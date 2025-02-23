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Выпуск P2P-системы синхронизации файлов syncspirit 0.4.0, совместимой с Syncthing

23.02.2025 08:42

Доступен релиз программы syncspirit 0.4.0, позволяющей организовать автоматическую непрерывную синхронизацию файлов пользователя на нескольких устройствах. Проект решает задачи сходные с проприетарной системой BitTorrent Sync. Syncspirit написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки FLTK; для хранения БД используется отечественная встраиваемая СУБД MBDX; для обработки событий применяется акторный фрейморк rotor. Готовые сборки доступны для Linux (x86_64, AppImage), Windows (поддерживается Windows XP) и macOS.

Syncspirit представляет собой независимую реализацию протокола синхронизации BEP, предложенного проектом Syncthing. Синхронизированные данные не загружаются в сторонние облачные хранилища, а напрямую реплицируются между системами пользователя при их одновременном появлении в online. Syncspirit совместим с Syncthing на уровне протокола и исопльзует инфраструктуру Syncthing для определения участников сети.

В отличие от проекта Syncthing, который написан на языке Go и использует клиент-серверную архитектуру и REST-API (в качестве клиента выступает веб-браузер), syncspirit предоставляет как реализацию в виде фонового процесса syncspirit-daemon, так и отдельное приложение с графическим интерфейсом, позволяющее более экономно расходовать оперативную память.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/basiliscos/...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 1.16
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing
  4. OpenNews: Началось публичное тестирование технологии синхронизации компьютеров BitTorrent Sync
  5. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  6. OpenNews: Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.3.0. Эндрю Триджелл возвращается в проект
Автор новости: basiliscos
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62778-syncspirit
Ключевые слова: syncspirit, syncthing, sync, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Stanislavvv (?), 09:42, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В отличие от проекта Syncthing, который написан на языке Go и использует клиент-серверную архитектуру (в качестве клиента выступает веб-браузер), syncspirit является классическим монолитным десктоп-приложением, позволяющим более экономно расходовать оперативную память.

    По-моему, тут попытка высосать достоинство из пальца.

    а) таки если монолит, почему там есть отдельно запускаемый syncspirit-daemon? Может, всё ж не монолит?
    б) накой для настройки пира нужен отдельный гуй? И как этим гуём воспользоваться для настройки на отдельно стоящем хранилище без гуя?
    в) подозреваю, что жрать меньше оно будет ровно до тех пор, пока не реализуются все фичи syncthing (см. список нереализованного на гитхабе).

    Ну и, кстати, мне не жалко отдать 70МБ syncthing на где-то полтерабайта синхронизируемого и даже на хранилище отдать столько не проблема — там вебморда библиотеки на питоне ест больше, не говоря уже о БД.

    То есть, даже если syncspirit будет есть меньше в два раза — это не настолько большое достоинство, чтобы отдельно подчёркивать, что наводит на мысли о том, что других достоинств нет.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:50, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда узнал о Syncthing: в эру состоявшегося интернета и распределенных технологий это довольно прогрессивный инструмент.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:07, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Syncthing это кривая поделка которая постоянно что-то не синхронизует, не запускается, выжирает всю оперативу и конфликты разрешать не умеет.
     
     
  • 4.29, Карлос Сношайтилис (ok), 13:26, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвергая, предлагай
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 13:40, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том ключе как его чаще всего используют хомячки наиболее адекватные аналоги - это NextCloud и Seafile
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:56, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > б) накой для настройки пира нужен отдельный гуй? И как этим гуём
    > воспользоваться для настройки на отдельно стоящем хранилище без гуя?
    > в) подозреваю, что жрать меньше оно будет ровно до тех пор, пока
    > не реализуются все фичи syncthing (см. список нереализованного на гитхабе).
    > Ну и, кстати, мне не жалко отдать 70МБ syncthing на где-то полтерабайта
    > синхронизируемого и даже на хранилище отдать столько не проблема — там
    > вебморда библиотеки на питоне ест больше, не говоря уже о БД.
    > То есть, даже если syncspirit будет есть меньше в два раза —
    > это не настолько большое достоинство, чтобы отдельно подчёркивать, что наводит на
    > мысли о том, что других достоинств нет.

