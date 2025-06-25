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Опубликована третья редакция формата PNG

25.06.2025 15:55

Консорциум W3C опубликовал третью редакцию спецификации формата изображений PNG, которая получила статус рекомендованного стандарта. Новый вариант полностью обратно совместим со второй редакцией спецификации PNG, выпущенной в 2003 году, и отличается включением таких дополнительных возможностей, как поддержка расширенного динамического диапазона (HDR), анимированных изображений (APNG), интеграции метаданных EXIF и свойств CICP (Coding-Independent Code Points) для определения цветовых пространств.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/news/2025/p...)
  2. OpenNews: В Chromium добавлена поддержка анимированных PNG-изображений
  3. OpenNews: Обновление libpng 1.6.27 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Представлен формат сжатия изображений QOI
  5. OpenNews: Samsung обеспечил поддержку формата изображений JPEG XL
  6. OpenNews: Представлен формат сжатия изображений Spectral JPEG XL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63466-png
Ключевые слова: png, w3c
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, дАнон (?), 16:01, 25/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    фотки со свадьбы на Nikon в PNG
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:08, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где?
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:11, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сударь, вы перепутали - это комментарии OpenNET, а не поисковая строка!
     

  • 1.4, Герострат (?), 16:14, 25/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Хороший формат, долгой жизни ему
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:32, 25/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Чтоо? Какой ещё 2003 год? Луддиты, как вы посмели сохранить обратную совместимость с древним хламом? Немедленно выкинуть, слышите! Cию же секунду! А всех, кто к этому причастен, отправить в вечную ссылку разрабатывать bleeding edge продукты в самых инклюзивных и гендерфлюидных командах мира. И так будет с каждым, кто стоит на пути прогресса.
     
  • 1.6, Аноним (2), 16:38, 25/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    >интеграции метаданных EXIF

    Товарищ майор одобряет.

     
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