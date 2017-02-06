06.02.2017 00:34  Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0

После года разработки представлен релиз открытого медиацентра Kodi 17.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Готовые установочные пакеты доступны для macOS (x86, PPC), FreeBSD, Linux (ARM, PPC, x86 и x86-64), Raspberry Pi, Android (ARM, x86), Windows, Apple TV и iOS. Для Ubuntu сформирован PPA-репозиторий. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+. Основные новшества: Значительно модифицирован штатный графический интерфейс. По умолчанию задействована новая тема оформления Estuary, специально созданная для оптимальной работы на телевизионных экранах с управлением через пульт дистанционного управления;

Для устройств с сенсорными экранами подготовлена тема оформления Estouchy;

Задействован новый web-интерфейс Chorus2, предоставляющий возможности по изменению настроек, организации потоковой трансляции и навигации по коллекции музыки, фильмов и телешоу через стационарный или мобильный web-браузер. В отличие от ранее поставляемого web-интерфейса, Chorus2 предлагает значительно больше возможностей, переведён на модульную структуру и полностью переписан с использованием Coffee Script, SASS, Backbone.js, Marionette.js, Lodash, jQuery. Показ мултимедийного контента в браузере реализован в двух вариантах: через встроенные кодеки при помощи HTML5-тегов audio и video, или через плагин с кодеками от проекта VLC. Также предусмотрена возможность загрузки выбранных видео или звуковых файлов на локальный компьютер с браузером. Особенности нового web-интерфейса: Современное оформление в стиле Material Design; Адаптивный интерфейс, работающий на экранах с различных разрешением; Локализация для различных языков; Управление настройками и возможность запуска таких операций, как сканирование звуковых и видео библиотек; Возможность изменения внешнего вида, в зависимости от своих предпочтений; Поддержка настройки содержимого меню, например, в основное меню можно перенести часто используемые дополнения; Встроенный файловый менеджер для навигации по содержимому мультимедийной коллекции и интерфейс управления дополнениями; Режим работы в качестве пульта удалённого управления стационарным интерфейсом Kodi; Поддержка работы в режиме PVR (просмотр Live TV, прослушивание интернет-радио, работа с электронным телегидом (EPG) и организация видеозаписи по расписанию); Полноценные средства построения списков воспроизведения и работы с ними. Возможность добавления новых элементов в существующие плейлисты или создания новых поддерживается как через использование очереди плейлистов на стороне Kodi, так и через работу с локальными плейлистами, хранимыми на стороне браузера. Возможно преобразование плейлистов - браузерный плейлист можно сохранить на стороне Kodi и наоборот; Унифицированный поиск по всем библиотекам контента; Расширенные средства сортировки и фильтрации содержимого на основании авторов, артистов, альбомов, типов контента, времени и т.п. Например, можно выбрать все фильмы с Томом Крузом, вышедшие с 2015 года, отсортировав их по рейтингу.

Продолжена переработка встроенного движка воспроизведения видео. В новой версии отмечается повышение стабильности, улучшение средств синхронизации звука и видео, возможность переключения частоты обновления экрана во время воспроизведения, расширение возможностей по кодированию и декодированию видео;

Добавлено дополнение inputstream, расширяющее поддержку потоковых протоколов, таких как RTMP, MPEG-DASH, SmoothStream и NXMSL;

Задействована возможность использование средств аппаратного ускорения при воспроизведении DVD;

Обеспечена поддержка дизеринга OpenGL для ускорения выполнения операций по преобразованию цветов;

Добавлен новый менеджер управления цветом (Color Manager), поддерживающий загрузку профилей 3D LUT (3D Lookup Table) и простых профилей ICC для корректировки цветопередачи экрана;

Проведена оптимизация производительности средств для работы с музыкальной коллекцией. Ускорены операции извлечения тегов, добавлена поддержка тегов с определением эмоционального астроения композиции и роли исполнителя, увеличена скорость работы с очень большими библиотеками;

Расширены возможности интерфейса Live TV и PVR (просмотр Live TV, прослушивание интернет-радио, работа с электронным телегидом (EPG) и организация видеозаписи по расписанию): На домашнем экране размещены виджеты со списком последних записей и недавно просмотренных каналов; Предоставлена возможность отображения телепрограммы или списка доступных каналов в качестве стартового экрана; В списке каналов добавлена возможность сортировки по времени последнего просмотра; Записи телепередач и радиотрансляций разделены на отдельные окна; Полностью переписан код записи по расписанию. Таймеры и правила записи теперь отображаются в разных окнах. Добавлена возможность настройки опций при использовании режима мгновенной записи; Доступно более 15 PVR-дополнений, большинство из которых обновлены, в том числе дополнения VDR VNSI, Tvheadend, HDHomeRun, Enigma2 и MythTV; В поставку включен бэкнд для Digital Devices Octopus Net; Добавлена поддержка асинхронного соединения с бэкендами; Существенно ускорена производительность окна просмотра телепрограммы;

Вариант для платформы Android приведён к совместимости с официальным Audio API и теперь требует для работы наличия как минимум версии Android 5.0. Для устройств с поддержкой AudioTrack v23+ добавлена возможность проброса DTS-HD, DTS-X, Dolby TrueHD и Dolby ATMOS. Добавлена поддержка видео и экранов с разрешением 4K, а также аппаратного ускорения воспроизведения HEVC, VC-1 / WMV 9 и VP9. Напомним, что изначально, проект был нацелен на создание открытого мультимедиа плеера для игровой приставки XBOX, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. Из интересных функций Kodi, можно отметить поддержку широкого спектра форматов мультимедиа и средств аппаратного ускорения декодирования видео; поддержка пультов дистанционного управления; возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV; возможность удалённого управления через web-интерфейс; наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений; подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами; возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9x9 Player, MediaPortal, Plex).



