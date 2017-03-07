The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

07.03.2017 11:49  Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor

Проект Tor сформировал четвёртый бета-выпуск собственного клиента для мгновенного обмена сообщениями Tor Messenger, нацеленного на обеспечение анонимности и защиты от прослушивания. Весь применяемый для обмена сообщениями трафик передаётся только через сеть Tor. Для шифрования сообщений, защиты имеющейся переписки и аутентификации собеседников применяется протокол OTR (Off-the-Record). Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS

Для обмена сообщениями применяется традиционная клиент-серверная модель, подразумевающая наличие сервера для координации обмена сообщениями. Tor Messenger позволяет соединиться с обычными IM-серверами, поддерживающими такие протоколы, как Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter и Yahoo, при этом соединение с ними осуществляется только через сеть Tor. Также возможно использование серверов, работающих в форме скрытых сервисов Tor (Hidden Services).

При подготовке новой версии работа была сосредоточена на повышении стабильности и безопасности. В качестве основы использована свежая кодовая база Tor Browser 6.5 (tor-browser-45.7.0esr-6.5-1-build1) и реализация протоколов обмена сообщениями на языке JavaScript из состава Thunderbird 45.7.0, вместо кодовой базы Instantbird. Tor-launcher обновлён до версии 0.2.10.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/bl...)
  2. OpenNews: Третий тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  3. OpenNews: Проект Tor начал тестирование собственной системы мгновенного обмена сообщениями
  4. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.2.9
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 6.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, messenger
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, XXXasd, 11:53, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    ЛОЛ ЩИТО какая связь между программой-чатом и программой-web-браузером ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:43, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Такая же как Thunderbird и Instantbird c Firеfox и нового клиента Skype с Chromi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 14:40, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот и нет Там по сути instattbird otr плагин, а tor browser идет в комплекте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:19, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поздравления всем причастным в столь знаменательный день, друзья!
     
  • 1.8, Он вам не димон, 13:01, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Отличный мессенджер, Роскомпозор в агонии!
     
     
  • 2.13, Нет, 13:54, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –11 +/
    От того что ты, твой друг Коля и кучка наркобарыг используют этот софт - вышеназ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 15:04, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так ли наркобарыг Все кто использует сеть Tor преступники Тогда рекомендую рас... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Да, 15:15, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Хорошая попытка, шавка из РКН! Ж)
     
  • 2.25, Аноним, 16:00, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебе уже сделали блокировку любого сайта в интернете Или отдельной страницы То... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 13:13, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем они дают возможность логина через одноглазников, если там рега с телефоном... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, DmA, 13:19, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    можно при входе указать e-mail или логин, а не телефон!
    Ты всё равно свой телефон показываешь, когда входишь напрямую. Наверно у Усманова есть телефон, в который вбиты все известные в его соцсетях телефоны -на миллиард аккаунтов.
    Интересно, есть в продажи телефоны с адресной книгой на несколько миллиардов человек?
    Майл.ру при входе в почтовый ящик с адреса тор сети, автоматически блокируют  любой аккаунт как взломанный, придурки...
     
     
  • 3.19, Аноним, 15:06, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Аноним, 15:08, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто и кому дает О чем вообще речь ЭТО мессенджер ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, ., 16:10, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    скорее надо спросить одноглазников, зачем им в XXI веке такая дурная и неэффективная антиспам-защита. почувствуй хоть раз в жизни себя таджиком - возьми раздаваемую у метро симку ;-)
    (ну да, ну да - "усьозатриста" и еще 100 рублей сверху за "активацию", но тем не менее - вот тебе абсолютно беспалевная симка, и даже в таджикистан лететь за ней не пришлось. Можешь прямо с нее в сеть и выходить, 15G за эти 400 рублев получишь ;)


    ну а авторам зойчем - понятно. _любым_ способом надо набирать себе юзербазу - включая тех юзеров, которым не то что анонимный, а хотя бы даже просто защищенный канал связи вовсе не нужен, но они хотят быть в первых рядах модного тренда.

     
  • 1.11, Аноним, 13:21, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, Jingle поддерживает?
     
     
  • 2.41, Аноним, 18:12, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А там протокол XMPP Если да, тогда, наверное, можно с любого клиента через Tor-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 13:40, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фу Это зачем для мессенжера использовать браузерный движок Вычислительные ресу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 14:43, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там XUL в качестве движка Instantbird - это невзлетевший ответ мозиллы мультипр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, QuAzI, 14:41, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вместо того чтобы взять уже работающий со всем этим pidgin... люди вкорячили всё в браузер... и форснули передачу через Tor, который нынче вполне успешно блокируется (например в РБ), превращя IM в абсолютную тыкву - это паб еда!
     
     
  • 2.17, Аноним, 14:44, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Можешь поставить tor service и указать его pidgin у как proxy, получишь тот-же р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 15:10, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не тоже Равно как и, если взять FF и прикрутить к Tor через socks - не полу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 15:24, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кому удалось в мире успешно заблокировать Tor Что вы несете Ну хоть бы поч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Аноним, 15:32, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот почитайте - https trac torproject org projects tor wiki - https www tor... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, Аноним, 16:02, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Потому что они итак выпускают браузер Им проще использовать их же собственный м... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Аноним, 18:55, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они что, для самих себя это делают Ах, ну да, в вашей тусовке ведь банально не ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList