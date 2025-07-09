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Red Hat представил бесплатный вариант RHEL для разработки приложений на предприятиях

09.07.2025 21:12

Компания Red Hat анонсировала инициативу Red Hat Enterprise Linux for Business Developers, позволяющую бесплатно загрузить и использовать дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 10 на предприятиях с целью разработки и тестирования приложений. На одном предприятии разрешается бесплатное использование до 25 экземпляров дистрибутива.

Инициатива расширяет ранее действующую программу Red Hat Developer, позволяющую бесплатно использовать RHEL в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем. Новый вариант расширяет данную опцию на коммерческие предприятия, но в отличие от программы Red Hat Developer не позволяет использовать бесплатные копии дистрибутива для рабочий внедрений, а ограничивается только процессом разработки и проведением тестирования.

Для получения бесплатных экземпляров RHEL для целей разработки предприятию достаточно зарегистрироваться с корпоративным email, принять соглашение (Enterprise Agreement) и загрузить iso-образ. Поддержка бесплатных экземпляров дистрибутива осуществляется предприятием самостоятельно (self-serve). Возможна загрузка сборок для всех поддерживаемых архитектур (в Red Hat Developer допускалась только загрузка сборок для x86_64 и ARM). Использование предоставленных 25 экземпляров разрешается на физических компьютерах, в облачных окружениях и в системах виртуализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux стал бесплатен для организаций, развивающих открытое ПО
  3. OpenNews: Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux
  4. OpenNews: Открыт бесплатный доступ к Red Hat Enterprise Linux для разработчиков
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63558-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:17, 09/07/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    потлм на корпоративное мыло спам пойдет, мол купи линь, так что лучше уж Альт
     

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