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Выпуск MODICIA 6.12.30, дистрибутива для создателей мультимедийного контента

20.06.2025 07:58

Объявлено о формировании новых сборок дистрибутива MODICIA, созданного в 1998 году. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и предлагает подборку приложений для музыкантов, дизайнеров и создателей видео. Пользовательское окружение построено с использованием среды рабочего стола Cinnamon. Проектом поддерживается каталог приложений, насчитывающий около 1000 пакетов. Размер iso-образа, способного запускаться в live-режиме, - 5.1 ГБ (x86_64).

Среди особенностей MODICIA:

  • Включён по умолчанию режим высокой производительности CPU (Turbo Boost).
  • Снижена активность использования раздела подкачки (параметр ядра vm.swappiness уменьшен с 60 до 10).
  • Задействован Zram для сжатия данных, хранимых в оперативной памяти (RAM-диск со сжатием).
  • Доступен для установки вариант ядра, работающий в режиме реального времени.
  • Задействован Wine для запуска мультимедийных программ, собранных для Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://distrowatch.com/?newsi...)
  2. OpenNews: Вышел ArtistX 1.5, LiveDVD дистрибутив Linux для создания мультимедиа контента
  3. OpenNews: Вышел релиз Musix 2.0, полностью свободного дистрибутива для обработки мультимедиа
  4. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.4
  5. OpenNews: Первый публичный релиз дистрибутива для обработки звука - JAD 1.0
  6. OpenNews: Опубликован AV Linux MX-23.2, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63433-modicia
Ключевые слова: modicia, debian, multimedia
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