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Накручивание звёзд вредоносным репозиториям на GitHub

05.01.2025 13:27

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона, Университета штата Северная Каролина и компании Socket разработали инструментарий для определения проектов с накрученным рейтингом на GitHub. В результате применения инструмента было выявлено 3.1 млн фиктивно выставленных звёзд, охватывающих 15835 репозиториев. Для накрутки были задействованы 278 тысяч учётных записей.

Процесс добавления фиктивных звёзд был поставлен на поток и в основном применялся для повышения уровня доверия к репозиториям, распространяющим вредоносный код под видом пиратских копий коммерческих программ, криптовалютных ботов и игровых читов. Накручивание звёзд также использовалось для продвижения продуктов, самоутверждения разработчиков, принижения конкурентов и повышения значимости в глазах пользователей. Приводятся примеры 7 коммерческих сервисов накрутки, стоимость работы которых составляет от $0.10 до $1.62 за звезду.

В ходе исследования было обработано 6 миллиардов событий, отражённых в 20-терабайтном архиве активности GitHub, отслеживаемой проектом GHArchive. События были проанализированы на наличие аномалий, таких как синхронное выставление звёзд группам проектов, всплески повышения рейтинга неактивных проектов и перекос активности пользователей, созданных для накрутки. Инструментарий StarScout, использующий кластерный анализ и выявление типичных для накруток повторяющихся шаблонов поведения, опубликован под лицензией Apache 2.0.

В результате применения инструмента выявлены аномалии при появлении на GitHub 4.53 млн звёзд, выставленных с использованием 1.32 млн учётных записей и охватывающих 22915 репозиториев. Для исключения ложных срабатываний была проведена дополнительная фильтрация результатов, в ходе которой были оставлены только выраженные всплески выставления звёзд и репозитории с высоким процентом подозрительных звёзд.

В итоге выделено 278 тысяч учётных записей с типичными для накруток повторяющимся шаблоном поведения. Данные учётные записи были использованы для выставления 3.1 млн звёзд 15835 репозиториям. 90.75% из отмеченных репозиториев и 61.95% учётных записей были удалены GitHub по состоянию на октябрь 2024 года.







  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Ошибка в обработчике GitHub Actions привела к публикации вредоносных релизов Ultralytics
  3. OpenNews: Манипуляция с рассылкой уведомлений через GitHub для распространения вредоносного ПО
  4. OpenNews: На GitHub выявлено более 100 тысяч репозиториев с вредоносным кодом
  5. OpenNews: Анализ наличия вредоносного кода в эксплоитах, опубликованных на GitHub
  6. OpenNews: На GitHub зафиксирована волна форков с вредоносными изменениями
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62515-github
Ключевые слова: github, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bottle (?), 14:13, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –5 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:27, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > под видом пиратских копий коммерческих программ, криптовалютных ботов и игровых читов

    Новость из разряда: "Британские учёные на полигоне твердых бытовых отходов нашли мусор!"

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:31, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    New star, new dollar!
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:32, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Само по себе не новость . Главное - реакция: "90.75% из отмеченных репозиториев и 61.95% учётных записей были удалены" .
     
  • 1.5, Аноним (3), 14:33, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Графики прикольные. Оставить только цветные точки, и можно выставлять в галереях современного искусства. Ну и продающую историю придумать.
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:40, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вот более интересная новость, на мой взгляд 3 недели назад мой github профиль и... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:22, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ну то есть ты пришел выяснять вопрос и начал с оскорблений. Ты когда в реале что-то решаешь с незнакомых людей тоже обзываешь? А потом зажимая выбитый глаз орёшь про демократию? Вот свой вопрос себе и задай.
     
  • 2.15, Аноним (-), 15:27, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм.. история конечно интересная, но, я так подозреваю, "пруфов не будет"?

    И кстати на этом форуме тоже есть правила, внизу при ответе можно посмотреть
    "При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями."

    Так что если я напишу "Аноним 6 ты что дол№№№№?" (делать я конечно это не буду), то мой комментарий точно так же должны удалить.
    А почему?
    А потому что если быд-о не ставить на место, то оно начинает наглеть.
    Так что все правильно тебя забанили, невоспитанным хамам на человеческих площадках не место.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:31, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы щас поясняете "быдлу" за его поступок, а он всего лишь пришел покаяться :)
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 15:46, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Покаяться?
    Это больше выглядит, как нытье про "несправедливость мира".
    Типичное поведение хама, которые отгреб и пришел поплакаться, в надежде что его пожалеют и поддержат.
     
     
  • 5.31, Аноним (18), 16:42, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Это больше выглядит, как нытье про "несправедливость мира".

