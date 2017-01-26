26.01.2017 14:33  Новая версия редактора фотографий RawTherapee 5.0

Состоялся релиз программы RawTherapee 5.0, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краев и перспективы, автоматического удаления битых пикселов и изменения экспозиции.

Программа поддерживает большее количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans. Наряду с этим, программа работает со стандартом Adobe DNG и с классическими типами: JPEG, PNG и TIFF, последний может обрабатываться до 32 бит на канал. Исходные тексты проекта распространяется под лицензией GPLv3.

RawTherapee 5.0 стал первым крупным обновлением продукта за последние два года. Разработчики сконцентрировали свои усилия, в основном, на улучшении инструментов для подавления шума, увеличения резкости, обработки царапин, устранения следов пыли и корректировки освещения. В программе расширены поддержка форматов изображений, а также улучшены функции для управления цветовой гаммой.

Доработаны и расширены вейвлетные инструменты для редактирования резкости, распознания шумов и цвета на разных уровнях детализации. Программное обеспечение делит фото с помощью вейвлет-преобразования в четырех до девяти уровней с различной степенью детализации. Это позволяет обрабатывать шум и резкость на разных уровнях детализации изображения.

Пылевые помехи вычисляются с помощью инструмента "Retinex", функция, которую используют обработчики RAW-изображений со времён появления "Lightroom CC". Этим же инструментом возможно улучшать изображения с сильной "недодержкой" фотографии. Новый выпуск включает в себя функциональность для уменьшения цветового шума. Управление цветом расширено интеграцией профиля монитора для последующей печати на принтер.



