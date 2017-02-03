03.02.2017 11:35  В WordPress молча устранена уязвимость, позволяющая изменить любую страницу

В опубликованном 26 января корректирующем обновлении WordPress 4.7.2 без лишней огласки была устранена критическая уязвимость, позволяющая удалённому атакующему без аутентификации изменить содержимое любой страницы через манипуляцию с REST API. Разработчики WordPress пояснили отсутствие упоминания об исправлении уязвимости в анонсе тем, что они лишь придержали публикацию уведомления, желая дождаться пока будет установлено обновление у как можно большего числа пользователей, чтобы предотвратить волну атак и вандализма. Проблема проявляется только в выпусках WordPress 4.7 и 4.7.1, более ранние версии не подвержены проблеме, даже при включении плагина REST API. REST API по умолчанию включён начиная с ветки 4.7 и предоставлет альтернативный способ манипуляции с настойками, комментариями и публикациями. Уязвимость была обнаружена 20 января исследователями из компании Sucuri в процессе реализации инициативы по аудиту открытых проектов. Разработчики WordPress оперативно выпустили обновление и при участии сетей доставки контента Incapsula, Cloudflare и SiteLock убедились, что в трафике не встречаются попытки эксплуатации данной уязвимости, после чего решили на несколько дней придержать сообщение о проблеме. Уязвимость вызвана особенностью обработки передаваемых через REST API значений, в частности, передаваемые через $_GET и $_POST параметры имели более высокий приоритет в обработке, чем параметры, закодированные внутри пути. Воспользовавшись данной особенностью атакующий мог передать запрос с идентификатором, включающим не только цифры, но и буквы, и обойти таким образом проверки на наличие полномочий для выполнения операции. Например, вместо штатного запроса "/wp-json/wp/v2/posts/1234" можно отправить "/wp-json/wp/v2/posts/1234?id=5678helloworld", для которого значение парамера "?id=" будет иметь более высокий приоритет, чем идентификатор в пути "/1234". При проверке прав доступа проверяется наличие идентификатора "5678helloworld" и так как он не найден и не привязан к владельцу, передаётся управление в вызов get_post, который должен завершить запрос не найдя страницу. Но перед вызовом функции get_post осуществляется приведение переменной к целому типу и вместо "5678helloworld" передаётся значение "5678", указывающее на существующую страницу, что приводит не к выходу, а к вызову метода update_item. Отмечается, что в зависимости от используемых плагинов уязвимость может привести не только к подстановке своего содержимого на страницу, но и к выполнению произвольного PHP-кода на сервере.



