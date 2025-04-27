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Открытый человекоподобный робот Berkeley Humanoid Lite

27.04.2025 18:26

Калифорнийский университет в Беркли опубликовал проект Berkeley Humanoid Lite, ставший итогом исследований и экспериментов в области создания простых для изготовления человекоподобных роботов. Робот построен с использованием открытого программного обеспечения и развивается в соответствии с концепцией Open Hardware. Аппаратная начинка сформирована из типовые компонентов, имеющихся в свободной продаже, и деталей, изготовленных на 3D-принтере. Опубликованы модели машинного обучения, исходный код ПО, схемы, список компонентов (BOM), сборочный план и модели для 3D-печати.

Под лицензией MIT открыты исходные тексты выполняемых на стороне робота прошивок контроллеров актуаторов и управляющей низкоуровневой начинки, а также внешние компоненты, такие как среда для разработки управляющих сценариев, окружение для симуляции, тренировки моделей движения и верификации, построенное на базе фреймворков Isaac Lab, Isaac Sim и MuJoCo. Для дистанционного управления могут использоваться типовые контроллеры виртуальной реальности SteamVR.

Отдельно опубликованы используемые в экспериментах модели машинного обучения, а также предложен контроллер локомоции (locomotion controller), использующий модель машинного обучения с подкреплением для обеспечения перемещения робота в заданную точку. Продемонстрировано использование робота в качестве манипулятора, дистанционно управляемого человеком. Ведутся эксперименты в области автономной навигации, обхода препятствий, воспроизведения мелкой моторики и координации движений при прямохождении.

Проект может быть использован другими исследователями в качестве недорогой отправной точки для изучения и проведения исследований в области робототехники. Для сборки не требуются особые навыки и при желании любой может воспользоваться предлагаемыми инструкциями и схемами для создания своего экземпляра, затратив менее 5000 долларов. Робот модульный и рассчитан на возможность доработки и адаптации для своих целей, например, после минимальной модификации может быть преобразован из прямоходящего в четвероногого или кенавроподобного.

Основным фактором удешевления производства стало использование в конструкции пластиковый деталей, изготовленных на 3D-принтере. При этом исследователям пришлось решить ряд проблем, связанных с надёжностью и долговечностью работы трансмиссий на базе пластиковых, а не металлических шестерёнок. Ограничения удалось преодолеть благодаря задействованию циклоидного редуктора.





  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Опубликована платформа для создания роботов OpenBot 0.8
  3. OpenNews: Проект Valetudo развивает модификации прошивок для локального управления роботами-пылесосами
  4. OpenNews: Представлен фонд поддержки развития открытых решений для робототехники (OSRF)
  5. OpenNews: Увидела свет ROS Fuerte, операционная система для роботов
  6. OpenNews: В рамках открытого проекта Lisa/S подготовлена миниатюрная реализация автопилота
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63146-robot
Ключевые слова: robot, openhardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 19:03, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    нашел, кто в старости воды принесет. успехов проекту
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 21:57, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не сможешь оплатить электричество и у робота сядет батарейка
    сразу покупай педальную зарядку
     
  • 2.61, Аноним (61), 22:21, 27/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:05, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это уже очень интересно.
    В целом для этого сегмента человекоподобных роботов ещё много чего нужно "заново" придумать, но это круто, хоть и немного пугает.

    Новый электрический Atlas от BD уже выглядит как друг, который сильно перебрал:
    https://www.youtube.com/watch?v=I44_zbEwz_w

     
  • 1.5, Илья (??), 19:18, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никогда не понимал смысл человекоподобных роботов.

    Как будто кофе отлично сварит кофеварка, груз доставит конвеерная лента, а консультацию даст чат на экране телефона.

    Зачем при этом делать дибильноватого нелепо дёргающегося робогуманоида?

     
     
  • 2.7, Аноним (2), 19:20, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут скорее всего отталкиваются от того, что весь наш мир уже заточен под человека.
     
     
  • 3.62, Аноним (61), 22:23, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменить все авто на рикши!
     
  • 2.13, Анониссимус (?), 19:29, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Творческое начало в человеке хочет создать что-то по образу своему и подобию.

    А вообще, если пытаться сделать универсального ассистента (который и кофеварку включит, и груз принесёт), то лучше всего подойдёт именно гуманоид. Просто потому что вся эргономика в мире уже заточена под нас — человеков.

     
  • 2.27, Имя (?), 20:33, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Смысл в том, что они могут использовать инфраструктуру, изначально рассчитанную на людей. Делать это совместно с людьми. Ходить по лестницам, ездить на лифтах, убирать за тобой посуду, переставлять стулья в комнате прежде чем мыть полы, и тд. То есть их ниша - это (1) обслуживание человеческого быта, и (2) человекозамещение трудовых мест с нимимальным капитальными затратами (людей сократил, роботов на их места расставил, ничего не перстраивал и ничего кроме роботов не закупал для этого, бизнес не останавливал - удобно же!)
     
     
  • 3.30, Имя (?), 20:39, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    s/нимимальным/минимальными/

    :)

     
  • 2.37, YetAnotherOnanym (ok), 20:59, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем при этом делать дибильноватого нелепо дёргающегося робогуманоида?

    Затем, что в нулёвого, свежеотштампованного гуманоида с пустыми мозгами можно будет залить любую профессию из коллекции всех человеческих умений, собранной с помощью motion capture.

     
  • 2.50, Аноним (50), 21:54, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем при этом делать дибильноватого нелепо дёргающегося робогуманоида?

    А теперь вспомни чат-бота "кису" из хоттабыча лет 20 назад. Ты бы тоже задал тогда вопрос, типа, а зачем писать чат-ботов, которые умеют отвечать только "привет, с тобой так интересно!".

