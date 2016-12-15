15.12.2016 21:02  LibreOffice тестирует альтернативную панель в стиле Ribbon

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|2.18, Аноним, 21:43, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Не помню кто и, думаю, я перевру цитату, но: «когда я пишу - я пишу текст, остальное пусть делает издатель»
А если серьезно, то зачем такая монстроузность, когда все эти «стили» нужны лишь на завершающем этапе. Лучшее подумали бы про навигацию, качественную отрисовку шрифтов и удобные настройки для всего и вся, схему документа (стили, апострофы, ссылки, колонтитулы в одном представлении).
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|3.66, Аноним, 06:09, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
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Я вот скажу, что M$ офис начиная с 2007 года выглядит как дерьмо. А вот либре нормально как раз, но исключительно на линухе.
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|2.19, НовыйЮзер, 21:57, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+24 +/–
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нихрена оно не удобнее.
типа исследование мелкомягких показало, что лента помогает пользователю найти востребованные функции, а в меню типа они найти их не могут...
Ну конечно не могут, они же по дефолту включили чтоб 2003 офис прятал половину функций меню (типа редко используемые функции не нужны)
в итоге
кто юзал хоткеи - вроде должно быть до лампочки, но мелкомягкие и там накосячили
кто юзал офис часто и привык к меню и панелям - боль.
кто форматировал пробелами так и продолжил форматировать пробелами.
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|1.12, Фуррь, 21:37, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Как всегда понабежали профессиональные диванные UI-дезигнеры. Где ж вы бродите, когда вы так нужны?
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|1.27, Hemulo, 22:40, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Если допилят, чтобы выглядело как MS Office, то можно будет с лёгкостью переводить всех "тётенек" в организациях на LibreOffice. Это важно исключительно для внедрения в организациях.
Практика показывает, что все эти "тётеньки" не умеют и не пользуются даже десятой частью возможностей любого офисного пакета, но привычка видеть перед собой стандартный интерфейс MS Office 2010+ вгоняет их в полный ступор, когда они видят что-то отличающееся. В особо тяжёлых случаях мне приходилось даже удалять MS Office 2013 и ставить MS Office 2010 (т.к. в 2013 в чём-то изменился интерфейс и сразу "стало всё непонятно")
Пусть будет дополнительно и такой интерфейс. Хотя меня лично устраивает и тот, который существует в настоящее время.
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|2.31, Михрютка, 23:14, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+8 +/–
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практика показывает, что "тетеньки" в две недели прекрасно приучаются к самым адским формам, нарисованным на дельфях и визуал бейсике. это, конечно, в тех местах, где за неумение пользоваться рабочими инструментами копулируют без лубрикантов.
если у вас "тетеньки" капризничают из-за интерфейса офиса, и их некому за это поставить в позу упавшей березы - ну купите зверь CD за собственный счет, все равно в конторе на 10 человек никто не будет насчет этого заморачиваться.
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|1.30, Delpher, 23:05, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Может кто знает - нет ли в ЛО опции быстрого поиска нужного пункта меню?
А то бывает замучаешься искать нужную кнопку.
Если нет, что лучше бы это сделали, чем эту ленту.
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|1.46, Главные Редакторы. Избранное, 00:33, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Зачем это всё? Почему не делают кресла какой нибудь альтернативной формы, оличной от анатомической? Почем возможность настройки рабочих инструментов под сои задачи становится всё меньше? Например, в старом офисе 2К мелкомягких можно было всё настроить под свои задачи, а теперь нет. Неужели та же судьба ждёт офис линукса? Почему производители музыкальных инструментов не оптимизируют расположение струн и клавиш - почему здесь не работает принцип "все кому не нравится новое - ретрограды и пусть идут лесом"? Может уже пора начать относится к программным продуктам как к инструменту, а не как к источнику новых ощущений и проблем?
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|1.74, Дмитрий, 06:40, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Лента только для планшетов более-менее годна. А по-хорошему, интерфейс не должен содержать более 7-10 элементов. Обычные меню так и устроены, лента перегружает мозг обилием кнопок. Мерзость.
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|1.108, Шоколадный заяц, 09:52, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Интересно другое. Людям от нефиг заняться видимо появляются все эти риббоны и всякая херота.
Вот есть выпадающее меню. Возьмем среднестатистического юзера. Выучил все подпункты, выучил затем хоткеи и все дела.
И не надо ничего менять!!! Нет, эти умники начинают менять хоткеи, менять интерфейс. Ау! Я хочу работать, а не переучиваться! Зачем вы меня заставляете это делать? Т.е. тратите мое личное время, другими словами заставляете меня учить как делать то же самое, что я раньше умел делать быстро и эффективно.
Когда изменений немного - вроде бы как и не заметно. Подучился, потратил 15 минут и все. А когда изменения кардинальные - то тут больше времени нужно.
Про тетенек вспомним. Пожалейте сисадминов! Пожалейте ИТ-шников, кто этим тетенькам будет объяснять кнопочки!
Я как-то раз изменил цвет папок в юности с желтого на синий - работа встала в учебном центре. Никто ничего сделать не мог.
На мой взгляд - делайте 2 версии. Classic и Advanced. Classic ставьте по-умолчанию. Advanced - для извращенцев и кастомизаторов.
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|1.109, anonblmus, 10:12, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Визгу-то, визгу...
ИЧСХ, в 3DS MAX и Delphi были ribbon-образные панели за много лет не то что, до LO, а и до MSO - и визгов никаких не было.
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|1.142, FSA, 19:25, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Ну нахрена??? Лишь бы опционально было, хрен чё найдёшь в этих риббонах. Благо гугл под рукой, там приходится искать нужную кнопку.
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|1.157, iCat, 08:38, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Есть такая штука - usability...
Это когда вдумчиво изучают удобство использования. Про это в авиации хорошо знают. Ещё - там, где от точности и понятности интерфейса зависит безопасность, а разработчики ощущают ответственность за свои продукты.
Безответственность - вот что попустительствет экспериментам на живых людях "дефективных манагеров".
Вечная бета-версия Windows, жуткая упаковка программ в коробку с названием Ubuntu, зверское ведро сервисов systemD...
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|1.177, Андрей, 09:33, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]
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Не подскажете уважаемые как включить этот риббон, если у меня менюшки русские в либре, все перелопатил уже вроде нефига найти не могу где этот notebookbar находится.
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