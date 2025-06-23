Планы по подготовке стандарта ODF 1.4

|
|1.2, Аноним (2), 21:49, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> web-компоненты
Они там собрались JavaScript внутри ODF хранить и выполнять?
|
|
|
|2.6, Аноним (-), 21:56, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> web-компоненты
> Они там собрались JavaScript внутри ODF хранить и выполнять?
Все ради удобства пользователя!
И его безопасности!
ps кому-то лавры VB не дают спокойно спать по ночам)))
|
|
|
|
|
|4.29, Аноним (29), 00:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Писатели макровирусов потирают руки.
Пока нянечка-санитарка не укатывает их от монитора на прогулку, процедуры и прием таблеточек ...
|
|2.15, Аноним (15), 22:52, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Они там собрались JavaScript внутри ODF хранить и выполнять?
Если что, JavaScript в PDF добавили еще в девяностые. Причем для той же цели, что и в вебе - для форм.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 23:09, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага–ага.
Если что, в двухтысячные–десятые плагин Acrobat Reader'a для просмотра pdf — это была зияющая дыра, наравне с плагином флеша, через которую лезла на компьютер вся малварь.
Золотое время для ботнетов, троянов и вымогателей с порнобаннерами.
|
|
|
|4.21, Аноним (21), 23:46, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это была зияющая дыра, наравне
в браузере щас больше дыр чем во всех этих флеш плагинах в начале нулевых.
|
|1.11, Аноним (11), 22:21, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Интересной особенностью данного фонда является координация через IRC. Оценочное суждение каждый может составить самостоятельно.
|
|
|
|2.12, Grand (?), 22:28, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Позволяет зарегистрироваться без номера мобилки => Хаароший протокол !
|
|
|
|3.19, Аноним (11), 23:38, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты поищи тут на опеннете новости про IRC серверы и клиенты. В каждой пишут, что IRC умер. Более того, я с IRC познакомился в 1994 году, и уже тогда писали, что он умер. А так да, шикарная штука. До сих пор пользуюсь.
|
|2.28, Аноним (29), 00:40, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересной особенностью данного фонда является координация через IRC. Оценочное суждение
> каждый может составить самостоятельно.
Использование протокола с туевой кучей клиентов на любой вкус, цвет и устройство, с возможностью поднять свою ноду хоть на тостере или музейной железке, чуть ли не через 3G?
Т.е. возможно и новый стандарт будет сильно не дотягивать до 8000+ страниц "крен мы это даже сами реализуем нормально, но нам и не нужно - наш офис все равно будет референсом" профессионалов ...
|
|1.13, Аноним (13), 22:31, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Возможности для облачного редактирования:
Если будет конкурент облачному редактированию Google Docs, то я буду только рад.
|
|
|
|2.20, Аноним (11), 23:39, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Если будет конкурент облачному редактированию Google Docs, то я буду только рад.
Уже есть. Называется Office365. Рекомендую!
|
|1.25, Аноним (26), 00:14, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто напомнит какая версия odf у нас законодательно утверждена как один из госстандартов документов? Спойлер древняя.
|