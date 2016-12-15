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15.12.2016 21:02  LibreOffice тестирует альтернативную панель в стиле Ribbon

В бета-версии LibreOffice 5.3 доступна для ознакомления новая панель инструментов NotebookBar, оформленная в стиле Ribbon. Панель позиционируется как альтернатива для пользователей, привыкших к панели Microsoft Office.

Решение о включении NotebookBar в качестве опции в состав финального релиза LibreOffice 5.3 пока не принято. В любом случае по умолчанию по-прежнему будет предлагаться классическая панель LibreOffice, а NotebookBar позиционируется как отдельно включаемая альтернатива. Что касается меню, то при активации NotebookBar классическое меню по умолчанию планируют оставить для платформ с поддержкой глобального меню, таких как Unity и macOS, а для остальных систем добавить кнопку управления показом меню.

Для тестирования новой панели следует загрузить свежую бета-сборку LibreOffice 5.3 и активировать в настройках панель Notebookbar:

  1. В меню "Tools > Options > LibreOffice General > Advanced" включаем поддержку экспериментальных возможностей;
  2. В меню "View > Toolbar Layout" выбираем Notebookbar;
  3. В меню "View > Notebookbar" выбираем один из вариантов реализации панели: Tabbed, Contextual Single или Contextual Groups.


  1. Главная ссылка к новости (http://cor4office.blogspot.com...)
  2. OpenNews: CODE 2.0 предоставил средства для совместной работы в LibreOffice Online
  3. OpenNews: Релиз офисного пакета LibreOffice 5.2
  4. OpenNews: Релиз LibreOffice 5.2.3 и альфа-версия LibreOffice 5.3
  5. OpenNews: Обзор возможностей, которые могут появиться в будущих версиях OpenOffice.org
  6. OpenNews: Пользовательский интерфейс OpenOffice будет полностью переработан
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Crazy Alex, 21:08, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]
    		• +57 +/
    Если будут поддерживать оба варианта - честь и хвала.
     
     
  • 2.18, Аноним, 21:43, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +12 +/
    Не помню кто и, думаю, я перевру цитату, но: «когда я пишу - я пишу текст, остальное пусть делает издатель»
    А если серьезно, то зачем такая монстроузность, когда все эти «стили» нужны лишь на завершающем этапе. Лучшее подумали бы про навигацию, качественную отрисовку шрифтов и удобные настройки для всего и вся, схему документа (стили, апострофы, ссылки, колонтитулы в одном представлении).
     
     
  • 3.20, Аноним, 21:58, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +14 +/
    Подумайте о том, что сфера применения сабжа несколько раз шире вашего "я пишу текст".
     
  • 3.26, Аноним, 22:16, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Вот разработчики вас послушают - и сделают безальтернативный риббон А на любые ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Аноним, 23:32, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Стили нужны сразу и чтобы в один клик Потом пытаться залить стили может быть ад... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.65, Аноним, 06:07, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вот ты и перепревыкай, а я не хочу К тому же в оригинале написано, что он будет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.100, Аноним, 09:35, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В оригинале написано, что он еще не готов А какой интерфейс будет опциональным ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.137, Имя, 16:28, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Обычно это происходит в такой последовательности - Мы вводим новое прогрессивно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.139, Аноним, 17:59, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы кажется спутали открытый софт с проприетарным Даже если будет по дефу, недов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.141, Аноним, 18:53, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https rus stackexchange com questions 15098 D0 9E D0 BF D1 86 D0 B8 D0 BE D0 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Аноним, 00:10, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты путаешь стили темы интерфейса и стили типографика оформления документа ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.113, scorry, 10:57, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Любой автор, который пишет что-то большее, чем пять абзацев текста, думает о сти... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.133, Michael Shigorin, 14:04, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Для такого есть FocusWriter и стопка аналогичных редакторов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 22:14, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не Поттеринг же делает, не боись
     
  • 2.127, Paver, 12:31, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    "Потом это сделают обязательным" (ц)
     
  • 2.169, Аноним, 12:44, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Картинка
    http://www.xkcd.com/1770/
     
  • 2.181, Аноним, 23:36, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще один https blog documentfoundation org blog 2016 12 21 the-document-founda... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, олхнтп, 21:12, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мелкософтоофисненко
     
     
  • 2.180, Аноним, 07:41, 21/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    не, родом идея подход идет из оффиса BeOS, родного а то что майкрософт скомуни... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Анын, 21:16, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    Я меня глаз чуть не вытек от скриншотов.
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 21:22, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Второй ты предусмотрительно зажмурил, готовясь смотреть на "офисный пакет"?
     
