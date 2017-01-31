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31.01.2017 21:38  Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.9

Состоялся релиз пользовательской оболочки Plasma 5.9, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу нового выпуска можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Основные новшества:

  • В системе вывода уведомлений появилась функция интерактивного предпросмотра. Например, при создании снимка экрана горячей клавишей (Shift+Print Scr) в области уведомлений появляется эскиз созданного снимка, который можно сразу перетащить мышью в различные приложения, в том числе переместить в чат, форму загрузки файла в браузере или в почтовый клиент;
  • Расширены возможность применения интерфейса "Drag and drop" на рабочим столе - виджеты теперь можно перетаскивать мышью непосредственно на системный лоток (system tray). В том числе виджеты можно перемещать с полноэкранного интерфейса выбора приложений (Application Dashboard launcher);
  • Для виджета отображения пиктограмм (icon), создаваемого при перемещении приложения или документа на рабочий стол или панель, реализован диалог настройки, через который можно поменять пиктограмму, заголовок, рабочую директорию и другие параметры. Кроме вызова настроек в контекстном меню виджета также появилась секция 'Open with' и возможность открыть каталог, в котором размещён связанный с виджетом файл;
  • В менеджере задач появилась функция переключения между окнами при помощи горячих клавиш "Meta + номер окна" и возможность прикрепления различных приложений к каждой комнате (activity). Приложения, в которых воспроизводится звук, теперь специально помечены в списке задач, по аналогии с тем, как помечаются воспроизводяющие звук вкладки в браузерах. Для таких программ в контекстное меню менеджера задач добавлена кнопка для быстрого приглушения звука;
  • Изменено оформление всплывающих подсказок в менеджере задач, новые подсказки более компактны, но включают в себя больше информации о приложении;
  • В апплет быстрого запуска (Quick Launch) добавлена поддержка списков перехода, позволяющих переключаться между режимами работы приложения. В KRunner в списке результатов поиска реализована возможность вызова таких операций, как "Запустить в терминале" и "Открыть каталог, в котором размещён файл";
  • Добавлен новый апплет для группировки виджетов друг с другом, по аналогии с ранее доступными в KDE 4 средствами группировки. Виджеты группируются в один сводный виджет, для переключения между элементами в котором предлагается использовать вкладки;
  • Проведена модернизация оформления рабочего стола и приложений, в том числе в теме оформления Breeze изменены полосы прокрутки, которые стали более компактными и современно выглядящими;

  • Реализована поддержка глобального меню, предоставляющего средства для отделения меню от окна приложения. Например, меню теперь может быть размещено в виде панели в верхней части экрана.

    Также поддерживается вариант компоновки в виде выпадающего вертикального меню, вызываемого через кнопку в области заголовка окна;

  • В режиме Folder View обеспечена возможность показа разных значков для разных типов файлов, например, для выделения символических ссылок. Значительно улучшена навигация по файлам на рабочем столе и упрощено выполнение операций переименования файлов;
  • В темах оформления появилась возможность смены обрамления окон. В том числе в инструменте для создания тем (lookandfeelexplorer) обеспечен экспорт текущего обрамления окон в создаваемые темы. В online-каталоге KDE store при установке тем оформления реализована поддержка загрузки связанных с выбранной темой зависимостей, например, теперь будут автоматически загружены необходимые наборы пиктограмм;

  • В конфигуратор (System Settings) добавлен новый модуль для настройки сетевых соединений, написанный с использованием QML. Модуль оформлен с оглядкой на имеющийся апплет настройки сети и построен на единой с ним кодовой базе;
  • Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland:
    • Добавлена поддержка создания скриншотов;
    • Предоставлена возможность использования инструмента определения цвета для произвольных точек на экране;
    • Обеспечена возможность раскрытия окон на весь экран без отображения рамок окна;
    • При использовании стиля Breeze реализована возможность перетаскивания приложений кликом на пустой области интерфейса;
    • При запуске приложений для X11 налажено отображение пиктограммы окна на панели;
    • Добавлен новый интерфейс для настройки тачпадов;
    • В панель добавлена поддержка режима автоматического скрытия;
    • Для окон реализована возможность задания собственных цветовых схем;
    • Приложения теперь могут определять границы движения указателя;
    • Добавлена поддержка управляющих жестов;

    • Для игр предоставлена возможность относительного позиционирования указателя;
    • Расширены средства для настройки устройств ввода и обеспечено сохранение параметров между сеансами.




