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22.12.2016 10:21  Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса

Организация Document Foundation, курирующая разработку LibreOffice, представила новую концепцию построения интерфейса свободного офисного пакета, развиваемую под кодовым именем MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Основной идеей предложенной концепции является предоставление гибкого решения для разных предпочтений пользователей, условий работы и видов оборудования. MUFFIN предлагает комбинацию различных элементов пользовательского интерфейса, оптимальных для различных классов пользователей, и даёт возможность пользователю решать, какой предпочесть интерфейс, вместо навязывания одного универсального внешнего вида.

Первые наработки MUFFIN будут включены в состав LibreOffice 5.3. Пользователям LibreOffice 5.3 будет предложено четыре вида компановки интерфейса: стандартная с панелями инструментов (по умолчанию), минималистичная с однострочной панелью, комбинация однострочной панели с боковой панелью, панель Notebook Bar в стиле MS Office (экспериментальная, требует изменения настроек):

Стандартная панель, предлагаемая по умолчанию:

Однострочная панель для экономии вертикального экранного пространства;

Боковая панель, для широкоформатных мониторов;

Панель NotebookBar, оформленная в стиле Ribbon и привычная для пользователей Microsoft Office.

Контекстный группы в панели NotebookBar, предлагающие разные инструменты в зависимости от текущего режима работы.

Основные задачи, которые попытались решить разработчики MUFFIN:

  • Учёт предпочтений пользователей, которым необходим персональный интерфейс, предлагающий серию опций для сохранения уже выработанных привычек;
  • Предоставление возможностями выбора между различными уровнями дружественности пользователю без навязывания какого-то одного подхода. Наличие вариантов как для начинающих, которым необходима простота восприятия, так и для опытных пользователей, которым важна производительность выполнения работы и наличие быстрого доступа к расширенным возможностям;
  • Гибкость адаптации для различных аппаратных платформ: предоставление оптимального интерфейса для ноутбуков с небольшими экранами, настольных систем с большими мониторами, широкоформатных экранов. Наличие выбора режимов, оптимизированных для экранов различного размера и разрешения, вместо попытки развития одного унифицированного интерфейса.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: LibreOffice тестирует альтернативную панель в стиле Ribbon
  3. OpenNews: Релиз LibreOffice 5.2.3 и альфа-версия LibreOffice 5.3
  4. OpenNews: CODE 2.0 предоставил средства для совместной работы в LibreOffice Online
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета LibreOffice 5.2
  6. OpenNews: Kolab и Collabora объединили усилия в создании облачного варианта LibreOffice
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Дед Анон, 11:10, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А после того как панель набрал под себя её можно будет раскидать на другие компы?
     
     
  • 2.5, P.Galloway, 11:27, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вестимо, настройки будут храниться в профиле пользователя. Т.е. ответ - любым привычным и удобным вам средством централизованного администрирования.

    ЕМНИП, у LibreOfficeOrg есть "общесистемный" профиль (в "/usr/share|/usr/local/share" или "%ProgramData%" в Windows), можно попробовать посмотреть и его + опции инсталлятора (для Windows).

     
  • 2.12, Fodrice, 12:14, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Перенеси на другие компы папку конфигов либры - будут тебе счастье.
    У меня вообще для libreoffice отдельный HOME чтобы с темной темой оформления не конфликтовало.
     
  • 1.3, paulus, 11:22, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –13 +/
    И раньше ниосиляторы страдали, а теперь у них вообще будет шок И глюков небос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Мимокрокодил, 12:14, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как будто что-то плохое.
     
     
  • 3.16, Аноним, 12:44, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    не, для умственно-альтернативных ничего плохого, проходите мимо
     
  • 1.4, Аноним, 11:25, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Повышение стабильности, запиливание типографских изысков вроде поддержки лигатур... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Анониммм, 12:03, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нужно все до первой запятой.
    Там трэш в плане эргономики, конфликты стилей разных типов, стабильность отсутсвует, поддержка других форматов и особенно скорость их открытия низкая, а так шрифты нужны, да.
     
  • 2.17, Аноним, 12:45, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а профилирование не нужно?
     
  • 1.6, Аноним, 11:35, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему так плохо скопипастили мой перевод новости с ЛОР а http www linux or... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Анониммм, 12:04, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/

    В следующий раз копируй сам.