  • 2.10, Шоколадный заяц, 21:33, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Поддерживаю оратора Почему LibreOffice выглядит как но У них в команде нет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Anon1, 01:24, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    есть https://wiki.documentfoundation.org/Design/Team
     
  • 3.66, Аноним, 06:09, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Я вот скажу, что M$ офис начиная с 2007 года выглядит как дерьмо. А вот либре нормально как раз, но исключительно на линухе.
     
  • 3.102, Аноним, 09:36, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А разве это не очевидно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Starikashka, 22:14, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Да пусть выглядит как хочет - главное что бы 1000 пользователей смогли в этом р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.60, Аноним, 04:41, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому опенсорс напоминает фильмы Уве Бола и его кинокомпании Асилум.
     
  • 1.4, Аноним, 21:17, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    даже не знаю плюсовать ли
     
  • 1.6, Аноним, 21:20, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тут надо бы написать "скатились", но лично меня риббон тоже вполне устраивает
     
  • 1.8, Шоколадный заяц, 21:23, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Шизец. Студенты делали за зачет?
     
     
  • 2.36, Аноним, 23:41, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты сейчас выдал главный секрет твоего стартапа?
     
     
  • 3.101, Шоколадный заяц, 09:35, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Черт!
     
  • 2.114, scorry, 11:00, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Мелкософту Естесссно Эти болваны просто скопировали ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Шарп, 21:24, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вкладки выглядят не очень. А так норм.
     
  • 1.11, BlackRaven86, 21:36, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этот риббон действительно удобнее?
     
     
  • 2.19, НовыйЮзер, 21:57, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +24 +/
    нихрена оно не удобнее.

    типа исследование мелкомягких показало, что лента помогает пользователю найти востребованные функции, а в меню типа они найти их не могут...
    Ну конечно не могут, они же по  дефолту включили чтоб 2003 офис прятал половину функций меню (типа редко используемые функции не нужны)

    в итоге
    кто юзал хоткеи - вроде должно быть до лампочки, но мелкомягкие и там накосячили
    кто юзал офис часто и привык к меню и панелям - боль.
    кто форматировал пробелами так и продолжил форматировать пробелами.

     
  • 2.29, Pofigist, 22:44, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Смотря где На экране с тачем - рулит и педалит А на обычном - ну никаких таких... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.71, Дегенератор, 06:22, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Больше лишних действий и прокрутка ленты колесом ОЧЕНЬ мешает при быстрой работе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.76, другойАнонимус, 07:26, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    В продуктах ms, autodesk, spaceclaim удобнее традиционного меню ЭТОТ LibreOffi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.95, Dmitry, 09:20, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В продуктах MS ничего он не удобнее Несколько лет уже чертыхаюсь на него Он ес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.129, Аноним, 12:59, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На счет Автодоски по подробней, пожалуйста В Майке его нет, там по прежднему ту... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.103, Аноним, 09:39, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Удобнее чем шариться по меню, а если ленты сами переключаются в зависимости от к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.115, scorry, 11:02, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Для инфузорий 8212 да Для остальных есть давно опробованное и обкатанное реш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.134, Michael Shigorin, 14:09, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Вот исследование Димы Костюка со товарищи http 0x1 tv 20160130H... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Фуррь, 21:37, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как всегда понабежали профессиональные диванные UI-дезигнеры. Где ж вы бродите, когда вы так нужны?
     
