The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

30.01.2017 09:14  Chrome лишился средств для отключения модуля с поддержкой DRM

В кодовую базу, лежащую в основе Chrome/Chromium 57, внесены изменения, убирающие поддержку интерфейса для управления плагинами "chrome://plugins". Наиболее существенным ограничением, возникающим после внесения данного изменения, является невозможность отключить CDM-модуль (Content Decryption Module) Widevine, предназначенный для декодирования медиаконтента, защищённого авторскими правами. Более того, после обновления Chrome 57 данный модуль будет активирован, даже если раньше он был отключен в настройках "chrome://plugins".

Кроме Widevine по умолчанию также будут активированы плагины с Flash, технологией Nacl (Native Client) и просмотрщиком PDF. Для Flash и просмотрщика PDF в интерфейсе изменения настроек браузера присутствуют опции, позволяющие отключить использование связанных с ними плагинов не прибегая к "chrome://plugins". Для отключения плагина Widevine без "chrome://plugins" пользователю придётся после каждого обновления удалять связанный с данным плагином файл с диска.

В качестве причины удаления "chrome://plugins" называется перемещение средств управления плагинами в специфичные для каждого плагина блоки настроек, присутствующие в штатном конфигураторе. По мнению разработчиков, подобное перемещение позволит сделать настройки Flash Player более заметным для пользователя, чем неявная служебная страница "chrome://plugins". Акцент делается на Flash, так как он остаётся единственным внешним плагином, входящим в базовую поставку. Плагины PDF, Widevine CDM и Nacl позиционируется как встроенная в браузер функциональность, развиваемая силами Google, поэтому их можно рассматривать как входящие в комплект библиотеки.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.ghacks.net/2017/01/...)
  2. OpenNews: Linux-версия Firefox 49 сможет воспроизводить защищённый медиаконтент Netflix и Amazon
  3. OpenNews: В Firefox собираются использовать Widevine CDM для воспроизведения защищённого DRM видео
  4. OpenNews: Adobe возобновляет выпуск NPAPI-плагина с Flash Player для Linux
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox прекращена поддержка NPAPI-плагинов, кроме Flash
  6. OpenNews: ПО Comodo Internet Security подменяло Chrome на незащищённый клон браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome, widevine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:28, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А я думал они только в яблоке есть... :(
     
  • 1.2, Аноним, 09:34, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    ну а чего еще ждать от корпорации зла? Снаала подсадили на иглу, теперь стали закручивать гайки
     
     
  • 2.5, ildus, 09:45, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    chromium собрать можно самому, убираете то что не нужно и готово
     
     
  • 3.8, eganru, 09:53, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    [i]chromium собрать можно самому[/i] - реально плохо и долго собирающийся пакет с уймой вопросов по флагам сборки. один из тех пакетов, которые будучи зелеными собираются через раз.
     
     
  • 4.18, jOKer, 10:40, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ерунду говорить не надо, ладно? Собирать долго, - ну это да, есть такой момент. А вот что через раз собирается, - так это вопрос к прямым рукам, а вовсе не к браузеру.
     
  • 3.20, Аноним, 10:46, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    use emerge, Luke!
     
  • 1.3, Аноним, 09:39, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хех, а остальные плагины как отключать?
     
     
  • 2.4, ТТТ, 09:40, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Какие?
     
     
  • 3.6, Аноним, 09:46, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Которые в винде разные антивирусы и прочие гадкие программы в комплекте впариваю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Богдан Помазан, 10:17, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плагины и екстешены разное.
     
  • 1.7, слакварявод, 09:47, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    пффф... так хромИУМ жеж! )))
     
  • 1.9, Georges, 09:54, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А как отключить возможность проигрывать контент, защищённый DRM ?
     
  • 1.10, Sluggard, 10:14, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В качестве причины удаления "chrome://plugins" называется перемещение средств управления плагинами в специфичные для каждого плагина блоки настроек, присутствующие в штатном конфигураторе. По мнению разработчиков, подобное перемещение позволит сделать настройки Flash Player более заметным для пользователя, чем неявная служебная страница "chrome://plugins".

