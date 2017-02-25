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25.02.2017 12:48  Первый стабильный выпуск проекта TrueOS, заменившего PC-BSD

Подготовлена первая стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD после перехода на rolling-модель подготовки обновлений. В TrueOS поставляются самые свежие версии пакетов, а ядро и компоненты базовой системы синхронизируется не с релизами FreeBSD, а с кодовой базой FreeBSD-CURRENT с заимствованием из OpenBSD некоторой функциональности, связанной с обеспечением безопасности. В качестве рабочего стола по умолчанию используется окружение Lumina.

По сравнению с прошлой бета-сборкой в стабильном выпуске добавлена поддержка автоматического монтирования разделов, реализованная при помощи devd и autofs. При подключении USB-накопителя система автоматически определяет и подключает имеющиеся файловые системы. Далее система отслеживает активность операций копирования даннных и после прекращения работы с носителем выполняет операцию отмонтирования, что позволяет пользователю безопасно извлечь накопитель без предварительного ручного отмонтирования. В настоящее время поддерживается работа с файловыми системами FAT32, NTFS и UFS. В будущем ожидается поддержка пулов ZFS, оптических дисков, протокола MTP для подключения Android-устройств и возможности работы с несколькими разделами на одном накопителе. Поддержка старой утилиты для монтирования накопителей (pc-mounttray) прекращена.

Вторым важным улучшением является включение в состав нового набора утилит для управления изолированными окружениями Jail, дополняющего ранее предлагаемые утилиты jls и jexec. Администратору предложены новые утилиты jbootstrap, jinit и jdestroy, позволяющие одной командой создать, инициализировать и удалить окружение. В качестве системы инициализации в создаваемых окружениях можно использовать OpenRC.

Из других изменений отмечается обновление версий пакетов, решение проблем с отображением обоев рабочего стола на экранах 4K, импортирование патчей для системы инициализации OpenRC, обновление библиотеки Qt до выпуска 5.7.1. В состав включены медиасервер plexmediaserver, утилиты open-vm-tools, демон musicpd, утилиты iocage, tcpproxy, miniupnp и isc-dhcpd34. Репозиторий пакетов синхронизирован с FreeBSD по состоянию на 19 февраля.

Отличительные особенности TrueOS:

  • По умолчанию предлагается окружение рабочего стола Lumina и набор графических приложений на базе Qt5;
  • Еженедельное обновление пакетов и iso-образов;
  • Для установки дополнительных программ предлагается использовать пакетный менеджер PKG или интерфейс SysAdm AppCafe;
  • Пакеты распространяются из одного репозитория, единого для всех выпусков. Для устаревших конфигураций пользователь может синхронизировать обновления и довести систему до актуального вида;
  • Использование файловой системы ZFS;
  • Обновления устанавливаются только через атомарную замену среза системы через переключение активного раздела во время перезагрузки. Непосредственно в процессе установки обновления текущее программное окружение не меняется;
  • Новую версию TrueOS можно поставить в отдельный zpool, не нарушая работу уже установленной системы, что позволяет провести обновление с PC-BSD/FreeBSD без очистки диска с сохранением всей пользовательской информации;
  • Пользователю предоставлена возможность включения системы автоматической установки обновлений или обновления в ручном режиме;
  • Вместо DDX-драйвера Intel по умолчанию предлагается универсальный драйвер 'modesetting', работающий поверх драйверов KMS;
  • Графические DRM-драйверы для чипов Intel синхронизированы с ядром Linux 4.9 и обеспечивают поддержку интегрированной графики чипов Haswell, Broadwell и Skylake;
  • Вместо ранее предлагаемой панели управления задействован новый графический конфигуратор SysAdm на базе Qt и сервис SysAdm, который предоставляет средства удалённого управления (по умолчанию отключен);
  • Поддержка загрузчика BSD, наряду с загрузчиком GRUB;
  • Проведение значительной чистки кодовой базы.
  • Вместо OpenSSL задействован пакет LibreSSL;
  • Для установки и обновления всех частей системы, включая компоненты базовой системы, применяется пакетный менеджер pkg.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.trueos.org/blog/tr...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.2
  3. OpenNews: Проект TrueOS/PC-BSD выпустил TrueOS Pico, решение для развёртывания тонких клиентов
  4. OpenNews: Проект PC-BSD эволюционировал в TrueOS
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD
  6. OpenNews: Релиз десктоп-ориентированной ОС PC-BSD 10.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trueos, pc-bsd
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  • 1.1, Аноним, 12:56, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Выглядит "вкусно". А есть горячее подключение устройств в иксы?
     
     
  • 2.2, Докольщик, 13:08, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    каких именно? мышка/клавиатура/флешка уже давно так работает
     
     
  • 3.19, Аноним, 16:26, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А через что В линуксе сначала через HAL было, потом HAL быстренько зaкопали , ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 13:21, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Выглядит как копролит мамонта.
     
  • 1.4, Аноним, 13:30, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но зачем, если есть дистрибутивы Linux?
     
     
  • 2.8, Аноним, 14:12, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    толку с них, их много и что ?
     
  • 1.5, Аноним, 13:30, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.trueos.org/ даже лег от такой стабильности
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:42, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Народ на радостях побежал
    посмотреть. Вот он и упал.
     
  • 2.10, Sabakwaka, 14:22, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> https://www.trueos.org/ даже лег от такой стабильности

    Это какой-то позор.
    При нынешних ценах на хостинг не выдержать нагрузки???

     
     
  • 3.14, Neandertalets, 15:09, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подкиньте денег проекту, а не обсуждайте.
     
  • 2.15, Аноним, 15:13, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    посоветуйте зеркало
     
  • 1.6, lucentcode, 13:39, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит очень даже интересно. Подозреваю, что это самый дружественный представитель семейства *BSD. Пожалуй, нужно будет глянуть на него в виртуалке.
     
  • 1.9, diceman, 14:16, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При всем моем уважении к FreeBSD, сия поделка не любит устанавливаться на различные устройства
     
     
  • 2.11, Аноним, 14:41, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что подразумевается под "различные устройства"?
     
  • 1.12, Philosonimus, 14:51, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спасибо
     
  • 1.16, Аноним, 15:31, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    502 Bad Gateway

    nginx/1.11.2

     
  • 1.17, Аноним, 16:10, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем оно надо если есть FreeBSD?
     
     
  • 2.18, больной ублюдок, 16:13, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    для тех больных у6людkов, которые решат зачем-то использовать бзд для десктопа
     
     
  • 3.20, Аноним, 16:30, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не умея при этом ей управлять просто вот совсем - на уровне pkg add пяток нужных... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 16:32, 25/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сегодня у 46 пользователей в мире свой особый праздник.
     

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