  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2017/01/31...)
  2. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.0, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Проект KDE опубликовал фреймворк для построения интерфейса Kirigami UI 2.0
  4. OpenNews: Выпуск KDE Applications 16.12
  5. OpenNews: Планы разработки KDE Plasma
  6. OpenNews: В KDE создан консультативный cовет для учета мнения заинтересованных лиц
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde, plasma
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  • 1.1, Xenia Joness, 22:07, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Довольно неплохо выглядит.
    Чем-то на Mac OS похоже, вообщем круто, так держать!
     
     
  • 2.16, Аноним, 23:15, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Mac OS

    Какое-то гэ из восьмидесятых?

     
  • 1.2, Аноним, 22:12, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    главное чтобы они быстрее допилили wayland
     
     
  • 2.15, Аноним, 23:14, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Подскажите, а что может вяленый, чего не могут иксы Просто, на мой взгляд, нич... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:34, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    производительность и отсутствия тиринга, который на моей интеловской видяшке вез... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 23:46, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем тогда плохо работать напрямую через DRI Ведь это быстрее и результата дос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.22, Аноним, 23:46, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А если поставить в настройках xorg conf d 20-intel_by_tearing conf какой-нибудь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, Аноним, 00:03, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    у меня это не работает точнее тиринг пропадает, но появляется задержка между де... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Rote Baron, 22:19, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А кстати что там с запуском приложений от рута под Wayland?
     
  • 1.4, Аноним, 22:28, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Как правильно обновить Kubuntu 16.04 LTS на нее? Там все еще KDE 5.5. :(
     
     
  • 2.6, Школьник кун, 22:33, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    https://www.archlinux.org/download/
     
     
  • 3.8, Аноним, 22:37, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Хорошая попытка, но нет.
     
     
  • 4.14, Вася Пупкин, 23:14, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а зря...
     
  • 2.7, slm33, 22:34, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я в 16.10 используют репозиторий от neon, полёт нормальный.

    sudo apt-add-repository http://archive.neon.kde.org/release
    wget -q -O - http://archive.neon.kde.org/public.key | sudo apt-key add -

     
     
  • 3.9, Аноним, 22:38, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А это разве не костыльный способ?
     
     
  • 4.10, slm33, 22:42, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так работает же всё (кроме wayland).
    А если ставить на 16.04, то вообще не вижу проблем, т.к. сам Neon на базе Kubuntu 16.04 собирается.
     
     
  • 5.11, Аноним, 22:43, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ладненько, пошел пробовать...
     
  • 1.5, антон, 22:31, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за обои? где скачать?
     
  • 1.12, angra, 22:51, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Они наконец задумались о drag n drop и ярлыках Потрясающе Еще чуть-чуть поднаж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Артём Зорин, 22:52, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему они сделали такой дурацкий значок запуска главного меню? Раньше было лучше!
     
     
  • 2.18, KOT040188, 23:30, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Старый скучный был…
     
  • 2.23, Аноним, 23:48, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Найди нормальный или скопируй старый если нравится и поставь туда, благо здесь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, KOT040188, 23:17, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Изменено оформление всплывающих подсказок в менеджере задач, новые подсказки более компактны, но включают в себя больше информации о приложении;

    Нынешние просто безумно огромные.
    >Добавлен новый апплет для группировки виджетов друг с другом, по аналогии с ранее доступными в KDE 4 средствами группировки. Виджеты группируются в один сводный виджет, для переключения между элементами в котором предлагается использовать вкладки;

    Забавно, может и пригодится.
    >Также поддерживается вариант компоновки в виде выпадающего вертикального меню, вызываемого через кнопку в области заголовка окна;

    Очень жду.

     
  • 1.20, Кэп, 23:44, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, успели в срок, ну молодцы!
     
  • 1.24, Аноним, 23:51, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Годнота Если подпилить Kshell по-лучше, можно гомовцев по-тихоньку перевести на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 23:52, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ценность дистрибутива не в красивом внешнем обормлении, а в количестве и качеств... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 23:55, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А менее плоско-слепых и широченных схем всё так и не завезли?
     

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