Red Hat представил бесплатный вариант RHEL для разработки приложений на предприятиях

Компания Red Hat анонсировала инициативу Red Hat Enterprise Linux for Business Developers, позволяющую бесплатно загрузить и использовать дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 10 на предприятиях с целью разработки и тестирования приложений. На одном предприятии разрешается бесплатное использование до 25 экземпляров дистрибутива.

Инициатива расширяет ранее действующую программу Red Hat Developer, позволяющую бесплатно использовать RHEL в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем. Новый вариант расширяет данную опцию на коммерческие предприятия, но в отличие от программы Red Hat Developer не позволяет использовать бесплатные копии дистрибутива для рабочий внедрений, а ограничивается только процессом разработки и проведением тестирования.

Для получения бесплатных экземпляров RHEL для целей разработки предприятию достаточно зарегистрироваться с корпоративным email, принять соглашение (Enterprise Agreement) и загрузить iso-образ. Поддержка бесплатных экземпляров дистрибутива осуществляется предприятием самостоятельно (self-serve). Возможна загрузка сборок для всех поддерживаемых архитектур (в Red Hat Developer допускалась только загрузка сборок для x86_64 и ARM). Использование предоставленных 25 экземпляров разрешается на физических компьютерах, в облачных окружениях и в системах виртуализации.



