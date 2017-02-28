28.02.2017 08:57  Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket

|
|
|
|1.1, Аноним, 09:00, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+50 +/–
|
Уволили 50 разработчиков Firefox OS. Отказались финансировать Thunderbird. Купили Pocket.
Что-то не так в Mozilla.
|
|
|
|2.4, хрю, 09:21, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+8 +/–
|
>для увеличения доли на мобильных устройствах и развития системы контекстных рекомендаций
вся суть текущего ит. разработка не нужна - шняга рулит.
|
|2.16, X, 10:43, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
|
Все просто. У кого есть постоянный источник большого количества бабла, больше, чем нужно для поддержания текущего бизнеса (типа файсбука или гугла), тот занимается в том числе и разными интересными разработками. У кого денег впритык к расходам - тот ищет в первую очередь дополнительный способ заработать и сэкономить.
Поэтому интересные технологии разрабатывают преимущественно конторы с избытком денег.
|
|2.48, Michael Shigorin, 14:54, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Уволили 50 разработчиков Firefox OS. Отказались финансировать Thunderbird.
> Купили Pocket.
Выперли Айка в угоду извращенцам.
> Что-то не так в Mozilla.
Угу. Такое ощущение, что вменяемых людей по ту сторону лужи скоро придётся поддерживать...
|
|1.2, Аноним, 09:03, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
|
Pocket - редкосное УГ с отвратительным интерфейсом и околонулеым функционалом, еще и сохраняемый контент выбирает на свое усмотрение. Лучше ScrapBook пока ничего не придумали, единственный его минус в отсутствии облачности и синхронизации межд браузерами.
|
|
|
|
|
|
|
|4.31, Anonplus, 12:00, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
У скрапбука и его клонов есть две проблемы: они не работают в мультипроцессном режиме, а в конце года всё равно все дополнения, не перешедшие на WebExtension, дропнут.
|
|
|
|5.34, QuAzI, 12:10, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Есть ESR, который ещё долго будет жить, успеют чего-то поправить.
Куда бОльшая проблема - невозможность нормально синхронизировать эту библиотеку между ПК/Ноутбуком/планшетом/смартфоном без посторонних костылей. Можно конечно костылить ссылки в ФС на директорию в Dropbox для синхронизаци между ПК, но с планшетами и другими носимыми читалками это просто дохлый номер. Да и на ПК дропбокс в линуксовой версии жрёт непомерно ресурсов, особенно ОЗУ. У меня вечно в топе Firefox (особенно с FF51) и Dropbox по пожиранию ОЗУ, потом идут Plasma, Telegram и Cairo-Dock. Такая практически классическая пятёрочка
|
|
|
|2.21, Анончик, 11:18, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> Осталось перейти на Blink и все будет в шоколаде.
Там и так по сути уже блинчик.
Многопроцессность по факту готова и будет включена в ближайших релизах, NPAPI успешно выпиливается и планируется впил PPAPI для флеша, XUL-расширения так же успешно выпиливаются в угоду хромому WebExtensions, UI уже на хромом Skia, планируют впил того же PDFium'a вместо своего JS'ного вьювера, ну и как вишенка на торте - все эти невыпиливаемые расширения типа пакета и прочих.
|
|1.15, grinder, 10:40, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
В свое время был удобный сервис с удобным аддоном для ФФ, но с момента интеграции все пошло не так. Теперь юзаю Save-To-Read.
|
|
|
|2.30, Аномномномнимус, 12:00, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
В feedly есть интеграция с Pocket и навигация like vim, благодаря чему можно быстро накидать чего заинтересовало в "Почитать потом" и с любой железки почитывать. Возможность кидать контент с любой железки на любую железку офигенна, но приходится пользоваться всякими левыми сервисами. А какие преимущества у Save-To-Read?
|
|1.17, XXXasd, 10:53, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
|
> развития системы контекстных рекомендаций
ухты как!
вот прям обязательно было надо сказать слово "рекомендация" а не "реклама"!
|
|
|
|
|
|
|
|4.50, th3m3, 15:17, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Не. WebRTC хорошая штука, она нужна.
Чтобы не палили левые сайты, можно юзать расширение Statutory. Когда заходишь на какой либо левый сайт, а там хотят WebRTC зачем-то включить(наверное спалить IP), то расширение выведет уведомление и спросит - разрешать включать WebRTC или нет.
|
|3.46, НяшМяш, 14:22, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> ошибайтесь
Матерь божья, какое слово в интернете будет следующим, в котором вместо И будут Й писать? Это если не считать того факта, что конкретно в этом слове должно быть две Е.
|
|1.49, anonimous, 15:16, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Отмечается, что это первое стратегическое поглощение, предпринятое Mozilla для увеличения доли на мобильных устройствах и развития системы контекстных рекомендаций.
И последнее.
|