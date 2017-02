28.02.2017 08:57  Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket

Компания Mozilla Corporation сообщила о завершении сделки по покупке компании Read It Later и принадлежащего ей сервиса Pocket, который интегрирован в Firefox начиная с выпуска 38.0.5 и позволяет отложить страницы, чтобы вернуться к ним когда появится время. Отмечается, что это первое стратегическое поглощение, предпринятое Mozilla для увеличения доли на мобильных устройствах и развития системы контекстных рекомендаций. Сумма сделки не сообщается. Сотрудники Pocket сохранят свои позиции, а компания Read It Later продолжит работу в форме независимого подразделения Mozilla Corporation. Сервисы Pocket будут развиваться как новая линейка контенто-ориентированных продуктов Mozilla, продвигаемая параллельно с Firefox. Технологии Pocket будут задействованы в разработке инициативы Context Graph, в рамках которой развивается технология вывода рекомендованных ссылок, близких по тематике к текущему контенту или подпадающих под интересы пользователя. В своё время интеграция Pocket в Firefox была достаточно напряжённо встречена в сообществе из-за привязки Firefox к стороннему проприетарному сервису, серверная часть которого является закрытой, а инфраструктура находится вне контроля сообщества. Вопросы вызывало также сворачивание разработки собственного аналогичного сервиса Mozilla - "Reading List", вместо которого был предложен Pocket. Спустя два месяца после интеграции Pocket в Firefox в данном сервисе была выявлена порция достаточно серъёзных уязвимостей. Тем не менее, судя по изменению динамики выявления новых уязвимостей, в конце 2015 года был проведён аудит кодовой базы, после которого почти не выявлялись новые проблемы: в 2016 году была выявлена только одна уязвимость, для сравнения в 2015 году выявлено 50 проблем, в 2014 - 63, в 2013 - 53. Переход Pocket в руки Mozilla позволит решить проблемы с контролем над инфраструктурой и доступностью исходных текстов. Аарон Трейн (Aaron Train), инженер по контролю качества в Mozilla, подтвердил планы по открытию кода Pocket. Уже началась подготовка к открытию серверной части Pocket (клиентская часть была открыта изначально).