    То ли они считают всех идиотами, то ли их там зомбируют, и они сами верят в то, что врут...

     
     
  • 2.12, ryoken, 10:18, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > То ли они считают всех идиотами, то ли их там зомбируют, и
    > они сами верят в то, что врут...

    Одно другому не мешает... (Вот никогда не любил Хром, постоянно от него гадости жду подсознательно).

     
     
  • 3.22, Sluggard, 10:52, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Одно другому не мешает... (Вот никогда не любил Хром, постоянно от него
    > гадости жду подсознательно).

    Ну я тоже не фанат, мягко говоря. Но иногда использовал Chromium, как альтернативный браузер, по мелочам. Теперь вот надо куда-то перебираться. Что ж, неплохой стимул взглянуть на Otter.

     
  • 2.15, Аноним, 10:25, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пиндосы,  что ты хочешь, хомо коммерциус
     
     
  • 3.16, Sluggard, 10:26, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    > Пиндосы

    Срыгни отсюда, нацик.

     
  • 3.35, Миша, 11:48, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фашикам тут не место, пшел вон.
     
  • 1.13, Аноним, 10:22, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Только Firefox, только хардкор =)
     
  • 1.14, Аноним, 10:23, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    - Я могу отключить модуль для поддержки DRM - Нет - Ну а возможность отключить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним, 11:49, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    - Я могу отключить модуль для поддержки DRM - Нет - Ну а возможность отключить... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, trubulizator, 10:37, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Толи ещё будет. Монополия Гугла
     
  • 1.19, jOKer, 10:44, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Фиговая новость Надеюсь при компилежке все можно будет DRM отключить Не хоте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 10:49, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Защитить весь контент?
     
  • 1.23, Аноним, 11:02, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    DRM - это часть HTML5 Как отключить часть стандарта - что за странные мысли Чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 11:08, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    то что это стандарт вовсе не значит что оно нужно всем и обязательно для всех.
     
     
  • 3.29, Аноним, 11:13, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Стандарт в ИТ - это закон в юриспруденции Ты можешь с ним не соглашаться, но ис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Аноним, 11:33, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нельзя НЕ(!) использовать DRM!
     
     
  • 5.37, Аноним, 12:09, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Двойное отрицание тождественно утверждению.
     
  • 2.31, manster, 11:29, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ... стандарты, которые нельзя отключить, это уже как бы не стандарты мягко говоря ...
     
  • 1.24, Аноним, 11:03, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пиндосы так называли греков абхазские и крымские не умные аборигены если чта, оч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 11:09, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Смрадный укр, те греки были пЕндосами, вроде остров такой есть - Пендос или как-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, Аноним, 11:21, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В русской и малорусской литературе В поэме 171 Энеида 187 Ивана Котляревско... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.32, Аноним, 11:29, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лет 50 назад слово gay обозначало жизнерадостного человека Именно в таком зна... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Аноним, 11:05, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где скачать сборки Chromium для Windows?
     
     
  • 2.41, ryoken, 12:38, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Где скачать сборки Chromium для Windows?

    ТУТА https://chromium.woolyss.com/

     
  • 1.26, Аноним, 11:08, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    пользователь, по самые гланды получите, а то когда на пол шишечки не до всех дох... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 11:47, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Во, опять этот автор со скриншотом "привет из 90х".
     
  • 1.38, Аноним, 12:20, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Телекран также монитор, телескрин - устройство, совмещающее в себе телевизор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, Аноним, 12:27, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    DRM о другом Да и пропаганда со времён Оруэлла научилась работать куда незаметн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.39, Аноним, 12:22, 30/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня вроде 56 хром ,а плагины после их отключения сами включаются после переза... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, ryoken, 12:39, 30/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня вроде 56 хром ,а плагины после их отключения сами включаются
    > после перезапуска браузера.Теперь каждый раз после запуска нужно лезть в chrome://plugins
    > и отрубать всё ((

    Запустите его с ключом -uninstall

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList