменяет цикл релизов.

     
  • 1.99, Аноним, 20:42, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В общем деньги кончились.
     
  • 1.100, Какаянахренразница, 20:45, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Шестые сутки не утихает первое апреля... По всем признакам, скоро конец света.
     
     
  • 2.103, A.Stahl, 20:51, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >По всем признакам, скоро конец света.

    Уже был. Вы всё проспали...

     

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