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13.01.2017 23:45  Утечка исходных текстов браузера Opera 12.15

GutHub получил от компании Opera Software требование заблокировать один из репозиториев под предлогом необходимости соблюдения действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В заявлении утверждается, что репозиторий содержит незаконно полученные исходные тексты браузера Opera 12.15, основанного на проприетарном движке Presto, развитие которого было прекращено в пользу использования технологий Chromium. Причина утечки исходных текстов не сообщается - непонято, имел место саботаж одного из сотрудников или код был похищен в результате взлома инфраструктуры Opera Software в прошлом году.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Невозможность удаления данных, по ошибке опубликованных на GitHub
  3. OpenNews: Взлом инфраструктуры Opera привёл к утечке синхронизированных паролей
  4. OpenNews: Предварительный выпуск браузера Opera Next 15 вышел без поддержки Linux
  5. OpenNews: В рамках соблюдения закона DMCA в 2015 году из GitHub было удалено более 8 тысяч проектов
  6. OpenNews: Релиз web-браузера Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: opera
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  • 1.1, Аноним, 00:58, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Дайте сорцы!
     
  • 1.2, Аноним, 01:03, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    зачем?
     
  • 1.3, SpiritOfStallman, 01:06, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Не зря я решил сохранить себе локальную копию.
    Осталось теперь понять, накой оно мне :)
     
     
  • 2.5, тютелька, 01:17, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Пили торрент, кому надо — сольют. Может, свободный аналог на основе запилят, типа ReactOS.
     
     
  • 3.7, анонИмя, 01:42, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Дурачком растешь. Код ReactOS написан с нуля, а не из "утекших" исходников.
     
  • 1.6, x, 01:20, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ну, где все те люди, которые ныли "Эх, нам бы исходники престо"?
     
  • 1.8, Аноним, 01:43, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ну, теперь уж победите!
     

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