15.12.2016 21:02  LibreOffice тестирует альтернативную панель в стиле Ribbon

Интересно другое. Людям от нефиг заняться видимо появляются все эти риббоны и всякая херота. Вот есть выпадающее меню. Возьмем среднестатистического юзера. Выучил все подпункты, выучил затем хоткеи и все дела. И не надо ничего менять!!! Нет, эти умники начинают менять хоткеи, менять интерфейс. Ау! Я хочу работать, а не переучиваться! Зачем вы меня заставляете это делать? Т.е. тратите мое личное время, другими словами заставляете меня учить как делать то же самое, что я раньше умел делать быстро и эффективно. Когда изменений немного - вроде бы как и не заметно. Подучился, потратил 15 минут и все. А когда изменения кардинальные - то тут больше времени нужно. Про тетенек вспомним. Пожалейте сисадминов! Пожалейте ИТ-шников, кто этим тетенькам будет объяснять кнопочки! Я как-то раз изменил цвет папок в юности с желтого на синий - работа встала в учебном центре. Никто ничего сделать не мог. На мой взгляд - делайте 2 версии. Classic и Advanced. Classic ставьте по-умолчанию. Advanced - для извращенцев и кастомизаторов.