     
  • 2.15, Аноним, 21:37, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пилит под XCode... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.104, Аноним, 09:41, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не обязательно быть дизайнером чтобы открыть офис и понять, что там все плохо Н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 21:37, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну наконец-то Если к релизу ещё и переверстают руками, а не седалищем, вообще о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 23:46, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Маркетологический буллщит Таким гражданам обычно без разницы в чём именно не ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 23:53, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Два чая этому господину Фичи в меню риббон-интерфейса мс офиса распределял како... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.62, intelfx, 04:43, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вынужден огорчить 8212 это у вас мышление, альтернативное человеческому Рибб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.67, Аноним, 06:15, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Ну естественно, фанатики с лора как раз и имеют мышление отличное от человеческо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.72, intelfx, 06:36, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А ваше мнение, товарищ аноним, мне никоим образом не интересно, поскольку предст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.75, Аноним, 07:22, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я человек-непрофессионал и мне он нифига неудобен Если раньше я мог всё найти и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.78, intelfx, 07:30, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Пример бы не помешал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.88, Аноним, 08:50, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я первый аноним, который написал про альтернативное мышление авторов Как мы буд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.135, Michael Shigorin, 14:13, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пожалуйста, внимательно перечитайте 62 и http wiki opennet ru ForumHelp и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.147, intelfx, 22:22, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И из всех отметившихся здесь комментаторов вы решили написать это именно мне О-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.158, Аноним, 18:10, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Шигорин известное мудачелло Если остальных модеаторов не видно и не слышно, то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.105, Аноним, 09:44, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То, видимо, была самоирония высокого уровня, т к про логику инопланетян и свою ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.107, Аноним, 09:48, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А ты напрягись, там хейтерства ноль.
     
  • 2.116, scorry, 11:03, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Как бы вас собрать в одно место и сделать для вас всё с риббон-интерфейсом, а Р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, НовыйЮзер, 21:39, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    лучше бы боковую допилили

    на современных мониторах с боку самое то

     
     
  • 2.17, Аноним, 21:43, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Хинт поверни монитор на 90 градусов если подставка позволяет И кодить удобне... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, НовыйЮзер, 21:59, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У меня NEC поворачиваться умеет, но у него классическое соотношение сторон ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним, 22:12, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Даже стало интересно зачем ему уметь поворачиваться на 90 градусов.
     
     
  • 5.25, НовыйЮзер, 22:15, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    не знаю ни разу не пользовался этой фишкой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.39, Аноним, 23:55, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Если гамаешь лежа на боку например... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.63, iCat, 04:46, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну вот к примеру - при вёрстке листа или буклета, при работе с фотографией, при ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.106, Аноним, 09:46, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Угу Чертишь башню монитор поворачиваешь вертикально Делаешь мост - наоборот ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.167, Ivan, 10:37, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А если мост с башнями - то два вертикальных рядом с одним горизонтальным Или не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.152, алекс, 11:05, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    купи себе планшет и поворачивай =)
     
  • 3.117, scorry, 11:04, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ШГ будет просто колоссальным ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.124, Аноним, 11:44, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если монитор один, то настройте RGB для субпикселей - Vertical RGB 124 BGR 12... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.126, scorry, 12:12, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну вот как-то оно всё-таки не так Может, на хайрез мониторах получше будет, но ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.136, scorry, 14:21, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    UPD В вертикальной ориентации ЭЛТ-мониторы с мозаичной маской были ничего, в си... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Hemulo, 22:40, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Если допилят, чтобы выглядело как MS Office, то можно будет с лёгкостью переводить всех "тётенек" в организациях на LibreOffice. Это важно исключительно для внедрения в организациях.

    Практика показывает, что все эти "тётеньки" не умеют и не пользуются даже десятой частью возможностей любого офисного пакета, но привычка видеть перед собой стандартный интерфейс MS Office 2010+ вгоняет их в полный ступор, когда они видят что-то отличающееся. В особо тяжёлых случаях мне приходилось даже удалять MS Office 2013 и ставить MS Office 2010 (т.к. в 2013 в чём-то изменился интерфейс и сразу "стало всё непонятно")

    Пусть будет дополнительно и такой интерфейс. Хотя меня лично устраивает и тот, который существует в настоящее время.

     
     
  • 2.31, Михрютка, 23:14, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    практика показывает, что "тетеньки" в две недели прекрасно приучаются к самым адским формам, нарисованным на дельфях и визуал бейсике. это, конечно, в тех местах, где за неумение пользоваться рабочими инструментами копулируют без лубрикантов.