     

  • 1.9, Аноним (9), 19:26, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так это готовый Федор!
     
  • 1.10, Krtek (?), 19:27, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Механическая машина, какая бы передовая она ни была, никогда не сможет стать по-настоящему человекоподобным. Нужен переход к биологической кибернетике - вот это будет интересно. А пока всё это выглядит, как пародия на деревянных дуболомов Урфина Джуса.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:47, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ого, какая высоко интеллектуальная отсылка))
     
  • 2.28, Имя (?), 20:36, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А имитировать людей (по-настоящему!) и не требуется. Требуется всего лишь функционировать в среде, которая когда-то была заточена исключительно под людей, и не нарушать штатное функционирование этой среды.
     
  • 2.33, Имя (?), 20:49, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужен переход к биологической кибернетике - вот это будет интересно.

    А зачем нужны киборги? Генная инженирия на людях - будет (точнее, скорее всего и сейчас уже есть в полный рост, но не афишируется). Для производства в индустриальных масштабах пока не хватает искусственной матки. А популяцию вольнорожденных со временем радикально сократят, слишком много хлопот с ней, одна только порча планетарной экологии и расходование ресурсов.

     
  • 2.35, Аноним (35), 20:58, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне и не надо прям подобный. Мне ж по простому всё — помыть полы, прибраться, по хозяйству помочь, песок и щебень перекидать туда, куда машина подъехать не может, доски подержать пока я пилю, такое вот. А что неуклюжий, так то не беда, я тоже изяществом не отличаюсь. Главное чтобы сильный был.
     
  • 2.49, Аноним (50), 21:51, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Биологическая сущность человека это главная проблема от которой нужно отходить. В идеале - полностью электронная версия мозга, куда можно сгружать сознание, копировать его, развивать и т.д.
     

  • 1.14, Dzen Python (ok), 19:31, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Китайские стартапы смотрят на это недоразумение с жалостью и печалью.
    Тут эта, в Китае уже полноценный марафон андроидов недавно был.
     
     
  • 2.19, Анониссимус (?), 19:35, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А почему бы тогда не сравнить болиды Формулы-1 и автомобиль-конструктор "собери сам"? Вот здесь то же самое.
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:04, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую прочитать имена авторов. 6 китайцев, серб и индус.
     
  • 2.36, Аноним (35), 20:59, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где скачать исходники и чертежи этих стартапов?
     
  • 2.39, Аноним (2), 21:04, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скопировавшие всё подчистую с Atlas (Boston Dynamics) и Optimus (Tesla) ?
     
     
  • 3.67, Аноним (61), 22:59, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнём с того, что в Америке бегали динозавры, когда китайцы изобрели бумагу.
     
  • 2.41, Аноним (2), 21:26, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    p.s.:
    На китайском производстве плат стоит автоматизированная линия от... японской Yamaha:
    https://www.youtube.com/watch?v=UAUA0L2kBNQ
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 21:43, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это еще на Amazon, в 2013 показывали роботы погрузчики.
     
  • 2.48, Аноним (50), 21:49, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давай ты будешь честен в первую очередь сам с собой? И признаешь, что китайцы могут только копировать (а иногда и нагло воровать). Все их проекты это подсмотренное у американцев.
     

  • 1.31, Аноним (31), 20:41, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 00-х, оканчивал универ и у однокурсника его была дипломная работа - человекоподобный робот. Он примерно также выглядел.  Тогда такого AI хайпа не было, так что от него толку всё равно бы не было.
     
     
  • 2.40, Аноним (2), 21:07, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А оканчивал бы UC Berkeley уже бы озолотился.
    https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley
     
  • 2.47, Аноним (50), 21:46, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы на турбопаскале писали свои нейросети ещё до появления интернета в конце 80-х. Только умели они чуть более, чем ничего. Чисто из-за недостатка данных и вычислительных мощностей. Это просто для понимания, что многим концепциям сто лет в обед.
     

  • 1.32, Аноним (32), 20:47, 27/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.34, Аноним (34), 20:53, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но как при помощи таких игрушек Скайнет захватит и поработит человечество?
     
     
  • 2.42, Аноним (44), 21:42, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вообщем то суперкомпьютеры военные с ИИ, это не GPT какой то.
     
  • 2.46, 000110 (?), 21:46, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда интересовал вопрос, как скайнет без людей вообще что-то построил. У него же ручек нет.
    А у этих игрушек ручки есть.
     
     
  • 3.54, Аноним (44), 22:04, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в сериале показано.
     
  • 2.59, Аноним (-), 22:17, 27/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.64, Аноним (2), 22:32, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтож повод в очередной раз пересмотреть Терминатор 2.
     
     
  • 3.65, Аноним (61), 22:56, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевод на русский: перед сборкой робота приготовьте промышленный пресс, клетку и цистерну жидкого азота.
     

  • 1.45, Аноним (50), 21:44, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И сколько миллионов баксов это всё стоит собрать на своих 33 кв. м.?
     
  • 1.53, Ан Оним (?), 21:58, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Роботы - не люди
     
     
  • 2.55, Аноним (44), 22:07, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютер
    Компьютер - первоначально в английском языке это слово означало человека, производящего арифметические вычисления с привлечением или без привлечения механических устройств.
     

  • 1.60, Аноним (60), 22:20, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похож на экзоскелет, в которых охрана Butcher's Bay щеголяла.
     
  • 1.63, Аноним (61), 22:27, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жёсткий привод - фундаментальный недостаток гуманоидных игрушек.
     
  • 1.66, Аноним (66), 22:57, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда вставляется колба с "Ньюком"?
     

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