15.03.2017 22:57  GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код

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|1.7, key, 00:02, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Не пользовался Mattermost, но наличие двух месседжеров(пускай один веб, а другой нативный - сути не меняет) под эгидой одной компании это несколько странно и не системно.
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|3.13, eRIC, 06:35, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> (Зевая): Google Hangouts, Google Duo, Google Allo.
> Как по мне, так в мессенджерах бардак полнейший.
для вас бардак, но так Google тестирует свои новые протоколы и технологии, которые в случае успеха войдут в основные продукты...
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