08.12.2016 10:10  Во FreeBSD устранены уязвимости в libc, telnetd и bhyve

>>> Вот только necro$oft edge у них появился ещё раньше, не говоря уже о экскремент-эксплорере.

> А, у тебя аргументы кончились. Так и скажи. Ты о себе? Самокритично!

>> Ага. Рассказывал один хороший знакомый друг )

> из одного 6ыдлотелекома, где для ip-kvm нужен был осёл. Они его как-то

> юзали из бубунточки 10.04 на тот момент. Да ладно тебе юлить, тут все свои, с понятием - как же убунтуйщику и без дуалбута?

https://help.ubuntu.com/community/WindowsDualBoot > Судя по почерку, ты именно тот вантузо-вслщик, вечно пиарящий всл. Судя по почерку, ты тот самый дуалбутчик-виртуальщик, короый, конечно же почти совсем не пользуется виндой, но почему то в курсе всех последних новостей и виндо-жаргона :) Считаешь искренне, что иначе нельзя, от чего у тебя похоже нещадно подгорает и заставляет объявлять священный поход на всех тех, у кого железо вантуза (как и радуги) даже не нюхало - прикинь, можно даже и так, хотя тебе похоже и очень сложно представить. Не зря же ты в каждой теме о не-убунтах отмечаешься )

