Открытый человекоподобный робот Berkeley Humanoid Lite

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|2.52, Аноним (52), 21:57, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты не сможешь оплатить электричество и у робота сядет батарейка
сразу покупай педальную зарядку
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|1.2, Аноним (2), 19:05, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот это уже очень интересно.
В целом для этого сегмента человекоподобных роботов ещё много чего нужно "заново" придумать, но это круто, хоть и немного пугает.
Новый электрический Atlas от BD уже выглядит как друг, который сильно перебрал:
https://www.youtube.com/watch?v=I44_zbEwz_w
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|1.5, Илья (??), 19:18, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Никогда не понимал смысл человекоподобных роботов.
Как будто кофе отлично сварит кофеварка, груз доставит конвеерная лента, а консультацию даст чат на экране телефона.
Зачем при этом делать дибильноватого нелепо дёргающегося робогуманоида?
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|2.7, Аноним (2), 19:20, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут скорее всего отталкиваются от того, что весь наш мир уже заточен под человека.
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|2.13, Анониссимус (?), 19:29, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Творческое начало в человеке хочет создать что-то по образу своему и подобию.
А вообще, если пытаться сделать универсального ассистента (который и кофеварку включит, и груз принесёт), то лучше всего подойдёт именно гуманоид. Просто потому что вся эргономика в мире уже заточена под нас — человеков.
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|2.27, Имя (?), 20:33, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Смысл в том, что они могут использовать инфраструктуру, изначально рассчитанную на людей. Делать это совместно с людьми. Ходить по лестницам, ездить на лифтах, убирать за тобой посуду, переставлять стулья в комнате прежде чем мыть полы, и тд. То есть их ниша - это (1) обслуживание человеческого быта, и (2) человекозамещение трудовых мест с нимимальным капитальными затратами (людей сократил, роботов на их места расставил, ничего не перстраивал и ничего кроме роботов не закупал для этого, бизнес не останавливал - удобно же!)
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|2.37, YetAnotherOnanym (ok), 20:59, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем при этом делать дибильноватого нелепо дёргающегося робогуманоида?
Затем, что в нулёвого, свежеотштампованного гуманоида с пустыми мозгами можно будет залить любую профессию из коллекции всех человеческих умений, собранной с помощью motion capture.
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|2.50, Аноним (50), 21:54, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем при этом делать дибильноватого нелепо дёргающегося робогуманоида?
А теперь вспомни чат-бота "кису" из хоттабыча лет 20 назад. Ты бы тоже задал тогда вопрос, типа, а зачем писать чат-ботов, которые умеют отвечать только "привет, с тобой так интересно!".
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|1.10, Krtek (?), 19:27, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Механическая машина, какая бы передовая она ни была, никогда не сможет стать по-настоящему человекоподобным. Нужен переход к биологической кибернетике - вот это будет интересно. А пока всё это выглядит, как пародия на деревянных дуболомов Урфина Джуса.
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|2.28, Имя (?), 20:36, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А имитировать людей (по-настоящему!) и не требуется. Требуется всего лишь функционировать в среде, которая когда-то была заточена исключительно под людей, и не нарушать штатное функционирование этой среды.
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|2.33, Имя (?), 20:49, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нужен переход к биологической кибернетике - вот это будет интересно.
А зачем нужны киборги? Генная инженирия на людях - будет (точнее, скорее всего и сейчас уже есть в полный рост, но не афишируется). Для производства в индустриальных масштабах пока не хватает искусственной матки. А популяцию вольнорожденных со временем радикально сократят, слишком много хлопот с ней, одна только порча планетарной экологии и расходование ресурсов.
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|2.35, Аноним (35), 20:58, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А мне и не надо прям подобный. Мне ж по простому всё — помыть полы, прибраться, по хозяйству помочь, песок и щебень перекидать туда, куда машина подъехать не может, доски подержать пока я пилю, такое вот. А что неуклюжий, так то не беда, я тоже изяществом не отличаюсь. Главное чтобы сильный был.
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|2.49, Аноним (50), 21:51, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Биологическая сущность человека это главная проблема от которой нужно отходить. В идеале - полностью электронная версия мозга, куда можно сгружать сознание, копировать его, развивать и т.д.
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|1.14, Dzen Python (ok), 19:31, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Китайские стартапы смотрят на это недоразумение с жалостью и печалью.
Тут эта, в Китае уже полноценный марафон андроидов недавно был.
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|2.19, Анониссимус (?), 19:35, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А почему бы тогда не сравнить болиды Формулы-1 и автомобиль-конструктор "собери сам"? Вот здесь то же самое.
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|2.39, Аноним (2), 21:04, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скопировавшие всё подчистую с Atlas (Boston Dynamics) и Optimus (Tesla) ?
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|3.67, Аноним (61), 22:59, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начнём с того, что в Америке бегали динозавры, когда китайцы изобрели бумагу.
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|2.48, Аноним (50), 21:49, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давай ты будешь честен в первую очередь сам с собой? И признаешь, что китайцы могут только копировать (а иногда и нагло воровать). Все их проекты это подсмотренное у американцев.
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|1.31, Аноним (31), 20:41, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В 00-х, оканчивал универ и у однокурсника его была дипломная работа - человекоподобный робот. Он примерно также выглядел. Тогда такого AI хайпа не было, так что от него толку всё равно бы не было.
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|2.47, Аноним (50), 21:46, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы на турбопаскале писали свои нейросети ещё до появления интернета в конце 80-х. Только умели они чуть более, чем ничего. Чисто из-за недостатка данных и вычислительных мощностей. Это просто для понимания, что многим концепциям сто лет в обед.
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|1.34, Аноним (34), 20:53, 27/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но как при помощи таких игрушек Скайнет захватит и поработит человечество?
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|2.42, Аноним (44), 21:42, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но вообщем то суперкомпьютеры военные с ИИ, это не GPT какой то.
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|2.46, 000110 (?), 21:46, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всегда интересовал вопрос, как скайнет без людей вообще что-то построил. У него же ручек нет.
А у этих игрушек ручки есть.
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|3.65, Аноним (61), 22:56, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перевод на русский: перед сборкой робота приготовьте промышленный пресс, клетку и цистерну жидкого азота.
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