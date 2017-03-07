07.03.2017 21:47  WikiLeaks опубликовал 8 тысяч документов ЦРУ с описанием инструментов и методов атак

Ресурс WikiLeaks опубликовал первую серию документов, полученных из закрытой сети ЦРУ. Всего опубликовано 8761 файл, частично скопированных из внутреннего wiki-сайта ЦРУ и описывающих различные инструменты и техники проведения атак. Особый интерес представляет описание метода доступа к сообщениям, отправленным через мобильные приложения WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo, Confide и Cloackman.

Для получения контроля за сообщениями в ЦРУ не пытаются перехватывать транзитный трафик и дешифровывать сообщения. Вместо этого осуществляется атака непосредственно на смартфон, пользуясь неисправленными уязвимостями в iOS и Android. После атаки на телефон владельца, которого нужно контролировать, устанавливается руткит, который записывает звук и перехватывает сообщения во время ввода, на стадии до того, как они будут получены пользовательским приложением и зашифрованы. Руткит также отправляет данные о местоположении и при необходимости включает трансляцию видео и звука со встроенных камер и микрофона.

Также описывается техника проведения атак против встраиваемых устройств с применением эмулятора клавиатуры, внедрение вредоносного ПО в автомобильные информационные системы и взлом умных телевизоров Samsung для их превращения в прослушивающее устройство.



