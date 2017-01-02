02.01.2017 09:51  Выпуск дистрибутива Netrunner Desktop 17.01

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin, Kubuntu и KDE-редакции дистрибутива Linux Mint, опубликовала релиз дистрибутива Netrunner Desktop 17.01, развиваемого параллельно с продуктом Maui. Оба дистрибутива предоставляют рабочий стол на основе KDE, но Netrunner отличаются применением классического подхода к формированию сборок и использованием пакетной базы Debian, а в Maui применяется псевдо-роллинг модель на основе пакетов Kubuntu LTS и постоянно обновляемых выпусков пользовательских приложений и рабочего стола KDE. От Kubuntu дистрибутив Netrunner отличается иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE. Размер загрузочного iso-образа составляет 2 Гб (x86_64).

Новый выпуск переведён с пакетной базы Debian Jessie на свежий срез пакетов из репозитория Debian Stretch c предоставлением опции "Debian Rolling", позволяющей по желанию перейти на репозиторий с непрерывным обновлением программ. В дистрибутиве задействовано ядро Linux 4.8.0, рабочий стол на базе KDE Plasma 5.8.2, Frameworks 5.27, Qt 5.7.1 и KDE Applications 16.08.2, браузер Firefox 50.0.2, почтовый клиент Thundebird 45.3. Среди предлагаемых по умолчанию приложений: KDEnlive, Gimp, VLC, Libreoffice, Audacious, Steam, Skype, Transmission, Virtualbox, Krita и Inkscape.



