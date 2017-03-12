12.03.2017 19:22  Выпуск платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.2

Доступен релиз RetroShare 0.6.2, платформы для конфиденциального обмена файлами и сообщениями при помощи шифрованной Friend-to-Friend сети. В данной разновидности одноранговых сетей пользователи устанавливают прямые соединения только с пирами, которым они разрешают. Сборки подготовлены для Windows, FreeBSD и многих дистрибутивов GNU/Linux. Исходный код RetroShare написан на языке C++ с использованием тулкита Qt и распространяется под лицензией GPLv2+.

Основные изменения:

Реализовано сквозное шифрование файлообмена при использовании анонимных туннелей;

Полностью переработана система кэширования файлов и распространения списов файлов;

Улучшения в интерфейсе, в том числе появилась возможность выбрать срок хранения сообщений в форумах;

Переработана система репутаций, реализованная в прошлой версии;

Обеспечена поддержка OpenSSL 1.1.0;

Устранено множество утечек памяти, в результате потребление ОЗУ программой сократилось в 1,5-2 раза;

Временно приостановлено формирование сборок для платформы macOS (пока новый майнтейнер не будет найден).

Из планов отмечается переработка и унификации системы обмена сообщениями, доработка веб-интерфейса в рамках GSoC2017, выпуск Android-клиента, добавление возможности редактировать свои сообщения на форумах, реализация поддержки IPv6.



