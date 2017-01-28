28.01.2017 08:56  Kernel.org прекращает поддержку FTP

Администраторы инфраструктуры kernel.org сообщили о решении прекратить поддержку протокола FTP для доступа к основному архиву и FTP-зеркалам. Работа сервиса ftp://ftp.kernel.org/ будет прекращена с 1 марта 2017 года, а сервис ftp://mirrors.kernel.org/ с FTP-зеркалами многих известных проектов будет закрыт 1 декабря 2017 года. После этого времени доступ к ресурсам будет осуществляться только по HTTP/HTTPS. В качестве причин прекращение поддержки FTP отмечается: Неэффективность протокола и связанная с этим необходимость применения обходных путей в настройке межсетевых экранов и балансировщиков нагрузки;

Отсутствие поддержки кэширования и применения акселераторов доступа. Например, при доступе к архиву по HTTP применяется сеть доставки контента cdn.kernel.org, для FTP создание подобной системы невозможно, что создаёт перекосы в нагрузке на инфраструктуру;

Стагнация разработки приложений с реализаций FTP и отсутствие регулярных обновлений. Прекращение использования FTP позволит повысить безопасность инфраструктуры за счёт сокращения публично доступных сервисов.



