28.01.2017 08:56  Kernel.org прекращает поддержку FTP

Администраторы инфраструктуры kernel.org сообщили о решении прекратить поддержку протокола FTP для доступа к основному архиву и FTP-зеркалам. Работа сервиса ftp://ftp.kernel.org/ будет прекращена с 1 марта 2017 года, а сервис ftp://mirrors.kernel.org/ с FTP-зеркалами многих известных проектов будет закрыт 1 декабря 2017 года. После этого времени доступ к ресурсам будет осуществляться только по HTTP/HTTPS.
В качестве причин прекращение поддержки FTP отмечается:
Что это значит?
Какие альтернативы?
осталось сделать хипсторскую страничку с кучей гумноскриптов