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01.03.2017 23:34  Выпуск системы фильтрации спама Rspamd 1.5

Состоялся релиз системы фильтрации спама Rspamd 1.5, предоставляющей средства для оценки сообщений по различным критериям, включая правила, статистические методы и чёрные списки, на основе которых формируется итоговый вес сообщения, используемый для принятия решения о необходимости блокировки. Rspamd поддерживает практически все возможности, реализованные в SpamAssassin, и имеет ряд особенностей, позволяющих фильтровать почту в среднем в 10 раз быстрее, чем SpamAssassin, а также обеспечивать лучшее качество фильтрации. Код системы написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Rspamd построен с использованием событийно-ориентированной архитектуры (Event-driven) и изначально рассчитан на применение в высоконагруженных системах, позволяя обрабатывать сотни сообщений в секунду. Правила для выявления признаков спама отличаются высокой гибкостью и в простейшем виде могут содержать регулярные выражения, а в более сложных ситуациях могут оформляться на языке Lua. Расширение функциональности и добавление новых типов проверок реализуется через модули, которые могут создаваться на языках Си и Lua. Например, доступны модули для проверки отправителя с использованием SPF, подтверждения домена отправителя через DKIM, формирования запросов в списки DNSBL. Для упрощения настройки, создания правил и отслеживания статистики предоставляется административный web-интерфейс.

Основные новшества:

  • Задействован новый MIME-парсер, заменивший собой ранее используемую библиотеку gmime. Основной причиной создания собственного MIME-парсера стала необходимость более полного контроля за разбором, для того чтобы обрабатывать специально задаваемые спамерами некорректные MIME-конструкции. Например, новый парсер позволил наладить обработку дублирующихся заголовков Content-Type, некорректного оформления структур multipart, неверного кодирования имён файлов, несоответствия заголовка Content-Transfer-Encoding и фактического метода кодирования, манипуляций с переводом строки в заголовках или пустым телом сообщения;
  • Для перевода из одной кодировки символов в другую вместо libiconv задействована библиотека libicu, которая примерно в два раза быстрее и поддерживает такие возможности как автоматическое определение кодировки и выявление наличия подмены символов на похожие по начертанию;
  • Переработан Web-интерфейс, который разбит на модули, что позволяет добавлять новые возможности не трогая остальной код. В web-интерфейсе также появилась возможность агрегирования статистики от разных серверов с Rspamd и улучшены графики оценки пропускной способности;
  • Модуль rspamd_tcp для создания произвольных TCP-клиентов на языке Lua, переработан для поддержки сложных протоколов, поддерживающих цепочку интерактивных команд и учитывающих состояние соединения. Например, теперь возможно определить отдельную логику реагирования на передачу различных команд внутри сеансов SMTP или IMAP;
  • Представлен новый легковесный модуль url_redirector, предназначенный для раскрытия перенаправления URL через сервисы коротких ссылок. Модуль написан на языке Lua, использует Redis для кэширования уже раскрытых ссылок и может расставлять теги для других модулей;
  • Добавлен модуль Rmilter headers, упрощающий добавление произвольных заголовков через Rmilter, в том числе Authentication-Results и заголовков, специфичных для SpamAssassin;
  • Добавлен модуль DKIM signing для настройки цифровых подписей DKIM, предоставляющий такие возможности как хранения DKIM-ключей в Redis;
  • Добавлен модуль Force actions, предназначенный для принудительного выполнения действия при наличии или отсутствии определённых символов в сообщении;
  • Переработан модуль экспорта метаданных, позволяющий выявить сообщения, соответствующие заданным правилам, и передать внешнему сервису выделенные из них данные. В новом выпуске предоставлены более гибкие операции и функции для экспорта параметров сообщения в формате JSON, что делает модуль более применимым для операций помещения в карантин, ведения логов и и генерации предупреждений;
  • Реализован плагин для привязки тегов к URL с возможностью их кэширования в Redis;
  • Добавлен плагин для динамического определения репутации URL на основе данных о доменах, хранимых в Redis;
  • Модуль multimap теперь может применяться для сопоставления информации, извлечённой из заголовков "Received";
  • В модуле RBL добавлена поддержка использования хэшей в черных списках "email" и "helo";
  • В модуле взаимодействия с антивирусным ПО добавлена поддержка Avira SAVAPI;
  • В системе нечёткого хэширования (fuzzy hashing) добавлена поддержка неточного сопоставления изображений, прикреплённых к письму;
  • Добавлены новые правила: OMOGRAPH_URL для определения URL, вводящих в заблуждение, FROM_NAME_HAS_TITLE, REPLYTO_EMAIL_HAS_TITLE и FROM_NAME_EXCESS_SPACE;
  • В rspamadm добавлена команда grep для поиска по аналогии с утилитой exigrep;
  • Проведены оптимизации производительности: в декодировщике Base64 задействованы бэкенды sse4.2 и avx, расширено кэширование внутренних объектов, осуществлён переход на более быструю хэш-функцию t1ha, задействованы оптимизации на этапе связывания, встроен luajit 2.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://rspamd.com/announce/20...)
  2. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама Rspamd 1.4
  3. OpenNews: Релиз системы фильтрации спама Rspamd 1.3
  4. OpenNews: Выпущена версия 1.0 системы фильтрации спама rspamd
  5. OpenNews: Увидел свет Apache SpamAssassin 3.4.1
  6. OpenNews: Увидел свет Apache SpamAssassin 3.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: spam, rspamd
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  • 1.1, Аноним, 01:24, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > в 10 раз быстрее, чем SpamAssassin

    Круто.

     
     
  • 2.2, PlusOdin, 05:06, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну дык - Perl (SpamAssassin) vs C (Rspamd).
     
     
  • 3.3, Аноним, 07:16, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    С другой стороны, в Rspamd из-за Си больше рисков нарваться на опасную уязвимост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.4, Аноним, 08:57, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Сейчас придут буйные сишники и скажут, что двойное освобождение памяти - это ло... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.5, пох, 09:09, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    вы прослушали две urban legends, не имеющие ничего общего с реальностью.

    P.S. к реальности еще и здорово досыпано маркетоидного шлака. Ох не зря на slideshare рядом с их агиткой советуют "sales skills fundamentals", а стаховские слайды начинаются с пятого. Помимо действительно полезных и правильных техник оптимизации (не имеющих, кстати, ничего общего с выбором языка программирования), "в 10 раз быстрее" намеряно на конфигурации, зачем-то отправляющей "тысячи dns requests". У меня спамотсосин отправляет ноль dns requests (dnsbl обрабатывается в mta, а зачем антиспамилке анализировать ссылки внутри письма - я, в целом, не очень понимаю, и предпочел бы, чтобы дальше анализа структуры тега дело не заходило. Пример в их рекламе - как раз письмо, которое можно отправлять в спам, совершенно на эти ссылки не глядя, достаточно их количества и отсутствия содержания.)

     
     
  • 5.9, vstakhov, 12:01, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Насчет перла и си да си быстрее и потенциально более опасен, чем perl, при проч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.6, kai3341, 09:26, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > в Rspamd из-за Си больше рисков нарваться на опасную уязвимость

    Так как похапе -- язык высокого уровня, рисков нарваться на опасную уязвимость там очень мало.

     
     
  • 5.7, пох, 11:08, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    браво! ;-)
     
  • 1.8, dkg, 11:21, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ждем в IredMail.
     

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