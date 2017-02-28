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28.02.2017 08:57  Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket

Компания Mozilla Corporation сообщила о завершении сделки по покупке компании Read It Later и принадлежащего ей сервиса Pocket, который интегрирован в Firefox начиная с выпуска 38.0.5 и позволяет отложить страницы, чтобы вернуться к ним когда появится время. Отмечается, что это первое стратегическое поглощение, предпринятое Mozilla для увеличения доли на мобильных устройствах и развития системы контекстных рекомендаций. Сумма сделки не сообщается.

Сотрудники Pocket сохранят свои позиции, а компания Read It Later продолжит работу в форме независимого подразделения Mozilla Corporation. Сервисы Pocket будут развиваться как новая линейка контенто-ориентированных продуктов Mozilla, продвигаемая параллельно с Firefox. Технологии Pocket будут задействованы в разработке инициативы Context Graph, в рамках которой развивается технология вывода рекомендованных ссылок, близких по тематике к текущему контенту или подпадающих под интересы пользователя.

В своё время интеграция Pocket в Firefox была достаточно напряжённо встречена в сообществе из-за привязки Firefox к стороннему проприетарному сервису, серверная часть которого является закрытой, а инфраструктура находится вне контроля сообщества. Вопросы вызывало также сворачивание разработки собственного аналогичного сервиса Mozilla - "Reading List", вместо которого был предложен Pocket. Спустя два месяца после интеграции Pocket в Firefox в данном сервисе была выявлена порция достаточно серъёзных уязвимостей. Тем не менее, судя по изменению динамики выявления новых уязвимостей, в конце 2015 года был проведён аудит кодовой базы, после которого почти не выявлялись новые проблемы: в 2016 году была выявлена только одна уязвимость, для сравнения в 2015 году выявлено 50 проблем, в 2014 - 63, в 2013 - 53.

Переход Pocket в руки Mozilla позволит решить проблемы с контролем над инфраструктурой и доступностью исходных текстов. Аарон Трейн (Aaron Train), инженер по контролю качества в Mozilla, подтвердил планы по открытию кода Pocket. Уже началась подготовка к открытию серверной части Pocket (клиентская часть была открыта изначально).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Сервис Pocket добавлен в Firefox в результате коммерческого соглашения
  3. OpenNews: Уязвимости в сервисе Pocket, поддержка которого недавно добавлена в Firefox
  4. OpenNews: Mozilla ищет новое пристанище для проекта Thunderbird
  5. OpenNews: Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS
  6. OpenNews: Релиз Firefox 38.0.5 с режимом читателя и поддержкой сервиса Pocket
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pocket, mozilla, firefox
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  • 1.1, Аноним, 09:00, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +50 +/
    Уволили 50 разработчиков Firefox OS. Отказались финансировать Thunderbird. Купили Pocket.
    Что-то не так в Mozilla.
     
     
  • 2.4, хрю, 09:21, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    >для увеличения доли на мобильных устройствах и развития системы контекстных рекомендаций

    вся суть текущего ит. разработка не нужна - шняга рулит.

     
  • 2.7, Аноним, 09:39, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Например, всё. Успешные менеджеры пришли в фонд?
     
     
  • 3.33, rshadow, 12:07, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да походу в мозилле реально денег завелось, раз они позволяют себе плодить кучу ненужных проектов, и откатывать на покупках проприетарщины.
     
     
  • 4.47, Аноним, 14:28, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Cэкономили на тандербёрде же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, X, 10:43, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Все просто. У кого есть постоянный источник большого количества бабла, больше, чем нужно для поддержания текущего бизнеса (типа файсбука или гугла), тот занимается в том числе и разными интересными разработками. У кого денег впритык к расходам - тот ищет в первую очередь дополнительный способ заработать и сэкономить.

    Поэтому интересные технологии разрабатывают преимущественно конторы с избытком денег.

     
     
  • 3.24, Аноним, 11:40, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Интересные то они интересные, но никто бесплатно их тебе не реализует А если б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 12:30, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы так говорите, слово это что-то плохое.
     
