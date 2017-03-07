The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

07.03.2017 21:47  WikiLeaks опубликовал 8 тысяч документов ЦРУ с описанием инструментов и методов атак

Ресурс WikiLeaks опубликовал первую серию документов, полученных из закрытой сети ЦРУ. Всего опубликовано 8761 файл, частично скопированных из внутреннего wiki-сайта ЦРУ и описывающих различные инструменты и техники проведения атак. Особый интерес представляет описание метода доступа к сообщениям, отправленным через мобильные приложения WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo, Confide и Cloackman.

Для получения контроля за сообщениями в ЦРУ не пытаются перехватывать транзитный трафик и дешифровывать сообщения. Вместо этого осуществляется атака непосредственно на смартфон, пользуясь неисправленными уязвимостями в iOS и Android. После атаки на телефон владельца, которого нужно контролировать, устанавливается руткит, который записывает звук и перехватывает сообщения во время ввода, на стадии до того, как они будут получены пользовательским приложением и зашифрованы. Руткит также отправляет данные о местоположении и при необходимости включает трансляцию видео и звука со встроенных камер и микрофона.

Также описывается техника проведения атак против встраиваемых устройств с применением эмулятора клавиатуры, внедрение вредоносного ПО в автомобильные информационные системы и взлом умных телевизоров Samsung для их превращения в прослушивающее устройство.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Аноним, 22:32, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +19 +/
    Интересно, найдётся ли теперь хоть один дятел, который станет сомневаться в тотальном и абсолютном слежении за интересующими сию службу жителями нашей планеты без различий на территорию проживания?
    А более интересующий вопрос иной: найдётся ли достаточно компетентный человек, который подскажет способ от этого агенства защититься, не теряя возможности пользоваться мобильной связью?
     
     
  • 2.6, яя, 22:33, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    используй внешний фаервол, где будут рубиться все пакеты, которые идут в неправи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, Адепт, 09:33, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, и незабудь поставить ещё один фаервол для этого фаервола, где будут рубиться пакеты к твоему забекдореному роутеру.
     
  • 2.8, Аноним, 22:35, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Nokia 3310
     
     
  • 3.10, Другой Аноним, 22:37, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Вот ты знаешь что в его прошивке?
     
     
  • 4.25, Аноним, 23:14, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То, что её делали еще до Обамы На царство которого как раз и пришёлся пик тота... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.74, Andrey Mitrofanov, 07:04, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Вот ты знаешь что в его прошивке?
    > То, что её делали еще до Обамы? (На царство которого как раз
    > и пришёлся пик тотального зондирования)

    Уже исправлено. Ж) http://www.ixbt.com/news/2017/02/25/nokia-3310-nokia-series-30.html

     
  • 4.44, Аноним, 00:16, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нет, я не знаю, что в его прошивке Смысл был в том, что любой мобильник без дос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.75, Andrey Mitrofanov, 07:10, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>что в его прошивке?
    > Нет, я не знаю, что в его прошивке. Смысл был в том,
    > что любой мобильник без доступа в Интернет потенциально безопасен. Слушать тебя
    > сможет только провайдер.

    То, что тебе рассказали, для чего _делались_ все эти блестяшно-бусовые смарьфоны, совсем ничего не говорит про то чего [не] делали в "dumb" GSM. Просто в "новой версии" им всё стало проще и мы сами за это платим. О безопасности пред.поколений "технологий" это ничего не говорит.

     
  • 2.9, ы, 22:36, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так и в старых тоже, не без основания, был алгоритм шифрования ослаблен Да и мн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, demimurych, 22:41, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Следить старается любое правительство Разница только в том, что в некоторых стр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:04, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Но иногда в этих же странах суд закрывает дело в связи с нац безопастностью, при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Аноним, 23:15, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А даже если ты и выиграл дело, президент своим произволом всегда может всё переи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 23:10, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А в некоторых странах ты можешь просто попасть в Гуантанамо, да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноним, 00:06, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Напомните, сколько граждан США сидит в Гуантанамо?
     
     
  • 5.45, Аноним, 00:23, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А сколько бюргеров сидело в концлагерях И кому из 171 недочеловеков 187 от ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.52, Аноним, 00:49, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это кастуется к типу int?
     
