Опубликована третья редакция формата PNG

1.1 , дАнон ( ? ), 16:01, 25/06/2025 [ответить] + / – фотки со свадьбы на Nikon в PNG

2.2 , Аноним ( 2 ), 16:08, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где?

2.3 , Аноним ( 3 ), 16:11, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сударь, вы перепутали - это комментарии OpenNET, а не поисковая строка!



1.4 , Герострат ( ? ), 16:14, 25/06/2025 [ответить] + / – Хороший формат, долгой жизни ему

1.5 , Аноним ( 5 ), 16:32, 25/06/2025 [ответить] + / – Чтоо? Какой ещё 2003 год? Луддиты, как вы посмели сохранить обратную совместимость с древним хламом? Немедленно выкинуть, слышите! Cию же секунду! А всех, кто к этому причастен, отправить в вечную ссылку разрабатывать bleeding edge продукты в самых инклюзивных и гендерфлюидных командах мира. И так будет с каждым, кто стоит на пути прогресса.

1.6 , Аноним ( 2 ), 16:38, 25/06/2025 [ответить] + / – >интеграции метаданных EXIF Товарищ майор одобряет.