    если у вас "тетеньки" капризничают из-за интерфейса офиса, и их некому за это поставить в позу упавшей березы - ну купите зверь CD за собственный счет, все равно в конторе на 10 человек никто не будет насчет этого заморачиваться.

     
     
  • 3.40, НовыйЮзер, 23:58, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    http citatyizfilmov ru video 1923 D0 94 D0 BE- D1 88 D0 B5 D1 81 D1 82 D0 B8-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, Михрютка, 00:16, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    такие конторы интереснее районным пожарникам и прочим сан энд пид надзорам танк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.41, Аноним, 00:00, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне чаще приходилось отучать от такого ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Михрютка, 00:10, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вы не поняли, о чем я. бывает.
     
     
  • 5.90, Аноним, 08:56, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Неа, отлично понял И даже полностью согласен с постом Просто вспомнилось, что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.58, chinarulezzz, 03:05, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    более того, на фокспро в мсдос эмуляторе Собственноглазно видел В банке ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.89, Аноним, 08:51, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну вот зачем ты мне такое прекрасное утро тяпницы испортил, ирод ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.93, Аноним, 09:07, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Знаю контору причем, крупную и достаточно богатую , в которой в бухгалтерии до ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.159, Hemulo, 23:37, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, компов более 50 и тётеньки - это в том числе и начальники, которые обычно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.57, anonymous, 02:57, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    На самом деле, эти тётеньки давно уже перешли на LibreOffice, как только майкрос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.61, AnoniZmus, 04:41, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сколько людей я перетащил на либреоффис, потому что они не осилили риббон Не да... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.80, другойАнонимус, 07:33, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    За что ты их ТАК не любишь Не могу без слез смотреть на Calc Почему б ь на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.121, Аноним, 11:23, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.168, Michael Shigorin, 11:16, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И о ней тоже http altlinux org migration вдруг кому пригодится -- кажется ба... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 22:42, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну мля, вы серьезно Ну достали бы исходники оригинального риббона, да нарисова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.68, Аноним, 06:18, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ага, купили бы у M за многомилионов ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.94, Аноним, 09:20, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Даже у меня есть исходники риббона, как и большинства коммерческих компаний дела... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.112, Аноним, 10:38, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Написано же - "оригинального". У MS далеко не оригинал.
     
  • 1.30, Delpher, 23:05, 15/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Может кто знает - нет ли в ЛО опции быстрого поиска нужного пункта меню?
    А то бывает замучаешься искать нужную кнопку.
    Если нет, что лучше бы это сделали, чем эту ленту.
     
     
  • 2.33, НовыйЮзер, 23:24, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    пункт меню или кнопка на панели часть панелек может появляться по необходимости... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, Аноним, 23:38, 15/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Как в Убунтушном Юнити Один из КДЕ разрабов сказал, что сделает если время буде... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.81, piteri, 07:50, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    F1
     
  • 1.46, Главные Редакторы. Избранное, 00:33, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Зачем это всё? Почему не делают кресла какой нибудь альтернативной формы, оличной от анатомической? Почем возможность настройки рабочих инструментов под сои задачи становится всё меньше? Например, в старом офисе 2К мелкомягких можно было всё настроить под свои задачи, а теперь нет. Неужели  та же судьба ждёт офис линукса? Почему производители музыкальных инструментов не оптимизируют расположение струн и клавиш - почему здесь не работает принцип "все кому не нравится новое - ретрограды и пусть идут лесом"? Может уже пора начать относится к программным продуктам как к инструменту, а не как к источнику новых ощущений и проблем?
     
     
  • 2.54, Аноним, 01:59, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Впервые вижу человека не видевшего кресел и музыкальных инструментов.
     
  • 2.55, Аноним, 02:07, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Когда это либра таковой была Ты кроме кресел и офиса не видел А ты линукс не р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, Аноним, 06:21, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Для ощущений я использую вендоз А для всего остального есть линух ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.69, Аноним, 06:20, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да блин, вы достали ныть Прочитай оригинальную новость, бажлад ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.153, алекс, 11:17, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что человеков в современном капитализме считают ленивцами, а они жрут что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.50, Kroz, 01:21, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А по патентам уже договорились, что не подпадает?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_(computing)#Patent_controversy
     
     
  • 2.59, chinarulezzz, 03:16, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пофиг С производителей андроида тоже стригут И за линукс стригут И за fat32 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.77, Аноним, 07:30, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ничего личного, просто бизнес ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.85, Аноним, 08:29, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То, что они сделали напоминает Delphi 7 с их табами с компонентами не более.
     
