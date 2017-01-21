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21.01.2017 11:01  Выпуск независимого от дистрибутивов инсталлятора Calamares 3.0

Состоялся релиз инструментария для построения инсталляторов Calamares 3.0, не зависящего от конкретных дистрибутивов Linux. Разработчикам дистрибутивов предоставлено несколько десятков готовых модулей c реализацией различных возможностей, востребованных в инсталляторах. Код написан на языке С++, графический интерфейс основан на библиотеке Qt 5 (используется QML), для разработки модулей могут применяться языки C++ и Python. Calamares уже используется для организации установки дистрибутивов Manjaro, Sabayon, Chakra, NetRunner, KaOS, BBQLinux, Tanglu, OpenMandriva и KDE neon. Проект развивается при участии сообществ KDE, Fedora, Kubuntu и Maui.

Calamares предоставляет такие возможности, как ручной и автоматический режимы разбиения дисковых разделов, гибкая система адаптации внешнего вида, модульная архитектура, большой выбор готовых модулей (от управления загрузчиками, до управления пользователями). Например, имеются модули для использования NetworkManager, UPower, systemd-boot, GRUB, sgdisk, squashfs-tools и rsync. Установка может быть организована путём замены раздела - данные копируются на новый раздел, который делается активным вместо ранее используемого раздела, что удобно для тестирования новых установок, оставляя возможность отката на прошлую версию.

Для создания собственного установщика на базе Calamares достаточно выбрать готовые модули или написать собственные, определить логику установки дистрибутива и настроить внешний вид. Для упрощения и ускорения разработки модули и компоненты Calamares могут создаваться на языке Python (для интеграции с С++ используется Boost.Python). Все конфигурационные данные хранятся в формате YAML.

В Calamares 3.0 представлен новый интерфейс для разработки модулей на основе PythonQt. Новый интерфейс является опциональным и предоставляет альтернативные средства для создания модулей на языке Python 3 с использованием библиотеки Qt 5. Для включения нового интерфейса следует воспользоваться сборочной опции "-DWITH_PYTHONQT=ON". В качестве примера использования PythonQt предоставлен модуль dummypythonqt. Начиная с Calamares 3.0 также прекращена поддержка библиотеки KPMcore 2, для управления дисковыми разделами требуется наличие KPMcore 3.0.2 или более новой версии.

Дополнительно можно отметить объявление о реализации возможности использования инсталлятора на базе Calamares в дистрибутиве KDE neon. Инсталлятор уже доступен для тестирования в сборах KDE neon Developer Unstable. По сравнению с ранее применяемым инсталлятором Ubiquity пока отсутствует полноценная поддержка OEM-установок, требуется дополнительная работа по интеграции средств для установки дополнительных кодеков и LUKS-шифрования, пока не реализован режим обновления пакетов до свежих версий во время установки, отсутствует поддержка UEFI Secure Boot.



  1. Главная ссылка к новости (https://calamares.io/calamares...)
  2. OpenNews: Выпуск универсального инсталлятора Calamares 2.3
  3. OpenNews: Выпуск инсталлятора Calamares 2.2
  4. OpenNews: Увидел свет независимый от дистрибутивов инсталлятор Calamares 2.0
  5. OpenNews: Представлен Calamares 1.0, независимый от дистрибутивов фреймворк для построения инсталляторов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: calamares, install
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  • 1.1, Аноним, 11:09, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    А немаркерованные кнопки на виртуальной клавиатуре - это такой дизайнерский изыс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 11:32, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Проект развивается при участии сообществ KDE, ...

    Поэтому кислотные цвета и всякие мелкие странности удивлять не должны.

     
  • 2.3, алекс, 11:46, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нет, эти клавиши в основном стандартны, а показана раскладка буквенно-цифрового ряда
     
     
  • 3.13, Аноним, 13:31, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ок Тогда почему кнопки change не выровнены относительно нижнего ряда Это раз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Вася, 11:46, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не скрипншоте не виртуальная клавиатура, а выбор языка. Enter и в Патагонском языке остается enter'ом.
     
     
  • 3.11, Аноним, 13:24, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У вас, аутистов, здесь круговая порука, фиг вам докажешь чего.
     
  • 1.5, Sunderland93, 11:48, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень годный и удобный инсталлятор. Впервые оценил его ставя Manjaro. Хорошо бы заменить им убожество под названием Anakonda в Fedora.
     
  • 1.6, алекс, 11:48, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    интересно, его не нужно так часто патчить, как анаконду?!
     
  • 1.7, алекс, 11:51, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вряд ли его будут использовать при сборке iso с GNOME, XFCE, МАТЕ и пр.
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 12:02, 21/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему? Тебя смущает Qt? Так Qt там только для работы инсталятора. Инсталятор может быть и на motiff написан: это совсем никак не повлияет на удобство исталяции дистров с DE на любом другом фреймворке.
     
  • 1.9, Аноним, 12:44, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо, но до Yast ему далеко.
     
  • 1.10, Аноним, 12:52, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В OpenMandriva Calamares не может поставить систему на RAID.
     
  • 1.12, Аноним, 13:26, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня возник вопрос. Как называется инсталлятор виндовз и на чём он написан?
     
  • 1.14, Аноним, 13:37, 21/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Походу в дурке слепили.
     

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