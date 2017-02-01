01.02.2017 17:48  Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3

После шести месяцев разработки организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 5.3. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для создания облачных систем.
Ключевые новшества:
Добавлена функция для расчёта медианы. Представлены новые средства для слияния ячеек с очисткой содержимого ячеек (ссылающиеся на них формулы будут автоматически обновлены), скрываемых после объединения;
Оговорочка по Фрейду.