  • 3.154, алекс, 11:20, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а потом всё вернётся на круги своя - цирк с политикой переедут в другой офис, бо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.64, iCat, 04:47, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А эмблему "MSодобряэ" когда запилят?
     
     
  • 2.132, Аноним, 13:40, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Балмер не влезет, а новый не запоминающийся ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.74, Дмитрий, 06:40, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Лента только для планшетов более-менее годна. А по-хорошему, интерфейс не должен содержать более 7-10 элементов. Обычные меню так и устроены, лента перегружает мозг обилием кнопок. Мерзость.
     
     
  • 2.79, Аноним, 07:30, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Дык не пользуйся. Написано же, что опционально.
     
  • 2.155, алекс, 11:22, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вот эта лента как раз для пальцем тыканных интерфейсов, как и гном ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.83, Аноним, 08:26, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Видимо, остальное доделали, решили над этим поработать. :)
     
     
  • 2.170, AnPoz, 14:25, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тонко…
     
  • 1.84, Аноним, 08:27, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Специально прочел всю ветку Никто из выступивших не сказал главного минуса Ribb... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.92, Аноним, 09:00, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А потом из этой ереси появляются всякие 1С-ы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.99, Аноним, 09:34, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это поняли даже китайцы и в WPS Office заботливо скопированы все русские наимено... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.86, Аноним, 08:43, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Им все ресурсы надо направить на оптимизацию своего детища - оно же адово тормоз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.96, Аноним, 09:29, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Захотел посмотреть на это чудо и, хрен, не запускается, ни x64, ни x86, версия ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.97, Аноним, 09:31, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Забыл добавить - окошечная версия, ОС Win10 64
     
  • 1.108, Шоколадный заяц, 09:52, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Интересно другое. Людям от нефиг заняться видимо появляются все эти риббоны и всякая херота.

    Вот есть выпадающее меню. Возьмем среднестатистического юзера. Выучил все подпункты, выучил затем хоткеи и все дела.

    И не надо ничего менять!!! Нет, эти умники начинают менять хоткеи, менять интерфейс. Ау! Я хочу работать, а не переучиваться! Зачем вы меня заставляете это делать? Т.е. тратите мое личное время, другими словами заставляете меня учить как делать то же самое, что я раньше умел делать быстро и эффективно.

    Когда изменений немного - вроде бы как и не заметно. Подучился, потратил 15 минут и все. А когда изменения кардинальные - то тут больше времени нужно.

    Про тетенек вспомним. Пожалейте сисадминов! Пожалейте ИТ-шников, кто этим тетенькам будет объяснять кнопочки!

    Я как-то раз изменил цвет папок в юности с желтого на синий - работа встала в учебном центре. Никто ничего сделать не мог.

    На мой взгляд - делайте 2 версии. Classic и Advanced. Classic ставьте по-умолчанию. Advanced - для извращенцев и кастомизаторов.

     
     
  • 2.122, robux, 11:29, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Люто бешенно плюсую Вся эта хипстота искренне полагает, что вся толпа пользоват... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.130, Шоколадный заяц, 13:12, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, я считаю, что код как раз пишут эти гаврики, потому что могут , а не потом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.109, anonblmus, 10:12, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Визгу-то, визгу...
    ИЧСХ, в 3DS MAX и Delphi были ribbon-образные панели за много лет не то что, до LO, а и до MSO - и визгов никаких не было.
     
     
  • 2.128, Аноним, 12:41, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Corel Draw еще В 1998 у них главная панель была адаптивно-контекстная Только р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.131, anonblmus, 13:25, 16/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну, дык... это МС большие таланты корявых реализаций неплохих идей.
     
  • 1.111, Аноним, 10:35, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Писец, и некрасиво (на картинке), и будет неудобно (непривычно).
     