     
  • 1.7, Аноним, 11:37, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Картинка
    http://www.xkcd.com/1770/
     
     
  • 2.26, Аноним, 14:37, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На лоре нагадил, а теперь пришел суда?
     
  • 2.32, Аноним, 15:50, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты еще скажи что подписан на них и дико ржешь с их остроумия Да даже на протухш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, iPony, 12:09, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Годно. Нужно.
    У LibreOffice все равно ужасный интерфейс, поэтому можно бабахать, и все перепиливать - не жалко.
     
     
  • 2.25, Аноним Анонимович Анонимов, 14:35, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У LO UI из времён mso 97-2003. Типа как ВАЗ-2107 классика, так UI LO классика.
     
     
  • 3.28, iPony, 15:02, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > так UI LO классика

    Юзабельность вообще не продумана. Из разряда - дизайн делал программист. И MSO тут не при чем.
    Например, что-нибудь из банального. Делаем поиск, а в итоге у тебя поисковая панель скачет туда-сюда, если курсор нападает на таблицу или нет.
    И так во всем - как-то не фапабельно.

     
     
  • 4.34, Аноним, 16:05, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, а Риббон прям верх продуманности Накидали виджетов на панель, взболтали - л... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.35, Аноним, 16:06, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А у меня не скачет LO 5 2 поиск - на панели Найти , привязанной внизу окна А... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 12:11, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Контекстный группы в панели NotebookBar, предлагающие

    Шо???

     
  • 1.14, th3m3, 12:17, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы дизайнерам заплатили.
     
     
  • 2.24, vitektm, 14:32, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да и доннат у них не кислый. Дизайнеры и спецы по юзабилити бы состряпали тем чтук 8.
     
  • 2.33, Аноним, 15:51, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нафиг путешествуй, дезигнер. Одни уже до гноме добрались, результат налицо.

     
  • 1.15, Аноним, 12:32, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А еще по ссылке в блоге написано какие проблемы они пытаются решить в связи с эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Ordu, 13:23, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тулкитодрочеры должны страдать.
     
  • 1.19, eganru, 13:45, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в офисных пакетах нужно оставить только текстовое окно и строку для ввода команд.
    после этого уменьшится число слабоумных, которые могут неправильно работать с документами(безусловно останутся отважные безумцы - но от них никуда не денешься).
    как следствие, увеличится число нормально отформатированных документов.

    я часто сталкиваюсь с криво оформленной документацией и у меня сформировалось негативное восприятие вопросов современного документооборота.

     
     
  • 2.20, Crazy Alex, 13:56, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там, где нужно "правильное оформление", есть системы документооборота. А офисные пакеты хороши когда нужен какой-то определённый вид.
     
  • 2.21, anonymous, 14:00, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >в офисных пакетах нужно оставить только текстовое окно и строку для ввода команд.

    TeX уже давно изобрели

     
  • 1.22, Аноним, 14:04, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот так надо делать софт
     
  • 1.23, robux, 14:07, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное чтоб по умолчанию был ПЕРВЫЙ вариант, а интерфейсы для уродов пусть включаются в глубине настроек.

    P.S. А вобще, вместо свистоперделок лучше бы улучшали стабильность работы, совместимость с разными форматами и встраиваемость редактора во внешние приложения.

     
     
  • 2.27, Анонимус_б6_выпуск_3, 14:41, 22/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >P.S. А вобще, вместо свистоперделок лучше бы улучшали стабильность работы, совместимость с разными форматами и встраиваемость редактора во внешние приложения.

    Вас ждут с рапростертыми объятиями разработчики LibreOffice вместе с Вашими патчами для вышеуказанных нужных вещей

     
  • 1.29, Аноним, 15:13, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А когда вкладки сделают, как в современных браузерах Имхо, очень удобно, когда ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 15:41, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а зеленые точки это по умолчанию или выбирать нужно?
     
  • 1.31, SpaceRaven, 15:48, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну не знаю, делают его, делают этот офис, а интерфейс всёравно выглядит стремно, я имею ввиду именно сами виджеты, моргания при ресайзе и тп. Лучше бы этим занялись
     
  • 1.36, Аноним, 16:34, 22/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В плане юзабилити лучше пусть его скопипастят с FocusWriter Остальное от лукаво... весь текст скрыт [показать]
     

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