  • 2.44, C21H23NO5, 14:11, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что-то не так в Mozilla.

    Все хорошо, просто сейчас модно упарываться разными веществами.

     
  • 2.48, Michael Shigorin, 14:54, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Уволили 50 разработчиков Firefox OS. Отказались финансировать Thunderbird.
    > Купили Pocket.

    Выперли Айка в угоду извращенцам.

    > Что-то не так в Mozilla.

    Угу.  Такое ощущение, что вменяемых людей по ту сторону лужи скоро придётся поддерживать...

     
  • 1.2, Аноним, 09:03, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Pocket - редкосное УГ с отвратительным интерфейсом и околонулеым функционалом, еще и сохраняемый контент выбирает на свое усмотрение. Лучше ScrapBook пока ничего не придумали, единственный его минус  в отсутствии облачности и синхронизации межд браузерами.
     
     
  • 2.6, Прохожий, 09:34, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Обрати внимание на Zotero - пофункциональнее будет, и в облако может, и просто л... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 12:47, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > облако

    Облака не существует.

     
  • 2.9, QuAzI, 09:49, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Синхронизации сильно не хватает, я например люблю насохранять с ПК и потом на пл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, QuAzI, 10:12, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нашёл репозиторий ScrapBook X, ещё живой, в отличие от репозитория @Gomita
    https://github.com/danny0838/firefox-scrapbook/
     
     
  • 4.31, Anonplus, 12:00, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У скрапбука и его клонов есть две проблемы: они не работают в мультипроцессном режиме, а в конце года всё равно все дополнения, не перешедшие на WebExtension, дропнут.
     
     
  • 5.34, QuAzI, 12:10, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть ESR, который ещё долго будет жить, успеют чего-то поправить.
    Куда бОльшая проблема - невозможность нормально синхронизировать эту библиотеку между ПК/Ноутбуком/планшетом/смартфоном без посторонних костылей. Можно конечно костылить ссылки в ФС на директорию в Dropbox для синхронизаци между ПК, но с планшетами и другими носимыми читалками это просто дохлый номер. Да и на ПК дропбокс в линуксовой версии жрёт непомерно ресурсов, особенно ОЗУ. У меня вечно в топе Firefox (особенно с FF51) и Dropbox по пожиранию ОЗУ, потом идут Plasma, Telegram и Cairo-Dock. Такая практически классическая пятёрочка
     
  • 4.37, mumu, 12:45, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чего его искать? Это единственный живой скрапбук на данный момент. Но автор в багтрекере отвечал, что текущий функционал скрапбука невозможно портировать на WebExtensions, поэтому версии для хрома никогда не будет. https://github.com/danny0838/firefox-scrapbook/issues/165
     
  • 2.36, mumu, 12:37, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скрапбук не аналог покету. Аналог покету — Wallabag https://wallabag.org/en
    У которого открыта серверная часть и можно ставить на свой собственный сервер.
     
  • 1.5, Аноним, 09:31, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Решили раскопать стюардессу.
     
  • 1.8, Аноним, 09:45, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Осталось перейти на Blink и все будет в шоколаде.

     
     
  • 2.10, Shichael Mgeroin, 09:52, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ну так чего ждешь Переходи - там хромиум самый топовый если что, так что юзай е... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Аноним, 10:39, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Табличка сарказм.джпг
     
  • 3.25, Аноним, 11:43, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждля оценки пердпочтений пользователя же Мозилла даже не палится, все как на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Lain_13, 11:50, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что думаете на счёт Vivaldi?
     
  • 3.39, mumu, 12:48, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сложно в закладки добавить что ли?

    Доступ в оффлайне?
    Доступ в случае удаления "в защиту прав блаженных"?

     
  • 2.21, Анончик, 11:18, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Осталось перейти на Blink и все будет в шоколаде.

    Там и так по сути уже блинчик.
    Многопроцессность по факту готова и будет включена в ближайших релизах, NPAPI успешно выпиливается и планируется впил PPAPI для флеша, XUL-расширения так же успешно выпиливаются в угоду хромому WebExtensions, UI уже на хромом Skia, планируют впил того же PDFium'a вместо своего JS'ного вьювера, ну и как вишенка на торте - все эти невыпиливаемые расширения типа пакета и прочих.

