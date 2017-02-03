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03.02.2017 09:28  Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS

Компания Mozilla увольняет около 50 сотрудников, состоявших в команде по развитию продуктов для сетевых потребительских устройств, чем окончательно оборвала все нити, связанные с платформой Firefox OS. Попытка создания успешного продукта для потребительских интернет-устройств провалилась и Mozilla возвращается от попыток запустить и внедрить коммерческие продукты к ориентации на исследования и разработку новых технологий. На странице с проектами Mozilla для интернет-устройств появилось уведомление о завершении эксперимента.

Отмечается, что часть разработчиков, задействованных в проектах по развитию решений для потребительских устройств, может быть принята в другие отделы и на другие должности. Наиболее интересные разработки, созданные для потребительских устройств, которые могут представлять интерес в актуальных для Mozilla областях, будут переданы на попечение других команд разработчиков.

Например, наработки проекта Vaani, в рамках которого создавался интерфейс для голосового управления IoT-устройствами, будут задействованы в проекте Pipsqueak, развивающем самодостаточную систему распознавания речи, способную работать в offline. На плаву также останется проект Voicebank, в рамках которого при участии добровольцев осуществляется накопление образцов речи для тренировки систем машинного обучения. Разработчики, вовлечённые в создание системы машинного обучения DeepSpeech уже переведены в группу по развитию перспективных технологий.

Напомним, что вначале Mozilla отказалась от продвижения Firefox OS для смартфонов в пользу умных телевизоров и устройств интернета-вещей (IoT). Осенью прошлого года развитие Firefox OS для потребительских интернет-устройств и поддержание платформы Firefox OS как таковой также было признано нецелесообразным из-за желания избавиться от усложнений в сопровождении web-движка Gecko.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.cnet.com/news/mozi...)
  2. OpenNews: Продолжение разработки Firefox OS потребует создания форка движка Gecko
  3. OpenNews: Panasonic и Mozilla анонсировали телевизор с Firefox OS
  4. OpenNews: Опубликован официальный план прекращения разработки Firefox OS для смартфонов
  5. OpenNews: Mozilla прекращает разработку смартфонов с Firefox OS
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Firefox OS 2.5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefoxos, mozilla
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  • 1.1, яя, 10:35, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +20 +/
    плодят только мертвичину. нет чтоб заниматься действительно важными проектами типа тандербирда.
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:52, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –8 +/
    людей, кому он важен, чуть больше чем тем, кому важен файрфокс ос
     
     
  • 3.5, Я, 10:53, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ничего что это стандарт де-факто в линуксе? У всех, кто пользуется почтой, стоит громоптица.
     
     
  • 4.11, iPony, 11:10, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А деньги где?
     
  • 4.14, Аноним, 11:16, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Пользуюсь почтой в Линуксе, и у меня Kmail
     
     
  • 5.22, rshadow, 11:39, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вы только подтверждаете общее правило.
     
  • 4.15, anon_азаза, 11:19, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ничего. мозиллу не нужды полутора линуксойдов заботят, а массовый пользователь. подавляющее большинство используют веб-интерфейс gmail-а и им этого хватает с головой
     
     
  • 5.36, Тот_Самый_Анонимус, 13:24, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >подавляющее большинство используют веб-интерфейс gmail-а

    Должно быть как-то так:

    >подавляющее большинство gmail-а используют веб-интерфейс gmail-а

    Не нужно излишней рекламы хоть и популярного, но всего лишь одного из сервисов. В фирмах, у которых свой почтовый сервер, часто используют почтовые клиенты, а не веб-интерфейс.

     
     
  • 6.40, Андрейка, 14:12, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В _нормальных_ фирмах используют не "свой сервер", а сервис в облаке. Не важно, google apps или, например, как мы - microsoft office 365 (ибо exchange единственная годная поделка оффтопика)

    А у этих сервисов есть и веб-морда и свои клиенты, ну или на худой конец WebApp какой-нибудь

    Вообще "громоптицу" использовал лет 10 назад, сейчас если ты привязан к какому-то десктоп приложению, то либо ты делаешь что-то не так, либо ты работаешь там, где делают что-то не так

    Сейчас тренд, как бы, - независимость от окружения, платформы и т.д. SaaS там, PaaS и т.д.

     
  • 4.16, IB, 11:22, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эмм KMail/Sylpheed/Evolution.
    Ну и консольные
     
  • 4.35, Аноним, 13:13, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Claws, seamonkey, не?
     
  • 1.2, Анестезиолог, 10:47, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне вот интересно, почему сообщество не может хороший браузер без участия корпораций? Сабж родился благодаря сдохшей Netscape Communications Corporation (и старательно идёт по её стопам). Хром делают в гугле. Был разве что KHTML в лучшие годы, но он последние 10 лет тихо загибается и не нужен. А его корпоративный WebKit живёт и процветает в руках Эппла. И Blink, форк форка, живёт и процветает в руках Гугла. Чому всё так?

    Ну ладно, пускай даже браузерные движки пилят корпорации. Что мешает взять WebKit / Blink/ Gecko и сделать Свой Правильный Браузер без Зондов и с Человеческим Интерфейсом? В итоге полтора недофорка разной степени ненужности. Чому всё так?

     
     
  • 2.6, Ford Focus, 11:02, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    KHTML -> Webkit -> Blink

    Т.е. движок самого популярного на сегодня браузера родился в рамках KDE

     
  • 2.8, xdoggy, 11:04, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    WebKit-то полностью опенсорсный. На него натягивают гтк и получается Epiphany (GNOME Web).
     
