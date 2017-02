01.02.2017 17:48  Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3

После шести месяцев разработки организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 5.3. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для создания облачных систем. Ключевые новшества: Началось официальное распространение серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать систему совместной работы с документами через Web, похожую на Google Docs или Office 365. Для быстрого развёртывания серверной редакции подготовлен готовый образ для системы Docker. LibreOffice Online позволяет использовать web-браузер для работы с документами, электронными таблицами и презентациями. Несколько пользователей могут одновременно вносить изменения в документ, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад каждого пользователя и текущие правки, а также позиция курсора и выделенные области наглядно отмечаются цветом. Отображаемый в браузере интерфейс формируется с использованием HTML5-бэкенда библиотеки GTK+ и штатного движка LibreOfficeKit, что позволяет добиться полностью идентичного отображения структуры документа с версией для настольных систем;

Включена экспериментальная поддержка проекта MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface) c реализацией концепции модульного интерфейса, предлагающей решения для разных предпочтений пользователей, условий работы и видов оборудования. Кроме предлагаемой по умолчанию стандартной панели на выбор предлагается альтернативная однострочная панель для экономии вертикального экранного пространства, боковая панель для широкоформатных мониторов и экспериментальная панель в стиле Ribbon и привычная для пользователей Microsoft Office. Для включения следует активировать опцию "Сервис / Параметры / LibreOffice / Расширенные возможности / Включить экспериментальные возможности", переключение между режимами осуществляется через меню "Вид / Toolbar Layout";

На всех платформах задействован единый кросс-платформенный движок вёрстки текста (text layout engine), использующий библиотеку HarfBuzz для однородной раскладки текста на всех поддерживаемых системах;

Во Writer добавлена поддержка табличных стилей, позволяющий применить к таблицам определённые методы форматирования, которые сохраняются для всей таблицы в процессе редактирования;

В боковую панель для Writer добавлен новый экспериментальный раздел "Управление изменениями", позволяющий отслеживать кто и когда вносил изменения в документ;

Во Writer добавлена возможность использования инструментов рисования, ранее доступных только в Draw и Impress;

В панель добавлена кнопка для замены всех прописных букв на сточные в выделенном фрагменте;

В боковой панели реализована возможность предпросмотра выбираемых стилей;

Реализована новая панель для управления воспроизведением мультимедийного контента;

В боковой панели добавлен блок настроек (Page Deck) для быстрой корректировки параметров страницы без открытия отдельных диалоговых окон;

Добавлен диалог "Go to Page" для быстрого перехода между страницами нажатием нескольких клавиш;

В Calc представлен новый набор стилей ячеек. Для новых установок включена по умолчанию опция, допускающая использование простых масок в формулах, вместо регулярных выражений. Добавлен новый текстовый фильтр, позволяющий сузить выборку при поиске функций. Добавлена функция для расчёта медианы. Представлены новые средства для слияния ячеек с очисткой содержимого ячеек (ссылающиеся на них формулы будут автоматически обновлены), скрываемых после объединения;

Во Writer и Calc добавлен инструмент рисования стрелок и расширены варианты стрелок;

Упрощено оформление интерфейса выбора цвета, штриховки, шаблонов заполнения и градиентов. Добавлены новые палитры для использования при профессиональной работе с графикой и верстке;

При запуске Impress теперь по умолчанию отрывается режим выбора шаблона. В боковую панель добавлен блок с настройками слайда;

В Impress представлено два новых шаблона: Vivid и Pencil;

В Draw добавлена экспериментальная панель для выбора элементов по умолчанию;

В контекстных меню обеспечен показ горячих клавиш, которые можно использовать для быстрого вызова элементов меню;

В боковую панель добавлена возможность выбора растрового изображения для заливки форм;

Реализована поддержка встраивания содержимого PDF-файлов в документ (первая страница FDF-файла встраивается как изображение);

Добавлена возможность создания цифровых подписей для существующих PDF-файлов и проверки корректности PDF по цифровой подписи;

Реализован безопасный режим работы (Safe Mode), упрощающий поиск и исправления проблем в пользовательском профиле или дополнениях;

Переработан и упрощён для понимания диалог с результатами восстановления документа после сбоя;

Переработан интерфейс управления установкой дополнений;

Переработана система встроенной подсказки и меню "Help", добавлены ссылки на типовые руководства пользователя и форумы поддержки;

Добавлена возможность применения в панели 32-пиксельных растровых пиктограмм и векторных пиктограмм в формате SVG;

Улучшены фильтры импорта и экспорта документов в форматах MS Office;