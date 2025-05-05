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Выпуск BleachBit 5.0.0, приложения для освобождения места на диске

05.05.2025 09:28

Опубликован выпуск приложения BleachBit 5.0.0, высвобождающего свободное дисковое пространство за счёт удаления ненужных файлов. Программа предлагает список рекомендуемых для удаления компонентов, из которого пользователь может исключить определённые позиции. Программа поддерживает консольный и графический интерфейсы и может работать в Linux и Windows. Код написан на языке Python с использованием PyGTK и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты собраны для популярных дистрибутивов Linux.

BleachBit позволяет выполнить чистку кэшей, логов и временных файлов различных приложений, удалить неиспользуемые локали и оставшиеся после установки файлы с rpm- и deb-пакетами, оптимизировать внутренние БД браузеров, почтовых клиентов и пакетных менеджеров. Программа также поддерживает режим "шредера", позволяющий перезаписать отдельные файлы или всё свободное место на накопителе для предотвращения восстановления удалённых приложениями файлов.

В новой версии добавлена возможность выбора в настройках языка для интерфейса. Улучшена работа в многопользовательских системах. На платформе Linux реализована чистка Librewolf, Microsoft Edge и Geary, удаление временных файлов Bash. Улучшена чистка логов после ротации и повреждённых .desktop-файлов. Добавлены готовые пакеты для Fedora 41/42, CentOS 9 и Ubuntu 24.10/25.04. Прекращена поддержка Windows XP и Windows 7. Обновлена тема оформления для Windows 10.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleachbit.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск MAT2 0.10, инструмента для очистки метаданных
  3. OpenNews: Новая версия программы для очистки SVG файлов - svgcleaner 0.7.0
  4. OpenNews: Использование fslint для чистки мусора в файловой системе Linux
  5. OpenNews: Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных
  6. OpenNews: Релиз инструмента анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.11.0
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63181-bleachbit
Ключевые слова: bleachbit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:42, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Findutils лучшая программа для этого, а что там намутит сабж неизвестно.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:05, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За несколько лет использования ни разу ничего подозрительного не вытворила.
     
     
  • 3.22, Аноним (1), 11:45, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ccleaner тоже многим нравилась, а потом в ней (официальной) вирусы нашли. Конкретно мне такая программа удаляла данные, которые не нужно было удалять. Очень легко удалить данные, которые выглядят мусором, но представляют значительную ценность для пользователя.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:56, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, "логи после ротации", для продвинутых пользователей, имеют значительную ценность.
    Не постоянно конечно, но в те моменты когда они становятся необходимы, а их внезапно нет, пользователю причиняется дискомфорт.
    То же самое и локальными копиями пакетов.
     
  • 4.38, Аноним (38), 14:15, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это после покупки Клинера всеми известной мусорной компашкой.
    Последняя чистая версия от Piriform v5.32.6129.
     
     
  • 5.47, Аноним (47), 14:45, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То то (анти)вирусы от этой компашки распространились ...
     
  • 4.45, Аноним (47), 14:42, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ковыряться в настройках кривыми ручками или ставить васянские сборки - ЛЮБАЯ чистилка вам понаудаляет .
     
  • 4.77, Аноним (18), 18:16, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего лишнего не удалялось за всё время использования, к тому же каждый пункт имеет описание, что он точно удаляет, что и позволяет выбрать только то, что нужно вычистить.
     
  • 3.39, Аноним (38), 14:16, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели так ничего и не затёрла лишнего?
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 14:42, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К каждому пункту идет описание в колонке справа.
     

  • 1.2, Ося Бендер (?), 09:42, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нужно к этой штуке подключить ЧатЖиПиТи (и/или прочую ИИ), чтобы она без прокладки сделала rm -rf /.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:05, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И стёрла хомяка пользователя. Согласен, зачем пользователю хомяк?
     
     
  • 3.13, нейм (?), 10:13, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    К остальной части предоставленной команды вопросов нет, полагаю?
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:15, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит так будет лучше мне и тебе.
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:33, 05/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:47, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приложение для освобождения места на диске

    А если нет места даже для установки этого приложения? Что тогда делать?

