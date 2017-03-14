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14.03.2017 09:54  Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2

Состоялся релиз десктоп-окружения MATE 1.18, в рамках которого продолжено развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Выпуск сфокусирован на завершении перехода на GTK3+, переводе различных частей MATE на новые библиотеки и замене устаревших компонентов. Установочные пакеты с MATE 1.18 в ближайшее время будут подготовлены для Arch Linux, Linux Mint, Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia, Slackware и openSUSE.

Основные новшества:

  • Прекращена поддержка GTK2+, удалён весь связанный с GTK2+ код и удалена сборочная опция "--with-gtk". Все компоненты и приложения рабочего стола MATE теперь привязаны к GTK3+. Для сборки необходимо наличие GTK+ 3.14 или более нового выпуска;
  • Добавлена возможность использования libinput для работы с мышью и тачпадом. Реализованы отдельные настройки для правшей и левшей, а также для параметров движения указателя;
  • В файловом менеджере Caja появились возможности помещения операций копирования в очередь и приостановки процесса копирования. Добавлен диалог подтверждения перемещении файлов в корзину. Реализована возможность использования клавиш мыши "вперёд" и "назад" для навигации по директориям. Обеспечен вывод уведомления о готовности к безопасному извлечению накопителя;
  • В хранителе экрана реализовано отображение обоев, выбранных пользователем, вместо заданных в системе по умолчанию;
  • В панель добавлены дополнительные опции для выполнения действий на рабочем столе. Добавлена поддержка спецификации StatusNotifier. Обеспечена возможность использования редактора меню Menulibre, помимо ранее поддерживаемого редактора Mozo;
  • В менеджере архивов Engrampa (форк File-roller) добавлена поддержка форматов ear и war, обеспечена проверка версии rar/unrar для отображения корректных дат, решены проблемы с созданием многотомных архивов rar и 7z;
  • В экранных уведомлениях реализована поддержка размещения пиктограмм для выполнения действий, например, в связанном с мультимедийным проигрывателем уведомлении можно разместить кнопки для управления воспроизведением;
  • Переработан редактор шрифтов, добавлен режим навигации по имеющимся шрифтам, реализована поддержка шрифтов TTC и их отображения в меню по умолчанию;
  • Устаревшие функции управления спящим и ждущим режимами, завязанные на upower, заменены на эквивалентные возможности на базе ConsoleKit2;
  • В MATE Terminal добавлена возможность закрытия вкладок средней кнопкой мыши;
  • В программе для просмотра документов Atril (форк Evince) значительно увеличена скорость загрузки страниц и добавлена поддержка операции разархивирования, которая требуется для просмотра некоторых форматов комиксов;
  • В состав возвращён MATE Calculator, который был портирован на GTK3+;
  • Система плагинов, а также все плагины на Си и Python для текстового редактора Pluma (форк Gedit) и Eye of MATE, портированы на libpeas;
  • Завершена миграция с libunique на GtkApplication;
  • Значительно улучшены средства для людей с ослабленным зрением;
  • Устранена серия утечек памяти.


  1. Главная ссылка к новости (http://mate-desktop.org/blog/2...)
  2. OpenNews: Проект Solus представил Brisk Menu для рабочего стола MATE
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.16, форка GNOME 2
  4. OpenNews: Сформированы сборки OpenIndiana с рабочим столом MATE
  5. OpenNews: Ubuntu MATE переходит на GTK3+
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mate, gnome
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  • 1.1, A.Stahl, 10:08, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +20 +/
    Вот смотришь на changelog и радуешься: там допилили, там починили, там подрихтовали. И никто не пытается нахрен переделать то, что работает и функциональность чего всех устраивает.
     
     
  • 2.2, ann, 10:14, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –15 +/
    Ага, и именно поэтому они перешли с работающего и всех устраивающего GTK2 на к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 10:26, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Нет, они перешли с неподдерживаемого более ЖТК2 на актуальный и развивающийся ЖТК3.
    На носу всякие вейланды и прочее. ЖТК2 этого не умеет и уметь никогда уже не будет.
    Впрочем, погляди на скриншоты -- переход для пользователя с ЖТК2 на ЖТК3 был довольно незаметным (если не считать постоянные апдейты ЖТК3, когда стили превращались в тыкву с дерьмом)
     
     
  • 4.18, Аноним, 11:59, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    На Хабре вы пишете вменяемые комментарии, а тут заученной мантрой всех убеждаете... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, A.Stahl, 12:09, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >На Хабре вы пишете вменяемые комментарии

    Ложь! Я не пишу вменяемые комментарии на Хабре!
    Остальное вообще какая-то нераспаршиваемая срань.

