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19.01.2017 09:43  Проект Mozilla представил новый логотип

Компания Mozilla представила новый логотип и набор графических элементов бренда. Логотип выбран из 7 концептуальных прототипов нового дизайна, подготовленных британской дизайнерской компанией Johnson Banks.

Новый логотип обыгрывает комбинацию символов "://", используемую в URL. Примечательно, что данный набор символов также обыгрывается в утверждённом в прошлом году логотипе проекта Curl. Создатель Curl, который трудоустроен в Mozilla, заявил, что ничего не имеет против такого заимствования. Более того, он даже рад, что выбрали именно этот варианта логотипа Mozilla, а обыгрывание символов интернет протокола "://" воспринимает как намёк на сходство целей, задач и принципов обоих проектов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/opend...)
  2. OpenNews: Mozilla на пути к ребрендингу
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1, Аноним, 09:52, 19/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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