Выпуск Armbian 25.5 и DietPi 9.13, дистрибутивов для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 25.5, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Основные изменения в Armbian 25.5: Обеспечена официальная поддержка плат Banana Pi M2 и Mekotronics r58/r58x.

Добавлена поддержка плат TI SK-AM69, BeagleBoard PocketBeagle2, BeagleBone AI-64, BeaglePlay, Qcom Robotics RB5, Radxa Cubie A5E, SMART AM40, NanoPi R2S Plus, Mediatek Genio и Radxa Nio-12L.

Для плат на чипах Rockchip, таких как Rock 5B и Youyeetoo R1 реализована поддержка HDMI и звука.

Улучшена поддержка плат BananaPi BPI-M4-Zero, BananaPi SM1, BigTreeTech CB2, MBa8MPxL, Nano pi r3s, Radxa Zero3, Rock 3a, Odroid XU4, Orange Pi 5/5b/pro, Raspberry Pi, Rock5, Station p2/m3.

Существенно модернизирована и переведена на модульную архитектуру утилита armbian-config, применяемая для настройки системы после установки. Интегрирована функция библиотеки приложений, позволяющая запускать изолированные окружения с популярными приложениями (Home Assistant, Stirling PDF, Navidrome, Grafana, NetData, Immich) непосредственно из интерфейса armbian-config. В сетевом конфигураторе улучшено определение точек доступа Wi-Fi и упрощена настройка сетевого интерфейса. Обеспечена динамическая загрузки специфичных для плат компонентов и улучшен интерфейс для переключения между BSP (Board Support Package).

Ядро Linux для плат на чипах Rockchip обновлено до версии 6.14. Предоставлены настройки для управления включением патчей, позволяющие собрать немодифицированный вариант ядра.

Загрузчик U-Boot обновлён до версии 2025.01.

Добавлена поддержка подразделов Btrfs.

Реализована возможность настройки выравнивания разделов EFI для работы на устройствах с UFS.

Улучшена поддержка доступа к консоли через последовательный порт.

В базовый состав включены утилиты e2fspros.

В сборочный инструментарий добавлена возможность включения поддержки ZFS, ZRAM и Docker.

Добавлены пакеты Home Assistant, Zerotier VPN, AdGuardHome, Unbound DNS.

Упрощён инструментарий для ведения логов и улучшены средства для диагностики проблем.





Дополнительно можно отметить формирование выпуска DietPi 9.13, дистрибутива для одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются небольшим размером (в среднем 130 МБ) по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2. Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя. Среди изменений в DietPi 9.13: Добавлен запрос обязательной смены паролей для пользователей по умолчанию и dietpi-software. В ранее установленных системах подобный запрос будет выведен в процессе обновления, если в них продолжают использоваться пароли по умолчанию.

Из системного окружения исключены утилиты unzip, 7zip и bzip2, которые теперь будут автоматически устанавливаться при необходимости.

Для плат Orange Pi 3B реализовано управление кулером.

Для плат Radxa ZERO 3 осуществлён переход на вариант ядра Linux 6.1, предлагаемый производителем.

Для плат ASUS Tinker Board 2 решена проблема с изменением MAC-адреса при каждом перезапуске.

В образах для виртуальных машин пакет tiny-initramfs заменён на initramfs-tools, позволяющий генерировать более компактные образы initramfs (~1 MiB вместо ~35 MiB) за счёт включения только используемых модулей ядра.

В интерфейсе настройки после первой загрузки упрощён диалог выбора раскладки клавиатуры (вместо многоэтапного процесса выбора предложен простой список доступных опций и отдельная секция с расширенными настройками).

В менеджере приложений DietPi-Software реализована поддержка установки платформы совместной разработки Gitea на системах с процессорами RISC-V.

Прекращена поставка пакетов Google AIY Voice Kit и Mycroft AI, разработка которых прекращена производителями.