     
     
  • 6.29, Аноним, 13:22, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нонраспарсэйблиевая
     
  • 4.31, derlafff, 13:42, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Нет, неправильно Они перешли с прекрасного gtk2 на gtk3, для которого даже не о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, adolfus, 14:25, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ЖТК2, ЖТК3.

    ЖТК
    Жимп тулкит.
    ЖНУ имажинг програм
    Опен Жрафик Ленгвич

     
     
  • 5.41, Аноним, 14:51, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ЖМУ Пuнус Справедливости ради -- сами американцы произносят GTK как 676 iti k... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.52, adolfus, 16:00, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ЖМУ/Пuнус.
    > Справедливости ради -- сами американцы произносят GTK как ʤiti'keɪ.

    Американцы бывают настоящие, эмигросы и полупокеры. Все те настоящие, с которыми вопрос обсуждался, утверждают, что произносить аббревиатуры следует исключительно от произношения тех слов, от которых они выведены. По произношению букв алфавита же сокращают те, кто не в курсе темы и у кого язык не родной. У них аббревиатуры связаны с написанием а не с произношением.

     
  • 4.48, Аноним, 15:36, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Они сами ЖТК2 и поддерживали 2 ЖТК3 слишком часто ломает API ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.4, нежданчик, 10:28, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Ага, и именно поэтому они перешли с "работающего и всех устраивающего" GTK2 на кривой и созданных для планшета GTK3?

    Он к сожалению просто перестал развиватся(в любую сторону), как следствие будет всё больше и больше исправляющих/дополняющих/удаляющих патчей/мини-форков(т.е. увеличение энтропии). По этому в принципе использование gtk3 можно поддержать. Хотя - да, очень жалко.

     
  • 3.39, Аноним, 14:42, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Когда перейдут на Qt, тогда и заценим. А все эти гЭтЭкА -- устарело и ацтой.
     
     
  • 4.56, _, 16:12, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем же наступать в *о*но?! Не перейдут.
     
  • 2.9, Александр, 10:43, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это конечно радует, но где сборки хотя бы под последнюю lts ubuntu найти А то д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 10:45, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ubuntu-mate.org/blog/mate-desktop-116-for-xenial-xerus/
     
     
  • 4.17, Александр, 11:40, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://ubuntu-mate.org/blog/mate-desktop-116-for-xenial-xerus/

    Благодарствую, интересно будет ли обновление до 18


     
  • 3.22, XXX, 12:26, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    За 7 мин переписал ebuild'ы с 16'го на 18'ый :)
     
  • 1.5, Аноним, 10:29, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Хоть и не домохозяйка, хоть и скучал два года по гном2, после перехода убунты на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, iPony, 10:39, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    http://lurkmore.to/Синдром_утёнка
     
  • 2.7, Аноним, 10:42, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Мне нужна минималистичность, но я не хочу ничего допиливать, я просто беру готовый мате и доволен как слон
     
     
  • 3.13, тоже Аноним, 11:25, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Мне ближе минималистичность, но я не люблю, когда меня лишают возможности настроить собственный десктоп. Поэтому я беру почти готовый Xfce и за несколько минут делаю его совсем готовым.
     
     
  • 4.21, evkogan, 12:16, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне ближе минималистичность, но я не люблю, когда меня лишают возможности настроить
    > собственный десктоп. Поэтому я беру почти готовый Xfce и за несколько
    > минут делаю его совсем готовым.

    Настройте 3 монитора с разными размерами в Xfce. только смотрите чтобы секундомер не переполнился. И таких примеров много.
    ЗЫ: Это к сожалению, иначе сам сидел бы на нем.

