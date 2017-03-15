15.03.2017 22:57  GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код

Компания GitLab, развивающая одноимённую открытую платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, объявила о поглощении сервиса для создания чатов и мгновенного обмена сообщениями Gitter, ориентированного на обеспечение общения пользователей GitHub. Сумма сделки не сообщается.

Gitter продолжит работу в виде обособленной сети, позволяющей создавать чаты для общения разработчиков любых проектов. Более того, не позднее июня 2017 года планируется полностью открыть все связанные с сервисом исходные тексты, что позволит всем заинтересованным лицам принимать участие в разработке Gitter и развёртывать похожие на Gitter сервисы на своих серверах. Открытый продукт на базе Gitter будет распространяться отдельно от GitLab. Код будет открыт под лицензией MIT.

Первоочередной задачей после покупки называется улучшение интеграции Gitter c GitLab, в том числе добавление возможности аутентификации через GitLab и предоставление упрощённых механизмов создания чатов и сообществ на основе групп и проектов в GitLab. При этом возможность работы с GitHub, создания чатов для репозиториев на GitHub, а также аутентификации через GitHub и Twitter будет сохранена в полном объёме. Также будет сохранена возможность создания неограниченного числа чатов для независимых открытых сообществ, а после покупки станет бесплатной и неограниченной опция приватных переговоров (ранее в бесплатных приватных чатах могли общаться не более 25 разработчиков).

Что касается модуля Mattermost, ныне поставляемого в GitLab и предоставляющего средства для обмена сообщениями между разработчиками, то его поддержка будет сохранена. Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать их историю и получать уведомления на смартфоне или ПК. В GitLab система Mattermost останется как средство для внутреннего общения внутри команд разработчиков, в то время как Gitter рассматривается как более широкая и открытая сеть для общения, в которой люди могут связываться между собой.



