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Выпуск Armbian 25.5 и DietPi 9.13, дистрибутивов для одноплатных компьютеров

27.05.2025 09:35

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 25.5, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Основные изменения в Armbian 25.5:

  • Обеспечена официальная поддержка плат Banana Pi M2 и Mekotronics r58/r58x.
  • Добавлена поддержка плат TI SK-AM69, BeagleBoard PocketBeagle2, BeagleBone AI-64, BeaglePlay, Qcom Robotics RB5, Radxa Cubie A5E, SMART AM40, NanoPi R2S Plus, Mediatek Genio и Radxa Nio-12L.
  • Для плат на чипах Rockchip, таких как Rock 5B и Youyeetoo R1 реализована поддержка HDMI и звука.
  • Улучшена поддержка плат BananaPi BPI-M4-Zero, BananaPi SM1, BigTreeTech CB2, MBa8MPxL, Nano pi r3s, Radxa Zero3, Rock 3a, Odroid XU4, Orange Pi 5/5b/pro, Raspberry Pi, Rock5, Station p2/m3.
  • Существенно модернизирована и переведена на модульную архитектуру утилита armbian-config, применяемая для настройки системы после установки. Интегрирована функция библиотеки приложений, позволяющая запускать изолированные окружения с популярными приложениями (Home Assistant, Stirling PDF, Navidrome, Grafana, NetData, Immich) непосредственно из интерфейса armbian-config. В сетевом конфигураторе улучшено определение точек доступа Wi-Fi и упрощена настройка сетевого интерфейса. Обеспечена динамическая загрузки специфичных для плат компонентов и улучшен интерфейс для переключения между BSP (Board Support Package).
  • Ядро Linux для плат на чипах Rockchip обновлено до версии 6.14. Предоставлены настройки для управления включением патчей, позволяющие собрать немодифицированный вариант ядра.
  • Загрузчик U-Boot обновлён до версии 2025.01.
  • Добавлена поддержка подразделов Btrfs.
  • Реализована возможность настройки выравнивания разделов EFI для работы на устройствах с UFS.
  • Улучшена поддержка доступа к консоли через последовательный порт.
  • В базовый состав включены утилиты e2fspros.
  • В сборочный инструментарий добавлена возможность включения поддержки ZFS, ZRAM и Docker.
  • Добавлены пакеты Home Assistant, Zerotier VPN, AdGuardHome, Unbound DNS.
  • Упрощён инструментарий для ведения логов и улучшены средства для диагностики проблем.



Дополнительно можно отметить формирование выпуска DietPi 9.13, дистрибутива для одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются небольшим размером (в среднем 130 МБ) по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2.

Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.

Среди изменений в DietPi 9.13:

  • Добавлен запрос обязательной смены паролей для пользователей по умолчанию и dietpi-software. В ранее установленных системах подобный запрос будет выведен в процессе обновления, если в них продолжают использоваться пароли по умолчанию.
  • Из системного окружения исключены утилиты unzip, 7zip и bzip2, которые теперь будут автоматически устанавливаться при необходимости.
  • Для плат Orange Pi 3B реализовано управление кулером.
  • Для плат Radxa ZERO 3 осуществлён переход на вариант ядра Linux 6.1, предлагаемый производителем.
  • Для плат ASUS Tinker Board 2 решена проблема с изменением MAC-адреса при каждом перезапуске.
  • В образах для виртуальных машин пакет tiny-initramfs заменён на initramfs-tools, позволяющий генерировать более компактные образы initramfs (~1 MiB вместо ~35 MiB) за счёт включения только используемых модулей ядра.
  • В интерфейсе настройки после первой загрузки упрощён диалог выбора раскладки клавиатуры (вместо многоэтапного процесса выбора предложен простой список доступных опций и отдельная секция с расширенными настройками).
  • В менеджере приложений DietPi-Software реализована поддержка установки платформы совместной разработки Gitea на системах с процессорами RISC-V.
  • Прекращена поставка пакетов Google AIY Voice Kit и Mycroft AI, разработка которых прекращена производителями.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.12
  3. OpenNews: Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS
  4. OpenNews: Выпуск Armbian 25.2, дистрибутива для одноплатных компьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63307-armbian
Ключевые слова: armbian, dietpi, arm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:55, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Разбери пай это будущее ПК.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:14, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да уж. С таким будущим наши внуки нам завидовать будут.
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 10:52, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри на МакБук это просто рпзберри пай.
     
     
  • 4.22, НяшМяш (ok), 12:32, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в макпуке ещё процессор нормальный поставили, экран и батарею.
     
     
  • 5.27, Аноним (2), 12:54, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь норм пров пав и всё. Хуавей такой недавно уже выпустила.
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:37, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как рассыпятся C2D, так и перейдём на какой-нибудь RPi 7. Он к тому времени обгонит C2D в производительности на ядро. Так что, это будущее не за горами.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:32, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будущее ПК - это комплектующие на киловатты и с морозильниками на месте охлаждения.

     
  • 2.12, _kp (ok), 10:42, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распберри, по меркам мини компа - инвалид. И медленный, и худоресурсный, и с кривущими драйверами...
    Это для конструкторов с gpio, он незаменим,  а самое худшее что можно сделать из Распберри, это дестопы и ТВ приставки. :)
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 10:52, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gpio это для Ардуино.
     
     
  • 4.18, _kp (ok), 11:01, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ecть ещё Radxa, платка в формате Расберри на N5095 или N100, с сопроцессором GPIO на Raspberri PICO. Можно этот сопроцессор и самому сделать, из Raspberri PICO, и подключить к любому mini PC. Так, кстати и интенсивная работа с GPIO основной процессор не грузит.
     
     
  • 5.28, Аноним (2), 12:55, 27/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:27, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Добрый день! А для поддержки тёплых и комфортабельных Core2Duo будут предприняты хоть какие-нибудь усилия? А то смотришь, и уже линукс начинает тормозить на этом чуде техники!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:30, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я считаю необходимо скупить во всем мире коры и наладить производство компьютеров на их базе. Зачем ещё не придумал. 🤔
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 12:46, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот FSF о чём-то таком догадывался ;) https://ryf.fsf.org/index.php/categories/laptops
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:34, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь Alpine какой-нибудь
     
  • 2.11, тоже Аноним (ok), 10:37, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/Линукс/браузер/
    Вопрос не в то окно
     
  • 2.13, _kp (ok), 10:49, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы темой не ошиблись?
    А то поздние Коры2Дуба сильно быстрее чем Распберри 4, плюс там и ОЗУ, и видеокарта, и ssd.
    Но при этом считается что Распбери и Оранжи  летают, а Коры2Дуба тормозят. Где логика? :)
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:03, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально вчера. Просто заменил коллеге процессор E3400 на E7300. Компьютер ожил (под офтопиком).
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:23, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там кроме кэша и sse4 же разницы особо нет...
    > ожил

    Может это предсмертная судорога компутера была?

     
     
  • 5.21, Аноним (19), 11:30, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кэш важен.
     
  • 5.26, _kp (ok), 12:51, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в кэшах, или том, что ожил. И так ясно, что Кора2Дуо, это старое железо.
    А, то что этот антиквариат побыстрее Распберри, это факт.

    Никто себе машину на Коре2Дуо не хочет, и при наличии финансов особенно. Не выбрасывают, потому что работает, и время трудное.
    И еще более шустрый, чем Распберри, офисный десктоп на N5095/N100 тоже не хотят, ибо эти платформы для ТВ приставок, и мелкой автоматизации, мелких серверчиков. Если используют, то по стечению обстоятельств, а не как воплощение мечты.

    И как то странно слышать предложения использовании Расберри как замены дестопа, хотя бы и для простых задач. Ну какое у него будущее? Будь он хоть сильно дешевле, его удел самоделки, которые тоже важны, но никак не десктоп, и даже не ТВ приставки.

     
  • 2.14, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 10:51, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    debian 12 с LXDE (но без системг) не тормозит и на пне-3 с 512 ОЗУ, но вот FF-128 хватает только чтоб на опеннет-подобные сайты ходить ходить...

    https://i.ibb.co/spwPVMbN/ff-128-5-P3-512-ram.png

     
  • 2.17, Аноним (19), 11:01, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скромнейший E8500 с ОЗУ 8 Гб, видеокартой AMD на 2 Гб и SSD 512 Гб совсем не тормозит (офис, интернет, видео) ни в Linux, ни в офтопике.
     

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