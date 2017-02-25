25.02.2017 12:48  Первый стабильный выпуск проекта TrueOS, заменившего PC-BSD

Подготовлена первая стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD после перехода на rolling-модель подготовки обновлений. В TrueOS поставляются самые свежие версии пакетов, а ядро и компоненты базовой системы синхронизируется не с релизами FreeBSD, а с кодовой базой FreeBSD-CURRENT с заимствованием из OpenBSD некоторой функциональности, связанной с обеспечением безопасности. В качестве рабочего стола по умолчанию используется окружение Lumina. По сравнению с прошлой бета-сборкой в стабильном выпуске добавлена поддержка автоматического монтирования разделов, реализованная при помощи devd и autofs. При подключении USB-накопителя система автоматически определяет и подключает имеющиеся файловые системы. Далее система отслеживает активность операций копирования даннных и после прекращения работы с носителем выполняет операцию отмонтирования, что позволяет пользователю безопасно извлечь накопитель без предварительного ручного отмонтирования. В настоящее время поддерживается работа с файловыми системами FAT32, NTFS и UFS. В будущем ожидается поддержка пулов ZFS, оптических дисков, протокола MTP для подключения Android-устройств и возможности работы с несколькими разделами на одном накопителе. Поддержка старой утилиты для монтирования накопителей (pc-mounttray) прекращена. Вторым важным улучшением является включение в состав нового набора утилит для управления изолированными окружениями Jail, дополняющего ранее предлагаемые утилиты jls и jexec. Администратору предложены новые утилиты jbootstrap, jinit и jdestroy, позволяющие одной командой создать, инициализировать и удалить окружение. В качестве системы инициализации в создаваемых окружениях можно использовать OpenRC. Из других изменений отмечается обновление версий пакетов, решение проблем с отображением обоев рабочего стола на экранах 4K, импортирование патчей для системы инициализации OpenRC, обновление библиотеки Qt до выпуска 5.7.1. В состав включены медиасервер plexmediaserver, утилиты open-vm-tools, демон musicpd, утилиты iocage, tcpproxy, miniupnp и isc-dhcpd34. Репозиторий пакетов синхронизирован с FreeBSD по состоянию на 19 февраля. Отличительные особенности TrueOS: По умолчанию предлагается окружение рабочего стола Lumina и набор графических приложений на базе Qt5;

Еженедельное обновление пакетов и iso-образов;

Для установки дополнительных программ предлагается использовать пакетный менеджер PKG или интерфейс SysAdm AppCafe;

Пакеты распространяются из одного репозитория, единого для всех выпусков. Для устаревших конфигураций пользователь может синхронизировать обновления и довести систему до актуального вида;

Использование файловой системы ZFS;

Обновления устанавливаются только через атомарную замену среза системы через переключение активного раздела во время перезагрузки. Непосредственно в процессе установки обновления текущее программное окружение не меняется;

Новую версию TrueOS можно поставить в отдельный zpool, не нарушая работу уже установленной системы, что позволяет провести обновление с PC-BSD/FreeBSD без очистки диска с сохранением всей пользовательской информации;

Пользователю предоставлена возможность включения системы автоматической установки обновлений или обновления в ручном режиме;

Вместо DDX-драйвера Intel по умолчанию предлагается универсальный драйвер 'modesetting', работающий поверх драйверов KMS;

Графические DRM-драйверы для чипов Intel синхронизированы с ядром Linux 4.9 и обеспечивают поддержку интегрированной графики чипов Haswell, Broadwell и Skylake;

Вместо ранее предлагаемой панели управления задействован новый графический конфигуратор SysAdm на базе Qt и сервис SysAdm, который предоставляет средства удалённого управления (по умолчанию отключен);

Поддержка загрузчика BSD, наряду с загрузчиком GRUB;

Проведение значительной чистки кодовой базы.

Вместо OpenSSL задействован пакет LibreSSL;

Для установки и обновления всех частей системы, включая компоненты базовой системы, применяется пакетный менеджер pkg.



