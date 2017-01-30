30.01.2017 09:14  Chrome лишился средств для отключения модуля с поддержкой DRM

|
|
|
|1.2, Аноним, 09:34, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
|
ну а чего еще ждать от корпорации зла? Снаала подсадили на иглу, теперь стали закручивать гайки
|
|
|
|
|
|3.8, eganru, 09:53, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
[i]chromium собрать можно самому[/i] - реально плохо и долго собирающийся пакет с уймой вопросов по флагам сборки. один из тех пакетов, которые будучи зелеными собираются через раз.
|
|
|
|4.18, jOKer, 10:40, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
Ерунду говорить не надо, ладно? Собирать долго, - ну это да, есть такой момент. А вот что через раз собирается, - так это вопрос к прямым рукам, а вовсе не к браузеру.
|
|1.10, Sluggard, 10:14, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> В качестве причины удаления "chrome://plugins" называется перемещение средств управления плагинами в специфичные для каждого плагина блоки настроек, присутствующие в штатном конфигураторе. По мнению разработчиков, подобное перемещение позволит сделать настройки Flash Player более заметным для пользователя, чем неявная служебная страница "chrome://plugins".
То ли они считают всех идиотами, то ли их там зомбируют, и они сами верят в то, что врут...
|
|
|
|2.12, ryoken, 10:18, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
> То ли они считают всех идиотами, то ли их там зомбируют, и
> они сами верят в то, что врут...
Одно другому не мешает... (Вот никогда не любил Хром, постоянно от него гадости жду подсознательно).
|
|
|
|3.22, Sluggard, 10:52, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Одно другому не мешает... (Вот никогда не любил Хром, постоянно от него
> гадости жду подсознательно).
Ну я тоже не фанат, мягко говоря. Но иногда использовал Chromium, как альтернативный браузер, по мелочам. Теперь вот надо куда-то перебираться. Что ж, неплохой стимул взглянуть на Otter.
|
|
|
|2.42, ryoken, 12:39, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> У меня вроде 56 хром ,а плагины после их отключения сами включаются
> после перезапуска браузера.Теперь каждый раз после запуска нужно лезть в chrome://plugins
> и отрубать всё ((
Запустите его с ключом -uninstall
|