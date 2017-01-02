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02.01.2017 09:51  Выпуск дистрибутива Netrunner Desktop 17.01

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin, Kubuntu и KDE-редакции дистрибутива Linux Mint, опубликовала релиз дистрибутива Netrunner Desktop 17.01, развиваемого параллельно с продуктом Maui. Оба дистрибутива предоставляют рабочий стол на основе KDE, но Netrunner отличаются применением классического подхода к формированию сборок и использованием пакетной базы Debian, а в Maui применяется псевдо-роллинг модель на основе пакетов Kubuntu LTS и постоянно обновляемых выпусков пользовательских приложений и рабочего стола KDE. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2 Гб (x86_64).

Новый выпуск переведён с пакетной базы Debian Jessie на свежий срез пакетов из репозитория Debian Stretch c предоставлением опции "Debian Rolling", позволяющей по желанию перейти на репозиторий с непрерывным обновлением программ. В дистрибутиве задействовано ядро Linux 4.8.0, рабочий стол на базе KDE Plasma 5.8.2, Frameworks 5.27, Qt 5.7.1 и KDE Applications 16.08.2, браузер Firefox 50.0.2, почтовый клиент Thundebird 45.3. Среди предлагаемых по умолчанию приложений: KDEnlive, Gimp, VLC, Libreoffice, Audacious, Steam, Skype, Transmission, Virtualbox, Krita и Inkscape.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.netrunner.com/netru...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Maui 2.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Maui 2
  4. OpenNews: Первый выпуск Maui, псевдо-роллинг дистрибутива с KDE 5
  5. OpenNews: Проект openDesktop продан компании Blue Systems
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Netrunner 13.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netrunner
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  • 1.4, vantoo, 10:47, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Почему Transmission, а не KTorrent? VLC, а не Dragon Player или Kaffeine? Audacious, а не Amarok  или JuK?
     
     
  • 2.5, UraniumSun, 11:27, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Потому что в KTorrent слишком сложные настройки, а Transmission, помимо отстстви... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, BrainFucker, 12:10, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Transmission, помимо отстствия настраиваемости, ещё имеет малварь внутри себя.

    О чем речь?

    А насчёт настраиваемости зависит от интерфейса. Transgui норм.

     
     
  • 4.11, Аноним, 13:23, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Об этом - https transmissionbt com keydnap_qa В августе их сервак ломанули, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Пяница Одменструатор, 12:27, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Transmission, помимо отстствия настраиваемости, ещё имеет малварь внутри себя.<

    Оливье, похоже, закончилось раньше..

     
  • 3.12, drobbins, 16:31, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нормальных дистрибутивов с рабочим столом KDE сейчас нет.

    Gentoo.

     
  • 3.16, BrainFucker, 18:37, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нормальных дистрибутивов с рабочим столом KDE сейчас нет. Увы.

    Так это и невозможно с пятыми кедами. Я с 2007г. пользовался Кубунтой. Всё это время они меня устраивали, проблем серьёзных не было, кеды работали норм. Разве что когда четвёрка вышла было много косяков из-за самой кривизны кед, но с версии KDE 4.3 стало уже можно пользоваться (видимо на них подействовали лучи поноса Линуса, как раз после его ругани они зарелизили 4.3). А вот пятые кеды несмотря на версию 5.8 до сих пор работают как преальфа. Попробовал их Neon тоже, одна фигня. В итоге свалил на XFCE пока, хз вернусь ли. XFCE тоже не нравится, но лучше уж хоть так.

     
  • 2.14, flac, 18:04, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да, это странный выбор, Ktorrent куда лучше transmission и к тому же не падаал как трансмишн у меня, даже в opensuse 42.2 трансмишн умудряется крашится.
     
  • 1.6, ZTE_Blade_S7, 12:07, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >а Transmission, помимо отстствия настраиваемости, ещё имеет малварь внутри себя

    не мог бы уважаемый господин подробнее рассзать про малварь внутри Transmission?

     
     
  • 2.8, Аноним, 12:11, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Видимо он имеет в виду прошлогодние взломы с подстановкой малвари в пакет для O... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 12:48, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это лучше обычной Кубунты со свежим КДЕ их бекпортов?
     
  • 1.13, Аноним2, 17:59, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нет в бубунтах и их производных годного кде
     
     
  • 2.15, flac, 18:08, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > нет в бубунтах и их производных годного кде

    как и xfce, lxde, lxqt и так далее, даже гнума годного нет. годный lxde на sparky linux 4.4, на manjaro/sabayon тоже ничего годного нет. в общем я за год убедился что чисто дебиановские репы то получше убунтовских будут, но тоже не идеальные.

     
     
  • 3.17, Teocally, 18:58, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> нет в бубунтах и их производных годного кде
    > как и xfce, lxde, lxqt и так далее...

    Ну да, ну да...праздники видимо ещё сказываются... :))))))

     

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