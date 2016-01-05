09.03.2017 10:27  Выпуск VirtualBox 5.1.16

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.16, в котором отмечено 28 исправлений. Среди изменений: В компонентах для гостевых систем и хостов обеспечена совместимость с ядром Linux 4.11;

В установщике для Linux исключена пересборка неиспользуемых модулей ядра;

В состав хост-компонентов включён .desktop-файл для открытия окна менеджера виртуальных машин;

В дополнениях для гостевых систем на базе Linux решены проблемы с компиляцией модуля ядра для совместного доступа к каталогам в окружении с ядром Linux 4.10;

В дополнениях для гостевых систем на базе Linux налажена установка правил загрузки модулей ядра в системах без /etc/depmod.d;

Устранён крах, проявляющийся в свежих сборках Windows 10 при отключении поддержки 3D;

Решена проблема с выводом ошибки VERR_SSM_LOAD_CPUID_MISMATCH на системах без установленного бита CPUID/HTT, проявляющаяся при сохранении или восстановлении состояния гостевых систем, работающих в режиме SMP;

Устранены единичные зависания гостевых систем при определённом стечении обстоятельств;

В GUI устранены проблемы с работой полноэкранного режима на системах с несколькими мониторами;

Улучшена обработка ошибок в настройках сервера DHCP;

Обеспечено скрытие мини-панели из панели задач на некоторых системах X11;

Решены проблемы с инициализацией режима Host-only Network, мешающие установке VirtualBox на хостах с Windows 10;

Устранены две проблемы в реализации сервера DHCP, которые потенциально могли приводить к крахам;

В реализации ICH9 решены проблемы с некорректной инициализацией основной шины для мостов PCI;

Решены проблемы с подключением некоторых USB-устройств, содержащих некорректные символы в идентификаторе;

Внесены исправления, связанные с поддержкой USB/IP;

Устранён крах при завершении работы VBoxSVC и переполнение стека, проявляющееся только в отладочных сборках Windows;

Реализована возможность импорта OVF-окружений, использующих более 10 сетевых адаптеров. Решены проблемы с импортом окружений, содержащих большое число дисков.



