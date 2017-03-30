30.03.2017 11:59  Разработчики Chrome намерены ограничить всплывающие диалоги на JavaScript

Разработчики web-браузера Chrome рассматривают возможность ограничения диалогов, реализуемых средствами JavaScript и блокирующих просмотр контента. В основной массе подобные диалоги применяются для навязывания каких-то действий и вызывают значительное недовольство среди посетителей.

Помимо раздражающих, но безвредных и одобренных владельцами ресурсов, всплывающих диалогов, в которых предлагается пройти различные опросы, обратиться к online-консультанту, подписаться на канал в социальной сети или подтвердить закрытие страницы, последнее время участились случаи использования данных диалогов для мошенничества или совершения вредоносных действий. Например, через рекламные сети или взлом сайтов продвигаются блоки, предлагающие обновить браузер чтобы продолжить просмотр страницы или установить поддельный антивирус под предлогом обнаружения в системе вируса, а также симулирующие возникновение системной ошибки и предлагающие позвонить по указанному номеру телефона.

Рассматривается несколько путей блокирования назойливых всплывающих диалогов, с сохранением возможности их применения по назначению. Вместо блоков, перекрывающих содержимое и останавливающих дальнейшую работу со страницей/браузером, для вывода уведомлений предлагается использовать Notifications API для показа не блокирующих работу уведомлений и HTML-тег dialog для организация ввода, а для отладочных целей console.log(document.origin).

На первом этапе предлагается изменить реализацию функций alert(), confirm() и prompt(), сделав их немодальными (не блокирующими страницу) и, по аналогии с тем, как это реализовано в браузере Safari, обеспечить их автоматическое закрытие при переключении на другую вкладку. Также рассматривается возможность отключения показа диалогов alert(), confirm() и prompt(), если пользователь просто просматривает страницу, не взаимодействуя с ней.