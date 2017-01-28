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28.01.2017 08:56  Kernel.org прекращает поддержку FTP

Администраторы инфраструктуры kernel.org сообщили о решении прекратить поддержку протокола FTP для доступа к основному архиву и FTP-зеркалам. Работа сервиса ftp://ftp.kernel.org/ будет прекращена с 1 марта 2017 года, а сервис ftp://mirrors.kernel.org/ с FTP-зеркалами многих известных проектов будет закрыт 1 декабря 2017 года. После этого времени доступ к ресурсам будет осуществляться только по HTTP/HTTPS.

В качестве причин прекращение поддержки FTP отмечается:

  • Неэффективность протокола и связанная с этим необходимость применения обходных путей в настройке межсетевых экранов и балансировщиков нагрузки;
  • Отсутствие поддержки кэширования и применения акселераторов доступа. Например, при доступе к архиву по HTTP применяется сеть доставки контента cdn.kernel.org, для FTP создание подобной системы невозможно, что создаёт перекосы в нагрузке на инфраструктуру;
  • Стагнация разработки приложений с реализаций FTP и отсутствие регулярных обновлений. Прекращение использования FTP позволит повысить безопасность инфраструктуры за счёт сокращения публично доступных сервисов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kernel.org/shuttin...)
  2. OpenNews: Арестован подозреваемый во взломе kernel.org
  3. OpenNews: Kernel.org прекращает распространение архивов в формате bzip2
  4. OpenNews: Оценка причин и последствий взлома kernel.org
  5. OpenNews: Сервисы kernel.org стали доступны через SSL
  6. OpenNews: Kernel.org подвергся взлому
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kernel, linux
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  • 1.1, neon1ks, 09:04, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >за счёт сокращения публично доступных сервисов

    Что это значит?

     
     
  • 2.2, edv, 09:07, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Уменьшение точек отказа.
     
  • 2.4, zanswer CCNA RS, 09:26, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Это означает, что они сужают вектор для возможной атаки, публично доступных означает, что они доступны в рамках экстранет или Интернет, а не только в интранет.
     
  • 1.3, Пакеты торрентом, 09:19, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Давно пора на битторрент протокол перейти.
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:55, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Почему именно на него а не другие альтернативы?
     
     
  • 3.7, Аноним, 10:19, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может-быть другие альтернативы не так распространены?
     
  • 3.14, le_clairon, 12:57, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему именно на него а не другие альтернативы?

    Какие альтернативы?

     
  • 2.10, Anonimus, 11:19, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Пройдет еще лет 20, и после того, как от залежалого хттп/с начнет смердить, тогда и передут на битторрент.
     
  • 2.11, 1111, 11:27, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот-вот. Даже либреофис можно торентами скачать.
     
     
  • 3.12, Либреофис, 11:38, 28/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но лучше, биткоинами.
     
  • 1.9, Аноним, 11:03, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > HTTP/HTTPS

    осталось сделать хипсторскую страничку с кучей гумноскриптов

     
  • 1.13, Двачер, 12:16, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ftp, помним, любим, скайрим.
     
  • 1.15, Аноним, 13:01, 28/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне FTP, как протокол, никогда не нравился.
     

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