08.12.2016 10:10  Во FreeBSD устранены уязвимости в libc, telnetd и bhyve

Во FreeBSD устранено несколько уязвимостей:
Вот, а Изя давно говорил, что нет в BSD уязвимостей. И не соврал же.
Вот кто скажет, что в BSD есть уязвимости 2016-1889, 2016-6559, 2016-1888?
Никто не скажет. Нет ведь таких уязвимостей в BSD.
Реально так и есть. И это происходит прямо на ваших глазах. Еще почти никто не знает, что в Firefox найдена какая-то проблема с безопасностью, а у бздунов в портах уже Firefox версии 50.1 - http://www.freshports.org/www/firefox/
Линуксоиды об этом только через пару дней прочитают на опеннете или лоре, и только потом в их любимый дистрибутив прилетит обновление.
Ты о себе? Самокритично!
>> Ага. Рассказывал один хороший знакомый друг )
> из одного 6ыдлотелекома, где для ip-kvm нужен был осёл. Они его как-то
> юзали из бубунточки 10.04 на тот момент.
Да ладно тебе юлить, тут все свои, с понятием - как же убунтуйщику и без дуалбута?
https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBoot
> Судя по почерку, ты именно тот вантузо-вслщик, вечно пиарящий всл.
Судя по почерку, ты тот самый дуалбутчик-виртуальщик, короый, конечно же почти совсем не пользуется виндой, но почему то в курсе всех последних новостей и виндо-жаргона :) Считаешь искренне, что иначе нельзя, от чего у тебя похоже нещадно подгорает и заставляет объявлять священный поход на всех тех, у кого железо вантуза (как и радуги) даже не нюхало - прикинь, можно даже и так, хотя тебе похоже и очень сложно представить. Не зря же ты в каждой теме о не-убунтах отмечаешься )
Что это за ёж такой?
> с ослом у бцдунов идут нативно. Там никто ничего не портировал.
Это где? Ccылочку можно?
Тебе лучше знать, я туда не захожу. Только причем тут тогда msdn? И будут ли ссылочки?
> Да и сам попробуй у себя нажать кнопкопуск, увидишь там осла. Тот самый кнопкопуск, через который
> ты pussy.exe запускаешь.
Это такой синенький с планетой и под номером три?
http://rgho.st/6phThjGLf
Не жмется :(
Что делать?
Завидуйте молча, сидя на своих дырявых версиях )
Вы это, как там... Ждите свои электрички. Главное не забывайте заходить в темы про FreeBSD, чтобы оставлять ехидные комментарии о том, что бздуны медленно исправляют баги. ;) Про UTF-8 в консоли не забывайте, про кернел паник от выдернутой флешки, пуссиекзе (а как же без него). Ну и прочие баяны. Типа там BSD RIP и все такое.
Тут раньше был такой кадр, как Усер294, все ждал, когда появится стабильный btrfs и порвет в клочья zfs. До сих пор ждет. Так что про btrfs тоже не забывайте напоминать тем, кто уже несколько лет юзает zfs в продакшене.
и давно выбросили sendmail ?:)