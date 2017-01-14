13.01.2017 23:45  Утечка исходных текстов браузера Opera 12.15

GutHub получил от компании Opera Software требование заблокировать один из репозиториев под предлогом необходимости соблюдения действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В заявлении утверждается, что репозиторий содержит незаконно полученные исходные тексты браузера Opera 12.15, основанного на проприетарном движке Presto, развитие которого было прекращено в пользу использования технологий Chromium. Причина утечки исходных текстов не сообщается - непонято, имел место саботаж одного из сотрудников или код был похищен в результате взлома инфраструктуры Opera Software в прошлом году.



