22.12.2016 10:21  Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса

Организация Document Foundation, курирующая разработку LibreOffice, представила новую концепцию построения интерфейса свободного офисного пакета, развиваемую под кодовым именем MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Основной идеей предложенной концепции является предоставление гибкого решения для разных предпочтений пользователей, условий работы и видов оборудования. MUFFIN предлагает комбинацию различных элементов пользовательского интерфейса, оптимальных для различных классов пользователей, и даёт возможность пользователю решать, какой предпочесть интерфейс, вместо навязывания одного универсального внешнего вида.
Первые наработки MUFFIN будут включены в состав LibreOffice 5.3. Пользователям LibreOffice 5.3 будет предложено четыре вида компановки интерфейса: стандартная с панелями инструментов (по умолчанию), минималистичная с однострочной панелью, комбинация однострочной панели с боковой панелью, панель Notebook Bar в стиле MS Office (экспериментальная, требует изменения настроек):
Стандартная панель, предлагаемая по умолчанию:
Однострочная панель для экономии вертикального экранного пространства;
Боковая панель, для широкоформатных мониторов;
Панель NotebookBar, оформленная в стиле Ribbon и привычная для пользователей Microsoft Office.
Контекстный группы в панели NotebookBar, предлагающие разные инструменты в зависимости от текущего режима работы.
Основные задачи, которые попытались решить разработчики MUFFIN:
ЕМНИП, у LibreOfficeOrg есть "общесистемный" профиль (в "/usr/share|/usr/local/share" или "%ProgramData%" в Windows), можно попробовать посмотреть и его + опции инсталлятора (для Windows).
Юзабельность вообще не продумана. Из разряда - дизайн делал программист. И MSO тут не при чем.
Например, что-нибудь из банального. Делаем поиск, а в итоге у тебя поисковая панель скачет туда-сюда, если курсор нападает на таблицу или нет.
И так во всем - как-то не фапабельно.
Шо???
я часто сталкиваюсь с криво оформленной документацией и у меня сформировалось негативное восприятие вопросов современного документооборота.
TeX уже давно изобрели
P.S. А вобще, вместо свистоперделок лучше бы улучшали стабильность работы, совместимость с разными форматами и встраиваемость редактора во внешние приложения.
Вас ждут с рапростертыми объятиями разработчики LibreOffice вместе с Вашими патчами для вышеуказанных нужных вещей