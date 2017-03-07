07.03.2017 11:49  Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor

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|2.10, DmA, 13:19, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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можно при входе указать e-mail или логин, а не телефон!
Ты всё равно свой телефон показываешь, когда входишь напрямую. Наверно у Усманова есть телефон, в который вбиты все известные в его соцсетях телефоны -на миллиард аккаунтов.
Интересно, есть в продажи телефоны с адресной книгой на несколько миллиардов человек?
Майл.ру при входе в почтовый ящик с адреса тор сети, автоматически блокируют любой аккаунт как взломанный, придурки...
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|2.27, ., 16:10, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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скорее надо спросить одноглазников, зачем им в XXI веке такая дурная и неэффективная антиспам-защита. почувствуй хоть раз в жизни себя таджиком - возьми раздаваемую у метро симку ;-)
(ну да, ну да - "усьозатриста" и еще 100 рублей сверху за "активацию", но тем не менее - вот тебе абсолютно беспалевная симка, и даже в таджикистан лететь за ней не пришлось. Можешь прямо с нее в сеть и выходить, 15G за эти 400 рублев получишь ;)
ну а авторам зойчем - понятно. _любым_ способом надо набирать себе юзербазу - включая тех юзеров, которым не то что анонимный, а хотя бы даже просто защищенный канал связи вовсе не нужен, но они хотят быть в первых рядах модного тренда.
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|1.15, QuAzI, 14:41, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вместо того чтобы взять уже работающий со всем этим pidgin... люди вкорячили всё в браузер... и форснули передачу через Tor, который нынче вполне успешно блокируется (например в РБ), превращя IM в абсолютную тыкву - это паб еда!
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