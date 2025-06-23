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Планы по подготовке стандарта ODF 1.4

23.06.2025 21:44

Организация The Document Foundation опубликовала ключевые направления развития будущего стандарта OpenDocument 1.4 (ODF), определяющей основанный на XML, независимый от приложений и платформ файловый формат для хранения документов. ODF применим для создания, редактирования, просмотра, обмена и архивирования документов, которые могут представлять собой текстовые документы, презентации, электронные таблицы, растровые графические материалы, векторные рисунки, схемы и другие типы контента.

Основные направления развития OpenDocument 1.4:

  • Возможности для облачного редактирования: адаптация ODF для совместной работы над контентом в режиме реального времени, используя такие протоколы как WOPI и CMIS.
  • Расширенные возможности управления мультимедийным контентом: поддержка интеграции в документы такого содержимого, как видео и web-компоненты.
  • Профили безопасности: стандартизация возможностей для окружений, требующих повышенного уровня защиты, таких как государственные и медицинские системы. Развитие поддержки шифрования содержимого, заверения цифровыми подписями и предотвращения утечки конфиденциальных данных.
  • Улучшение средств для людей с ограниченными возможностями: расширение поддержи теггированных PDF, ролей ARIA (Accessible Rich Internet Applications) и семантической разметки.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Microsoft обеспечил поддержку открытого формата ODF 1.3 в MS Office 2021
  3. OpenNews: Формат OpenDocument получил ISO-сертификат
  4. OpenNews: Формат ODF утверждён в качестве национального стандарта России
  5. OpenNews: Формат Open Document 1.2 признан международным стандартом
  6. OpenNews: Консорциум OASIS утвердил OpenDocument 1.3 в качестве стандарта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63449-odf
Ключевые слова: odf, opendocument
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 21:49, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > web-компоненты

    Они там собрались JavaScript внутри ODF хранить и выполнять?

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 21:56, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> web-компоненты
    > Они там собрались JavaScript внутри ODF хранить и выполнять?

    Все ради удобства пользователя!
    И его безопасности!

    ps кому-то лавры VB не дают спокойно спать по ночам)))

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:03, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писатели макровирусов потирают руки.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 00:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Писатели макровирусов потирают руки.

    Пока нянечка-санитарка не укатывает их от монитора на прогулку, процедуры и прием таблеточек ...

     
  • 2.10, pfg21 (ok), 22:14, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты вчерась только с пальмы слез штоль ??      
    https://packages.debian.org/search?keywords=libreoffice-script-provider&search
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:48, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он добавлен, тестируйте:
    https://opennet.ru/62643-libreoffice
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:52, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Они там собрались JavaScript внутри ODF хранить и выполнять?

    Если что, JavaScript в PDF добавили еще в девяностые. Причем для той же цели, что и в вебе - для форм.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:09, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага–ага.

    Если что, в двухтысячные–десятые плагин Acrobat Reader'a для просмотра pdf — это была зияющая дыра, наравне с плагином флеша, через которую лезла на компьютер вся малварь.

    Золотое время для ботнетов, троянов и вымогателей с порнобаннерами.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 23:46, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это была зияющая дыра, наравне

    в браузере щас больше дыр чем во всех этих флеш плагинах в начале нулевых.

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 00:31, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например?
     
     
  • 6.30, Аноним (21), 00:54, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открой цве базу и выбери там свой любимый браузер
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:21, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Интересной особенностью данного фонда является координация через IRC. Оценочное суждение каждый может составить самостоятельно.
     
     
  • 2.12, Grand (?), 22:28, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Позволяет зарегистрироваться без номера мобилки => Хаароший протокол !
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 23:38, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты поищи тут на опеннете новости про IRC серверы и клиенты. В каждой пишут, что IRC умер. Более того, я с IRC познакомился в 1994 году, и уже тогда писали, что он умер. А так да, шикарная штука. До сих пор пользуюсь.
     
  • 2.23, Аноним (22), 00:06, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луддиты. Нет бы, чтобы перейти на Matrix.
     
  • 2.28, Аноним (29), 00:40, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересной особенностью данного фонда является координация через IRC. Оценочное суждение
    > каждый может составить самостоятельно.

    Использование протокола с туевой кучей клиентов на любой вкус, цвет и устройство, с возможностью поднять свою ноду хоть на тостере или музейной железке, чуть ли не через 3G?

    Т.е. возможно и новый стандарт будет сильно не дотягивать до 8000+ страниц "крен мы это даже сами реализуем нормально, но нам и не нужно - наш офис все равно будет референсом" профессионалов ...

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:31, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Возможности для облачного редактирования:

    Если будет конкурент облачному редактированию Google Docs, то я буду только рад.

     
     
  • 2.20, Аноним (11), 23:39, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Если будет конкурент облачному редактированию Google Docs, то я буду только рад.

    Уже есть. Называется Office365. Рекомендую!

     
     
  • 3.24, Аноним (22), 00:07, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порекомендуйте его репозиторий с исходниками сначала.
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:54, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OnlyOffice куда давно представляют альтернативу Google Docs
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 23:05, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в принципе зачем тогда нужен онлиофис ?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 00:15, 24/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (26), 00:14, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто напомнит какая версия odf у нас законодательно утверждена как один из госстандартов документов? Спойлер древняя.
     

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