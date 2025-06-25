Опубликована третья редакция формата PNG

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Консорциум W3C опубликовал третью редакцию спецификации формата изображений PNG, которая получила статус рекомендованного стандарта. Новый вариант полностью обратно совместим со второй редакцией спецификации PNG, выпущенной в 2003 году, и отличается включением таких дополнительных возможностей, как поддержка расширенного динамического диапазона (HDR), анимированных изображений (APNG), интеграции метаданных EXIF и свойств CICP (Coding-Independent Code Points) для определения цветовых пространств.