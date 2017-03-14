14.03.2017 09:54  Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2

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|1.1, A.Stahl, 10:08, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот смотришь на changelog и радуешься: там допилили, там починили, там подрихтовали. И никто не пытается нахрен переделать то, что работает и функциональность чего всех устраивает.
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|3.3, A.Stahl, 10:26, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет, они перешли с неподдерживаемого более ЖТК2 на актуальный и развивающийся ЖТК3.
На носу всякие вейланды и прочее. ЖТК2 этого не умеет и уметь никогда уже не будет.
Впрочем, погляди на скриншоты -- переход для пользователя с ЖТК2 на ЖТК3 был довольно незаметным (если не считать постоянные апдейты ЖТК3, когда стили превращались в тыкву с дерьмом)
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|6.52, adolfus, 16:00, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ЖМУ/Пuнус.
> Справедливости ради -- сами американцы произносят GTK как ʤiti'keɪ.
Американцы бывают настоящие, эмигросы и полупокеры. Все те настоящие, с которыми вопрос обсуждался, утверждают, что произносить аббревиатуры следует исключительно от произношения тех слов, от которых они выведены. По произношению букв алфавита же сокращают те, кто не в курсе темы и у кого язык не родной. У них аббревиатуры связаны с написанием а не с произношением.
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|3.4, нежданчик, 10:28, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ага, и именно поэтому они перешли с "работающего и всех устраивающего" GTK2 на кривой и созданных для планшета GTK3?
Он к сожалению просто перестал развиватся(в любую сторону), как следствие будет всё больше и больше исправляющих/дополняющих/удаляющих патчей/мини-форков(т.е. увеличение энтропии). По этому в принципе использование gtk3 можно поддержать. Хотя - да, очень жалко.
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|3.13, тоже Аноним, 11:25, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Мне ближе минималистичность, но я не люблю, когда меня лишают возможности настроить собственный десктоп. Поэтому я беру почти готовый Xfce и за несколько минут делаю его совсем готовым.
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|4.21, evkogan, 12:16, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Мне ближе минималистичность, но я не люблю, когда меня лишают возможности настроить
> собственный десктоп. Поэтому я беру почти готовый Xfce и за несколько
> минут делаю его совсем готовым.
Настройте 3 монитора с разными размерами в Xfce. только смотрите чтобы секундомер не переполнился. И таких примеров много.
ЗЫ: Это к сожалению, иначе сам сидел бы на нем.
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|1.14, Зорян и Шкиряк, 11:25, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хорошая новость. Очередной релиз моего любимого DE.
>В хранителе экрана реализовано отображение обоев, выбранных пользователем, вместо заданных в системе по умолчанию;
джва года ждал!
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|1.15, алекс, 11:28, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Уже всех распределили?!
Я вот XFCE. Кто-то MATE. Если Вы не видите - другие видят.
И наконец, надо не забывать ставить ИМХО в конце поста, иначе складывается впечатление, что Вы навязываете своё мнение.
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|1.33, vantoo, 13:56, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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С давних времен KDE нравился больше Гнома. Но попробовал недавно Gnome 3. Как этим вообще можно пользоваться? Там даже иконку на рабочий стол нельзя поместить штатными средствами! После третьего Гнома, второй выглядит очень даже удобным.
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|2.55, алекс, 16:10, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Посмотрел скриншоты 1.18. Этим ребятам реально нужно скинуться и нанять толкового дизайнера.
> Да, оно смотрится аккуратно, ровно, подогнано всё, но "не блестит". А
> без блеска это не продать.
За блеском Вам в KDE.
Как говориться, Вам шашечки или ездить?
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