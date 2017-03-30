The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

30.03.2017 11:59  Разработчики Chrome намерены ограничить всплывающие диалоги на JavaScript

Разработчики web-браузера Chrome рассматривают возможность ограничения диалогов, реализуемых средствами JavaScript и блокирующих просмотр контента. В основной массе подобные диалоги применяются для навязывания каких-то действий и вызывают значительное недовольство среди посетителей.

Помимо раздражающих, но безвредных и одобренных владельцами ресурсов, всплывающих диалогов, в которых предлагается пройти различные опросы, обратиться к online-консультанту, подписаться на канал в социальной сети или подтвердить закрытие страницы, последнее время участились случаи использования данных диалогов для мошенничества или совершения вредоносных действий. Например, через рекламные сети или взлом сайтов продвигаются блоки, предлагающие обновить браузер чтобы продолжить просмотр страницы или установить поддельный антивирус под предлогом обнаружения в системе вируса, а также симулирующие возникновение системной ошибки и предлагающие позвонить по указанному номеру телефона.

Рассматривается несколько путей блокирования назойливых всплывающих диалогов, с сохранением возможности их применения по назначению. Вместо блоков, перекрывающих содержимое и останавливающих дальнейшую работу со страницей/браузером, для вывода уведомлений предлагается использовать Notifications API для показа не блокирующих работу уведомлений и HTML-тег dialog для организация ввода, а для отладочных целей console.log(document.origin).

На первом этапе предлагается изменить реализацию функций alert(), confirm() и prompt(), сделав их немодальными (не блокирующими страницу) и, по аналогии с тем, как это реализовано в браузере Safari, обеспечить их автоматическое закрытие при переключении на другую вкладку. Также рассматривается возможность отключения показа диалогов alert(), confirm() и prompt(), если пользователь просто просматривает страницу, не взаимодействуя с ней.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 57
  3. OpenNews: В Chrome тестируют новый подход к компиляции JavaScript
  4. OpenNews: В Chrome введены ограничения на установку сторонних дополнений
  5. OpenNews: В Chrome вводятся ограничения по воспроизведению Flash-контента
  6. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 продемонстрированы взломы Ubuntu и Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, brzm, 12:03, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > сделав их немодальными

    Давно, блин, пора!

     
     
  • 2.4, Аноним, 12:20, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А сохранение так и останется модельным ни выделить текст на странице, ни прокру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, brzm, 12:44, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    IMO, модальные окна в принципе зло, везде. Даже если нужно непременное вмешательство пользователя, то основное окно можно хотя бы оставить на read-only, скопировать ввод, справку вызвать, да что угодно.
     
     
  • 4.13, Аноним, 13:35, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А тебя не беспокоит, что по документации окно модальное, а браузер показывает ег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 12:08, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да ладно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 12:15, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Больше всего бесит когда поверх страницы выводится предложение подписаться на ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:25, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Этих никто трогать не будет, они не через alert сделаны ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 12:24, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    При чем тут они Сколько я не встречал всплывашек - они все были сделаны на ди... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 12:58, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сто лет не прошло. Веб три-ноль близко...
     
  • 1.9, piteri, 13:00, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >На первом этапе предлагается изменить реализацию функций alert(), confirm() и prompt(), сделав их немодальными

    И как их потом по назначению использовать?!

     
     
  • 2.12, Аноним, 13:30, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никак if CHROME elseif SAFARI elseif MOZILA elseif IE else... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, тоже Аноним, 13:02, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть, набрасывая простенькую веб-морду, теперь нужно будет думать, как браузер отнесется к встроенным диалогам, и не сломает ли он своими капризами логику приложения? Молодца!
     
     
  • 2.11, Аноним, 13:13, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве сейчас не надо думать?
     
     
  • 3.14, тоже Аноним, 13:36, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если это чисто внутренняя и чисто техническая морда, не предназначенная для высовывания наружу, глупо тратить лишний день на псевдоинтерфейс.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList