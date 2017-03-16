16.03.2017 09:36  Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral

Состоялся релиз FreeNAS Corral (FreeNAS 10), дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Установочный iso-образ (840 Мб) подготовлен только для архитектуры x86_64.

По словам создателей дистрибутива, трудно сравнивать FreeNAS Corral с FreeNAS 9.x, так как FreeNAS Corral трансформировался в принципиально новое и более мощное решение для развёртывания сетевых хранилищ и бизнес-приложений. Новая ветка основана на системном окружении FreeBSD 10.3 и примечательна реализацией нового web-интерфейса с новым набором виджетов, гибкими возможностями по настройке хранилища, встроенным календарём-планировщиком работ и улучшенными средствами мониторинга и генерации отчётов.

Кроме GUI, пользователю также предоставлен Websocket API для организации удалённого управления и интеграции со сторонними системами. Также реализован новый инструмент для управления всеми аспектами работы дистрибутива из командной строки, напоминающий командный интерфейс Cisco IOS. В состав включён гипервизор Bhyve для создания виртуализированных окружений с полноценной поддержкой ZFS и программно определяемых хранилищ (Software-defined storage). Реализована возможность работы с изолированными контейнерами, полностью совместимыми с системой Docker. Для подготовки окружений для развёртывания в виртуальных машинах предоставлены простые шаблоны на базе TrueOS, FreeBSD, SmartOS, CentOS, Debian и Ubuntu.

Дополнительно сообщается об изменении подхода к нумерации версий FreeNAS, вместо числовых версий, отражающих лежащие в основе ветки FreeBSD, отныне будут применяться символьные имена. Например, вместо выпуска "FreeNAS 10" релиз отмечен как "FreeNAS Corral". Выпуск обновлений для прошлой ветки FreeNAS 9.10 будет продолжен, поддержка продлится до тех пор, пока в этом будет потребность пользователей. Для желающих перейти с FreeNAS 9.10 на FreeNAS Corral предоставлена возможность бесшовного обновления.



