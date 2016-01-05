09.03.2017 10:27  Выпуск VirtualBox 5.1.16

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|2.6, _hide_, 13:35, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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>>> Вам шашечки или вам ... ехать?
Вообще непонятны претензии, если нужно быстро что-то проверить - то лучше и не придумаешь. А если что-то серьезное... Ну сами понимаете... Хотя, может и не понимаете...
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|2.7, G0Dzilla, 14:17, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> очередная версия лютого глюкодрома
> Vmware не конкурент вообще ни разу
VBox бесплатен. Плюс, принимают фичреквесты/багреквесты и патчи. Что вам не нравится?
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|1.8, iPony, 14:50, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Linux hosts: added an action for opening the VM manager window to the .desktop file
> В состав хост-компонентов включён .desktop-файл для открытия окна менеджера виртуальных машин
МГИМО фишд? Принципиально неправильный перевод. Совсем другое.
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|1.12, Спокойный аноним, 16:18, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Меня в нём раздражает смена разрешения в консоли гостя с версии 5.1.10. Вообщем за те 5 секунд загрузки, пока не стартанут иксы, разрешение вместе с размером окна скачут от выставленного в груб 1024x768, на 800x600 при загрузке модуля vboxvideo и снова на 1024x768. nomodeset или vga791 не помогают, но помогает vboxvideo.modeset=0. Но тогда не запустить иксы с vboxvideo. Бесит
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