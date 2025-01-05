Накручивание звёзд вредоносным репозиториям на GitHub

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|1.2, Аноним (2), 14:27, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> под видом пиратских копий коммерческих программ, криптовалютных ботов и игровых читов
Новость из разряда: "Британские учёные на полигоне твердых бытовых отходов нашли мусор!"
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|1.4, Аноним (4), 14:32, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Само по себе не новость . Главное - реакция: "90.75% из отмеченных репозиториев и 61.95% учётных записей были удалены" .
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|1.5, Аноним (3), 14:33, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Графики прикольные. Оставить только цветные точки, и можно выставлять в галереях современного искусства. Ну и продающую историю придумать.
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|1.6, Аноним (6), 14:40, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
Вот более интересная новость, на мой взгляд 3 недели назад мой github профиль и... большой текст свёрнут, показать
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|2.12, Аноним (12), 15:22, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ну то есть ты пришел выяснять вопрос и начал с оскорблений. Ты когда в реале что-то решаешь с незнакомых людей тоже обзываешь? А потом зажимая выбитый глаз орёшь про демократию? Вот свой вопрос себе и задай.
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|2.15, Аноним (-), 15:27, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм.. история конечно интересная, но, я так подозреваю, "пруфов не будет"?
И кстати на этом форуме тоже есть правила, внизу при ответе можно посмотреть
"При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями."
Так что если я напишу "Аноним 6 ты что дол№№№№?" (делать я конечно это не буду), то мой комментарий точно так же должны удалить.
А почему?
А потому что если быд-о не ставить на место, то оно начинает наглеть.
Так что все правильно тебя забанили, невоспитанным хамам на человеческих площадках не место.
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|3.18, Аноним (18), 15:31, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы щас поясняете "быдлу" за его поступок, а он всего лишь пришел покаяться :)
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|4.23, Аноним (-), 15:46, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Покаяться?
Это больше выглядит, как нытье про "несправедливость мира".
Типичное поведение хама, которые отгреб и пришел поплакаться, в надежде что его пожалеют и поддержат.
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|5.31, Аноним (18), 16:42, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это больше выглядит, как нытье про "несправедливость мира".
по телику говорят - "двойные стандарты" :))
вот мой комент МС почему-то удалил, если спросить какое правило я нарушил, он не ответит, что за "двойные стандарты", кому поплакаться? :)))))))
"""
получил по морде за нарушение правил, у него остается вариант подать в суд на гитхаб раз он прав, и отсудить причиненный ущерб.
"""
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|6.33, Аноним (33), 16:54, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если ты еще и жрешь из телека помои, то вообще вопросов нет
А так я тебе открою тайну: никто не обязан разрешать тебе что-то делать у себя на сайте, никто не обязан давать тебе возможность пользоваться своим сервисом. Ты можешь пользоваться, но создавая аккаунт ты акцептишь договор публичной оферты в котором написаны и правила твоего поведения, и возможность владельца сервиса(кстати, Github отдельное юр.лицо и с тобой разбирались именно они, а не MS) удалить твой аккаунт по любой причине
Никаких рассказанных тебе по телеку двойных стандартов. Gihub — владелец сервиса и он устанавливает правила. Ты можешь сделать свой сервис и устанавливать свои. Тебе они ничего не должны, что бы ты там с телеком вместе не выдумывал
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|7.44, Аноним (18), 18:16, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну если ты еще и жрешь из телека помои, то вообще вопросов нет
тег сарказма забыл, простите :)
> Gihub — владелец сервиса и он устанавливает правила. Ты можешь сделать свой сервис и устанавливать свои.
ага, по логике - "я здесь хозяин", ток вы забыли, что данные правила не должны противоречить правилам (правам) потребителя (пользователя), и быстро укажут "хозяину" на его место.
> Тебе они ничего не должны, что бы ты там с телеком вместе не выдумывал
все правильно, что вам должен ваш "хозяин" - ничего, вы ему по определению должны :)
пс: думаю тут тег сарказма можно и не ставить, "дураком быть, дураку пояснять за то, что он дурак!"
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|9.51, Аноним (18), 18:57, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот по этому и не будет ни в одном договоре понятия я здесь хозяин Сам текст ... текст свёрнут, показать
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|3.26, Аноним (6), 16:14, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хм.. история конечно интересная, но, я так подозреваю, "пруфов не будет"?
Как мне предоставить доказательства, интересно, кроме как дать доступ к своему аккаунту?
HTML/screenshot'ы можно подделать на 1-2-3.
Есть ещё идеи?
Если screenshot'ы покатят - сделаю за пару минут.
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|4.32, Аноним (18), 16:46, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как мне предоставить доказательства
Сударь, вам суд надо бы, чтобы взыскать ундециллион рублей ущерба :)))))))))
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|5.37, Аноним (6), 17:22, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой ущерб, речь не об этом.
Речь о том, что вопрос приравняли к hate speech.
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|6.46, Аноним (18), 18:25, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это к чему тогда Просто слезинка 3 недели назад мой github профиль и все... большой текст свёрнут, показать
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|2.30, Аноним (33), 16:37, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть ты на чужом сервисе оставил хамский комментарий нарушающий документы которые ты акцептил при создании аккаунта и владелец сервиса временно приостановил твой аккаунт?
Как интересно!
Нарушаешь правила которые сам подписал и тебя за это наказывают
Кто бы мог подумать!
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|2.34, Аноним (35), 17:02, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст и жс хороши что даже открытый вредонос там никто не найдет.
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|2.41, Аноним (40), 17:57, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какие проекты на расте с кучей звёзд - бездарные? Дай парочку названий хотя бы, я сразу пойду посмотрю чё это такое. А то вдруг окажется, что ты обманываешь. Или наоборот, прав! Надо же проверять.
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|2.45, bdrbt (ok), 18:22, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут то как раз-таки всё просто. Есть куча форумов вроде:
- У меня вот тут не работает...<что-то очень простое>
- Надо вот так <исправленное что-то очень простое> вот смотри как применяю https://github.com/vishnurabindratharabidju/reddit-twitter-postgres-mongodb-re всякого скрещенного ужа с ежом>/quantuminterpolator.php.js
...набегает куча хомячков и закидывает проект звёздочками.
Ну и многие используют звёздочки как закладки, типа:"надо будет потом глянуть", чтобы букмарки не засирать.
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|1.48, Аноним (48), 18:34, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тю... И чем это отличается накруткой лайков под видео на ютубе или постами в телеге кремлеботами?
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