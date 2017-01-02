02.01.2017 09:51  Выпуск дистрибутива Netrunner Desktop 17.01

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin, Kubuntu и KDE-редакции дистрибутива Linux Mint, опубликовала релиз дистрибутива Netrunner Desktop 17.01, развиваемого параллельно с продуктом Maui. Оба дистрибутива предоставляют рабочий стол на основе KDE, но Netrunner отличаются применением классического подхода к формированию сборок и использованием пакетной базы Debian, а в Maui применяется псевдо-роллинг модель на основе пакетов Kubuntu LTS и постоянно обновляемых выпусков пользовательских приложений и рабочего стола KDE. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2 Гб (x86_64).
Новый выпуск переведён с пакетной базы Debian Jessie на свежий срез пакетов из репозитория Debian Stretch c предоставлением опции "Debian Rolling", позволяющей по желанию перейти на репозиторий с непрерывным обновлением программ. В дистрибутиве задействовано ядро Linux 4.8.0, рабочий стол на базе KDE Plasma 5.8.2, Frameworks 5.27, Qt 5.7.1 и KDE Applications 16.08.2, браузер Firefox 50.0.2, почтовый клиент Thundebird 45.3. Среди предлагаемых по умолчанию приложений: KDEnlive, Gimp, VLC, Libreoffice, Audacious, Steam, Skype, Transmission, Virtualbox, Krita и Inkscape.
О чем речь?
А насчёт настраиваемости зависит от интерфейса. Transgui норм.
Оливье, похоже, закончилось раньше..
Gentoo.
Так это и невозможно с пятыми кедами. Я с 2007г. пользовался Кубунтой. Всё это время они меня устраивали, проблем серьёзных не было, кеды работали норм. Разве что когда четвёрка вышла было много косяков из-за самой кривизны кед, но с версии KDE 4.3 стало уже можно пользоваться (видимо на них подействовали лучи поноса Линуса, как раз после его ругани они зарелизили 4.3). А вот пятые кеды несмотря на версию 5.8 до сих пор работают как преальфа. Попробовал их Neon тоже, одна фигня. В итоге свалил на XFCE пока, хз вернусь ли. XFCE тоже не нравится, но лучше уж хоть так.
не мог бы уважаемый господин подробнее рассзать про малварь внутри Transmission?
как и xfce, lxde, lxqt и так далее, даже гнума годного нет. годный lxde на sparky linux 4.4, на manjaro/sabayon тоже ничего годного нет. в общем я за год убедился что чисто дебиановские репы то получше убунтовских будут, но тоже не идеальные.
Ну да, ну да...праздники видимо ещё сказываются... :))))))