    по телику говорят - "двойные стандарты" :))

    вот мой комент МС почему-то удалил, если спросить какое правило я нарушил, он не ответит, что за "двойные стандарты", кому поплакаться? :)))))))

    """
    получил по морде за нарушение правил, у него остается вариант подать в суд на гитхаб раз он прав, и отсудить причиненный ущерб.
    """

     
     
  • 6.33, Аноним (33), 16:54, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ты еще и жрешь из телека помои, то вообще вопросов нет

    А так я тебе открою тайну: никто не обязан разрешать тебе что-то делать у себя на сайте, никто не обязан давать тебе возможность пользоваться своим сервисом. Ты можешь пользоваться, но создавая аккаунт ты акцептишь договор публичной оферты в котором написаны и правила твоего поведения, и возможность владельца сервиса(кстати, Github отдельное юр.лицо и с тобой разбирались именно они, а не MS) удалить твой аккаунт по любой причине

    Никаких рассказанных тебе по телеку двойных стандартов. Gihub — владелец сервиса и он устанавливает правила. Ты можешь сделать свой сервис и устанавливать свои. Тебе они ничего не должны, что бы ты там с телеком вместе не выдумывал

     
     
  • 7.38, Аноним (-), 17:23, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 7.39, Аноним (39), 17:35, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.44, Аноним (18), 18:16, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну если ты еще и жрешь из телека помои, то вообще вопросов нет

    тег сарказма забыл, простите :)

    > Gihub — владелец сервиса и он устанавливает правила. Ты можешь сделать свой сервис и устанавливать свои.

    ага, по логике - "я здесь хозяин", ток вы забыли, что данные правила не должны противоречить правилам (правам) потребителя (пользователя), и быстро укажут "хозяину" на его место.

    > Тебе они ничего не должны, что бы ты там с телеком вместе не выдумывал

    все правильно, что вам должен ваш "хозяин" - ничего, вы ему по определению должны :)

    пс: думаю тут тег сарказма можно и не ставить, "дураком быть, дураку пояснять за то, что он дурак!"

     
     
  • 8.49, Аноним (49), 18:34, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 А они и не противоречат ни одному закону Калифорнии 2 США 8212 страна дог... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Аноним (18), 18:57, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот по этому и не будет ни в одном договоре понятия я здесь хозяин Сам текст ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.26, Аноним (6), 16:14, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хм.. история конечно интересная, но, я так подозреваю, "пруфов не будет"?

    Как мне предоставить доказательства, интересно, кроме как дать доступ к своему аккаунту?

    HTML/screenshot'ы можно подделать на 1-2-3.

    Есть ещё идеи?

    Если screenshot'ы покатят - сделаю за пару минут.

     
     
  • 4.32, Аноним (18), 16:46, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как мне предоставить доказательства

    Сударь, вам суд надо бы, чтобы взыскать ундециллион рублей ущерба :)))))))))

     
     
  • 5.37, Аноним (6), 17:22, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ущерб, речь не об этом.

    Речь о том, что вопрос приравняли к hate speech.

     
     
  • 6.46, Аноним (18), 18:25, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это к чему тогда Просто слезинка 3 недели назад мой github профиль и все... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.27, Аноним (6), 16:23, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказательства: https://ibb.co/rfhDS4r

    Затёр своё имя и аватар, ибо слишком много людей меня знает.

     
  • 2.29, Аноним (29), 16:31, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (33), 16:37, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть ты на чужом сервисе оставил хамский комментарий нарушающий документы которые ты акцептил при создании аккаунта и владелец сервиса временно приостановил твой аккаунт?
    Как интересно!
    Нарушаешь правила которые сам подписал и тебя за это наказывают
    Кто бы мог подумать!
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 17:02, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничего что этот сервис сам по себе вредонос?
     
  • 3.36, Аноним (6), 17:21, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.40, Аноним (40), 17:52, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты дуpак?
     
     
  • 3.47, Аноним (18), 18:29, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы дурак, если у дурака такое спрашиваете :)
     

  • 1.22, Аноним (-), 15:45, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.28, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:27, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Теперь понятно откуда столько звёзд у бездарных проектов на жс и расте.
     
     
  • 2.34, Аноним (35), 17:02, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст и жс хороши что даже открытый вредонос там никто не найдет.
     
  • 2.41, Аноним (40), 17:57, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какие проекты на расте с кучей звёзд - бездарные? Дай парочку названий хотя бы, я сразу пойду посмотрю чё это такое. А то вдруг окажется, что ты обманываешь. Или наоборот, прав! Надо же проверять.
     
  • 2.45, bdrbt (ok), 18:22, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут то как раз-таки всё просто. Есть куча форумов вроде:

    - У меня вот тут не работает...<что-то очень простое>
    - Надо вот так <исправленное что-то очень простое> вот смотри как применяю https://github.com/vishnurabindratharabidju/reddit-twitter-postgres-mongodb-re всякого скрещенного ужа с ежом>/quantuminterpolator.php.js
    ...набегает куча хомячков и закидывает проект звёздочками.

    Ну и многие используют звёздочки как закладки, типа:"надо будет потом глянуть", чтобы букмарки не засирать.

     

  • 1.42, Аноним (42), 18:01, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Финансовая демократия. Голосование рублем, ну, или долларом.
     
  • 1.48, Аноним (48), 18:34, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тю... И чем это отличается накруткой лайков под видео на ютубе или постами в телеге кремлеботами?
     
     
  • 2.52, Аноним (18), 19:00, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и то и то бизнесс, надо же воздух продавать
     

  • 1.50, Аноним (-), 18:50, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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