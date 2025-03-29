Изучение начинки sandbox-окружения, используемого в Google Gemini для запуска Python-кода

Опубликованы результаты исследования защищённости изолированного окружения для выполнения Python-кода, применяемого компанией Google в чатботе Gemini. Чатбот Gemini предоставляет средства для генерации кода по описанию задачи и для языка Python позволяет сразу запустить созданный код, чтобы избавить разработчика от лишних действий при его проверке. Код запускается в изолированном окружении, которое отрезано от внешнего мира и допускает только исполнение интерпретатора Python. Для определения начинки sandbox-окружения исследователи добились запуска кода, использующего возможности Python-библиотеки os для перебора содержимого всех каталогов и построения карты файловой системы.

Особый интерес вызвал исполняемый файл /usr/bin/entry/entry_point, который занимал 579 МБ. Для извлечения данного файла исследователи создали скрипт, который последовательно небольшими порциями выводил на экран содержимое в формате Base64. На своей стороне они автоматизировали склейку данных отрывков при помощи инструментария Caido и получили копию файла на своей системе.

Для анализа полученного исполняемого файла была применена утилита binwalk, предназначенная для извлечения файлов, встроенных в прошивки. Среди извлечённых данных оказался каталог google3, в котором, судя по названиям файлов, находился Python-код с различными компонентами для обеспечения работы сервиса, например, RPC для взаимодействия AI-модели Gemini с внешними сервисами Google, такими как YouTube, Google Flights и Google Maps.

Изучение содержимого файлов показало, что это не конфиденциальный код и он был одобрен для публичного доступа службой безопасности Google. При этом дальнейший анализ дампа выявил наличие в нём proto-файлов (Protocol Buffer) со спецификациями внутренних структур данных, позволяющих понять тонкости обмена данными между различными сервисами Google. Польза от получения выявленных proto-файлов сомнительна, так как семь лет назад подобные proto-файлы уже были извлечены другими исследователями из Google App Engine.



