22.01.2017 09:12  На соревновании Pwn2Own 2017 появились номинации за взлом Linux и Apache httpd

Корпорация TrendMicro после поглощения компании TippingPoint, основателя инициативы Zero Day Initiative (ZDI), взяла на себя организацию ежегодного мероприятия Pwn2Own, участники которого демонстрируют рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей и получают за это вознаграждение. В 2017 году соревнованиям Pwn2Own исполняется 10 лет, в честь чего добавлено несколько новых номинаций, касающихся Linux (ранее соревнования обходили Linux стороной). Мероприятие состоится с 15 по 17 марта, размер призового фонда составит более миллиона долларов.

Наиболее интересным нововведением является появление номинации за демонстрацию успешного взлома HTTP-сервера на базе Apache httpd. Участнику, который успешно продемонстрирует удалённую эксплуатацию Apache httpd в окружении Ubuntu Server 16.10, в котором установлены все доступные обновления, будет вручена премия в 200 тысяч долларов. Кроме того, появилась номинация за демонстрацию локального эксплоита для ядра Linux, приводящего к повышению привилегий в окружении Ubuntu Desktop 16.10. Размер вознаграждения для данной номинации составляет 15 тысяч долларов.

Из других целевых систем, которые представлены на соревновании, можно отметить web-браузеры Firefox, Chrome, Safari и Edge, гипервизоры (vMware Workstation, Hyper-V), ядра macOS и Windows, плагин Adobe Flash, приложения Adobe Reader, MS Office Word, Excel и PowerPoint. Приз за взлом гипервизора составляет 100 тысяч долларов, Microsoft Edge или Google Chrome - 80 тысяч долларов, Apple Safari, Adobe Reader, Microsoft Word, Excel или PowerPoint - 50 тысяч долларов, Firefox - 30 тысяч долларов, локальное повышение привилегий через ядра Windows и macOS - 30 и 20 тысяч долларов.



