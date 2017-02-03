03.02.2017 09:28  Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS

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|1.1, яя, 10:35, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+20 +/–
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плодят только мертвичину. нет чтоб заниматься действительно важными проектами типа тандербирда.
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|3.5, Я, 10:53, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ничего что это стандарт де-факто в линуксе? У всех, кто пользуется почтой, стоит громоптица.
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|4.15, anon_азаза, 11:19, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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ничего. мозиллу не нужды полутора линуксойдов заботят, а массовый пользователь. подавляющее большинство используют веб-интерфейс gmail-а и им этого хватает с головой
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|5.36, Тот_Самый_Анонимус, 13:24, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>подавляющее большинство используют веб-интерфейс gmail-а
Должно быть как-то так:
>подавляющее большинство gmail-а используют веб-интерфейс gmail-а
Не нужно излишней рекламы хоть и популярного, но всего лишь одного из сервисов. В фирмах, у которых свой почтовый сервер, часто используют почтовые клиенты, а не веб-интерфейс.
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|6.40, Андрейка, 14:12, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В _нормальных_ фирмах используют не "свой сервер", а сервис в облаке. Не важно, google apps или, например, как мы - microsoft office 365 (ибо exchange единственная годная поделка оффтопика)
А у этих сервисов есть и веб-морда и свои клиенты, ну или на худой конец WebApp какой-нибудь
Вообще "громоптицу" использовал лет 10 назад, сейчас если ты привязан к какому-то десктоп приложению, то либо ты делаешь что-то не так, либо ты работаешь там, где делают что-то не так
Сейчас тренд, как бы, - независимость от окружения, платформы и т.д. SaaS там, PaaS и т.д.
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|1.2, Анестезиолог, 10:47, 03/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Мне вот интересно, почему сообщество не может хороший браузер без участия корпораций? Сабж родился благодаря сдохшей Netscape Communications Corporation (и старательно идёт по её стопам). Хром делают в гугле. Был разве что KHTML в лучшие годы, но он последние 10 лет тихо загибается и не нужен. А его корпоративный WebKit живёт и процветает в руках Эппла. И Blink, форк форка, живёт и процветает в руках Гугла. Чому всё так?
Ну ладно, пускай даже браузерные движки пилят корпорации. Что мешает взять WebKit / Blink/ Gecko и сделать Свой Правильный Браузер без Зондов и с Человеческим Интерфейсом? В итоге полтора недофорка разной степени ненужности. Чому всё так?
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|2.13, Школьник, 11:13, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Потому что это очень сложно с инженерной и организационной точки зрения. Современный браузер - это десятки подпроектов, которые должны уметь отлично взаимодействовать друг с другом, среди которых есть, например, jit-компилятор javascript - только на нем одном могут споткнуться десятки квалифицированных инженеров. Кроме того, это необходимость рутинного тестирования и исправления ошибок, это необходимость координировать большое количество специалистов, у каждого из которых может быть свое мнение, необязательно совпадающее с мнением маинтайнера. А сообщество - это just for fun. Какой fun в том, чтобы делать то, что тебе говорят, а не то, что считаешь нужным? Какой fun в том, чтобы бесконечно гонять тесты и выправлять скучные баги?
Сообщество при всей своей силе не всемогущее. Должен кто-то и авгиевы конюшни чистить. Пусть даже это и компании, которые совсем не прочь подзаработать на труде сообщества - главное, чтобы и они чем-то делились. Конечно, можно сколько угодно кукарекать о "нерабах", но опыт KHTML показывает, что если Гераклы-коммерсанты не чистят конюшни, то и заходить туда никто не будет, какие бы расчудесные лошадки там не стояли.
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|3.20, IB, 11:36, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Потому что это очень сложно с инженерной и организационной точки зрения. Современный
> браузер - это десятки подпроектов, которые должны уметь отлично взаимодействовать друг
Берётся готовый движок и прикручивается UI - см Vivaldi.
Другое дело что годный UI/X - это тоже не для школьников задача.
С интеграцией же в браузер всяких умных секретарей и прочей серверной фигни энтузиастам и вовсе будет ловить нечего.
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|2.31, ixrws, 12:33, 03/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Потому что нельзя следовать капиталистическому пути, но быть свободным внутри. Раб, значит раб. Такие правила игры. А в этой игре нет смысл быть "сообществом", потому что сообщество делает всё тоже самое, что делает корпорация, но хуже и зубы на полку без денег.
Тут надо задаваться другими вопросами: а что нам нужно? Нужен ли нам web? Может быть просто сделаем себе то, что нам нужно и положим болт на бизнес, рекламу и прочее? Вот тогда может что-то получиться. А значит, что даже GNU недостаточно, потому что это попытка сделать аналог unix. Нужно же попытаться сделать то, что нужно нам и сделать это самим, замкнув экономику на себя. Есть только один нюанс, любой кто это пытается делать обвиняется в сепаратизме, экстремизме и всяких мошеннеческих схемах(ведь придётся как-то без денег взаиморассчитываться, а так нельзя).
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