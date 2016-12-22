22.12.2016 10:21  Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса

Организация Document Foundation, курирующая разработку LibreOffice, представила новую концепцию построения интерфейса свободного офисного пакета, развиваемую под кодовым именем MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Основной идеей предложенной концепции является предоставление гибкого решения для разных предпочтений пользователей, условий работы и видов оборудования. MUFFIN предлагает комбинацию различных элементов пользовательского интерфейса, оптимальных для различных классов пользователей, и даёт возможность пользователю решать, какой предпочесть интерфейс, вместо навязывания одного универсального внешнего вида. Первые наработки MUFFIN будут включены в состав LibreOffice 5.3. Пользователям LibreOffice 5.3 будет предложено четыре вида компановки интерфейса: стандартная с панелями инструментов (по умолчанию), минималистичная с однострочной панелью, комбинация однострочной панели с боковой панелью, панель Notebook Bar в стиле MS Office (экспериментальная, требует изменения настроек): Стандартная панель, предлагаемая по умолчанию: Однострочная панель для экономии вертикального экранного пространства; Боковая панель, для широкоформатных мониторов; Панель NotebookBar, оформленная в стиле Ribbon и привычная для пользователей Microsoft Office. Контекстный группы в панели NotebookBar, предлагающие разные инструменты в зависимости от текущего режима работы. Основные задачи, которые попытались решить разработчики MUFFIN: Учёт предпочтений пользователей, которым необходим персональный интерфейс, предлагающий серию опций для сохранения уже выработанных привычек;

Предоставление возможностями выбора между различными уровнями дружественности пользователю без навязывания какого-то одного подхода. Наличие вариантов как для начинающих, которым необходима простота восприятия, так и для опытных пользователей, которым важна производительность выполнения работы и наличие быстрого доступа к расширенным возможностям;

Гибкость адаптации для различных аппаратных платформ: предоставление оптимального интерфейса для ноутбуков с небольшими экранами, настольных систем с большими мониторами, широкоформатных экранов. Наличие выбора режимов, оптимизированных для экранов различного размера и разрешения, вместо попытки развития одного унифицированного интерфейса.



