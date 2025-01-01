Выпуск Armbian 25.5 и DietPi 9.13, дистрибутивов для одноплатных компьютеров

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Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 25.5, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.
Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.
Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad.
Основные изменения в Armbian 25.5:
- Обеспечена официальная поддержка плат Banana Pi M2 и Mekotronics r58/r58x.
- Добавлена поддержка плат TI SK-AM69, BeagleBoard PocketBeagle2, BeagleBone AI-64, BeaglePlay, Qcom Robotics RB5, Radxa Cubie A5E, SMART AM40, NanoPi R2S Plus, Mediatek Genio и Radxa Nio-12L.
- Для плат на чипах Rockchip, таких как Rock 5B и Youyeetoo R1 реализована поддержка HDMI и звука.
- Улучшена поддержка плат BananaPi BPI-M4-Zero, BananaPi SM1, BigTreeTech CB2, MBa8MPxL, Nano pi r3s, Radxa Zero3, Rock 3a, Odroid XU4, Orange Pi 5/5b/pro, Raspberry Pi, Rock5, Station p2/m3.
- Существенно модернизирована и переведена на модульную архитектуру утилита armbian-config, применяемая для настройки системы после установки. Интегрирована функция библиотеки приложений, позволяющая запускать изолированные окружения с популярными приложениями (Home Assistant, Stirling PDF, Navidrome, Grafana, NetData, Immich) непосредственно из интерфейса armbian-config. В сетевом конфигураторе улучшено определение точек доступа Wi-Fi и упрощена настройка сетевого интерфейса. Обеспечена динамическая загрузки специфичных для плат компонентов и улучшен интерфейс для переключения между BSP (Board Support Package).
- Ядро Linux для плат на чипах Rockchip обновлено до версии 6.14. Предоставлены настройки для управления включением патчей, позволяющие собрать немодифицированный вариант ядра.
- Загрузчик U-Boot обновлён до версии 2025.01.
- Добавлена поддержка подразделов Btrfs.
- Реализована возможность настройки выравнивания разделов EFI для работы на устройствах с UFS.
- Улучшена поддержка доступа к консоли через последовательный порт.
- В базовый состав включены утилиты e2fspros.
- В сборочный инструментарий добавлена возможность включения поддержки ZFS, ZRAM и Docker.
- Добавлены пакеты Home Assistant, Zerotier VPN, AdGuardHome, Unbound DNS.
- Упрощён инструментарий для ведения логов и улучшены средства для диагностики проблем.
Дополнительно можно отметить формирование выпуска DietPi 9.13, дистрибутива для одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются небольшим размером (в среднем 130 МБ) по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2.
Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.
Среди изменений в DietPi 9.13:
- Добавлен запрос обязательной смены паролей для пользователей по умолчанию и dietpi-software. В ранее установленных системах подобный запрос будет выведен в процессе обновления, если в них продолжают использоваться пароли по умолчанию.
- Из системного окружения исключены утилиты unzip, 7zip и bzip2, которые теперь будут автоматически устанавливаться при необходимости.
- Для плат Orange Pi 3B реализовано управление кулером.
- Для плат Radxa ZERO 3 осуществлён переход на вариант ядра Linux 6.1, предлагаемый производителем.
- Для плат ASUS Tinker Board 2 решена проблема с изменением MAC-адреса при каждом перезапуске.
- В образах для виртуальных машин пакет tiny-initramfs заменён на initramfs-tools, позволяющий генерировать более компактные образы initramfs (~1 MiB вместо ~35 MiB) за счёт включения только используемых модулей ядра.
- В интерфейсе настройки после первой загрузки упрощён диалог выбора раскладки клавиатуры (вместо многоэтапного процесса выбора предложен простой список доступных опций и отдельная секция с расширенными настройками).
- В менеджере приложений DietPi-Software реализована поддержка установки платформы совместной разработки Gitea на системах с процессорами RISC-V.
- Прекращена поставка пакетов Google AIY Voice Kit и Mycroft AI, разработка которых прекращена производителями.