  • 5.46, Аноним, 00:23, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А этого, мой друг, вам никто не скажет Национальная безопасность важнее, чем ск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.67, Какаянахренразница, 05:02, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Напомните, сколько граждан США сидит в Гуантанамо?

    Ни одного. Зато есть граждане США, казнённые правительством США без суда и следствия[1].

    [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B2

     
  • 2.12, Аноним, 22:45, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нам нечего скрывать бро Кнопочный телефон наше все Пусть загружают эксплоит в ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, th3m3, 23:12, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще-то, симка сама по себе, как мини-комп.
     
     
  • 4.30, Аноним, 23:19, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кофе варить может?
     
     
  • 5.36, BlackRaven86, 23:26, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Внезапно, на симке работает ПО на Java :)
     
     
  • 6.42, Аноним, 23:57, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Для серьезных задач не годится.
     
  • 2.56, Mirraz, 00:59, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Неуловимый Джо?
     
  • 2.62, Аноним, 02:52, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Наверное никак Даже если ваши мобильные устройства защищены, то инфраструктура ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.63, Аноним, 03:07, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Фильтровать еще на этапе оцифровки любой информации Т е всегда помнить, что ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.70, Аноним, 06:31, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    0 Если хочешь чтобы за тобой перестали следить в первую очередь отказывайся от ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.76, Ilya Indigo, 07:20, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ...найдётся ли теперь хоть один дятел...

    Всегда найдутся! На то они и дятлы.

    > ...найдётся ли достаточно компетентный человек, который подскажет способ от этого агенства защититься...

    Компетентность понятие субъективное и неопределённое, как и подсказка.

    От себя могу посоветовать в первую очередь повышать свою IT-грамотность, чтобы отличать информацию от вбросов, и не вестись на них. А также использовать только открытое ПО, а по возможности и открытое железо,
    Это основополагающие пункты, без их понимания и следования им, остальные советы и рекомендации бессмыслены!

     
     
  • 3.78, Аноним, 08:27, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Викиликс вбрасывает Почему же их тогда активно пытаются прикрыть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, яя, 22:32, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    хорошо, что моя мобила через внешний фаервол работает.
     
     
  • 2.13, Аноним, 22:49, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Внешний файерволл у ОПСОС стоит?
     
     
  • 3.33, яя, 23:23, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    я че дурак чтоли траффик через опсоса пускать все мобильные интернеты отключ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 23:48, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что мы под контроллируемый вайфай понимаем Роутер он какой ПК с танковым а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.39, Аноним, 23:53, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Все маршруты движения прописаны и оборудованы репитерами Или вообще на улицу не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, михаиль, 22:33, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    + за инфу о телевизорах
     
     
  • 2.15, Аноним, 22:54, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Т е газовые счетчики с возможностью прослушки и передачи данных вас не волнуют ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, backbone, 22:35, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > внедрение вредоносного ПО в автомобильные информационные системы

    ЭБУ тоже могут? Или только мафоном глушить и навигатором вести в ближайший лесок?

     
     
  • 2.24, Аноним, 23:12, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В новых понтовых машинах с электронными тормозами и рулями, полагаю, можно всё ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, backbone, 23:22, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Владельцы Теслы в опасности кроме тёти Хемеры ТАЗы тут получают 5 звёзд безопас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, _, 23:56, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    ХЫх :) Несколько неожиданный рейтинг безопасности автомобилей ...
     
     
  • 5.47, Аноним, 00:25, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Одна из ключевых проблем безопасности таза - прокладка между рулём и сиденьем Н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.50, Аноним, 00:40, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    и назвали это вредоносное ПО: ГИБДД, АвтоДор
     
  • 1.14, Аноним, 22:51, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    В ноуте микрофон осталось отпаять... камера давно заклеена...
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:56, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Ну да А еще свой процессор сделать, материнку с интегрированной сетевой карто... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 23:05, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Свой процессор со своими уязвимостями
     
     
  • 4.29, Аноним, 23:18, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хотя бы без бэкдоров, и то ладно.
     
  • 3.27, Аноним, 23:16, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Эльбрус ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Аноним, 00:50, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С интегрированной аппаратной реализацией пакета Яровой.
     
