The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

30.01.2017 22:50  Доступен новый гипервизор KSM

Опубликован экспериментальный выпуск проекта KSM 1.5, в рамках которого развивается простой и быстрый гипервизор для 64-разрядных процессоров Intel, поддерживающих технологии VT-x и EPT. Код KSM написан на языке Си и поставляется под лицензией GPLv2. Из операционных систем поддерживаются Linux и Windows.

В отличие от Xen и KVM новый гипервизор не нацелен на обособленный запуск разных операционных систем на одном компьютере. Вместо этого KSM развивается в направлении создания дополнительного уровня защиты для текущей выполняемой ОС, предоставляя sandbox для изоляции приложений с виртуализацией физической памяти и движок для интроспекции операций с памятью. KSM поддерживает вложенную виртуализацию и может эмулировать окружение для запуска других систем виртуализации, таких как KVM.

Особенностью KSM также является использование таких новых возможностей процессоров Intel, как обработка исключений #VE (Virtualization Exception) при нарушении вложенных таблиц памяти EPT (Extended Page Tables) и применение VM-функций (VMFUNC) над EPTP (Extended-Page-Table Pointer). Из планов на будущее отмечается поддержка платформы macOS, виртуализация APIC, поддержка UEFI, задействование технологии Intel TXT (Trusted Execution Technology) и поддержка виртуализации на базе AMD-V и NPT.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/asamy/ksm/r...)
  2. OpenNews: В OpenBSD включена по умолчанию система виртуализации VMM
  3. OpenNews: Для процессоров MIPS представлен первый открытый гипервизор
  4. OpenNews: Первый выпуск гипервизора Bareflank
  5. OpenNews: Релиз гипервизора Xen 4.8
  6. OpenNews: Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ksm, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 23:38, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что это за хрень на скриншоте? Указатель мыши для слепых?
     
     
  • 2.2, VHS, 23:42, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    кнопка "Play"
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 23:43, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Тьфу... Ну как я мог сразу догадаться? Жесть полимер-чугунная...
     
     
  • 4.6, VHS, 23:45, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Ты на скриншот кликни, там какой-то коуб/инстаграм/ютуб для кpасноглазых. Вот уж где жесть.
     
  • 1.3, Аноним, 23:43, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    будущее не в то русло... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, 123, 00:12, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    там он точно не нужен - там jail нормально себя ведет.
     
  • 1.5, Аннымзус, 23:45, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/KSM
     
     
  • 2.11, Аноним, 00:51, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это как ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Ivan1986, 00:58, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как как - дедуплекация.Как будто эти 52 винды много чем друг от друга отличаются
     
  • 3.14, qwerty123, 01:01, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> "..в частности, экспериментальная реализация KSM от Red Hat показала, что 52 виртуальных > экземпляра Windows XP с выделенными 1 ГБ памяти, могут работать на компьютере с 16 ГБ"
    > Это как?

    Могут работать, а могут и не работать.
    Или работать, но очень недолго.

     
  • 1.7, Аноним, 23:57, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Готов для продакшена?
     
     
  • 2.8, gre, 00:10, 31/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну чего тебе не хватает?
     
  • 1.10, Archuser, 00:19, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Годнота!
     
  • 1.13, Аноним, 00:59, 31/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Управления гостями как происходит?
    С терминала?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList