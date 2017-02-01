01.02.2017 14:00  Релиз системы мониторинга Cacti 1.0.0

После 16 лет разработки состоялся релиз системы мониторинга 1.0.0, отображающей изменения отслеживаемых параметров в виде наглядных графиков. Данные могут собираться как с локальной системы, так и с удалённых серверов. Система написана на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для построения графиков применяется RRDTool. Основные новшества: Поддержка коллекторов внешних данных, позволяющих собирать статистику для построения графиков с удалённых хостов. Включение в состав SNMP Agent;

Модернизация интерфейса пользователя. Добавление тем оформления 'Classic', 'Modern', 'Dark' и 'Paw'. Возможность изменения ширины столбцов в таблицах;

Поддержка интернационализации (i18n) - интерфейс и плагины теперь могут быть представлены на разных языках;

Средства для автоматизации управления устройствами и обнаружения сетевых ресурсов;

Расширенные возможности управления пользователями, группами и доменами (ADS/LDAP). Новая, более простая в настройке, система разграничения доступа к графикам. Поддержка Role Based Access Control (RBAC) и разделения полномочий в зависимости от группы;

Поддержка дополнительных опций RRDtool для построения графиков: VDEFs, AREA:STACK, GPRINT:AVERAGE, GPRINT:LAST, GPRINT:MAX, GPRINT:MIN, LINE:STACK, TEXTALIGN, TICK и т.п.

Включение в основной состав около 20 плагинов, в том числе плагина для агрегирования графиков, автоматизации создания графиков, кэширования результатов проверки в памяти, просмотра и ротации лога Cacti, формирования отчётов, чистки RRD-файлов, совместного использования настроек разными плагинами и размещении на графиках водяных меток;

Поддержка MySQL 5.7 и PHP 7.0;

Устранение двух уязвимостей: Проблема CVE-2014-4000 позволяла осуществить подстановку PHP-объектов и выполнить свой код на стороне сервера. Уязвимость CVE-2016-2313 позволяла удалённому аутентифицированному пользователю обойти установленные для него права доступа.



