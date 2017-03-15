15.03.2017 10:51  В Chromium добавлена поддержка анимированных PNG-изображений

В кодовую базу Chromium, которая послужит основной для выпуска Chrome 59, принято изменение с реализацией формата APNG, в отличие от формата GIF позволяющего создавать анимированные изображения с 24-разрядной глубиной цвета и дополнительными 8 битами на прозрачность. APNG обратно совместим с PNG, что позволяет отобразить изображения при помощи любого декодировщика PNG (если декодировщик не поддерживает расширения для анимации, то будет показано статическое изображение).

Поддержка APNG принята в Chrome спустя 10 лет с момента добавления в Firefox 3 и Opera 9.5 (APNG поддерживался в движке Presto, для Opera 15+ подготовлен специальный плагин). С 2015 года APNG поддерживается в Safari и браузерах на базе движка WebKit. Для полного охвата всех браузеров недостаёт поддержки APNG в Microsoft Internet Explorer и Edge.