  • 3.71, Аноним, 06:56, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну хотя бы звук и изображение ноут теперь записывать не будет Не думаю, что кто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.80, Аноним, 09:33, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну есть же OpenRISC, ну Если умеешь - сделай Не умеешь - сиди с бэкдорами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 22:58, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > В ноуте микрофон осталось отпаять...

    Не в ноуте, а в телефоне!

     
  • 2.18, ы, 23:01, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Да кому ты нужен? XD
     
     
  • 3.22, Аноним, 23:11, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пригодится. А вдруг губернатором станет
    или женится на его дочери?
     
     
  • 4.60, ы, 01:09, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда он губернатором станет, он не мордой своей в вебке будет светиться, а недвижимостями, да богатыми родственниками, на коих оная будет записана.
     
  • 2.77, Andrey Mitrofanov, 08:26, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >  В ноуте микрофон осталось отпаять... камера давно заклеена...

    Почти, но мало! :D

    "Have a nice day, and stop telling people that putting glue in their laptop microphone is any use unless you're telling them to disconnect the internal speakers as well." --http://mjg59.dreamwidth.org/46952.html

     
  • 1.28, Аноним, 23:18, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ждём новых санкций Ведь все понимают, чьи хакеры это сделали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.64, Изнс, 04:10, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да пох*й кто это сделал! В мире зонд полный происходит с онлайн-инструкциями как порутить твой телефон, вы*бать и отправить тебя на дно. Ты ничто в рамках громадной системы, которая, внезапно, работает не на общество, граждан или народ, а совершенно напротив.
    Здесь упомянули национальную безопасность, да вот только трактуют этот термин каждый по-разному и в 100 случаях из 100 по факту это работает в защиту совсем иных интересов нежели на что-то национальное.
     
  • 1.34, Sluggard, 23:25, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно, обратят ли внимание на публикации вендоры (те же Google и Apple)?
    Или их уже вежливо попросили этого не замечать?
     
     
  • 2.37, Gemorroj, 23:44, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    практически уверен, что вендоры в деле.
     
  • 2.48, Аноним, 00:29, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Думаю, при следующем плановом обновлении они могут заявить, что закрыли все дыр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.51, Аноним, 00:41, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Им вежливо засылают казачков, которые фиксят одни уязвимости, а пишут другие Ка... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, Sluggard, 23:26, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И один только дедушка Столлман не под колпаком... :)
     
     
  • 2.41, Анонимусос, 23:56, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    К нему по-старинке приставили просто человека.
     
     
  • 3.58, Я. Р. Ош, 01:07, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На исходе века
    Взял и ниспроверг
    Злого человека
    Добрый человек
    Из гранатомета
    Шлеп его, козла
    Стало-быть добро-то
    Посильнее зла!
     
     
  • 4.68, Аноним, 05:46, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Редко встретишь красивый стих. Спасибо
     
  • 1.49, Аноним, 00:30, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Выход есть - ставьте Copperhead OS.

    https://copperhead.co/android/

     
     
  • 2.61, кек, 02:26, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    и давно у нас полностью открытое хардваре В МОБИЛКАХ? :D
     
     
  • 3.72, Аноним, 06:58, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А на десктопах вы где видели полностью открытое ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.55, Аноним, 00:54, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лол, анонимности и безопасности давно нет Не пытайтесь её найти Телефон вообще... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.65, Анонин, 04:12, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Другое дело нафиг вы нужны цру или подобным организациям.

    Всё равно неприятно.

     
  • 2.73, Аноним, 07:02, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну как тебе сказать Конкретный среднестатистический вася пупкин никому не нужен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.59, Аноним, 01:09, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто нить напишите pass phrase для торрента.
     
  • 1.66, Изнс, 04:41, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Посмотрел что там в этом архиве. П*здец ребята.
     
  • 1.79, Sfinx, 08:54, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ios - это вечная ж@па с сотней дырок, из которых добрый десяток специально сделан самим эплом. с android полегче - есть свободные прошивы где известна каждая строчка кода кроме vendor либ и low level firmware (LTE modem, camera sensor, etc.), т.е. залить руткит у пендосов никак не получится. варианта два - снимать инфу через vendor firmware или тупо пасти тело по старинке. и да, против firmware уже давно есть ряд эффективных защит
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList