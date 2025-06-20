Выпуск MODICIA 6.12.30, дистрибутива для создателей мультимедийного контента

Объявлено о формировании новых сборок дистрибутива MODICIA, созданного в 1998 году. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и предлагает подборку приложений для музыкантов, дизайнеров и создателей видео. Пользовательское окружение построено с использованием среды рабочего стола Cinnamon. Проектом поддерживается каталог приложений, насчитывающий около 1000 пакетов. Размер iso-образа, способного запускаться в live-режиме, - 5.1 ГБ (x86_64). Среди особенностей MODICIA: Включён по умолчанию режим высокой производительности CPU (Turbo Boost).

Снижена активность использования раздела подкачки (параметр ядра vm.swappiness уменьшен с 60 до 10).

Задействован Zram для сжатия данных, хранимых в оперативной памяти (RAM-диск со сжатием).

Доступен для установки вариант ядра, работающий в режиме реального времени.

Задействован Wine для запуска мультимедийных программ, собранных для Windows.



