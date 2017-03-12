12.03.2017 19:22  Выпуск платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.2

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|2.7, t28, 21:59, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> Чат какой-то странный, в котором никого нет.
Очень странно. Куда же народ свалил?
Последний раз туда где-то летом заходил было полно народу в чатах.
В основном коммики, а-ля "Слава СССР", "Сталин — эффективный менеджер", и т.п.
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|4.15, Balancer, 00:01, 13/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вообще, наоборот. Там каждое второе сообщение (кроме узко тематических форумов) с обвинениями всех в работе на ФСБ :)
Уже больше года периодически читаю РШ, чем дальше, тем паранойи больше. И огромное количество хамов. При игноре которых сеть совсем вымирает.
Очень специфическая атмосфера...
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|2.5, dimqua, 21:49, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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"Когда создатель проекта представил на суд своим друзьям начальную версию программы, на тот момент не имевшей названия, те сказали, что программа выглядит «очень ретро», то есть её функционал и структура очень строги и классичны."
Это было лет 10 назад.
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|1.16, Онаним, 00:06, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В прошлый раз попробовал - убило количество дубликатов значка в трэе (говорят это баг на Qt, но ни в каких других Qt - прогах я его не встречал), сразу стал примерно понятен уровень зрелости проекта - даже не Beta, а что-то типа proof-of-concept.
Кроме того непонятно (если не говорить о подъёме собственной сети для знакомых с собственноручным наполнением) что и как там найти, где все, вот это всё...
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|1.17, Боня, 00:14, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так реально конфиденциально общаться можно или чтобы неким службам было легче базу собирать на тех ,кому есть что скрывать (по типу сайта украинского МВД "Миротворец", где давалась возможность проверить гражданин в розыске или нет, а на самом деле накапливалась база и проверялись лица, ФИО которых вбивались в запрос)? Или же вроде того же дистрибутива Kali Linux,где при настройках браузера из коробки "супер хацкер" палится еще больше чем из под Ubuntu нехаЦкерской.
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