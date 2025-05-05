Выпуск BleachBit 5.0.0, приложения для освобождения места на диске

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|1.1, Аноним (1), 09:42, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Findutils лучшая программа для этого, а что там намутит сабж неизвестно.
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|2.18, Аноним (18), 11:05, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За несколько лет использования ни разу ничего подозрительного не вытворила.
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|3.22, Аноним (1), 11:45, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ccleaner тоже многим нравилась, а потом в ней (официальной) вирусы нашли. Конкретно мне такая программа удаляла данные, которые не нужно было удалять. Очень легко удалить данные, которые выглядят мусором, но представляют значительную ценность для пользователя.
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|4.26, Аноним (26), 11:56, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, "логи после ротации", для продвинутых пользователей, имеют значительную ценность.
Не постоянно конечно, но в те моменты когда они становятся необходимы, а их внезапно нет, пользователю причиняется дискомфорт.
То же самое и локальными копиями пакетов.
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|4.38, Аноним (38), 14:15, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это после покупки Клинера всеми известной мусорной компашкой.
Последняя чистая версия от Piriform v5.32.6129.
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|4.45, Аноним (47), 14:42, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ковыряться в настройках кривыми ручками или ставить васянские сборки - ЛЮБАЯ чистилка вам понаудаляет .
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|4.77, Аноним (18), 18:16, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего лишнего не удалялось за всё время использования, к тому же каждый пункт имеет описание, что он точно удаляет, что и позволяет выбрать только то, что нужно вычистить.
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|1.2, Ося Бендер (?), 09:42, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Нужно к этой штуке подключить ЧатЖиПиТи (и/или прочую ИИ), чтобы она без прокладки сделала rm -rf /.
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|2.8, Аноним (8), 10:05, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И стёрла хомяка пользователя. Согласен, зачем пользователю хомяк?
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|3.13, нейм (?), 10:13, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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К остальной части предоставленной команды вопросов нет, полагаю?
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|1.3, Аноним (3), 09:47, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> приложение для освобождения места на диске
А если нет места даже для установки этого приложения? Что тогда делать?
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|2.6, _kp (ok), 09:59, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавить больше дисков.
Если ноутбук, то заменить устаревшие мелкие диски.
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|3.33, Аноним (31), 12:50, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(mkdir /RAMdisk && chmod 777 / RAMdisk) && mount -t tmpfs -o size=1024M tmpfs /RAMdisk
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|2.46, Аноним (44), 14:44, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А если нет места даже для установки этого приложения? Что тогда делать?
Запустить с флешки?
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|2.16, 678 (?), 10:42, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще пару годков простоит и можно будет запустить?
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|1.14, Аноним (14), 10:27, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для бубунточек и выньвсунь, яснопонятно.
du -ah /home | sort -rh | head -n 20
Либо прекрасная интерактивная мгновенная утилита: 'dua i'
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|2.17, 678 (?), 10:44, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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-h - указывать размер в человекочитаемых единицах, то есть команда смешает килобайты и гигабайты в кучу, какой смысл
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|3.24, Аноним (24), 11:55, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в сорте линуксячем уж 1000 лет как тоже -h есть. Как раз для таких случаев
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|2.29, Аноним (29), 12:05, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> du -ah /home | sort -rh | head -n 20
Ну разумеется, выхлоп всей кучи в консоль намного удобнее чем гуй с сортировкой по категориям))) Я конечно привык к местным прдликам и их особому видению юзабилити, но у вас все еще получается удивлять.
> dua
Растоподелка.
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|3.34, Аноним (14), 13:04, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Растоподелка
"Я конечно привык к местным икспертам в области программирования и их особому видению, что обязательно должно под капотом, но у вас все еще получается удивлять."
>прдликам
Прожуй сначала.
Пакет для Арча весит каких-то 776 килобайт. Работает отлично и молниеносно. Мне лично начхать, на чем написана программа. Продолжай свое имхо, только в тряпочку и тихо.
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|1.23, Аноним (23), 11:51, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перешел на неё с CCleaner, не хватает функции добавления cookie отдельных сайтов в исключения.
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|2.28, Аноним (28), 12:03, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. перешёл с ненужно на ненужно потому что не смог разобраться с тем как работать в ФМ и ФС
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|3.49, Аноним (47), 14:52, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нефиг обновлять - с прежних времён там не появилось ничего нужного ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ . Это именно тот случай , когда обновления во вред .
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|5.73, Аноним (47), 17:46, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё это за секунды добавляется через штатный интерфейс без всяких обновлений .
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|1.25, Аноним (25), 11:56, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Достаточно придерживаться нескольких правил, чтобы система была мала и не забита всяким мусором. Ставь только базовую систему типа арча, к черту комбайны - устанавливай только нужный и минималистичный софт с минимумом зависимостей или архивы с стачичной компиляцией(appimage идеальный вариант). Не нужно ставить очередную программу там, где можно обойтись банальным редактированием конфига, например при смене шрифта, иконок ит.д. Если у тебя в хомяке файлопомойка с кучей очень нужных чего-то, к чему ты пол года не прикасался, то это повод задуматься, а тебе это чего-то вообще нужно?
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|2.75, Аноним (75), 18:14, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альтернативный вариант: 2TB SSD. К тому времени когда он забьётся, 20 TB SSD станут достаточно дёшевы чтобы и дальше не забивать на обслуживание файлов в хомяке. Делаю так ещё с тех пор, когда 20GB считалось много. Брат жив, зависимость есть. Удаляю что-то крайне редко. Всё важное — все пять гигов — бэкапится на два континента, на остальное просто пофиг. Кончится место — удалю всё с access time в прошлом году. Но оно вряд ли кончится, из 2 TB полтора всё ещё свободны.
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|2.35, Аноним (14), 13:05, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как видно по скрину, как раз для таких софт и существует, видимо. Потому что серьезного применения я не вижу. Разве что однокласснику показать.
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|1.30, Аноним (30), 12:08, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на дебиане с системным разделом и так нет проблем, если только для юзверей, что свой свой хомяк забивают...
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|1.32, iPony129412 (?), 12:37, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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никогда подобынм не пользовался, тем более в линуксах через два года всё начисто ставить, ибо всё переписано уже.
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|2.52, Аноним (52), 14:57, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кароче! Вывод таков - засрал систему, переустанови заново! И не быкуй!
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|2.57, Аноним (59), 15:59, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> никогда подобынм не пользовался
Ага, тоже не пользовался.
Чистка логов ничего не дает.
Там автоматизированно итак чистка,
При достижении критерии. А освобождение 2-3 кб никакого прироста производительности не даст. Там более эти логи, временные файлы не загружаются в оперативную память. Это никак не влияет.
Ну разве что на сервере каком с 500 Зета Террабайтами памяти.
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|1.43, Аноним (43), 14:36, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Враньё! Скриншот не соответствует рекламируемой версии! Деза!
Гомобот-надиратор, заменить скриншот на правильный!
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|1.58, Аноним (58), 15:59, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ребята, это лучшая программа для линуксоидов, которая была на Свете! Пользуюсь, и линукс всегда с ней оптимизирован и быстр!
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|3.64, Аноним (58), 16:31, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увы, другой нет... Лёня просто обязан придумать альтернативу, и добавить этот шик в systemd! Ура!
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|2.72, 1 (??), 16:58, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> которая была на Свете!
А для Надежды есть такая же ?
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