31.01.2017 21:38  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.9

Состоялся релиз пользовательской оболочки Plasma 5.9, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Основные новшества: В системе вывода уведомлений появилась функция интерактивного предпросмотра. Например, при создании снимка экрана горячей клавишей (Shift+Print Scr) в области уведомлений появляется эскиз созданного снимка, который можно сразу перетащить мышью в различные приложения, в том числе переместить в чат, форму загрузки файла в браузере или в почтовый клиент;

Расширены возможность применения интерфейса "Drag and drop" на рабочим столе - виджеты теперь можно перетаскивать мышью непосредственно на системный лоток (system tray). В том числе виджеты можно перемещать с полноэкранного интерфейса выбора приложений (Application Dashboard launcher);

Для виджета отображения пиктограмм (icon), создаваемого при перемещении приложения или документа на рабочий стол или панель, реализован диалог настройки, через который можно поменять пиктограмму, заголовок, рабочую директорию и другие параметры. Кроме вызова настроек в контекстном меню виджета также появилась секция 'Open with' и возможность открыть каталог, в котором размещён связанный с виджетом файл;

В менеджере задач появилась функция переключения между окнами при помощи горячих клавиш "Meta + номер окна" и возможность прикрепления различных приложений к каждой комнате (activity). Приложения, в которых воспроизводится звук, теперь специально помечены в списке задач, по аналогии с тем, как помечаются воспроизводяющие звук вкладки в браузерах. Для таких программ в контекстное меню менеджера задач добавлена кнопка для быстрого приглушения звука;

Изменено оформление всплывающих подсказок в менеджере задач, новые подсказки более компактны, но включают в себя больше информации о приложении;

В апплет быстрого запуска (Quick Launch) добавлена поддержка списков перехода, позволяющих переключаться между режимами работы приложения. В KRunner в списке результатов поиска реализована возможность вызова таких операций, как "Запустить в терминале" и "Открыть каталог, в котором размещён файл";

Добавлен новый апплет для группировки виджетов друг с другом, по аналогии с ранее доступными в KDE 4 средствами группировки. Виджеты группируются в один сводный виджет, для переключения между элементами в котором предлагается использовать вкладки;

Проведена модернизация оформления рабочего стола и приложений, в том числе в теме оформления Breeze изменены полосы прокрутки, которые стали более компактными и современно выглядящими;





Реализована поддержка глобального меню, предоставляющего средства для отделения меню от окна приложения. Например, меню теперь может быть размещено в виде панели в верхней части экрана. Также поддерживается вариант компоновки в виде выпадающего вертикального меню, вызываемого через кнопку в области заголовка окна;

В режиме Folder View обеспечена возможность показа разных значков для разных типов файлов, например, для выделения символических ссылок. Значительно улучшена навигация по файлам на рабочем столе и упрощено выполнение операций переименования файлов;

В темах оформления появилась возможность смены обрамления окон. В том числе в инструменте для создания тем (lookandfeelexplorer) обеспечен экспорт текущего обрамления окон в создаваемые темы. В online-каталоге KDE store при установке тем оформления реализована поддержка загрузки связанных с выбранной темой зависимостей, например, теперь будут автоматически загружены необходимые наборы пиктограмм;





В конфигуратор (System Settings) добавлен новый модуль для настройки сетевых соединений, написанный с использованием QML. Модуль оформлен с оглядкой на имеющийся апплет настройки сети и построен на единой с ним кодовой базе;

Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland: Добавлена поддержка создания скриншотов; Предоставлена возможность использования инструмента определения цвета для произвольных точек на экране; Обеспечена возможность раскрытия окон на весь экран без отображения рамок окна; При использовании стиля Breeze реализована возможность перетаскивания приложений кликом на пустой области интерфейса; При запуске приложений для X11 налажено отображение пиктограммы окна на панели; Добавлен новый интерфейс для настройки тачпадов; В панель добавлена поддержка режима автоматического скрытия; Для окон реализована возможность задания собственных цветовых схем; Приложения теперь могут определять границы движения указателя; Добавлена поддержка управляющих жестов;



Для игр предоставлена возможность относительного позиционирования указателя; Расширены средства для настройки устройств ввода и обеспечено сохранение параметров между сеансами.









