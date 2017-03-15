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15.03.2017 22:57  GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код

Компания GitLab, развивающая одноимённую открытую платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, объявила о поглощении сервиса для создания чатов и мгновенного обмена сообщениями Gitter, ориентированного на обеспечение общения пользователей GitHub. Сумма сделки не сообщается.

Gitter продолжит работу в виде обособленной сети, позволяющей создавать чаты для общения разработчиков любых проектов. Более того, не позднее июня 2017 года планируется полностью открыть все связанные с сервисом исходные тексты, что позволит всем заинтересованным лицам принимать участие в разработке Gitter и развёртывать похожие на Gitter сервисы на своих серверах. Открытый продукт на базе Gitter будет распространяться отдельно от GitLab. Код будет открыт под лицензией MIT.

Первоочередной задачей после покупки называется улучшение интеграции Gitter c GitLab, в том числе добавление возможности аутентификации через GitLab и предоставление упрощённых механизмов создания чатов и сообществ на основе групп и проектов в GitLab. При этом возможность работы с GitHub, создания чатов для репозиториев на GitHub, а также аутентификации через GitHub и Twitter будет сохранена в полном объёме. Также будет сохранена возможность создания неограниченного числа чатов для независимых открытых сообществ, а после покупки станет бесплатной и неограниченной опция приватных переговоров (ранее в бесплатных приватных чатах могли общаться не более 25 разработчиков).

Что касается модуля Mattermost, ныне поставляемого в GitLab и предоставляющего средства для обмена сообщениями между разработчиками, то его поддержка будет сохранена. Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать их историю и получать уведомления на смартфоне или ПК. В GitLab система Mattermost останется как средство для внутреннего общения внутри команд разработчиков, в то время как Gitter рассматривается как более широкая и открытая сеть для общения, в которой люди могут связываться между собой.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/2017/...)
  2. OpenNews: Инцидент с СУБД проекта GitLab
  3. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая прочитать содержимое системных файлов
  4. OpenNews: В GitLab устранена критическая уязвимость
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы для организации совместной разработки GitLab 8.0
  6. OpenNews: Gitorious закрывается и переходит в руки GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gitlab, gitter
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  • 1.1, Аноним, 23:04, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Вначале Gitorious, сейчас Gitter Чужие деньги тратить легко, а свои GitLab пок... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, dimqua, 23:06, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Код откроют, уже хорошо.
     
  • 2.3, Аноним, 23:18, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Откуда информация У них есть коммерческая Enterprise-версия Если они могут поз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, Аноним, 23:27, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Это пока несамоокупаемый стартап В 2015 им дали 4 млн, они купили Gitorious ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Аноним, 23:39, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    У стартапов GitLab и Gitter одни инвесторы, т е они просто деньги из одного кар... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.9, Аноним, 03:00, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    вообще то неправда, и судя по вашим высказываниям вы даже не близко от руби тусо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, key, 00:02, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не пользовался Mattermost, но наличие двух месседжеров(пускай один веб, а другой нативный - сути не меняет) под эгидой одной компании это несколько странно и не системно.
     
     
  • 2.10, Z, 05:35, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    (Зевая): Google Hangouts, Google Duo, Google Allo.

    Как по мне, так в мессенджерах бардак полнейший.

     
     
  • 3.13, eRIC, 06:35, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > (Зевая): Google Hangouts, Google Duo, Google Allo.
    > Как по мне, так в мессенджерах бардак полнейший.

    для вас бардак, но так Google тестирует свои новые протоколы и технологии, которые в случае успеха войдут в основные продукты...

     
  • 1.12, eRIC, 06:34, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Молодцы!
     
  • 1.14, eRIC, 06:41, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Эра IRC можно сказать подошла к концу и теперь на рынке новые игроки Slack, Matt... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Ancient, 07:58, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    стильно, модно, молодёжно... ненужно
     
  • 2.18, Аноним, 08:43, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    расскажи это вот этим чувакам https github com ircv3 ircv3-specifications, а т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, тигар, 09:21, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    вот прямо сейчас фринода 8012 8763 Current local users 8012, max 8763 8... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 11:25, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    года с 2004 сижу по разным irc через irssi, ну стало народу меньше в определенно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, Аноним, 11:35, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Видать у нас какой то разный руснет Current local users 212 Max 344 Current ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Ненужно, 09:34, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ...каждый - проприетарненький и несовместимый с другим. А ирк просто работает. Как и жаббер, собственно
     
     
  • 3.23, Аноним, 10:07, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >jabber работает

    Какое громкое заявление.

     
  • 3.24, SpiritOfStallman, 10:54, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Как и жаббер, собственно

    Кто-то, по всей видимости, никогда им толком и не пользовался :)

     
  • 1.15, Аноним, 07:39, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ype Instant messaging License Proprietary Website gitter im зомбик, в замкадь... весь текст скрыт [показать]
     

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