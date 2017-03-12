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12.03.2017 19:22  Выпуск платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.2

Доступен релиз RetroShare 0.6.2, платформы для конфиденциального обмена файлами и сообщениями при помощи шифрованной Friend-to-Friend сети. В данной разновидности одноранговых сетей пользователи устанавливают прямые соединения только с пирами, которым они разрешают. Сборки подготовлены для Windows, FreeBSD и многих дистрибутивов GNU/Linux. Исходный код RetroShare написан на языке C++ с использованием тулкита Qt и распространяется под лицензией GPLv2+.

Основные изменения:

  • Реализовано сквозное шифрование файлообмена при использовании анонимных туннелей;
  • Полностью переработана система кэширования файлов и распространения списов файлов;
  • Улучшения в интерфейсе, в том числе появилась возможность выбрать срок хранения сообщений в форумах;
  • Переработана система репутаций, реализованная в прошлой версии;
  • Обеспечена поддержка OpenSSL 1.1.0;
  • Устранено множество утечек памяти, в результате потребление ОЗУ программой сократилось в 1,5-2 раза;
  • Временно приостановлено формирование сборок для платформы macOS (пока новый майнтейнер не будет найден).

Из планов отмечается переработка и унификации системы обмена сообщениями, доработка веб-интерфейса в рамках GSoC2017, выпуск Android-клиента, добавление возможности редактировать свои сообщения на форумах, реализация поддержки IPv6.

  1. Главная ссылка к новости (https://retroshareteam.wordpre...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.1
  3. OpenNews: Выпуск платформы для приватного обмена сообщениями RetroShare 0.6
Автор новости: dimqua
Тип: Программы
Ключевые слова: retroshare
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  • 1.1, Аноним, 20:59, 12/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А как в ней общаться? Чат какой-то странный, в котором никого нет.
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:28, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    >Friend-to-Friend

    Друзей найди.

     
     
  • 3.6, Аноним, 21:50, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В смысле знакомых? Друзей-то у меня нет. Только знакомые.
     
     
  • 4.12, A.Stahl, 22:55, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да, нужны знакомые друзья. С незнакомыми друзьями ничего не получится.
     
  • 2.3, Аноним, 21:37, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Краткая инструкция: http://ru.retroshare.es/
     
  • 2.7, t28, 21:59, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Чат какой-то странный, в котором никого нет.

    Очень странно. Куда же народ свалил?
    Последний раз туда где-то летом заходил было полно народу в чатах.
    В основном коммики, а-ля "Слава СССР", "Сталин — эффективный менеджер", и т.п.

     
     
  • 3.13, Легион, 23:05, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То есть лебеоастиков и прочих пэдруччо не было?
     
     
  • 4.15, Balancer, 00:01, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вообще, наоборот. Там каждое второе сообщение (кроме узко тематических форумов) с обвинениями всех в работе на ФСБ :)

    Уже больше года периодически читаю РШ, чем дальше, тем паранойи больше. И огромное количество хамов. При игноре которых сеть совсем вымирает.

    Очень специфическая атмосфера...

     
  • 1.4, Аноним, 21:44, 12/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А почему Retro-...?
     
     
  • 2.5, dimqua, 21:49, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "Когда создатель проекта представил на суд своим друзьям начальную версию программы, на тот момент не имевшей названия, те сказали, что программа выглядит «очень ретро», то есть её функционал и структура очень строги и классичны."

    Это было лет 10 назад.

     
  • 1.16, Онаним, 00:06, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В прошлый раз попробовал - убило количество дубликатов значка в трэе (говорят это баг на Qt, но ни в каких других Qt - прогах я его не встречал), сразу стал примерно понятен уровень зрелости проекта - даже не Beta, а что-то типа proof-of-concept.

    Кроме того непонятно (если не говорить о подъёме собственной сети для знакомых с собственноручным наполнением) что и как там найти, где все, вот это всё...

     
  • 1.17, Боня, 00:14, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так реально конфиденциально общаться можно или чтобы неким службам было легче базу собирать на тех ,кому есть что скрывать (по типу сайта украинского МВД "Миротворец", где давалась возможность проверить гражданин в розыске или нет, а на самом деле накапливалась база и проверялись лица, ФИО которых вбивались в запрос)?  Или же вроде того же дистрибутива Kali Linux,где при настройках браузера из коробки "супер хацкер" палится еще больше чем из под Ubuntu нехаЦкерской.  
     
     
  • 2.18, Аноним, 00:21, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А расскажите про палево KaliLinux поподробнее пожадуйста, ну и в сравнении с Tai... весь текст скрыт [показать]
     

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