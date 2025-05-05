Выпуск BleachBit 5.0.0, приложения для освобождения места на диске

Опубликован выпуск приложения BleachBit 5.0.0, высвобождающего свободное дисковое пространство за счёт удаления ненужных файлов. Программа предлагает список рекомендуемых для удаления компонентов, из которого пользователь может исключить определённые позиции. Программа поддерживает консольный и графический интерфейсы и может работать в Linux и Windows. Код написан на языке Python с использованием PyGTK и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты собраны для популярных дистрибутивов Linux.

BleachBit позволяет выполнить чистку кэшей, логов и временных файлов различных приложений, удалить неиспользуемые локали и оставшиеся после установки файлы с rpm- и deb-пакетами, оптимизировать внутренние БД браузеров, почтовых клиентов и пакетных менеджеров. Программа также поддерживает режим "шредера", позволяющий перезаписать отдельные файлы или всё свободное место на накопителе для предотвращения восстановления удалённых приложениями файлов.

В новой версии добавлена возможность выбора в настройках языка для интерфейса. Улучшена работа в многопользовательских системах. На платформе Linux реализована чистка Librewolf, Microsoft Edge и Geary, удаление временных файлов Bash. Улучшена чистка логов после ротации и повреждённых .desktop-файлов. Добавлены готовые пакеты для Fedora 41/42, CentOS 9 и Ubuntu 24.10/25.04. Прекращена поддержка Windows XP и Windows 7. Обновлена тема оформления для Windows 10.



