02.01.2017 21:24  Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12

Доступен двенадцатый бета-выпуск свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ (без QML) с использованием библиотеки Qt5. Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage) и Windows (в том числе для Windows XP). Из возможностей можно отметить стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, панель поиска, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, возможность смены User Agent, проверку орфографии, функцию отключения звука в отдельных вкладках, систему блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus), возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков, поддержку создания произвольных меню на панели и добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, встроенную систему ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes. Otter спроектирован как модульная система, поддерживающая работу с несколькими бэкендами и предоставляющая возможность замены таких компонентов, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink). В дальнейшем не исключается обеспечение поддержки движка Mozilla Gecko. Из планов на будущее также можно отметить группировку вкладок, интерфейс для чтения RSS, средства для тонкой настройки деталей реализации интерфейса, совместную адресную книгу, встроенный почтовый клиент, модули для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, автозаполнение форм, поддержку расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link. Особенности нового выпуска: Существенное улучшение панели вкладок: возможность произвольной перегруппировки вкладок и перетаскивания вкладок мышью между окнами, возможность отображения эскиза содержимого вкладки, более компактное размещение вкладок и т.д.

Улучшение интеграции с рабочими столами KDE5 и Unity: поддержка вывода информации о прогрессе выполнения операций и возможность привязки отдельных обработчиков действий (например, в меню Unity можно осуществить привязку к отдельным действиям в браузере);

Расширение поддержки платформы macOS;

Поддержка списков перехода в Windows (jump list);

Возможность перехода в полноэкранный режим при использовании бэкенда QtWebKit;

Сохранение пути в диалоге открытия файлов.



