28.12.2016 09:48  Увидел свет OpenVPN 2.4.0

После почти четырёх лет с момента публикации ветки 2.3 выпущен релиз OpenVPN 2.4.0, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты подготовлены для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.
Из добавленных в новой версии улучшений можно отметить:
Свет в конце шифрованного туннеля.
Чёрт, опоздал.