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01.02.2017 14:00  Релиз системы мониторинга Cacti 1.0.0

После 16 лет разработки состоялся релиз системы мониторинга 1.0.0, отображающей изменения отслеживаемых параметров в виде наглядных графиков. Данные могут собираться как с локальной системы, так и с удалённых серверов. Система написана на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для построения графиков применяется RRDTool.

Основные новшества:

  • Поддержка коллекторов внешних данных, позволяющих собирать статистику для построения графиков с удалённых хостов. Включение в состав SNMP Agent;
  • Модернизация интерфейса пользователя. Добавление тем оформления 'Classic', 'Modern', 'Dark' и 'Paw'. Возможность изменения ширины столбцов в таблицах;
  • Поддержка интернационализации (i18n) - интерфейс и плагины теперь могут быть представлены на разных языках;
  • Средства для автоматизации управления устройствами и обнаружения сетевых ресурсов;
  • Расширенные возможности управления пользователями, группами и доменами (ADS/LDAP). Новая, более простая в настройке, система разграничения доступа к графикам. Поддержка Role Based Access Control (RBAC) и разделения полномочий в зависимости от группы;
  • Поддержка дополнительных опций RRDtool для построения графиков: VDEFs, AREA:STACK, GPRINT:AVERAGE, GPRINT:LAST, GPRINT:MAX, GPRINT:MIN, LINE:STACK, TEXTALIGN, TICK и т.п.
  • Включение в основной состав около 20 плагинов, в том числе плагина для агрегирования графиков, автоматизации создания графиков, кэширования результатов проверки в памяти, просмотра и ротации лога Cacti, формирования отчётов, чистки RRD-файлов, совместного использования настроек разными плагинами и размещении на графиках водяных меток;
  • Поддержка MySQL 5.7 и PHP 7.0;
  • Устранение двух уязвимостей: Проблема CVE-2014-4000 позволяла осуществить подстановку PHP-объектов и выполнить свой код на стороне сервера. Уязвимость CVE-2016-2313 позволяла удалённому аутентифицированному пользователю обойти установленные для него права доступа.

  1. Главная ссылка к новости (http://cacti.net/spine_downloa...)
  2. OpenNews: Релиз системы мониторинга Cacti 0.8.8h с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз системы мониторинга Cacti 0.8.7h с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск интерфейса мониторинга Icinga Web 2.0
  5. OpenNews: Выпуск минималистичной программы для мониторинга jsonmon 3
  6. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cacti, monitoring
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  • 1, EuPhobos, 14:13, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    PostgreSQL до сих пор не осилили?
     
  • 2, Аноним, 14:16, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Не пользуйтесь, это позор какой-то
     
     
  • 5, кверти, 15:11, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Позор, анончик, это твои высеры в интернете.
     
  • 3, dkg, 14:42, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Да все пользователи давно уже на Zabbix пересели.
     
     
  • 4, samuel_leroy, 15:02, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    зачем все это когда есть prometheus? намного проще
     

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