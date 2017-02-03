03.02.2017 09:28  Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS

Компания Mozilla увольняет около 50 сотрудников, состоявших в команде по развитию продуктов для сетевых потребительских устройств, чем окончательно оборвала все нити, связанные с платформой Firefox OS. Попытка создания успешного продукта для потребительских интернет-устройств провалилась и Mozilla возвращается от попыток запустить и внедрить коммерческие продукты к ориентации на исследования и разработку новых технологий. На странице с проектами Mozilla для интернет-устройств появилось уведомление о завершении эксперимента.

Отмечается, что часть разработчиков, задействованных в проектах по развитию решений для потребительских устройств, может быть принята в другие отделы и на другие должности. Наиболее интересные разработки, созданные для потребительских устройств, которые могут представлять интерес в актуальных для Mozilla областях, будут переданы на попечение других команд разработчиков.

Например, наработки проекта Vaani, в рамках которого создавался интерфейс для голосового управления IoT-устройствами, будут задействованы в проекте Pipsqueak, развивающем самодостаточную систему распознавания речи, способную работать в offline. На плаву также останется проект Voicebank, в рамках которого при участии добровольцев осуществляется накопление образцов речи для тренировки систем машинного обучения. Разработчики, вовлечённые в создание системы машинного обучения DeepSpeech уже переведены в группу по развитию перспективных технологий.

Напомним, что вначале Mozilla отказалась от продвижения Firefox OS для смартфонов в пользу умных телевизоров и устройств интернета-вещей (IoT). Осенью прошлого года развитие Firefox OS для потребительских интернет-устройств и поддержание платформы Firefox OS как таковой также было признано нецелесообразным из-за желания избавиться от усложнений в сопровождении web-движка Gecko.