  • 2.10, Аноним, 11:08, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Сообщество - это миф Чтобы создать что-то стоящее нужно объединить 30-100 челов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, rshadow, 11:47, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сообщество корпораций, не миф а реальность. =)
     
  • 2.12, ы, 11:11, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Потому что безопасный, стабильный, объёмный продукт - это не программа из серии "Hello world"
     
  • 2.13, Школьник, 11:13, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Потому что это очень сложно с инженерной и организационной точки зрения. Современный браузер - это десятки подпроектов, которые должны уметь отлично взаимодействовать друг с другом, среди которых есть, например, jit-компилятор javascript - только на нем одном могут споткнуться десятки квалифицированных инженеров. Кроме того, это необходимость рутинного тестирования и исправления ошибок, это необходимость координировать большое количество специалистов, у каждого из которых может быть свое мнение, необязательно совпадающее с мнением маинтайнера. А сообщество - это just for fun. Какой fun в том, чтобы делать то, что тебе говорят, а не то, что считаешь нужным? Какой fun в том, чтобы бесконечно гонять тесты и выправлять скучные баги?

    Сообщество при всей своей силе не всемогущее. Должен кто-то и авгиевы конюшни чистить. Пусть даже это и компании, которые совсем не прочь подзаработать на труде сообщества - главное, чтобы и они чем-то делились. Конечно, можно сколько угодно кукарекать о "нерабах", но опыт KHTML показывает, что если Гераклы-коммерсанты не чистят конюшни, то и заходить туда никто не будет, какие бы расчудесные лошадки там не стояли.

     
     
  • 3.20, IB, 11:36, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Потому что это очень сложно с инженерной и организационной точки зрения. Современный
    > браузер - это десятки подпроектов, которые должны уметь отлично взаимодействовать друг

    Берётся готовый движок и прикручивается UI - см Vivaldi.
    Другое дело что годный UI/X - это тоже не для школьников задача.

    С интеграцией же в браузер всяких умных секретарей и прочей серверной фигни энтузиастам и вовсе будет ловить нечего.

     
  • 2.21, Аноним, 11:38, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    потому что вместо смотрелки гипертекста делают недоОС... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.25, Патологоанатом, 11:47, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Просто скачайте и осмотрите исходный код файрфокса или хромиума. Будет очень наглядный ответ на ваш вопрос.
     
  • 2.31, ixrws, 12:33, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что нельзя следовать капиталистическому пути, но быть свободным внутри. Раб, значит раб. Такие правила игры. А в этой игре нет смысл быть "сообществом", потому что сообщество делает всё тоже самое, что делает корпорация, но хуже и зубы на полку без денег.

    Тут надо задаваться другими вопросами: а что нам нужно? Нужен ли нам web? Может быть просто сделаем себе то, что нам нужно и положим болт на бизнес, рекламу и прочее? Вот тогда может что-то получиться. А значит, что даже GNU недостаточно, потому что это попытка сделать аналог unix. Нужно же попытаться сделать то, что нужно нам и сделать это самим, замкнув экономику на себя. Есть только один нюанс, любой кто это пытается делать обвиняется в сепаратизме, экстремизме и всяких мошеннеческих схемах(ведь придётся как-то без денег взаиморассчитываться, а так нельзя).

     
  • 2.32, IZh., 12:40, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Мне вот интересно, почему сообщество не может хороший браузер без участия корпораций?

    А вот вы почему не написали? Сколько готовы человеко-лет бесплатно этой задаче уделить?

     
  • 1.4, Аноним, 10:53, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    И правильно, зато пилят версию Firefox для одноглазников https firefox-ok mai... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 11:07, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Это левая сборка от Маил.сру, не более того. А-ля ZverCD.
     
     
  • 3.27, Аноним, 12:11, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С зондами?
     
     
  • 4.33, Аноним, 12:56, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это же мэйлсру, конечно же без них, что за глупые вопросы?
     
  • 1.7, ы, 11:04, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А оно должно было выстрелить?
     
     
  • 2.17, Аноним, 11:33, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Могло Несколько лет назад направление браузерных ОС казалось перспективным Сей... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 13:36, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вот именно, что казалось любому вменяемому человеку было понятно, что не взлети... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, коньяк, 11:34, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вообе то я расчитывал немного, но видать почти все на кого была надежда послали их подальше по непонятной пничине
     
  • 1.19, Аноним, 11:35, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Всё правильно сделали. Уже есть Emacs и systemd. Зачем нам ещё одна ОС?
     
     
  • 2.23, Аноним, 11:40, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Затем, что если довести java до 10 падения производительности по сравнению с хо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, user, 11:47, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это автозапуск *.exe, доведённый до логического завершения.
     
  • 3.29, Ога, 12:16, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тогда уж лучше хостовую ОС, создающую универсальную среду исполнения в виртуальных машинах с унифицированными драйверами.
     
     
  • 4.34, Аноним, 13:08, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Переход произойдёт если вообще произойдёт не одномоментно и займёт несколько ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 12:13, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ничего страшного не вижу: Почта России их примет к себе!
     
  • 1.30, Ilya Indigo, 12:16, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компания Mozilla увольняет около 50 сотрудников ... связанные с платформой Firefox OS...

    ... И нанимает 100 сотрудников в отдел маркетинга интерфейсов.

     
  • 1.38, Аноним, 13:39, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Менеджеров нужно уволить Лучше бы потратили ресурсы на ускорение тормозного бра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 14:10, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем Его доля в следующие 5 лет сколько-нибудь серьёзно не снизится В среднес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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