     
     
  • 5.34, Аноним, 14:09, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разные размеры - это разный DPI Разная разрешающая способность работает бесшо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.50, Аноним, 15:46, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    fix ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, A.Stahl, 10:43, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не все мыслят в терминах минималистичности. Многим просто "привычно/нравится".
     
  • 2.11, incker, 11:04, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Для ноута, а особенно для нетбуке норм Друг юзает Для ПК я бы что-то другое ст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Аноним, 12:05, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Мне Отличный десктоп, лучшего не нахожу для себя От стеклодизайна кед с его пл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, Ан12, 15:27, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ППКС
     
  • 2.49, Аноним, 15:44, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Для меня Что за глупые вопросы, гражданчик ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, 123, 11:23, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто пробовал Gtk3, какая/какие темы визуально приемлемы?
     
     
  • 2.16, алекс, 11:29, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    greybird
     
     
  • 3.27, Зорян и Шкиряк, 12:44, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Numix
     
     
  • 4.28, kravich, 13:00, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проверенный Clearlooks
     
     
  • 5.30, Аноним, 13:41, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Arc
     
  • 2.32, 123, 13:50, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Mint-X
     
  • 2.38, Аноним, 14:39, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Breeze (шютка)
     
  • 1.14, Зорян и Шкиряк, 11:25, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая новость. Очередной релиз моего любимого DE.

    >В хранителе экрана реализовано отображение обоев, выбранных пользователем, вместо заданных в системе по умолчанию;

    джва года ждал!

     
  • 1.15, алекс, 11:28, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже всех распределили?!

    Я вот XFCE. Кто-то MATE. Если Вы не видите - другие видят.

    И наконец, надо не забывать ставить ИМХО в конце поста, иначе складывается впечатление, что Вы навязываете своё мнение.

     
  • 1.23, Аноним, 12:32, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть ли какая-та разница между MATE и GNOME Shell?
     
     
  • 2.25, leap42, 12:40, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    да, для того чтобы пользоваться первым не обязательно быть кальмаром или осьминогом
     
     
  • 3.43, Аноним, 15:08, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я знал что я инопланетянин
     
  • 3.44, Аноним, 15:24, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользовался MATE, то панель пропадет, то тема слетит, то вообще упадет Потом на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, _, 16:19, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставил плюс из жалости :)
     
  • 1.24, Аноним, 12:35, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Часы отображаются если панель поставить вертикально?
     
  • 1.33, vantoo, 13:56, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С давних времен KDE нравился больше Гнома. Но попробовал недавно Gnome 3. Как этим вообще можно пользоваться? Там даже иконку на рабочий стол нельзя поместить штатными средствами! После третьего Гнома, второй выглядит очень даже удобным.
     
     
  • 2.35, коперфилд, 14:19, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты что такое говоришь?!?!
    Нельзя!
    Сейчас фанбои третьегнума придут и побьют тебя, приговаривая, что иконки на рабочем столе создают только отсталые деграданты. И тебе не стоит так делать, да...
     
     
  • 3.53, алекс, 16:07, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, фанбои обзывают нас ретроградами.
     
  • 2.36, Аноним, 14:20, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот и я с такими же мыслями остался на opensuse evergreen, пока его в прошлом го... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.46, Аноним, 15:31, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Надо переключить в ON следующую настройку Настройки - Дополнительные параметры... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.40, Аноним, 14:45, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Посмотрел скриншоты 1 18 Этим ребятам реально нужно скинуться и нанять толковог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, leap42, 15:06, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это и с блеском не продать, софт сейчас нормально продаётся только "как услуга"
     
  • 2.47, Аноним, 15:34, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В OpenSource вообще нет и никогда не было толковых дизайнеров Везде то взрыв де... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, AlexYeCu_not_logged, 16:08, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где они были-то?
     
  • 2.55, алекс, 16:10, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Посмотрел скриншоты 1.18. Этим ребятам реально нужно скинуться и нанять толкового дизайнера.
    > Да, оно смотрится аккуратно, ровно, подогнано всё, но "не блестит". А
    > без блеска это не продать.

    За блеском Вам в KDE.
    Как говориться, Вам шашечки или ездить?

     
  • 1.51, Аноним, 15:50, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как то тепло от этой новости Всегда приятно читать что кто-то занимаеться работ... весь текст скрыт [показать]
     

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