    А вам что, плохо от того что есть альтернативы в природе? Не хотите, так не пользуйтесь, делов-то?!
    А мне например не нравится, когда программы не используют свой интерфейс, а полагаются на вэбморды.

    Пока из описанного здесь я вижу только два минуса, это, судя из новости, отсутствие готовых сборок под Android, потому как синхронизаций со смартфонами по факту не будет.
    И готовые сборки под Linux только в формате appimage, раз автор делает appimage, почему бы ещё и просто тарболлы со статической линковкой не выкладывать, как это делает мурзила?!

     
     
  • 3.12, Аноним (14), 12:05, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Достань из аппимаджа файлы одной командой и все. Или ты криворук?
     

  • 1.6, Dmitry (??), 10:10, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Независимая реализация протокола - это хорошо
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:15, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Syncthing есть гуй - в виде вэбморды. Есть и натуральный гуй на гтк, что в трее сидит.

    Пользовался несколько лет, в последнее время проект мало развивается. Штука хорошая, особенно на множестве мелких файлов, где некстклауд конкретно тормозит. Своего рода современный унисон (который автор сначала похоронил, сейчас вроде откапывает). В данный момент syncthing уже не пользуюсь, не вызывает доверия (конкретную причину недоверия навскидку не вспомню )

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:40, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только архивирование и бэкап. Приблуды лесом.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 12:04, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Только архивирование и бэкап. Приблуды лесом.

    У вас непонимание цели проекта, тут не архивирование и не бэкап, тут синхронизация, это таки другое.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:05, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другое и нинужное
     
  • 3.33, Аноним (31), 13:42, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синхронизация - это rsync и caSync же
     

  • 1.10, Аноним (14), 12:04, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот самый Syncthing который задеприкейтил собственный андроид клиент? В топку его на большой скорости.
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 12:05, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это тот самый Syncthing который задеприкейтил собственный андроид клиент? В топку его
    > на большой скорости.

    А для пруфы можно?

     
     
  • 3.15, Аноним (14), 12:07, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Где гугл?
     
     
  • 4.18, ЛщЛ (?), 12:16, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.19, Аноним (14), 12:18, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.20, Аноним (9), 12:25, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
               🠗🠗🠗🠗
    > Где гугл?🠔

    вот он 🠕🠕🠕🠕
    ;)

     
  • 4.24, Аноним (-), 12:30, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.16, Аноним (9), 12:09, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Это тот самый Syncthing который задеприкейтил собственный андроид клиент? В топку его
    >> на большой скорости.
    > А для пруфы можно?

    Сам себе ответил: https://github.com/syncthing/syncthing-android

     
     
  • 4.17, Аноним (14), 12:12, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 5.21, Аноним (9), 12:26, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, Мимокрокодил (?), 12:30, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это тот самый Syncthing который задеприкейтил собственный андроид клиент? В топку его
    > на большой скорости.

    А чому такая пичаль, опенсурс жи, форкай, хоть обфоркайся?!
    https://github.com/Catfriend1/syncthing-android

     

  • 1.25, Аноним (25), 12:51, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Учитывая факт что владельцы syncthing запачкались коричневым/политикой, свободную альтернативу можно только приветствовать.
    Код современный, написан классно, успехов в развитии проекту!
     
     
  • 2.26, anonon (?), 13:04, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    proof
     
  • 2.27, Аноним (28), 13:04, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.30, Аноним (31), 13:37, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет сборок для андроЕда и фряхи, опёнка и особенно недбсд, не интересно
     
     
  • 2.32, Аноним (25), 13:41, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там из зависимостей лишь boost, который подовсе платформы которые существуют собирается. Видимо руки не дошли.
     

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