The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

12.01.2017 09:58  Компания D-Wave открыла код вычислительного пакета для квантовых компьютеров

Компания D-Wave Systems, которая первой наладила промышленное производство предметно-ориентированных квантовых компьютеров и совместно с Google, NASA и USRA участвует в инициативе Quantum AI Lab, объявила об открытии исходных текстов пакета Qbsolv, предназначенного для упрощения построения программ для квантовых компьютеров разработчиками без наличия специальной подготовки в области квантовой физики. Код открыт под лицензией Apache 2.0 и включает компоненты на языках Си и Python.

Ранее пакет Qbsolv уже был опробован некоторыми партнёрами D-Wave, а теперь открыт доступ для широкой публики и любой желающий может принять участие в его развитии. Открытие кода является частью стратегии D-Wave по созданию экосистемы разработчиков для квантовых компьютеров. В настоящее время не все компьютерные специалисты осознают потенциал технологий квантовых вычислений, Qbsolv делает данные возможности осязаемыми и позволяет исследователям и практикам подключиться к разработке.

Qbsolv позволяет создавать высокоуровневые инструменты и приложения, опирающиеся на вычисления на квантовых компьютерах, не требуя понимания отвлечённых абстракций и принципов построения квантовых вычислений. Задействование квантовых систем позволяет ускорить решение больших и сложных математических проблем. В частности, Qbsolv предлагает систему для задействования квантовых компьютеров для выполнение квадратичных произвольных двоичных оптимизаций (Quadratic unconstrained binary optimization - QUBO), востребованных в системах машинного обучения.

Qbsolv позволяет решать большие проблемы оптимизации за счёт их разбиения на сегменты, которые по отдельности могут выполняться на квантовых процессорах D-Wave с последующей компоновкой результатов в итоговое решение. Сегментирование позволяет сократить время решения проблемы до 20 раз по сравнению с вычислением на квантовом процессоре задачи целиком. В качестве практических примеров уже созданных на базе Qbsolv приложений приводится система для предсказания эпилептических припадков за 20-40 минут до их появления у пациентов. Другим примеров является использование Qbsolv для сокращения времени и себестоимости производства за счёт выбора оптимальной стратегии группирования станков и деталей.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.dwavesys.com/press-...)
  2. OpenNews: В Chrome добавлены средства шифрования, стойкие к подбору на квантовом компьютере
  3. OpenNews: Первый квантовый компьютер представлен общественности
  4. OpenNews: Выпуск spaCy 1.0, библиотеки для обработки информации на естественном языке
  5. OpenNews: Анонсировано открытие кода платформы искусственного интеллекта DeepMind Lab
  6. OpenNews: Система для экспериментов с искусственным интеллектом в реальных играх и приложениях
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qbsolv, quantum
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, anonymous, 10:14, 12/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А машину времени они где угнали?
     
  • 1.2, Я. Р. Ош, 10:22, 12/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Наконецто построили комп на котором гвидо-бейсик не должен тормозить.
     
     
  • 2.4, Blind Vic, 10:44, 12/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вам ненависть к чему-либо жить помогает?
     
  • 2.5, Аноним, 10:46, 12/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Начнет тормозить в параллельных вселенных
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:01, 12/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    При переносе в параллельную вселенную он не перестанет считать кубиты?
     
  • 1.3, Аноним, 10:29, 12/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А толку Они всем эпилептикам раздадут датчики и беспрерывную связь к такому ком... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 11:04, 12/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https en wikipedia org wiki D-Wave_Systems D-Wave_2X Потребляемая мощность 25... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, VitalyE, 11:07, 12/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://en.wikipedia.org/wiki/D-Wave_Systems#D-Wave_2X
    > Потребляемая мощность: 25 киловатт
    > интересно, не выгорают ли ножки у таких процессоров...

    "машина ENIAC весила 30 тонн, имела 18 тысяч электронных ламп и потребляла 150 киловатт."

    а тут всего-то 25kW - такая мелочь для первых квантовых компьютеров.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList