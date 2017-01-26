26.01.2017 08:51  Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0

Следом за Wine 2.0 состоялся релиз смежного проекта Wine Staging 2.0, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. Wine-staging позиционируется как площадка для предварительного тестирования экспериментальных патчей, перед их включением в основное дерево исходных текстов Wine.

По сравнению с Wine в Wine-staging присутствует несколько сотен патчей с новыми возможностями и исправлением ошибок. Наиболее заметными новшествами является большая порция улучшений, связанных с поддержкой Direct3D 11, а также поддержка графического API Vulkan. В том числе реализована специальная прослойка для доступа к API Vulkan из приложений, работающих в Wine, которая позволяет организовать запуск в Wine Windows-игр, использующих Vulkan, отправляя стандартные обращения к штатной Vulkan-библиотеке хост-системы и преобразовывая специфичные для Windows расширения в расширения X11/XCB.

Из протестированных в Wine Staging 2.0 игровых приложений, использующих Vulkan или Direct3D 11, упомянуты DOOM (2016), Hitman: Absolution, Unigene Heaven, Tomb Raider (2013), Shantae and the Pirate's Curse. Проведена работа по улучшению поддержки сервисов доставки игр Steam, Uplay, Origin, GOG Galaxy и Battle.net. В новом выпуске также реализована поддержка различных форматов изображений в библиотеке windowscodecs.dll (GIF, TIFF и т.п.), улучшена эмуляция отложенных контекстов рендеринга, решены проблемы с полупрозрачными многослойными окнами и добавлена начальная реализация системы контроля доступа MIC (Mandatory Integrity Control).

Среди других возможностей, которые развиваются проектом Wine Staging, отмечается реализация многопоточного режима (Commandstream multithreading), поддержка Windows ACL, возможность использования тем GTK3+, декодировние DXVA2 на стороне GPU, поддержка CUDA/PhysX/NVENC для видеокарт NVIDIA, поддержка EAX 1, улучшенная реализация d3dx9, различные оптимизации производительности и т.д.