  • 1.118, Аноним, 11:13, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    LibreOffice возвращают 2007 год^W офис
     
  • 1.119, gni, 11:14, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    молодцы, думается это прототип. Вряд ли оставят в таком виде;)
     
  • 1.138, Аноним, 17:32, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нафиг, по мне так то, что есть лучше нету А если идти за мелкомягкими, то зачем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.140, минус_1_мэйнтэйнер, 18:40, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    все бы ничего, но менюшка сверху не торт. до МС не дотягивают пока что...
     
  • 1.142, FSA, 19:25, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну нахрена??? Лишь бы опционально было, хрен чё найдёшь в этих риббонах. Благо гугл под рукой, там приходится искать нужную кнопку.
     
  • 1.143, Аноним, 19:35, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, настало время одолжить у Мелкомягких и новый интерфейс.
     
  • 1.144, Аноним, 19:36, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пусть лучше баги пофиксят.
     
  • 1.145, Аноним, 20:03, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мда... что на винде что в либре дизайн отвратителен.
     
  • 1.146, Андрей, 21:51, 16/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А разве M$ его не запатентовали? Или только название "Ribbon"?
     
  • 1.148, lucentcode, 00:03, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну наконец-то. Ждал, это самое годное нововедение в LO за последние несколько лет.
     
  • 1.150, Аноним, 01:08, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скроллинг всё ещё тормозит! А группировка кнопок как в мсо не нужна.
     
  • 1.151, Аноним, 09:22, 17/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну начальном этапе нормально выглядит Если еще подкрутят до более приличного ур... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.156, Аноним, 20:26, 17/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ответ содержится в вопросе Никому не хочется привыкать отвыкать, это выходит за... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.161, scorry, 01:11, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Можно, конечно, есть из миски без ложки, связанными руками и сидя скорчившись на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.157, iCat, 08:38, 18/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Есть такая штука - usability...
    Это когда вдумчиво изучают удобство использования. Про это в авиации хорошо знают. Ещё - там, где от точности и понятности интерфейса зависит безопасность, а разработчики ощущают ответственность за свои продукты.
    Безответственность - вот что попустительствет экспериментам на живых людях "дефективных манагеров".
    Вечная бета-версия Windows, жуткая упаковка программ в коробку с названием Ubuntu, зверское ведро сервисов systemD...
     
     
  • 2.160, Hemulo, 23:57, 18/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Году в 2010, кажется, я немного поработал на вёрстке в конторе занимавшейса пере... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.162, scorry, 01:15, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    устроившись поудобней А поделитесь по пунктам, пожалуйста, какие вам преимущес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.164, Аноним, 08:28, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    ко-конечно устраивайся Это же наверное он майкрософтом подкуплен, раз лестно от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.172, scorry, 14:48, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А ты чьих будешь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.165, Hemulo, 09:45, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, что касается вёрстки, дело в том, что если сам пишешь какой-то документ, то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.171, scorry, 14:48, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот эту фразу можно было оставить, да и всё, пожалуй По существу вопроса вообще... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.163, iCat, 02:14, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И это ты ещё мощь горячих клавиш не освоил Это я тебе как верстак - верстаку... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.166, Hemulo, 10:00, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
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    Про горячие клавиши - согласен В Ворде я верстал всё же довольно мало времени и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.174, iCat, 16:35, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]  
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    То-то и мне Scribus напомнил QuarkXpress Кстати, про Scribus, TheGimp и InkSc... весь текст скрыт [показать]
     
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  • 1.173, mimocrocodile, 15:12, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
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    Думал ribbon, пригляделся GtkTabStrip
     
  • 1.175, Аноним, 16:56, 19/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
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    Интеграция с КДЕ поломона уже несолько релизов, темные темы не умеет, копировать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.176, Аноним, 16:57, 19/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
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    по-маятся это можно
     
  • 1.177, Андрей, 09:33, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не подскажете уважаемые как включить этот риббон, если у меня менюшки русские в либре, все перелопатил уже вроде нефига найти не могу где этот notebookbar находится.
     
  • 1.178, Андрей, 09:39, 20/12/2016 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отбой. Нашел.
     

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