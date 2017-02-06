06.02.2017 00:34  Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0

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После года разработки представлен релиз открытого медиацентра Kodi 17.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Готовые установочные пакеты доступны для macOS (x86, PPC), FreeBSD, Linux (ARM, PPC, x86 и x86-64), Raspberry Pi, Android (ARM, x86), Windows, Apple TV и iOS. Для Ubuntu сформирован PPA-репозиторий. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.
Основные новшества:
Напомним, что изначально, проект был нацелен на создание открытого мультимедиа плеера для игровой приставки XBOX, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. Из интересных функций Kodi, можно отметить поддержку широкого спектра форматов мультимедиа и средств аппаратного ускорения декодирования видео; поддержка пультов дистанционного управления; возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV; возможность удалённого управления через web-интерфейс; наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений; подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами; возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9x9 Player, MediaPortal, Plex).