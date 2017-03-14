14.03.2017 09:54  Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2

Состоялся релиз десктоп-окружения MATE 1.18, в рамках которого продолжено развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Выпуск сфокусирован на завершении перехода на GTK3+, переводе различных частей MATE на новые библиотеки и замене устаревших компонентов. Установочные пакеты с MATE 1.18 в ближайшее время будут подготовлены для Arch Linux, Linux Mint, Debian, Ubuntu, Fedora, Mageia, Slackware и openSUSE. Основные новшества: Прекращена поддержка GTK2+, удалён весь связанный с GTK2+ код и удалена сборочная опция "--with-gtk". Все компоненты и приложения рабочего стола MATE теперь привязаны к GTK3+. Для сборки необходимо наличие GTK+ 3.14 или более нового выпуска;

Добавлена возможность использования libinput для работы с мышью и тачпадом. Реализованы отдельные настройки для правшей и левшей, а также для параметров движения указателя;

В файловом менеджере Caja появились возможности помещения операций копирования в очередь и приостановки процесса копирования. Добавлен диалог подтверждения перемещении файлов в корзину. Реализована возможность использования клавиш мыши "вперёд" и "назад" для навигации по директориям. Обеспечен вывод уведомления о готовности к безопасному извлечению накопителя;

В хранителе экрана реализовано отображение обоев, выбранных пользователем, вместо заданных в системе по умолчанию;

В панель добавлены дополнительные опции для выполнения действий на рабочем столе. Добавлена поддержка спецификации StatusNotifier. Обеспечена возможность использования редактора меню Menulibre, помимо ранее поддерживаемого редактора Mozo;

В менеджере архивов Engrampa (форк File-roller) добавлена поддержка форматов ear и war, обеспечена проверка версии rar/unrar для отображения корректных дат, решены проблемы с созданием многотомных архивов rar и 7z;

В экранных уведомлениях реализована поддержка размещения пиктограмм для выполнения действий, например, в связанном с мультимедийным проигрывателем уведомлении можно разместить кнопки для управления воспроизведением;

Переработан редактор шрифтов, добавлен режим навигации по имеющимся шрифтам, реализована поддержка шрифтов TTC и их отображения в меню по умолчанию;

Устаревшие функции управления спящим и ждущим режимами, завязанные на upower, заменены на эквивалентные возможности на базе ConsoleKit2;

В MATE Terminal добавлена возможность закрытия вкладок средней кнопкой мыши;

В программе для просмотра документов Atril (форк Evince) значительно увеличена скорость загрузки страниц и добавлена поддержка операции разархивирования, которая требуется для просмотра некоторых форматов комиксов;

В состав возвращён MATE Calculator, который был портирован на GTK3+;

Система плагинов, а также все плагины на Си и Python для текстового редактора Pluma (форк Gedit) и Eye of MATE, портированы на libpeas;

Завершена миграция с libunique на GtkApplication;

Значительно улучшены средства для людей с ослабленным зрением;

Устранена серия утечек памяти.



