07.03.2017 21:47  WikiLeaks опубликовал 8 тысяч документов ЦРУ с описанием инструментов и методов атак

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|1.2, Аноним, 22:32, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Интересно, найдётся ли теперь хоть один дятел, который станет сомневаться в тотальном и абсолютном слежении за интересующими сию службу жителями нашей планеты без различий на территорию проживания?
А более интересующий вопрос иной: найдётся ли достаточно компетентный человек, который подскажет способ от этого агенства защититься, не теряя возможности пользоваться мобильной связью?
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|5.75, Andrey Mitrofanov, 07:10, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>что в его прошивке?
> Нет, я не знаю, что в его прошивке. Смысл был в том,
> что любой мобильник без доступа в Интернет потенциально безопасен. Слушать тебя
> сможет только провайдер.
То, что тебе рассказали, для чего _делались_ все эти блестяшно-бусовые смарьфоны, совсем ничего не говорит про то чего [не] делали в "dumb" GSM. Просто в "новой версии" им всё стало проще и мы сами за это платим. О безопасности пред.поколений "технологий" это ничего не говорит.
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|2.76, Ilya Indigo, 07:20, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> ...найдётся ли теперь хоть один дятел...
Всегда найдутся! На то они и дятлы.
> ...найдётся ли достаточно компетентный человек, который подскажет способ от этого агенства защититься...
Компетентность понятие субъективное и неопределённое, как и подсказка.
От себя могу посоветовать в первую очередь повышать свою IT-грамотность, чтобы отличать информацию от вбросов, и не вестись на них. А также использовать только открытое ПО, а по возможности и открытое железо,
Это основополагающие пункты, без их понимания и следования им, остальные советы и рекомендации бессмыслены!
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|1.7, backbone, 22:35, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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> внедрение вредоносного ПО в автомобильные информационные системы
ЭБУ тоже могут? Или только мафоном глушить и навигатором вести в ближайший лесок?
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|4.60, ы, 01:09, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Когда он губернатором станет, он не мордой своей в вебке будет светиться, а недвижимостями, да богатыми родственниками, на коих оная будет записана.
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|2.64, Изнс, 04:10, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Да пох*й кто это сделал! В мире зонд полный происходит с онлайн-инструкциями как порутить твой телефон, вы*бать и отправить тебя на дно. Ты ничто в рамках громадной системы, которая, внезапно, работает не на общество, граждан или народ, а совершенно напротив.
Здесь упомянули национальную безопасность, да вот только трактуют этот термин каждый по-разному и в 100 случаях из 100 по факту это работает в защиту совсем иных интересов нежели на что-то национальное.
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|1.34, Sluggard, 23:25, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Интересно, обратят ли внимание на публикации вендоры (те же Google и Apple)?
Или их уже вежливо попросили этого не замечать?
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|3.58, Я. Р. Ош, 01:07, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек
Из гранатомета
Шлеп его, козла
Стало-быть добро-то
Посильнее зла!
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|1.79, Sfinx, 08:54, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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ios - это вечная ж@па с сотней дырок, из которых добрый десяток специально сделан самим эплом. с android полегче - есть свободные прошивы где известна каждая строчка кода кроме vendor либ и low level firmware (LTE modem, camera sensor, etc.), т.е. залить руткит у пендосов никак не получится. варианта два - снимать инфу через vendor firmware или тупо пасти тело по старинке. и да, против firmware уже давно есть ряд эффективных защит
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