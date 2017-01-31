31.01.2017 21:38  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.9

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|4.10, slm33, 22:42, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну так работает же всё (кроме wayland).
А если ставить на 16.04, то вообще не вижу проблем, т.к. сам Neon на базе Kubuntu 16.04 собирается.
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|1.17, KOT040188, 23:17, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>Изменено оформление всплывающих подсказок в менеджере задач, новые подсказки более компактны, но включают в себя больше информации о приложении;
Нынешние просто безумно огромные.
>Добавлен новый апплет для группировки виджетов друг с другом, по аналогии с ранее доступными в KDE 4 средствами группировки. Виджеты группируются в один сводный виджет, для переключения между элементами в котором предлагается использовать вкладки;
Забавно, может и пригодится.
>Также поддерживается вариант компоновки в виде выпадающего вертикального меню, вызываемого через кнопку в области заголовка окна;
Очень жду.
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