     
     
  • 2.6, _kp (ok), 09:59, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавить больше дисков.
    Если ноутбук, то заменить устаревшие мелкие диски.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:07, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Почистить кэш браузера
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:13, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С флешки запустить.
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:34, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ram-диск не? или вы на 640кб до сих пор?
     
     
  • 3.33, Аноним (31), 12:50, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (mkdir /RAMdisk && chmod 777 / RAMdisk) && mount -t tmpfs -o size=1024M tmpfs /RAMdisk
     
  • 2.46, Аноним (44), 14:44, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А если нет места даже для установки этого приложения? Что тогда делать?

    Запустить с флешки?

     
     
  • 3.55, Аноним (3), 15:54, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если флешка не втыкается? Что тогда делать?
     
     
  • 4.65, Ефрщ (?), 16:33, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выяснить причину невтыкания, устранить и втыкнуть.
     

  • 1.4, th3m3 (ok), 09:50, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая штука. Пользуюсь много лет.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:27, 05/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:51, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем? Штукой?
    Или системой?
     

  • 1.5, Ekz (?), 09:57, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наткнулся на нее пару лет назад и установил, пока стоит.
     
     
  • 2.16, 678 (?), 10:42, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Еще пару годков простоит и можно будет запустить?
     
     
  • 3.50, Аноним (48), 14:52, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше сразу снести. Вместе с системой.
     
  • 3.71, dy (?), 16:52, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну как место понадобится, так и снесёт её
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:02, 05/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Брус Ю (?), 10:05, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скриншот прям ностальгия какая-то :)
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:10, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хиллари Клинтон одобряет)
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:27, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для бубунточек и выньвсунь, яснопонятно.

    du -ah /home | sort -rh | head -n 20

    Либо прекрасная интерактивная мгновенная утилита: 'dua i'

     
     
  • 2.17, 678 (?), 10:44, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -h - указывать размер в человекочитаемых единицах, то есть команда смешает килобайты и гигабайты в кучу, какой смысл
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 11:16, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итак сойдёт.
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:55, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в сорте линуксячем уж 1000 лет как тоже -h есть. Как раз для таких случаев
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:05, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > du -ah /home | sort -rh | head -n 20

    Ну разумеется, выхлоп всей кучи в консоль намного удобнее чем гуй с сортировкой по категориям))) Я конечно привык к местным прдликам и их особому видению юзабилити, но у вас все еще получается удивлять.

    > dua

    Растоподелка.

     
     
  • 3.34, Аноним (14), 13:04, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Растоподелка

    "Я конечно привык к местным икспертам в области программирования и их особому видению, что обязательно должно под капотом, но у вас все еще получается удивлять."

    >прдликам

    Прожуй сначала.

    Пакет для Арча весит каких-то 776 килобайт. Работает отлично и молниеносно. Мне лично начхать, на чем написана программа. Продолжай свое имхо, только в тряпочку и тихо.

     

  • 1.23, Аноним (23), 11:51, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешел на неё с CCleaner, не хватает функции добавления cookie отдельных сайтов в исключения.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:03, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. перешёл с ненужно на ненужно потому что не смог разобраться с тем как работать в ФМ и ФС
     
  • 2.36, Илитка (?), 13:31, 05/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.41, Аноним (40), 14:22, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CCleaner давно не Piriform. А посему ...овно.
     
     
  • 3.49, Аноним (47), 14:52, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нефиг обновлять - с прежних времён там не появилось ничего нужного ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ . Это именно тот случай , когда обновления во вред .
     
     
  • 4.51, Аноним (48), 14:54, 05/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.53, Аноним (38), 15:04, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем ничего?
    Кое что всё-таки появилось...
     
  • 4.68, Аноним (48), 16:48, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавляются правила очистки и программы.
     
     
  • 5.73, Аноним (47), 17:46, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это за секунды добавляется через штатный интерфейс без всяких обновлений .
     
