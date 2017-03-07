07.03.2017 11:49  Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor

Проект Tor сформировал четвёртый бета-выпуск собственного клиента для мгновенного обмена сообщениями Tor Messenger, нацеленного на обеспечение анонимности и защиты от прослушивания. Весь применяемый для обмена сообщениями трафик передаётся только через сеть Tor. Для шифрования сообщений, защиты имеющейся переписки и аутентификации собеседников применяется протокол OTR (Off-the-Record). Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS

Для обмена сообщениями применяется традиционная клиент-серверная модель, подразумевающая наличие сервера для координации обмена сообщениями. Tor Messenger позволяет соединиться с обычными IM-серверами, поддерживающими такие протоколы, как Jabber (XMPP), IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter и Yahoo, при этом соединение с ними осуществляется только через сеть Tor. Также возможно использование серверов, работающих в форме скрытых сервисов Tor (Hidden Services).

При подготовке новой версии работа была сосредоточена на повышении стабильности и безопасности. В качестве основы использована свежая кодовая база Tor Browser 6.5 (tor-browser-45.7.0esr-6.5-1-build1) и реализация протоколов обмена сообщениями на языке JavaScript из состава Thunderbird 45.7.0, вместо кодовой базы Instantbird. Tor-launcher обновлён до версии 0.2.10.3.



