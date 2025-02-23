Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.0, совместимой с Syncthing

>[оверквотинг удален]

> б) накой для настройки пира нужен отдельный гуй? И как этим гуём

> воспользоваться для настройки на отдельно стоящем хранилище без гуя?

> в) подозреваю, что жрать меньше оно будет ровно до тех пор, пока

> не реализуются все фичи syncthing (см. список нереализованного на гитхабе).

> Ну и, кстати, мне не жалко отдать 70МБ syncthing на где-то полтерабайта

> синхронизируемого и даже на хранилище отдать столько не проблема — там

> вебморда библиотеки на питоне ест больше, не говоря уже о БД.

> То есть, даже если syncspirit будет есть меньше в два раза —

> это не настолько большое достоинство, чтобы отдельно подчёркивать, что наводит на

> мысли о том, что других достоинств нет. А вам что, плохо от того что есть альтернативы в природе? Не хотите, так не пользуйтесь, делов-то?!

А мне например не нравится, когда программы не используют свой интерфейс, а полагаются на вэбморды. Пока из описанного здесь я вижу только два минуса, это, судя из новости, отсутствие готовых сборок под Android, потому как синхронизаций со смартфонами по факту не будет.

И готовые сборки под Linux только в формате appimage, раз автор делает appimage, почему бы ещё и просто тарболлы со статической линковкой не выкладывать, как это делает мурзила?!