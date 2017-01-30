30.01.2017 09:14  Chrome лишился средств для отключения модуля с поддержкой DRM

В кодовую базу, лежащую в основе Chrome/Chromium 57, внесены изменения, убирающие поддержку интерфейса для управления плагинами "chrome://plugins". Наиболее существенным ограничением, возникающим после внесения данного изменения, является невозможность отключить CDM-модуль (Content Decryption Module) Widevine, предназначенный для декодирования медиаконтента, защищённого авторскими правами. Более того, после обновления Chrome 57 данный модуль будет активирован, даже если раньше он был отключен в настройках "chrome://plugins".

Кроме Widevine по умолчанию также будут активированы плагины с Flash, технологией Nacl (Native Client) и просмотрщиком PDF. Для Flash и просмотрщика PDF в интерфейсе изменения настроек браузера присутствуют опции, позволяющие отключить использование связанных с ними плагинов не прибегая к "chrome://plugins". Для отключения плагина Widevine без "chrome://plugins" пользователю придётся после каждого обновления удалять связанный с данным плагином файл с диска.

В качестве причины удаления "chrome://plugins" называется перемещение средств управления плагинами в специфичные для каждого плагина блоки настроек, присутствующие в штатном конфигураторе. По мнению разработчиков, подобное перемещение позволит сделать настройки Flash Player более заметным для пользователя, чем неявная служебная страница "chrome://plugins". Акцент делается на Flash, так как он остаётся единственным внешним плагином, входящим в базовую поставку. Плагины PDF, Widevine CDM и Nacl позиционируется как встроенная в браузер функциональность, развиваемая силами Google, поэтому их можно рассматривать как входящие в комплект библиотеки.