     
     
  • 3.29, Аноним, 11:58, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тормозиллы решили, что если хотят сохранить долю рынка, то нужно ориентирвоаться... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 10:03, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    висела кнопка pocket , так и не понял зачем, даже нажав пару раз за все время, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 10:23, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Я вообще так и не понял зачем его прикрутили, а теперь ещё и деньги в него вбуха... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Lain_13, 11:33, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ну как, раньше все жаловались, что вкорячили какое-то стороннее УГ. Теперь не стороннее.
     
  • 1.15, grinder, 10:40, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В свое время был удобный сервис с удобным аддоном для ФФ, но с момента интеграции все пошло не так. Теперь юзаю Save-To-Read.
     
     
  • 2.30, Аномномномнимус, 12:00, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В feedly есть интеграция с Pocket и навигация like vim, благодаря чему можно быстро накидать чего заинтересовало в "Почитать потом" и с любой железки почитывать. Возможность кидать контент с любой железки на любую железку офигенна, но приходится пользоваться всякими левыми сервисами. А какие преимущества у Save-To-Read?
     
  • 2.51, Аноним, 15:22, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это что было не так , можно примеры Я вообще никаких изменений не заметил Ни ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, XXXasd, 10:53, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    > развития системы контекстных рекомендаций

    ухты как!

    вот прям обязательно было надо сказать слово "рекомендация" а не "реклама"!

     
     
  • 2.26, Аноним, 11:44, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они это случайно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 11:05, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    по-моему будет круто
     
  • 1.19, th3m3, 11:08, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>интегрирован в Firefox начиная с выпуска 38.0.5

    Его же вроде уже выпилили из Firefox?

     
     
  • 2.23, Lain_13, 11:35, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну правильно, теперь можно вкорячивать как часть браузера, а не расширение. Своё ж собственное теперь.
     
  • 2.27, Аноним, 11:46, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы ошибайтесь, убрали коммуникационный клинт Firefox Hello Pocket как был, так ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аномномномнимус, 12:02, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А помимо Hello надо ещё поставить "Disable WebRTC", потому что всё это дырявое безобразие позволяет отследить юзверя сквозь любые прокси
     
     
  • 4.41, яя, 13:52, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    запускай браузер в песочнице и блокируй все нафик
     
  • 4.50, th3m3, 15:17, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не. WebRTC хорошая штука, она нужна.
    Чтобы не палили левые сайты, можно юзать расширение Statutory. Когда заходишь на какой либо левый сайт, а там хотят WebRTC зачем-то включить(наверное спалить IP), то расширение выведет уведомление и спросит - разрешать включать WebRTC или нет.
     
  • 3.46, НяшМяш, 14:22, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ошибайтесь

    Матерь божья, какое слово в интернете будет следующим, в котором вместо И будут Й писать? Это если не считать того факта, что конкретно в этом слове должно быть две Е.

     
     
  • 4.52, Аноним, 16:01, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Императив же!
     
  • 1.20, Игорь, 11:11, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этого и следовало ожидать
     
  • 1.40, яя, 13:50, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    пора на palemoon
     
     
  • 2.43, Lain_13, 14:07, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я сомневаюсь в том, что автор PaleMoon потянет поддержку движка в актуальном состоянии после удаления поддержки XUL из кодовой базы Фокса.
     
  • 1.42, Яничегонепонял, 13:59, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > позволяет отложить страницы, чтобы вернуться к ним когда появится время.

    Они изобрели закладки?

     
  • 1.45, manster, 14:12, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Уже началась подготовка к открытию серверной части Pocket (клиентская часть была открыта изначально).

    Отлично.

     
  • 1.49, anonimous, 15:16, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Отмечается, что это первое стратегическое поглощение, предпринятое Mozilla для увеличения доли на мобильных устройствах и развития системы контекстных рекомендаций.

    И последнее.

     

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