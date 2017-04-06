06.04.2017 17:13  Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8

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|2.83, Анон999999, 20:31, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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На Red Hat Enterprise Linux или на Windows 10. На днях Creators Update выйдет. Хочешь пробовать новинки? Становись инсайдером Винды - будешь бесплатно еженедельно ставить сборки Windows 10 с самым свежим софтом причем намного стабильней, чем в Ubuntu.
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|3.91, гость как в горле кость, 20:35, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> На Red Hat Enterprise Linux или на Windows 10. На днях Creators
> Update выйдет. Хочешь пробовать новинки? Становись инсайдером Винды - будешь бесплатно
> еженедельно ставить сборки Windows 10 с самым свежим софтом причем намного
> стабильней, чем в Ubuntu.
И это гарантированно более стабильные чем юбанту
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|3.92, гость как в горле кость, 20:35, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> На Red Hat Enterprise Linux или на Windows 10. На днях Creators
> Update выйдет. Хочешь пробовать новинки? Становись инсайдером Винды - будешь бесплатно
> еженедельно ставить сборки Windows 10 с самым свежим софтом причем намного
> стабильней, чем в Ubuntu.
И это гарантированно более стабильные чем юбанту
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|3.63, алекс, 20:13, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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ну да, кто ж им даст то попасть в репу убунты после такого, если только своя сборка, это ведь потеря контроля над своим детищем
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|1.25, алекс, 19:31, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Вот только что я писал в соседней новости про вторую часть марлезонского балета - сокращение численности штата, - зашибись
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|1.52, Марк остановись, 20:03, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Очень надеюсь, что форк Юнити получит развитие. Перепробовал кучу разных оболочек, но только юнити понравилась.
З. Ы. Убунтовод с 12 года
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|1.62, Michael Shigorin, 20:13, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Увольнения связаны с повышением инвестиционной привлекательности компании.
Да-да, катать косты и всё такое. А лучше вообще закрыться.
Всё-таки хорошо, когда получается делать то, что собственно нужно, а не абы выпендриться...
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|1.72, Вы забыли заполнить поле Name, 20:25, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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> До сих пор компания существовала в основном за счёт личных финансовых вливаний Марка Шаттлворта, но подобное положение дел подходит к концу и Марк намерен ввести внешнее финансирование бизнеса
Cможет ли космонав_т стать успешным бизнесменом? Смотрите в следующей серии ubuntu...
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|4.93, алекс, 20:35, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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ну ну вылезь в скафандре на орбите за пределами магнитного поля Земли - узнаешь, что такое жесткое излучение
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|6.97, алекс, 20:39, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> как-будто ты знаешь
Читать надо соответствующую литературу и выпуски. NASA даже в этом давно призналась.
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|1.89, ке, 20:34, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Надеюсь убунту останется на плаву.
Пожалуй, единственный дистрибутив, который можно было использовать из коробки, доставив нужный софт.
В крайнем случае придется перелезать на дебиан. А дебиан не умеет в красивое оформление. И это печалит.
А в убунте многое патчили и приводили в божеский вид. Теперь, видимо, не будет и этого
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|2.96, алекс, 20:38, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Надеюсь убунту останется на плаву.
> Пожалуй, единственный дистрибутив, который можно было использовать из коробки, доставив
> нужный софт.
> В крайнем случае придется перелезать на дебиан. А дебиан не умеет в
> красивое оформление. И это печалит.
> А в убунте многое патчили и приводили в божеский вид. Теперь, видимо,
> не будет и этого
А как же свежий софт? Та же ругаемая Fedora изменяет цикл релизов.
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