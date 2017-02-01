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01.02.2017 17:48  Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3

После шести месяцев разработки организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 5.3. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для создания облачных систем.

Ключевые новшества:

  • Началось официальное распространение серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать систему совместной работы с документами через Web, похожую на Google Docs или Office 365. Для быстрого развёртывания серверной редакции подготовлен готовый образ для системы Docker. LibreOffice Online позволяет использовать web-браузер для работы с документами, электронными таблицами и презентациями. Несколько пользователей могут одновременно вносить изменения в документ, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад каждого пользователя и текущие правки, а также позиция курсора и выделенные области наглядно отмечаются цветом. Отображаемый в браузере интерфейс формируется с использованием HTML5-бэкенда библиотеки GTK+ и штатного движка LibreOfficeKit, что позволяет добиться полностью идентичного отображения структуры документа с версией для настольных систем;
  • Включена экспериментальная поддержка проекта MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface) c реализацией концепции модульного интерфейса, предлагающей решения для разных предпочтений пользователей, условий работы и видов оборудования. Кроме предлагаемой по умолчанию стандартной панели на выбор предлагается альтернативная однострочная панель для экономии вертикального экранного пространства, боковая панель для широкоформатных мониторов и экспериментальная панель в стиле Ribbon и привычная для пользователей Microsoft Office. Для включения следует активировать опцию "Сервис / Параметры / LibreOffice / Расширенные возможности / Включить экспериментальные возможности", переключение между режимами осуществляется через меню "Вид / Toolbar Layout";
  • На всех платформах задействован единый кросс-платформенный движок вёрстки текста (text layout engine), использующий библиотеку HarfBuzz для однородной раскладки текста на всех поддерживаемых системах;
  • Во Writer добавлена поддержка табличных стилей, позволяющий применить к таблицам определённые методы форматирования, которые сохраняются для всей таблицы в процессе редактирования;
  • В боковую панель для Writer добавлен новый экспериментальный раздел "Управление изменениями", позволяющий отслеживать кто и когда вносил изменения в документ;
  • Во Writer добавлена возможность использования инструментов рисования, ранее доступных только в Draw и Impress;
  • В панель добавлена кнопка для замены всех прописных букв на сточные в выделенном фрагменте;
  • В боковой панели реализована возможность предпросмотра выбираемых стилей;
  • Реализована новая панель для управления воспроизведением мультимедийного контента;
  • В боковой панели добавлен блок настроек (Page Deck) для быстрой корректировки параметров страницы без открытия отдельных диалоговых окон;
  • Добавлен диалог "Go to Page" для быстрого перехода между страницами нажатием нескольких клавиш;
  • В Calc представлен новый набор стилей ячеек. Для новых установок включена по умолчанию опция, допускающая использование простых масок в формулах, вместо регулярных выражений. Добавлен новый текстовый фильтр, позволяющий сузить выборку при поиске функций.

    Добавлена функция для расчёта медианы. Представлены новые средства для слияния ячеек с очисткой содержимого ячеек (ссылающиеся на них формулы будут автоматически обновлены), скрываемых после объединения;

  • Во Writer и Calc добавлен инструмент рисования стрелок и расширены варианты стрелок;
  • Упрощено оформление интерфейса выбора цвета, штриховки, шаблонов заполнения и градиентов. Добавлены новые палитры для использования при профессиональной работе с графикой и верстке;
  • При запуске Impress теперь по умолчанию отрывается режим выбора шаблона. В боковую панель добавлен блок с настройками слайда;
  • В Impress представлено два новых шаблона: Vivid и Pencil;
  • В Draw добавлена экспериментальная панель для выбора элементов по умолчанию;
  • В контекстных меню обеспечен показ горячих клавиш, которые можно использовать для быстрого вызова элементов меню;
  • В боковую панель добавлена возможность выбора растрового изображения для заливки форм;
  • Реализована поддержка встраивания содержимого PDF-файлов в документ (первая страница FDF-файла встраивается как изображение);
  • Добавлена возможность создания цифровых подписей для существующих PDF-файлов и проверки корректности PDF по цифровой подписи;
  • Реализован безопасный режим работы (Safe Mode), упрощающий поиск и исправления проблем в пользовательском профиле или дополнениях;
  • Переработан и упрощён для понимания диалог с результатами восстановления документа после сбоя;
  • Переработан интерфейс управления установкой дополнений;
  • Переработана система встроенной подсказки и меню "Help", добавлены ссылки на типовые руководства пользователя и форумы поддержки;
  • Добавлена возможность применения в панели 32-пиксельных растровых пиктограмм и векторных пиктограмм в формате SVG;
  • Улучшены фильтры импорта и экспорта документов в форматах MS Office;










  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса
  3. OpenNews: LibreOffice тестирует альтернативную панель в стиле Ribbon
  4. OpenNews: CODE 2.0 предоставил средства для совместной работы в LibreOffice Online
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета LibreOffice 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Анонимус_б6_выпуск_3, 18:09, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    не активируйте экспериментальные возможности, просто чтобы не расстраиваться. они тупо не доделаны, а некоторые приводят к краху приложения с потерей документов
     
     
  • 2.3, Аноним, 18:15, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    николас-кейдж.жпг
     
  • 2.7, llolik, 18:27, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Внезапно, поэтому они и экспериментальные.
     
  • 1.2, Аноним, 18:10, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Либра развивается, это хорошо.
     
  • 1.4, proninyaroslav, 18:17, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно когда они нормально допилят на андроиде.
     
     
  • 2.13, dr Equivalent, 18:43, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю, если веб-версия выстрелит, то можно уже будет и на Андроид.
    Проблема-то, в общем, была в том, что раньше были плохо разделены интерфейс и движок.
     
  • 1.5, Аноним, 18:20, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я правильно понял как GTK реализует HTML5-бекэнд они тупо скриншот делают окна,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 18:41, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Примерно так были реализованы кучи тулзов для удаленной визуализации, например.
     
  • 1.6, Аноним, 18:25, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Обнова уже прилетела в альт. Кстати, отличный дистр, рекомендую.
     
     
  • 2.8, Аноним, 18:33, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Товарищ майор, как служба?
     
  • 2.9, oashnic, 18:34, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Слишком толсто
     
  • 2.10, Аноним, 18:39, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Шигорин, у тебя же есть аккаунт, зачем эти игры
     
  • 2.11, Sunderland93, 18:40, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шигорин, залогинься
     
  • 2.16, Игорь, 18:54, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обоснуйте!
     
  • 1.14, Аслан Усоян, 18:51, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Похвально кн/шн ребяты что возюкаетеся в опенкоде, но уж лучше я с торрентов скачаю кpapакнутые: Альтлинупc, кроссовки и МСОффис!
     
  • 1.15, Игорь, 18:53, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >кнопка для замены всех прописных букв на сточные

    Оговорочка по Фрейду.

     
  • 1.17, Анонимум, 18:54, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Во Writer" - гы, сразу ясно, что автор статьи не канонично по-британски читает это слово. )))
     
     
  • 2.18, Аноним, 19:03, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В британском произношении слова жуют и трудноотделимы друг от друга, а речь можн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, КГБ, 19:24, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линукс - это надежно и безопасно! Все на линукс! https://xakep.ru/2017/02/01/cryptkeeper-p-for-pwned/
     

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