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09.03.2017 10:27  Выпуск VirtualBox 5.1.16

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.16, в котором отмечено 28 исправлений.

Среди изменений:

  • В компонентах для гостевых систем и хостов обеспечена совместимость с ядром Linux 4.11;
  • В установщике для Linux исключена пересборка неиспользуемых модулей ядра;
  • В состав хост-компонентов включён .desktop-файл для открытия окна менеджера виртуальных машин;
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux решены проблемы с компиляцией модуля ядра для совместного доступа к каталогам в окружении с ядром Linux 4.10;
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux налажена установка правил загрузки модулей ядра в системах без /etc/depmod.d;
  • Устранён крах, проявляющийся в свежих сборках Windows 10 при отключении поддержки 3D;
  • Решена проблема с выводом ошибки VERR_SSM_LOAD_CPUID_MISMATCH на системах без установленного бита CPUID/HTT, проявляющаяся при сохранении или восстановлении состояния гостевых систем, работающих в режиме SMP;
  • Устранены единичные зависания гостевых систем при определённом стечении обстоятельств;
  • В GUI устранены проблемы с работой полноэкранного режима на системах с несколькими мониторами;
  • Улучшена обработка ошибок в настройках сервера DHCP;
  • Обеспечено скрытие мини-панели из панели задач на некоторых системах X11;
  • Решены проблемы с инициализацией режима Host-only Network, мешающие установке VirtualBox на хостах с Windows 10;
  • Устранены две проблемы в реализации сервера DHCP, которые потенциально могли приводить к крахам;
  • В реализации ICH9 решены проблемы с некорректной инициализацией основной шины для мостов PCI;
  • Решены проблемы с подключением некоторых USB-устройств, содержащих некорректные символы в идентификаторе;
  • Внесены исправления, связанные с поддержкой USB/IP;
  • Устранён крах при завершении работы VBoxSVC и переполнение стека, проявляющееся только в отладочных сборках Windows;
  • Реализована возможность импорта OVF-окружений, использующих более 10 сетевых адаптеров. Решены проблемы с импортом окружений, содержащих большое число дисков.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/pip...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.14 и 5.0.32
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.12
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним, 11:17, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Что там с версией ОпенГЛ в гостевом линуксе 3 3 уже поддерживается, как в ВМВа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:25, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Попробуй и отпишись. Нам тоже всем очень интересно.
     
  • 2.4, iPony, 12:37, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, и не будет в ближайшее время. Поддержка графики вообще переведена в раздел "принимаем патчи от пользователей"
     
     
  • 3.10, Аноним, 14:57, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Позорище. Кому это теперь нужно при наличии VMWare и QEMU-kvm?
     
  • 1.3, dengolius, 11:39, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    с 8кой так и не решили проблему ? и все так же не работает ?
     
  • 1.5, Аноним, 13:29, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    очередная версия лютого глюкодрома
    Vmware не конкурент вообще ни разу
     
     
  • 2.6, _hide_, 13:35, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >>> Вам шашечки или вам ... ехать?

    Вообще непонятны претензии, если нужно быстро что-то проверить - то лучше и не придумаешь. А если что-то серьезное... Ну сами понимаете... Хотя, может и не понимаете...

     
  • 2.7, G0Dzilla, 14:17, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > очередная версия лютого глюкодрома
    > Vmware не конкурент вообще ни разу

    VBox бесплатен. Плюс, принимают фичреквесты/багреквесты и патчи. Что вам не нравится?
    Хотите вывести в продуктив - используйте платные продукты с техподдержкой.

     
  • 2.9, Аноним, 14:55, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не то, что VMWare, оно даже Qemu-kvm не конкурент уже VBox походу совершенно за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, iPony, 14:50, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Linux hosts: added an action for opening the VM manager window to the .desktop file
    > В состав хост-компонентов включён .desktop-файл для открытия окна менеджера виртуальных машин

    МГИМО фишд? Принципиально неправильный перевод. Совсем другое.

     
     
  • 2.13, Ordu, 16:21, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что имеется в виду? Что к .desktop файлу добавлен экшн, который позволяет открывать окна менагера?
     
  • 1.11, План Кузмичъ Гашишенко, 15:28, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    XEN рулит и пидалит а ваш виртуальный ящик только для детского творчества!
     
  • 1.12, Спокойный аноним, 16:18, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня в нём раздражает смена разрешения в консоли гостя с версии 5.1.10. Вообщем за те 5 секунд загрузки, пока не стартанут иксы, разрешение вместе с размером окна скачут от выставленного в груб 1024x768, на 800x600 при загрузке модуля vboxvideo и снова на 1024x768. nomodeset или vga791 не помогают, но помогает vboxvideo.modeset=0. Но тогда не запустить иксы с vboxvideo. Бесит
     

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