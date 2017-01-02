The OpenNET Project

 
Поиск (теги):    НОВОСТИ (+) КОНТЕНТ WIKI MAN'ы ФОРУМ twitter

02.01.2017 21:24  Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12

Доступен двенадцатый бета-выпуск свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ (без QML) с использованием библиотеки Qt5. Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage) и Windows (в том числе для Windows XP).

Из возможностей можно отметить стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, панель поиска, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, возможность смены User Agent, проверку орфографии, функцию отключения звука в отдельных вкладках, систему блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus), возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков, поддержку создания произвольных меню на панели и добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, встроенную систему ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes.

Otter спроектирован как модульная система, поддерживающая работу с несколькими бэкендами и предоставляющая возможность замены таких компонентов, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink). В дальнейшем не исключается обеспечение поддержки движка Mozilla Gecko. Из планов на будущее также можно отметить группировку вкладок, интерфейс для чтения RSS, средства для тонкой настройки деталей реализации интерфейса, совместную адресную книгу, встроенный почтовый клиент, модули для BitTorrent и систем мгновенного обмена сообщениями, автозаполнение форм, поддержку расширений (Chrome API) и функциональность в стиле Opera Link.

Особенности нового выпуска:

  • Существенное улучшение панели вкладок: возможность произвольной перегруппировки вкладок и перетаскивания вкладок мышью между окнами, возможность отображения эскиза содержимого вкладки, более компактное размещение вкладок и т.д.
  • Улучшение интеграции с рабочими столами KDE5 и Unity: поддержка вывода информации о прогрессе выполнения операций и возможность привязки отдельных обработчиков действий (например, в меню Unity можно осуществить привязку к отдельным действиям в браузере);
  • Расширение поддержки платформы macOS;
  • Поддержка списков перехода в Windows (jump list);
  • Возможность перехода в полноэкранный режим при использовании бэкенда QtWebKit;
  • Сохранение пути в диалоге открытия файлов.


  1. Главная ссылка к новости (http://thedndsanctuary.eu/inde...)
  2. OpenNews: Альфа-выпуск Otter Browser, web-браузера на Qt5 с интерфейсом в стиле Opera 12
  3. OpenNews: Первый бета-выпуск свободного браузера Otter, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: otter, opera, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Ваняним, 21:26, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Люблю такое доморощенное с душой
     
  • 1.2, Аноним, 21:30, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Два отдельных поля ввода -- для урла и для поискового запроса Вердикт интерфей... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:35, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    За объединение адресной строки и поля для поиска дизайнерам нужно кое-что отрыва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 21:50, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я пользуюсь постоянно и скажу по секрету, что единое поле гораздо удобнее Вот ю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Crazy Alex, 22:00, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ровно так же оно работает и с двумя полями - для адресной строки. А в поисковом инпуте лежит то, что в нём последний раз искали и там же - не замусоренная всем остальным - история имено поиска. Другими словами, омнибокс одну возможность отобрал. А переход в поиск - F6 - tab.
     
     
  • 5.12, Аноним, 22:18, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем оно там Никогда не было нужды в последнем поиске Ну-ка, юзкейз в студи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.10, Аноним, 22:10, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В отдельном поле поиска тоже по мере ввода предлагаются подсказки для перехода ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, Аноним, 22:26, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смена поисковой системы - явление единичное, чистейший ad hoc Скажем, надо тебе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, th3m3, 21:34, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Otter начали пилить раньше Vivaldi, но последний больше походит на Оперу, чем эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, анонимыбл, 22:13, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Vivaldi - react приложение работающее поверх chromium. Спасибо, не надо. Лучше просто Chromium.
     
  • 1.5, Аноним, 21:39, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    1 Вот это независимость от бэкэнда так независимость от бэкэнда 2 Вот уж ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 21:47, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Привет из 2005-го Полноэкранный режим - неотъемлемая часть многих современных в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним, 22:02, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, движок должен самостоятельно создавать X11 Windows OSX-окна вместо того, чт... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:


      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2016 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by BSH TopList