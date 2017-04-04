04.04.2017 23:57  Обновление Asterisk 13.14.1 и 14.3.1 с устранением удалённой уязвимости

В корректирующих выпусках коммуникационной платформы Asterisk 13.14.1 и 14.3.1 устранена уязвимость, позволяющая потенциально организовать выполнение кода на сервере. Уязвимость вызвана отсутствием проверки длины при записи в CDR (Call Detail Record) поля с параметрами пользователя, что позволяет передать слишком длинную строку, хвост которой будет записан за пределами выделенного буфера.

Проблеме подвержены системы, использующие CDR в сочетании с канальным драйвером chan_sip с включенной опцией 'useclientcode' (атака может быть совершена через заголовок 'X-ClientCode' в сообщении SIP INFO). Также атака может быть совершена при вызове CDR dialplan из AMI или при использовании AMI Monitor через создание длинного файлового пути.



