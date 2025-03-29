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Изучение начинки sandbox-окружения, используемого в Google Gemini для запуска Python-кода

29.03.2025 14:00

Опубликованы результаты исследования защищённости изолированного окружения для выполнения Python-кода, применяемого компанией Google в чатботе Gemini. Чатбот Gemini предоставляет средства для генерации кода по описанию задачи и для языка Python позволяет сразу запустить созданный код, чтобы избавить разработчика от лишних действий при его проверке. Код запускается в изолированном окружении, которое отрезано от внешнего мира и допускает только исполнение интерпретатора Python. Для определения начинки sandbox-окружения исследователи добились запуска кода, использующего возможности Python-библиотеки os для перебора содержимого всех каталогов и построения карты файловой системы.

Особый интерес вызвал исполняемый файл /usr/bin/entry/entry_point, который занимал 579 МБ. Для извлечения данного файла исследователи создали скрипт, который последовательно небольшими порциями выводил на экран содержимое в формате Base64. На своей стороне они автоматизировали склейку данных отрывков при помощи инструментария Caido и получили копию файла на своей системе.

Для анализа полученного исполняемого файла была применена утилита binwalk, предназначенная для извлечения файлов, встроенных в прошивки. Среди извлечённых данных оказался каталог google3, в котором, судя по названиям файлов, находился Python-код с различными компонентами для обеспечения работы сервиса, например, RPC для взаимодействия AI-модели Gemini с внешними сервисами Google, такими как YouTube, Google Flights и Google Maps.

Изучение содержимого файлов показало, что это не конфиденциальный код и он был одобрен для публичного доступа службой безопасности Google. При этом дальнейший анализ дампа выявил наличие в нём proto-файлов (Protocol Buffer) со спецификациями внутренних структур данных, позволяющих понять тонкости обмена данными между различными сервисами Google. Польза от получения выявленных proto-файлов сомнительна, так как семь лет назад подобные proto-файлы уже были извлечены другими исследователями из Google App Engine.

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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62980-google
Ключевые слова: google, sandbox, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:04, 29/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:22, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Новость ни о чём. Какие то школьники научились пользоваться командами питона. Скоро будут новости на уровне пользователь сумел прочитать инструкцию.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:39, 29/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:02, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нынче гнилые школьники пошли, только уязвимости ищут, вместо того чтобы сделать что-нибудь полезное. Такой мир обречён.
     

  • 1.9, Alladin (?), 15:32, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Новость про то, как некоторые люди попробовали в программирование, косокоряво вытащили исходники из открытой среды, а потом узнали что все это было сделано до них еще на старте и не является уязвимостью? идеально..
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:48, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Новость про то, как некоторые люди попробовали в программирование

    Вообще то эти люди не попробовали в программирование, а как раз наоборот, подумали, что помощью ИИ можно не пробовать в программирование.

     
     
  • 3.15, Аноним (5), 15:53, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ИИ само там что-то вытащило и опубликовало вот это был бы номер.
     

  • 1.18, Аноним (18), 17:37, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Бесплатного доступа к этой функциональности нет.
    2. Значит исследователи заплатили за эту функциональность.
    3. То есть потратили кучу денег за извлечение ненужного хлама.

    Googlag - исследователи 100500:0

     

  • 1.19, Dzen Python (ok), 17:42, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, ну уж сделайте отдельный тег для RSS: #познаём_мир
     
  • 1.20, Аноним (20), 17:56, 29/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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