  • 3.59, Аноним (59), 16:01, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CCleaner, под санкциями.
    Я недавно смотрел с Portable Apps, https://portableapps.com .
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:56, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достаточно придерживаться нескольких правил, чтобы система была мала и не забита всяким мусором. Ставь только базовую систему типа арча, к черту комбайны - устанавливай только нужный и минималистичный софт с минимумом зависимостей или архивы с стачичной компиляцией(appimage идеальный вариант). Не нужно ставить очередную программу там, где можно обойтись банальным редактированием конфига, например при смене шрифта, иконок ит.д. Если у тебя в хомяке файлопомойка с кучей очень нужных чего-то, к чему ты пол года не прикасался, то это повод задуматься, а тебе это чего-то вообще нужно?
     
     
  • 2.75, Аноним (75), 18:14, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативный вариант: 2TB SSD. К тому времени когда он забьётся, 20 TB SSD станут достаточно дёшевы чтобы и дальше не забивать на обслуживание файлов в хомяке. Делаю так ещё с тех пор, когда 20GB считалось много. Брат жив, зависимость есть. Удаляю что-то крайне редко. Всё важное — все пять гигов — бэкапится на два континента, на остальное просто пофиг. Кончится место — удалю всё с access time в прошлом году. Но оно вряд ли кончится, из 2 TB полтора всё ещё свободны.
     
     
  • 3.76, Аноним (75), 18:15, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не забивать на обслуживание файлов

    «Не» лишнее.

     

  • 1.27, Аноним (28), 12:01, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть смысл в таком софте от тех, у кого ещё не удавился (п)флеш?
     
     
  • 2.35, Аноним (14), 13:05, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как видно по скрину, как раз для таких софт и существует, видимо. Потому что серьезного применения я не вижу. Разве что однокласснику показать.
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:08, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на дебиане с системным разделом и так нет проблем, если только для юзверей, что свой свой хомяк забивают...
     
  • 1.32, iPony129412 (?), 12:37, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    никогда подобынм не пользовался, тем более в линуксах через два года всё начисто ставить, ибо всё переписано уже.
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 14:57, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кароче! Вывод таков - засрал систему, переустанови заново! И не быкуй!
     
  • 2.57, Аноним (59), 15:59, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никогда подобынм не пользовался

    Ага, тоже не пользовался.
    Чистка логов ничего не дает.
    Там автоматизированно итак чистка,
    При достижении критерии. А освобождение 2-3 кб никакого прироста производительности не даст. Там более эти логи, временные файлы не загружаются в оперативную память. Это никак не влияет.
    Ну разве что на сервере каком с 500 Зета Террабайтами памяти.

     
  • 2.70, Аноним (19), 16:51, 05/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.43, Аноним (43), 14:36, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Враньё! Скриншот не соответствует рекламируемой версии! Деза!
    Гомобот-надиратор, заменить скриншот на правильный!
     
  • 1.56, Аноним (59), 15:56, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Четкая прога, для реальных пацантре.
     
     
  • 2.60, Аноним (52), 16:08, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо це пацантре?!
     
     
  • 3.62, Аноним (59), 16:12, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваше ребята.
     

  • 1.58, Аноним (58), 15:59, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ребята, это лучшая программа для линуксоидов, которая была на Свете! Пользуюсь, и линукс всегда с ней оптимизирован и быстр!
     
     
  • 2.61, Аноним (52), 16:09, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мож просто другой для линя нет?..
     
     
  • 3.64, Аноним (58), 16:31, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, другой нет... Лёня просто обязан придумать альтернативу, и добавить этот шик в systemd! Ура!
     
  • 2.66, Ефрщ (?), 16:37, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > была на Свете! Пользуюсь

    Прошедшее время и настоящее.

     
     
  • 3.67, Аноним (58), 16:39, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, спасибо за замечание!
     
  • 2.72, 1 (??), 16:58, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > которая была на Свете!

    А для Надежды есть такая же ?

     

  • 1.69, Аноним (19), 16:50, 05/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.74, Аноним (74), 18:03, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю каждьій день! По два раза! Система летает!
     

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