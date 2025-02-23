Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.0, совместимой с Syncthing

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|1.2, Stanislavvv (?), 09:42, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В отличие от проекта Syncthing, который написан на языке Go и использует клиент-серверную архитектуру (в качестве клиента выступает веб-браузер), syncspirit является классическим монолитным десктоп-приложением, позволяющим более экономно расходовать оперативную память.
По-моему, тут попытка высосать достоинство из пальца.
а) таки если монолит, почему там есть отдельно запускаемый syncspirit-daemon? Может, всё ж не монолит?
б) накой для настройки пира нужен отдельный гуй? И как этим гуём воспользоваться для настройки на отдельно стоящем хранилище без гуя?
в) подозреваю, что жрать меньше оно будет ровно до тех пор, пока не реализуются все фичи syncthing (см. список нереализованного на гитхабе).
Ну и, кстати, мне не жалко отдать 70МБ syncthing на где-то полтерабайта синхронизируемого и даже на хранилище отдать столько не проблема — там вебморда библиотеки на питоне ест больше, не говоря уже о БД.
То есть, даже если syncspirit будет есть меньше в два раза — это не настолько большое достоинство, чтобы отдельно подчёркивать, что наводит на мысли о том, что других достоинств нет.
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|2.3, Аноним (3), 09:50, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда узнал о Syncthing: в эру состоявшегося интернета и распределенных технологий это довольно прогрессивный инструмент.
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|3.14, Аноним (14), 12:07, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Syncthing это кривая поделка которая постоянно что-то не синхронизует, не запускается, выжирает всю оперативу и конфликты разрешать не умеет.
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|5.31, Аноним (31), 13:40, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том ключе как его чаще всего используют хомячки наиболее адекватные аналоги - это NextCloud и Seafile
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|2.9, Аноним (9), 11:56, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> б) накой для настройки пира нужен отдельный гуй? И как этим гуём
> воспользоваться для настройки на отдельно стоящем хранилище без гуя?
> в) подозреваю, что жрать меньше оно будет ровно до тех пор, пока
> не реализуются все фичи syncthing (см. список нереализованного на гитхабе).
> Ну и, кстати, мне не жалко отдать 70МБ syncthing на где-то полтерабайта
> синхронизируемого и даже на хранилище отдать столько не проблема — там
> вебморда библиотеки на питоне ест больше, не говоря уже о БД.
> То есть, даже если syncspirit будет есть меньше в два раза —
> это не настолько большое достоинство, чтобы отдельно подчёркивать, что наводит на
> мысли о том, что других достоинств нет.
А вам что, плохо от того что есть альтернативы в природе? Не хотите, так не пользуйтесь, делов-то?!
А мне например не нравится, когда программы не используют свой интерфейс, а полагаются на вэбморды.
Пока из описанного здесь я вижу только два минуса, это, судя из новости, отсутствие готовых сборок под Android, потому как синхронизаций со смартфонами по факту не будет.
И готовые сборки под Linux только в формате appimage, раз автор делает appimage, почему бы ещё и просто тарболлы со статической линковкой не выкладывать, как это делает мурзила?!
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|3.12, Аноним (14), 12:05, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Достань из аппимаджа файлы одной командой и все. Или ты криворук?
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|1.7, Аноним (7), 11:15, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Syncthing есть гуй - в виде вэбморды. Есть и натуральный гуй на гтк, что в трее сидит.
Пользовался несколько лет, в последнее время проект мало развивается. Штука хорошая, особенно на множестве мелких файлов, где некстклауд конкретно тормозит. Своего рода современный унисон (который автор сначала похоронил, сейчас вроде откапывает). В данный момент syncthing уже не пользуюсь, не вызывает доверия (конкретную причину недоверия навскидку не вспомню )
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|2.11, Аноним (9), 12:04, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Только архивирование и бэкап. Приблуды лесом.
У вас непонимание цели проекта, тут не архивирование и не бэкап, тут синхронизация, это таки другое.
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|1.10, Аноним (14), 12:04, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это тот самый Syncthing который задеприкейтил собственный андроид клиент? В топку его на большой скорости.
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|2.13, Аноним (9), 12:05, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это тот самый Syncthing который задеприкейтил собственный андроид клиент? В топку его
> на большой скорости.
А для пруфы можно?
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|1.25, Аноним (25), 12:51, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Учитывая факт что владельцы syncthing запачкались коричневым/политикой, свободную альтернативу можно только приветствовать.
Код современный, написан классно, успехов в развитии проекту!
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|2.32, Аноним (25), 13:41, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там из зависимостей лишь boost, который подовсе платформы которые существуют собирается. Видимо руки не дошли.
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