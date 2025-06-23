Планы по подготовке стандарта ODF 1.4

Если что, в двухтысячные–десятые плагин Acrobat Reader'a для просмотра pdf — это была зияющая дыра, наравне с плагином флеша, через которую лезла на компьютер вся малварь.

Золотое время для ботнетов, троянов и вымогателей с порнобаннерами.

