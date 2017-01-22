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22.01.2017 09:12  На соревновании Pwn2Own 2017 появились номинации за взлом Linux и Apache httpd

Корпорация TrendMicro после поглощения компании TippingPoint, основателя инициативы Zero Day Initiative (ZDI), взяла на себя организацию ежегодного мероприятия Pwn2Own, участники которого демонстрируют рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей и получают за это вознаграждение. В 2017 году соревнованиям Pwn2Own исполняется 10 лет, в честь чего добавлено несколько новых номинаций, касающихся Linux (ранее соревнования обходили Linux стороной). Мероприятие состоится с 15 по 17 марта, размер призового фонда составит более миллиона долларов.

Наиболее интересным нововведением является появление номинации за демонстрацию успешного взлома HTTP-сервера на базе Apache httpd. Участнику, который успешно продемонстрирует удалённую эксплуатацию Apache httpd в окружении Ubuntu Server 16.10, в котором установлены все доступные обновления, будет вручена премия в 200 тысяч долларов. Кроме того, появилась номинация за демонстрацию локального эксплоита для ядра Linux, приводящего к повышению привилегий в окружении Ubuntu Desktop 16.10. Размер вознаграждения для данной номинации составляет 15 тысяч долларов.

Из других целевых систем, которые представлены на соревновании, можно отметить web-браузеры Firefox, Chrome, Safari и Edge, гипервизоры (vMware Workstation, Hyper-V), ядра macOS и Windows, плагин Adobe Flash, приложения Adobe Reader, MS Office Word, Excel и PowerPoint. Приз за взлом гипервизора составляет 100 тысяч долларов, Microsoft Edge или Google Chrome - 80 тысяч долларов, Apple Safari, Adobe Reader, Microsoft Word, Excel или PowerPoint - 50 тысяч долларов, Firefox - 30 тысяч долларов, локальное повышение привилегий через ядра Windows и macOS - 30 и 20 тысяч долларов.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.trendmicro.com/pwn...)
  2. OpenNews: Firefox не примет участие в соревнованиях Pwn2Own 2016
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2015 продемонстрированы взломы Firefox, Chrome, Safari и IE
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2014 продемонстрированы взломы Chrome, Chrome OS, Firefox, IE, Safari и Flash
  5. OpenNews: На соревновании Mobile Pwn2Own продемонстрирован успешный взлом браузера Chrome
  6. OpenNews: Новая инициатива по поиску уязвимостей в Google Chrome с бюджетом в 1 миллион долларов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pwn2own
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  • 1, ОлдФак, 09:50, 22/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Т.е. локальный взлом убунты, в несколько раз дешевле тех самых нами нпорицаемых за дырявость и корявость, систем?

    Непонятно...

     

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