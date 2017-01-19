19.01.2017 09:43  Проект Mozilla представил новый логотип

Компания Mozilla представила новый логотип и набор графических элементов бренда. Логотип выбран из 7 концептуальных прототипов нового дизайна, подготовленных британской дизайнерской компанией Johnson Banks. Новый логотип обыгрывает комбинацию символов "://", используемую в URL. Примечательно, что данный набор символов также обыгрывается в утверждённом в прошлом году логотипе проекта Curl. Создатель Curl, который трудоустроен в Mozilla, заявил, что ничего не имеет против такого заимствования. Более того, он даже рад, что выбрали именно этот варианта логотипа Mozilla, а обыгрывание символов интернет протокола "://" воспринимает как намёк на сходство целей, задач и принципов обоих проектов.



