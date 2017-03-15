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15.03.2017 10:51  В Chromium добавлена поддержка анимированных PNG-изображений

В кодовую базу Chromium, которая послужит основной для выпуска Chrome 59, принято изменение с реализацией формата APNG, в отличие от формата GIF позволяющего создавать анимированные изображения с 24-разрядной глубиной цвета и дополнительными 8 битами на прозрачность. APNG обратно совместим с PNG, что позволяет отобразить изображения при помощи любого декодировщика PNG (если декодировщик не поддерживает расширения для анимации, то будет показано статическое изображение).

Поддержка APNG принята в Chrome спустя 10 лет с момента добавления в Firefox 3 и Opera 9.5 (APNG поддерживался в движке Presto, для Opera 15+ подготовлен специальный плагин). С 2015 года APNG поддерживается в Safari и браузерах на базе движка WebKit. Для полного охвата всех браузеров недостаёт поддержки APNG в Microsoft Internet Explorer и Edge.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлена техника совершения DoS-атаки через отправку PNG-бомбы
  3. OpenNews: Продемонстрирован JPEG-файл, превращающийся в PNG при AES-шифровании и в PDF после 3DES-дешифровки
  4. OpenNews: В Opera добавлена поддержка анимированных PNG
  5. OpenNews: В Firefox 3 появится поддержка анимированных PNG
  6. OpenNews: Третья альфа версия Firefox 3 с поддержкой APNG
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, png, apng
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  • 1, Sluggard, 11:04, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Совсем не слоупоки, ага.
     
  • 2, Аноним, 11:07, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Не прошло и а, нет, прошло Осталось дождаться webp в Firefox, и можно спокой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Timur I. Davletshin, 11:10, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1294490 — уже есть экспериментальные сборки. А в Palemoon есть поддержка уже достаточно давно.
     
  • 4, dimqua, 11:16, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Осталось дождаться webp в WWW.
     

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