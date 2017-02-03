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03.02.2017 11:35  В WordPress молча устранена уязвимость, позволяющая изменить любую страницу

В опубликованном 26 января корректирующем обновлении WordPress 4.7.2 без лишней огласки была устранена критическая уязвимость, позволяющая удалённому атакующему без аутентификации изменить содержимое любой страницы через манипуляцию с REST API. Разработчики WordPress пояснили отсутствие упоминания об исправлении уязвимости в анонсе тем, что они лишь придержали публикацию уведомления, желая дождаться пока будет установлено обновление у как можно большего числа пользователей, чтобы предотвратить волну атак и вандализма.

Проблема проявляется только в выпусках WordPress 4.7 и 4.7.1, более ранние версии не подвержены проблеме, даже при включении плагина REST API. REST API по умолчанию включён начиная с ветки 4.7 и предоставлет альтернативный способ манипуляции с настойками, комментариями и публикациями. Уязвимость была обнаружена 20 января исследователями из компании Sucuri в процессе реализации инициативы по аудиту открытых проектов. Разработчики WordPress оперативно выпустили обновление и при участии сетей доставки контента Incapsula, Cloudflare и SiteLock убедились, что в трафике не встречаются попытки эксплуатации данной уязвимости, после чего решили на несколько дней придержать сообщение о проблеме.

Уязвимость вызвана особенностью обработки передаваемых через REST API значений, в частности, передаваемые через $_GET и $_POST параметры имели более высокий приоритет в обработке, чем параметры, закодированные внутри пути. Воспользовавшись данной особенностью атакующий мог передать запрос с идентификатором, включающим не только цифры, но и буквы, и обойти таким образом проверки на наличие полномочий для выполнения операции.

Например, вместо штатного запроса "/wp-json/wp/v2/posts/1234" можно отправить "/wp-json/wp/v2/posts/1234?id=5678helloworld", для которого значение парамера "?id=" будет иметь более высокий приоритет, чем идентификатор в пути "/1234". При проверке прав доступа проверяется наличие идентификатора "5678helloworld" и так как он не найден и не привязан к владельцу, передаётся управление в вызов get_post, который должен завершить запрос не найдя страницу. Но перед вызовом функции get_post осуществляется приведение переменной к целому типу и вместо "5678helloworld" передаётся значение "5678", указывающее на существующую страницу, что приводит не к выходу, а к вызову метода update_item. Отмечается, что в зависимости от используемых плагинов уязвимость может привести не только к подстановке своего содержимого на страницу, но и к выполнению произвольного PHP-кода на сервере.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sucuri.net/2017/0...)
  2. OpenNews: Библиотека Sodium Compat поможет реализовать верификацию обновлений в WordPress
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  4. OpenNews: Причиной утечки панамских документов могли быть уязвимые версии WordPress и Drupal
  5. OpenNews: Четверть крупнейших сайтов работают под управлением WordPress
  6. OpenNews: Новая критическая уязвимость в WordPress
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.1, Аноним, 12:44, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Сейчас эксперты придут и скажут, что дело вовсе не в кривом дизайне похвпэ и что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 12:48, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это плата за слишком вольное неявное приведение типов.
    По каким-то причинам современные программисты очень боятся выделять/освобождать память и приводить типы самостоятельно.
     
     
  • 3.5, asand3r, 12:56, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что это "сложо, неэффективно, небезопасно, пока я буду этим заниматься, можно написать еще сотню строк кода".
     
  • 2.7, Gemorroj, 13:11, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> кривом дизайне похвпэ

    в данном случае вообще не при чем.
    >> "/wp-json/wp/v2/posts/1234?id=5678helloworld", для которого значение парамера "?id=" будет иметь более высокий приоритет, чем идентификатор в пути "/1234"

    это недоработка чисто вордпресовская, легко можно представить подобное в любом другом веб проекте (имею ввиду неверную расстановку приоритетов для получения значения переменной).

     
     
  • 3.8, Добрый анон, 13:15, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >это недоработка чисто вордпресовская, легко можно представить подобное в любом другом веб проекте (имею ввиду неверную расстановку приоритетов для получения значения переменной).
    > легко можно представить подобное в любом другом веб проекте

    Это напрямую и означает, что глобальные (!) супермассивы вроде $_POST и $_GET можно напрямую использовать неправильно, и более того, делать это достаточно легко! Что в свою очередь ведет к кривому дизайну самого ПХП и громадному количеству легаси-кода, который написан с подобными допущениями.

     
  • 3.9, КО, 13:19, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Причем тут приоритеты?
    Когда в одном месте при анализе параметра _5678helloworld_ это 5678helloworld, а в другом 5678. Не удивлюсь, что id=0x162E мог себя вести аналогичным образом.
     
     
  • 4.12, Gemorroj, 13:24, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    js:
    parseInt('5678helloworld'); //5678
    ---
    это проблема всех динамических языков, или даже приведения типов. а не конкретно php.
     
     
  • 5.14, ss, 13:52, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я эту ошибку отношу исключительно на счет вордпресса, поскольку гуляние параметра по разным фильтрам "авось в какойнить подойдет" - это проблема не языка программирования, а конкретного программиста наваявшего подобное...
     
  • 5.18, Аноним, 14:19, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну-ну CODE -- lua 5678 nil введение 1 - atom_number 5678helloworld ,X f... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.15, Аноним, 13:54, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это вполне себе обычное дело для языков с нестрогой типизацией Если человек не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 12:45, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Новости про баги вордпресса да какие там баги, зияющие дыры выходят так регуля... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, поледанныхотсутств, 12:48, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Использование wordpress, почти равносильно..
     
  • 1.6, Аноним, 13:00, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    , кроме того молча добавлен новый вид бекдора ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, бедный буратино, 13:20, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    автор, который вносил это, проиграл своему коллеге 5000 рупий - ибо таки спалили
     
  • 1.11, PavelR, 13:24, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >манипуляции с настойками

    ))

     
  • 1.13, Аноним, 13:31, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2017года а у ВП ничего нового.
     
  • 1.16, Аноним, 14:04, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С ошибками приведения типов бороться сложно, неявное приведение могло произойти ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Lolwat, 14:15, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я одни делаю проверки regEx перед тем как использую значения?
    И как люди пользуются WP?
    Да и вообще, я видел бизнеса которые клипаю магазины и всякие веб сервисы  на WP. Вот как так? Руки нужно отрубать таким девелоперам по самую шею
     

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